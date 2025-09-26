Адесанья, Бернс и другие топовые бойцы UFC не показывают былых результатов и стабильности. На сегодняшний день они превратились в трамплин для молодых проспектов. А значит, каждому из них пора завершать карьеру. Таких бойцов, включая Адесанью, на сегодняшний день не менее шести
Исраэль Адесанья давно стал иконой среднего веса, но последние годы приносят ему одни разочарования. В 2025-м пора задуматься о завершении, ведь возраст берет свое. Ударная мощь пропала, стойкость уже не та, что раньше. Как видим, рефлексы угасли, и это напрямую сказалось на результатах.
Адесанья начал 2025-й с поражения от Нассурдина Имавова нокаутом во втором раунде. Это уже пятое поражение в последних шести боях, если считать с 2022-го. Он пропускает слишком много ударов, что раньше было настоящей редкостью. К слову, даже его победа над Алексом Перейрой в 2023-м кажется сейчас далеким прошлым.
В 2024-м он уступил Дрикусу Дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде, потеряв шанс вернуть титул. Годом ранее Шон Стрикленд взял верх над Исраэлем единогласным решением, отобрав пояс. Такие серии подрывают уверенность, а в 36 лет восстановление дается неизмеримо тяжелее. Продолжать рисковать здоровьем точно не стоит.
Адесанья всегда полагался на точность и контроль дистанции, но теперь соперники легко пробивают его оборону. Возрастные изменения, к сожалению, неизбежны. В 2025-м лучше уйти на пике славы, чем терпеть новые неудачи. Это позволит сохранить наследие и плавно перейти к другим проектам. И по такому пути следует последовать не только бывшему чемпиону среднего веса, но и другим именитым бойцам UFC.
Гилберт Бернс
Гилберт Бернс когда-то доминировал в партере, но в последние годы его борьба перестала работать. В 2025-м пора признать, что время безвозвратно уходит. Его возраст в 39 лет напрямую сказывается на выносливости и реакции, что критично для грэпплера.
В мае 2025-го Бернс проиграл Майклу Моралесу техническим нокаутом в первом же раунде. Это уже четвертое поражение подряд с 2023-го. Раньше он давил на соперников в борьбе, но теперь попросту не может навязать свой стиль. Как известно, возраст ослабляет хватку, и попытки бороться оборачиваются сплошными неудачами.
В 2024-м Джек Маддалена нокаутировал Гилберта в третьем раунде, а Белал Мухаммад одолел решением годом ранее. Эти бои наглядно показывают, что Бернс уже не держит высокий темп. Гилберт в последний раз выигрывал у Хорхе Масвидаля в 2023-м, но то был редкий проблеск.
Продолжать в таком ритме крайне рискованно для здоровья. В 2025-м ему лучше завершить, сосредоточившись на тренерской работе. Это единственный способ сохранить уважение многомиллионной аудитории и избежать дальнейших унизительных поражений.
Брайан Ортега
Ортега всегда славился своими сабмишнами из любой позиции в партере, но проблемы с весом стали настоящей ахиллесовой пятой. Изнуряющие сгонки оставляют его полностью без энергии в октагоне. Он уже не тот грозный боец, что был раньше.
В августе Ортега проиграл Алджамейну Стерлингу единогласным решением, предварительно провалив взвешивание и не уложившись в лимит полулегкого веса. Это поражение в промежуточном дивизионе лишь подчеркивает глубокий кризис. Впрочем, в 2024-м Диего Лопес также взял над ним верх решением судей.
В феврале прошлого года Ортега победил Яира Родригеса сабмишном, но до этого проиграл ему же из-за травмы плеча в 2022-м. Да и начало второго боя было за мексиканцем. Ортега принял огромное количество попаданий в стойке, но удивительным образом продержался до середины встречи и потом вышел на удушающий прием.
По сути, тот мимолетный успех можно назвать случайным. И подобные колебания в результатах напрямую связаны с тяжелыми весогонками, которые беспощадно истощали Брайна.
В 34 года такие метаморфозы бьют по здоровью вдвойне сильнее. Продолжать карьеру — значит сознательно рисковать. Время Ортеги ушло. Ныне он не конкурентоспособен на топ-уровне ни в полулегком, ни уж тем более в легком дивизионе.
Колби Ковингтон
Ковингтон известен своим трэштоком и результативной борьбой в былые годы, однако редкие бои и длительные простои окончательно подорвали его форму. И в нынешние дни уже стоило бы задумать о завершении карьеры, ведь в полусреднем дивизионе сейчас очень много талантливых молодых проспектов. Как раз, один из них деклассировал «Хаоса» в последнем бою.
В декабре 2024-го Ковингтон проиграл Хоакину Бакли техническим нокаутом в третьем раунде. Это уже третье поражение в последних четырех боях. 12-ю месяцами ранее в титульном поединке против Леона Эдвардса он также уступил по очкам.
В 2022-м Колби победил Хорхе Масвидаля, но до этого проиграл Камару Усману. Длительные простои между боями, включая двухлетний перерыв, критически ослабили его ключевые навыки. Молодые ребята вроде Шавката Рахмонова, Иэна Гэрри и Майкла Моралеса доминируют, оставляя ветеранов позади.
Ковингтон, в свою очередь, стал редко выходить в октагон, что неизбежно бьет по мотивации и ритму. В 37 лет восстановление проходит медленнее, скорость и физическая мощь уже не те. При этом конкуренты становятся только сильнее.
Тай Туиваса
Тай всегда радовал поклонников яркими нокаутами, но текущая серия неудач его полностью сломала. Проблемы в партере и серьезный психологический кризис делают австралийца неузнаваемым в октагоне. Он попросту сам не свой.
В августе 2024-го Туиваса проиграл Жаирзиньо Розенстрайку раздельным решением судей. И это уже пятое поражение подряд. Раньше он эффектно финишировал Деррика Льюиса и других топов дивизиона. Теперь же выглядит легкой мишенью на всех этажах, особенно в борьбе. Марчин Тыбура задушил Тая уже в первом раунде.
Александр Волков разбивал его в первом отрезке, а после перерыва стянул на канвас и провел удушающий прием. Сергею Павловичу и вовсе хватило минуты, чтобы нокаутировать Тая еще в 2022-м.
Подобные поражения наносят сокрушительный удар по уверенности. Туиваса начинал в UFC очень ярко, нокаутируя всех подряд в 2017-2018 годах, но текущий спад очевиден.
Австралийцу только 32 года, это довольно молодой возраст для тяжеловеса. Однако Туиваса дерется в UFC очень давно. И сейчас он уже заслуженный ветеран промоушена, которому пора уходить из ММА.
Стивен Томпсон
Некогда лучшего каратиста в истории полусреднего веса теперь используют, как удобную ступеньку для молодых проспектов. Постоянные «судейские ограбления» в боях с новичками демотивируют кого угодно. Яркий пример — недавний поединок «Вандербоя» с Габриэлем Бонфимом.
В июле 2025-го Томпсон незаслуженно проиграл бразильцу раздельным решением судей. Это уже пятое поражение экс-претендента на титул в последних шести боях.
Раньше американец вчистую переигрывал соперников в стойке, но теперь судьи все чаще отдают победу проспектам, если поединок выглядит конкурентным. Стойкость и физические кондиции в 42 явно не те, а побеждать лишь за счет техники уже удается. Хоакину Бакли в 2024-м Стивен и вовсе проиграл нокаутом в третьем раунде.
Годом ранее Шавкат Рахмонов стал первым бойцом, кто победил Томпсона сабмишном. На сегодняшний день молодые бойцы просто используют Томпсона для собственного роста в рейтинге.
Сам Стивен уже покинул топ-15. Спортивной мотивации драться дальше нет. Но а стоит ли жертвовать своей репутацией и статистикой ради денег?