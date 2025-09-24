Олберг против Рейеса, Мэттьюс встретится с Мэгни. Анонс карда UFC Perth

В ночь с 27 на 28 сентября состоится турнир UFC Perth. В главном событии вечера в полутяжелом весе встретятся Карлос Олберг и Доминик Рейес

Бои предварительного карда

1. Навахо Стирлинг в полутяжелом весе подерется с Родольфо Беллато

2. Лома Лукбунми в женском минимальном весе проведет бой с Алексией Таинарой

3. Джонатан Микаллеф в полусреднем весе сразится с Обаном Эллиотом

4. Андре Петроски в среднем весе встретится с Кэмом Роустоном

5. Колби Тикнесс в легчайшем весе подерется с Жосиасом Мусасой

6. Джейми Малларки в легком весе проведет бой с Рональдо Бедоей

7. Луана Каролина в женском легчайшем весе сразится с Мишель Монтегю

8. Брандо Перичич в тяжелом весе встретится с Элишой Эллисоном

9. Луи Сазерленд в тяжелом весе подерется с Джастином Тафой

UFC Perth: Ulberg vs Reyes — September 27th | Fight Promo

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира в Перте поединок в легком весе с участием Тома Нолана и Чарли Кэмпбелла. Парни подходят к очному противостоянию после побед в предыдущих встречах.

Нолан на UFC 312 прошел Вячеслава Борщева, выиграв решением, а до этого нокаутировал Виктора Мартинеза. Австралиец обладает невероятной скоростью и впечатляющими габаритами для легкого дивизиона (рост 190 см).

Нестандартная техника и внезапные сабмишны Кэмпбелла на нижнем этаже могут стать для Нолана проблемой. Тем не менее, Чарли выиграл последний бой, не так уверенно, как грядущий соперник. Тревора Пика американец одолел решением, но до этого не выступал в UFC с сентября 2023 года.

Стилистически поединок Нолана и Кэмпбелла обещает быть небогатым на размены. Том с повышением уровня оппозиции стал драться уже не так ярко, как ранее. Не исключено, что и Кэмпбелл будет сушить бой, ведь рубиться с Ноланом далеко не лучшая идея.

Следующими в октагон в рамках полусреднего веса выйдут Джейк Мэттьюс и Нил Мэгни. Последние поединки обоих парней закончились по-разному. Мэттьюс ранее нокаутировал Чиди Нджокуани в первом раунде.

Та победа продолжила его серию из трех выигранных встреч кряду. Австралиец является базовым грэпплером, и до недавнего боя с Нджокуани многие видели в нем потенциального претендента на топ-15. Однако Нил с его опытом выступлений вполне может раскрыть все слабые стороны Мэттьюса.

Мэгни на сегодняшний и располагается за пределами топ-15, но легкой мишенью точно не станет. Особенно с учетом того, что в последнем бою он нокаутировал Элизеу Залески дос Сантоса во втором раунде.

Так что в очередной раз рассчитывать на свою борьбу Мэттьюсу будет трудно. Плюс ко всему, у Мэгни есть преимущество в габаритах, и среди всех представителей дивизиона у него один из самых длинных размахов рук — 203 см.

Нил Мэгни globallookpress.com

Далее пройдет поединок в полутяжелом весе с участием Джима Крута и Ивана Эрслана. Для хорвата это будет определяющий поединок, ведь ранее он проиграл в лиге дважды кряду. В Перте Иван выйдет в октагон после поражения Навахо Стирлингу единогласным решением.

Грядущий поединок, пожалуй, последний шанс для Эрслана вернуться на победную тропу в промоушене и сохранить прописку. Только соперник достался очень непростой.

Джим Крут довольно опытный боец, бывший представитель топ-15. Выступает ярко, но нестабильно. В последнем поединке он быстро задушил Марчина Прахнио, а до этого завершил бой с Родольфо Беллато вничью.

За 5 предыдущих поединков у него 2 победы, 2 поражения и та самая ничья. Виктория на домашнем турнире ему нужна не меньше, чем сопернику. Просто в этой битве не будет никому.

Теплого приема Рейсу и Таверасу ждать не стоит

Доминик Рейес globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полулегкого веса встретятся Джек Дженкинс и Рамон Таверас. Потенциально данное противостояние претендует на звание лучшего боя вечера.

Джек мастер камбэков в сложных ситуациях. Например, его последний бой против Герберта Бернса складывался далеко не лучшим образом. Австралиец пропустил множество ударов в первом раунде, находясь в шаге от проигрыша.

Но ближе к середине встречи Дженкинс воспрял духом и в итоге сам нокаутировал Бернса. И в этом противостоянии у него есть все шансы продлить свою победную серию.

Таверас в прошлом году только дебютировал в UFC и сходу прошел Серхия Сидея единогласным решением. Ранее он одержал 2 досрочных победы кряду. В последнем бою ему потребовалось менее минуты, чтобы финишировать Кортавиуса Ромиоса.

Таверас молод, агрессивен и голоден до побед. Впрочем, поединок с Дженкинсом на чужой территории обещает стать настоящей проверкой на прочность. Местный боец приложит максимум усилий, чтобы не разочаровать фанатов.

В главном событии вечера состоится поединок в полутяжелом весе между Карлосом Олбергом и Домиником Рейесом. В преддверии очной встречи парни занимают третью и седьмую строчки в рейтинге.

Олберг подошел к этому бою после победы над Яном Блаховичем единогласным решением. Новозеландец идет на серии из восьми побед подряд, включая триумф над бывшим претендентом на титул Волканом Оздемиром.

Также новозеландец не оставил ни единого шанса и Алонзо Менифилду, нокаутировав его за 12 секунд. И вот, спустя 6 месяцев с последнего боя, третий номер дивизиона возвращается в октагон.

Рейес, как и его соперник, тоже дрался недавно и нокаутировал Никиту Крылова уже в первом раунде. Американец сохранил за собой седьмую строчку в рейтинге и однозначно заслужил шанс ворваться в топ-5.

Бойцы знают, чего ожидать друг от друга. Карлос высококлассный кикбоксер, способный одним касанием потушить свет в глазах любому оппоненту. Впрочем, Рейес тоже опасен в стойке. Его три досрочные победы кряду в преддверии турнира в Перте тому подтверждение.