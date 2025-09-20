ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    7 самых многообещающих проспектов UFC в 2025 году

    Наследник Нганну, русский бразилец или модель из Чечни — кто станет звездой в UFC?

    Бои ММА UFC Сборная России Александр Волкановски Илия Топурия Франсис Нганну
    Азамат Бекоев7 самых многообещающих проспектов UFC в 2025 году
    Азамат Бекоев
    Новое поколение бойцов активно заявляет о себе в UFC. Эти спортсмены привлекают внимание зрелищными выступлениями и потенциалом. В 2025 году особенно выделились несколько молодых талантов. Рассмотрим семерых наиболее перспективных бойцов

    Атеба Гаутье

    23-летний камерунец ворвался в UFC, как ураган. Рост 193 см и размах рук 206 см делают его настоящим гигантом в среднем весе. Впервые публика увидела Атебу на турнире в рамках претендентской серии Даны Уайта в сентябре 2024 года.

    Тогда Гаутье победил Юру Найта нокаутом во втором раунде. Атлетизм и сила камерунца произвели впечатление. Дебют в UFC также прошел успешно. Атеба без каких-либо проблем нокаутировал Хосе Медину в первом раунде.

    Атеба Гаутье
    globallookpress.com

    Второй бой с Робертом Валентином длился еще меньше — всего 70 секунд. Швейцарец ничего не смог противопоставить мощи молодого камерунца. Стиль африканца основан на ударной технике с элементами муай-тай.

    Аналитики сравнивают его с молодым Фрэнсисом Нганну. И, действительно, сходств очень много. В его кулаках заложен настоящий динамит. Как и Фрэнсис, Гаутье отправляет соперников на настил одним касанием.

    globallookpress.com

    Бывший чемпион LFA ворвался в UFC не менее ярко, чем его конкурент по дивизиону Атеба Гаутье. Тренируясь в American Top Team, россиянин уже показал универсальность своих навыков. Ударная техника оказалась не менее опасной, чем грэпплинг.

    Год начался с дебютного поединка в UFC против Захари Риса 18 января. Бекоев заблокировал все попытки тейкдаунов и нокаутировал соперника в первом раунде. В мае результат повторился в поединке против Райана Лодера.

    • С учетом двух побед в UFC текущий винстрик россиянина составляет 8 боев. Грамотная работа в стойке и партере создает большие проблемы соперникам.

    На 18 октября у Бекоева запланирован следующий бой. И в случае очередного триумфа к середине 2026 года он вполне может войти в топ-15 среднего веса.

    Александр Топурия

    UFC 312: Aleksandre Topuria — Full Fight HIGHLIGHTS

    Старший брат Илии Топурии заявил о себе, как о самостоятельной силе. Грузин доказал наличие собственного потенциала. Тренируясь вместе с братом, он перенял многие его навыки.

    Дебют Топурии старшего в лучшей лиге мира состоялся начале года в поединке против Колби Тикнеса, одноклубника Волкановски. Александр доминировал на протяжении всех трех раундов, перебивая австралийца на всех этажах.

    Соперник не смог ничем ответить на его молниеносные атаки. Итог — победа единогласным решением. Пока что Топурия далек от попадания в рейтинг, но его победная серия в 4 поединка с учетом удачного дебюта в UFC привлекает внимание.

    Громкая фамилия добавляет ему медийности. И фанаты следят за его выступлениями. При должном прогрессе он может повторить успех своего брата, став чемпионом UFC в полулегком весе.

    Пейтон Тэлботт

    Пейтон Тэлботт против Диего Лимы
    globallookpress.com

    Этот боец превращал каждый свой выход в октагон в настоящее зрелище, благодаря креативному стилю. Нестандартная ударная техника в сочетании с внушительным атлетизмом помогли добыть 3 досрочные победы в первых трех боях в UFC в легчайшем весе.

    Вообще, Тэлботт заявил о себе еще в 2023 году на претендентской серии. На начало 2025-го Пейтон был в шаге от попадания в топ-15, однако потерпел неожиданно поражение от Раони Барселоса единогласным решением судей.

    Та неудача не сломила молодого бойца. Уже в следующем бою американец закрыл досадный проигрыш победой над таким же проспектом Филиппом Лимой. На сегодня у него 4 выигрыша и одно поражение в пяти боях в UFC, что довольно неплохо. Тэлботт обладает огромным арсеналом ударов ногами, а также умело борется.

    Хорошая выносливость позволяет поддерживать высокий темп на протяжении всего боя. Вероятно, уже в ближайшие месяца Пейтон попадет в топ-15 легчайшего веса, став участником титульной гонки.

    Ислам Дулатов

    Ислам Дулатов (слева)
    globallookpress.com

    Боец чеченского происхождения из Германии ломает стереотипы о бойцах. За стильной внешностью модели скрывается ударник высочайшего класса.

    Рост в 191 см делает его настоящим гигантом в весовой категории до 77 кг. Контракт с UFC был подписан еще в октябре 2024 года после нокаута локтем на претендентской серии Даны Уайта. Дебют в UFC сначала сорвался, но ожидание подогрело интерес.

    И на турнире UFC 318 Дулатов оправдал все ожидания. Этнический россиянин, ныне представляющий Германию, не тратил время на разведку в бою с Адамом Фугитом. Уже в первом раунде Ислам поймал американца на контратаке и завершил бой серией ударов.

    После яркого старта организация планирует устроить ему еще один бой до конца года. А пока что Дулатов продолжает тренироваться и совмещать подготовку к поединкам с карьерой модели.

    Вальтер Уокер

    Вальтер Уокер
    globallookpress.com

    Брат Джонни Уокера представляет собой полную противоположность ему по стилю. Хладнокровный борец Вальтер уже вписал свое имя в историю ММА. После неудачного дебюта в UFC в бою с Лукасом Бжески бразилец вышел на серию из трех побед кряду.

    Борцовские навыки Уокера помогли ему одолеть Донтэйла Мэйеса, Джуниора Тафу и Кеннеди Нзечукву в рамках тяжелого веса. Причем всех троих Вальтер победил одним и тем же приемом — скручиванием пятки.

    Ранее в UFC никто не побеждал подобным приемом 3 раза подряд, что стало новым рекордом. Вообще, элитный грэпплинг редко встречается среди тяжеловесов.

    Так Вальтер к осени 2025-го стал интригующим проспектом в этом весе. Тренируется и проживает бразильский боец в России, а его спарринг-партнером является Богдан Гуськов, топовый полутяжеловес UFC.

    Винисиус Оливейра

    Кайер Филипс и Винисиус Оливейра
    globallookpress.com

    Бразилец прошел путь от дебютанта до бойца уровня топ-15 буквально за 15 месяцев. Оливейра выступает в легчайшем весе. Отличается внушительными габаритами, сильным ударом, взрывной мощью и нестандартной техникой.

    Винисиус громко заявил о себе в дебюте в UFC в марте прошлого года в бою против Бернардо Сопая, одноклубника Хамзата Чимаева. Поединок складывался для Оливейры неудачно. Бразилец проиграл первые 2 раунда, но взвинтил обороты в третьем отрезке и за 19 секунд до конца боя нокаутировал соперника коленом в прыжке.

    Тот финиш стал претендентом на звание нокаута года. И после такого выступления уровень оппозиции у бразильца стремительно вырос. В бою с многоопытным Рики Симоном Винисиус продемонстрировал грамотную тактику, победив единогласным решением судей.

    • В очередном поединке с Саидом Нурмагомедовым вновь пришлось непросто. Бразилец вышел в октагон с травмой ребра и долгое время не мог подобрать нужную дистанцию. Однако со временем россиянин сильно просел по кардио. Оливейра вновь забрал концовку и одержал победу по очкам.

    Восхождение латиноамериканца продолжилось в поединке с Кайером Филипсом, где на кону стояла 11-я строчка в рейтинге. Этот бой получился, пожалуй, самым легким для Винисиуса в UFC.

    Бразилец доминировал все 3 раунда и выиграл единогласным решением. Очередная победа позволила потеснить Филипса с 11-й позиции в рейтинге и показала готовность Оливейры конкурировать на топ-уровне.

