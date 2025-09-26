Адесанья, Бернс и другие топовые бойцы UFC не показывают былых результатов и стабильности. На сегодняшний день они превратились в трамплин для молодых проспектов. А значит, каждому из них пора завершать карьеру. Таких бойцов, включая Адесанью, на сегодняшний день не менее шести

Исраэль Адесанья давно стал иконой среднего веса, но последние годы приносят ему одни разочарования. В 2025-м пора задуматься о завершении, ведь возраст берет свое. Ударная мощь пропала, стойкость уже не та, что раньше. Как видим, рефлексы угасли, и это напрямую сказалось на результатах.

Адесанья начал 2025-й с поражения от Нассурдина Имавова нокаутом во втором раунде. Это уже пятое поражение в последних шести боях, если считать с 2022-го. Он пропускает слишком много ударов, что раньше было настоящей редкостью. К слову, даже его победа над Алексом Перейрой в 2023-м кажется сейчас далеким прошлым.

В 2024-м он уступил Дрикусу Дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде, потеряв шанс вернуть титул. Годом ранее Шон Стрикленд взял верх над Исраэлем единогласным решением, отобрав пояс. Такие серии подрывают уверенность, а в 36 лет восстановление дается неизмеримо тяжелее. Продолжать рисковать здоровьем точно не стоит.

Адесанья всегда полагался на точность и контроль дистанции, но теперь соперники легко пробивают его оборону. Возрастные изменения, к сожалению, неизбежны. В 2025-м лучше уйти на пике славы, чем терпеть новые неудачи. Это позволит сохранить наследие и плавно перейти к другим проектам. И по такому пути следует последовать не только бывшему чемпиону среднего веса, но и другим именитым бойцам UFC.

Гилберт Бернс

Гилберт Бернс и Майкл Моралес globallookpress.com

Гилберт Бернс когда-то доминировал в партере, но в последние годы его борьба перестала работать. В 2025-м пора признать, что время безвозвратно уходит. Его возраст в 39 лет напрямую сказывается на выносливости и реакции, что критично для грэпплера.

В мае 2025-го Бернс проиграл Майклу Моралесу техническим нокаутом в первом же раунде. Это уже четвертое поражение подряд с 2023-го. Раньше он давил на соперников в борьбе, но теперь попросту не может навязать свой стиль. Как известно, возраст ослабляет хватку, и попытки бороться оборачиваются сплошными неудачами.

В 2024-м Джек Маддалена нокаутировал Гилберта в третьем раунде, а Белал Мухаммад одолел решением годом ранее. Эти бои наглядно показывают, что Бернс уже не держит высокий темп. Гилберт в последний раз выигрывал у Хорхе Масвидаля в 2023-м, но то был редкий проблеск.

Продолжать в таком ритме крайне рискованно для здоровья. В 2025-м ему лучше завершить, сосредоточившись на тренерской работе. Это единственный способ сохранить уважение многомиллионной аудитории и избежать дальнейших унизительных поражений.

Брайан Ортега

Яир Родригес и Брайан Ортега globallookpress.com

Ортега всегда славился своими сабмишнами из любой позиции в партере, но проблемы с весом стали настоящей ахиллесовой пятой. Изнуряющие сгонки оставляют его полностью без энергии в октагоне. Он уже не тот грозный боец, что был раньше.

В августе Ортега проиграл Алджамейну Стерлингу единогласным решением, предварительно провалив взвешивание и не уложившись в лимит полулегкого веса. Это поражение в промежуточном дивизионе лишь подчеркивает глубокий кризис. Впрочем, в 2024-м Диего Лопес также взял над ним верх решением судей.

В феврале прошлого года Ортега победил Яира Родригеса сабмишном, но до этого проиграл ему же из-за травмы плеча в 2022-м. Да и начало второго боя было за мексиканцем. Ортега принял огромное количество попаданий в стойке, но удивительным образом продержался до середины встречи и потом вышел на удушающий прием.

По сути, тот мимолетный успех можно назвать случайным. И подобные колебания в результатах напрямую связаны с тяжелыми весогонками, которые беспощадно истощали Брайна.

В 34 года такие метаморфозы бьют по здоровью вдвойне сильнее. Продолжать карьеру — значит сознательно рисковать. Время Ортеги ушло. Ныне он не конкурентоспособен на топ-уровне ни в полулегком, ни уж тем более в легком дивизионе.

Колби Ковингтон

Колби Ковингтон против Хоакина Бакли globallookpress.com

Ковингтон известен своим трэштоком и результативной борьбой в былые годы, однако редкие бои и длительные простои окончательно подорвали его форму. И в нынешние дни уже стоило бы задумать о завершении карьеры, ведь в полусреднем дивизионе сейчас очень много талантливых молодых проспектов. Как раз, один из них деклассировал «Хаоса» в последнем бою.

В декабре 2024-го Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом в третьем раунде. Это уже третье поражение в последних четырех боях. 12-ю месяцами ранее в титульном поединке против Леона Эдвардса он также уступил по очкам.

В 2022-м Колби победил Хорхе Масвидаля, но до этого проиграл Камару Усману. Длительные простои между боями, включая двухлетний перерыв, критически ослабили его ключевые навыки. Молодые ребята вроде Шавката Рахмонова, Иэна Гэрри и Майкла Моралеса доминируют, оставляя ветеранов позади.

Ковингтон, в свою очередь, стал редко выходить в октагон, что неизбежно бьет по мотивации и ритму. В 37 лет восстановление проходит медленнее, скорость и физическая мощь уже не те. При этом конкуренты становятся только сильнее.

Тай Туиваса

Тай Туиваса против Сирила Гана globallookpress.com

Тай всегда радовал поклонников яркими нокаутами, но текущая серия неудач его полностью сломала. Проблемы в партере и серьезный психологический кризис делают австралийца неузнаваемым в октагоне. Он попросту сам не свой.

В августе 2024-го Туиваса проиграл Жаирзиньо Розенстрайку раздельным решением судей. И это уже пятое поражение подряд. Раньше он эффектно финишировал Деррика Льюиса и других топов дивизиона. Теперь же выглядит легкой мишенью на всех этажах, особенно в борьбе. Марчин Тыбура задушил Тая уже в первом раунде.

Александр Волков разбивал его в первом отрезке, а после перерыва стянул на канвас и провел удушающий прием. Сергею Павловичу и вовсе хватило минуты, чтобы нокаутировать Тая еще в 2022-м.

Подобные поражения наносят сокрушительный удар по уверенности. Туиваса начинал в UFC очень ярко, нокаутируя всех подряд в 2017-2018 годах, но текущий спад очевиден.

Австралийцу только 32 года, это довольно молодой возраст для тяжеловеса. Однако Туиваса дерется в UFC очень давно. И сейчас он уже заслуженный ветеран промоушена, которому пора уходить из ММА.

Стивен Томпсон

Стивен Томпсон против Габриэля Бонфима globallookpress.com

Некогда лучшего каратиста в истории полусреднего веса теперь используют, как удобную ступеньку для молодых проспектов. Постоянные «судейские ограбления» в боях с новичками демотивируют кого угодно. Яркий пример — недавний поединок «Вандербоя» с Габриэлем Бонфимом.

В июле 2025-го Томпсон незаслуженно проиграл бразильцу раздельным решением судей. Это уже пятое поражение экс-претендента на титул в последних шести боях.

Раньше американец вчистую переигрывал соперников в стойке, но теперь судьи все чаще отдают победу проспектам, если поединок выглядит конкурентным. Стойкость и физические кондиции в 42 явно не те, а побеждать лишь за счет техники уже удается. Хоакину Бакли в 2024-м Стивен и вовсе проиграл нокаутом в третьем раунде.

Годом ранее Шавкат Рахмонов стал первым бойцом, кто победил Томпсона сабмишном. На сегодняшний день молодые бойцы просто используют Томпсона для собственного роста в рейтинге.

Сам Стивен уже покинул топ-15. Спортивной мотивации драться дальше нет. Но а стоит ли жертвовать своей репутацией и статистикой ради денег?