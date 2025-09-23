Насмешки Де Ла Хойи над «Канело», перемены Тима Цзю — что происходит в боксе в межсезонье?

После громкого боя «Канело» и Кроуфорда в боксе наступила пауза. Однако в текущее осеннее межсезонье происходит немало интересного

Де Ла Хойя не упустил шанса высмеять поверженного «Канело»

Бывший промоутер Сауля «Канело» Альвареса Оскар Де Ла Хойя решил не оставаться в стороне после сенсационного поражения мексиканца. Легендарный экс-чемпион выпустил очередной видеоролик, где обрушился с критикой на бывшего подопечного.

Де Ла Хойя с гордостью напомнил всем, что точно предсказал исход боя против Теренса Кроуфорда. Он заявил, что ноги Альвареса были словно прикованы к рингу, а сам он бил в воздух, пока «Бад» с ним игрался.

Особенно болезненным стало напоминание о том, что все по-настоящему великие бойцы — Мейвезер, Бивол и Кроуфорд с легкостью обыгрывали «Канело». Это прямое указание на то, что его наследие может быть испорчено.

Сауль Альварес globallookpress.com

Более того, Оскар не без ехидства отметил успех Флойда Мейвезера, который выиграл крупную сумму, поставив на победу Теренса. Таким образом, Де Ла Хойя не просто злорадствовал, а попытался окончательно подорвать авторитет своего давнего подопечного.

Похоже, поражение от Кроуфорда открыло шлюзы для всей накопившейся критики, и Оскар с удовольствием дискуссирует о неудачи Альвареса в СМИ.

Хелениус завершил карьеру из-за потери мотивации

Deontay Wilder vs.Robert Helenius | FULL HIGHLIGHT | PBC on FOX

Финский тяжеловес Роберт Хелениус официально объявил о завершении профессиональной карьеры. Решение принято после двухлетней дисквалификации из-за проваленного допинг-теста.

Сам боец объяснил свой уход простой и понятной причиной — у него пропало желание усердно тренироваться. Хелениус прямо заявил, что больше не хочет проводить по две тренировки в день.

Неудачи последних лет, очевидно, серьезно подкосили его боевой дух. Поражения от Джошуа, Уайлдера и других топовых тяжеловесов не прибавили уверенности. Даже его громкая победа над Дереком Чисорой была омрачена спорами о судействе.

Теперь его послужной список навсегда останется с 32-я победами и пятью поражениями. Впрочем, Хелениус оставил себе лазейку, заявив, что может рассмотреть возвращение при очень выгодном предложении.

Но, по его словам, огонь внутри, просто угас. Иногда боксерам проще признать это, чем продолжать драться без всякого желания.

Накатани и Иноуэ начали раскрутку мегабоя

Наоя Иноуэ globallookpress.com

Японский бокс готовится к одному из самых громких внутренних противостояний. Дзюнто Накатани официально освободил титулы в легчайшем весе, чтобы двигаться вверх.

Этот шаг расчищает путь к бою против бесспорного чемпиона во втором легчайшем дивизионе Наои Иноуэ. Оба боксера договорились выйти на ринг на битву взглядов на турнире в Саудовской Аравии 27 декабря.

Они проведут отдельные поединки, что станет идеальной раскруткой для их будущей встречи. Такой формат позволяет создать максимальный ажиотаж вокруг потенциального столкновения.

Бой двух японских суперзвезд может стать главным событием 2026 года. Противостояние стилей Иноуэ и Накатани интригует всех поклонников бокса. Оба в своей карьере не потерпели ни единого поражения.

Сейчас у каждого из них 31 победа в карьере за 31 бой. Причем большинство своих поединков Дзюнто и Наоя выиграли досрочно. Поэтому данное противостояние заслуживает такого большого внимания.

Фундора уверен в легкой победе над Турманом

Тим Цзю и Себастьян Фундора globallookpress.com

Чемпион WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора готовится к своей третьей защите за семь месяцев. Его соперником станет бывший обладатель титула Кит Турман (бой состоится 19 октября).

Фундора находится на подъеме после двух впечатляющих побед над Тимом Цзю и ярким нокаутом в поединке с Чордэйлом Букером. Несмотря на уважение к заслугам Турмана, Себастьян не высказывает ни капли беспокойства.

Он помнит Кита еще по любительским дням, но сейчас, по словам американца, настало его время. Чемпион считает, что возраст и долгий простой Турмана сыграют против него.

Фундора намерен доказать, что он — новое лицо дивизиона. Фундора с уверенностью заявляет о яркой победе нокаутом. И с учетом того, в какой сейчас форме пребывает Себастьян, такой прогноз вполне может осуществиться.

Тим Цзю проводит перемены после череды поражений

Тим Цзю (слева) globallookpress.com

Австралийский боксер Тим Цзю, бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO, объявил о полной реструктуризации своей команды. Это решение стало ответом на три поражения в четырех последних боях.

Тяжелые проигрыши Фундоре и Муртазалиеву заставили его пересмотреть подход к подготовке. Цзю признал, что внутри него еще горит огонь, но для прогресса нужны изменения.

Он намерен привлечь новых специалистов, которые помогут ему выйти на другой уровень. Это стандартный шаг для бойца, попавшего в кризисную ситуацию.

Однако многие эксперты сомневаются в потенциальном прогрессе. По их словам, даже новые тренеры вряд ли смогут кардинально изменить его стиль. Цзю уже далеко не молодой проспект, а сложившийся боец с устоявшейся манерой ведения поединков.

Теперь австралийцу предстоит доказать, что его решимость — это не просто слова, а настоящая готовность к трудным переменам. От этого зависит, сможет ли Тим вернуться в элиту или останется крепким бойцом на уровне топ-10.