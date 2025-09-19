13 сентября вошло в историю. Теренс Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в трех дивизионах. «Канело» оказался бессилен

Кроуфорд оказался умнее и хитрее

Теренс Кроуфорд победил Сауля «Канело» Альвареса не случайно. Бой 13 сентября 2025 года в Лас-Вегасе показал, что мексиканец, несмотря на свой статус звезды, не смог справиться с более техничным и стратегически подкованным соперником.

Кроуфорд, поднявшись на две весовые категории, буквально разобрал оппонента. Это был не просто бой, а демонстрация превосходства интеллекта на ринге. «Канело» вошел в поединок с уверенностью, что его опыт и мощь сделают свое дело. Однако он недооценил Кроуфорда, чья тактика оказалась идеальной для этого боя.

В первых раундах Теренс уступал центр ринга, изучая соперника, но уже к середине поединка начал доминировать. Его точные удары и смещения разрушали атаки Альвареса, который привык полагаться на физическую силу. Кроуфорд не боялся мощи «Канело», что стало ключевым фактором.

Сауль Альварес против Теренса Кроуфорда globallookpress.com

В отличие от предыдущих соперников мексиканца, он не отступал под давлением и не терял концентрации. К десятому раунду статистика говорила сама за себя. Теренс вдвое превосходил Сауля по точным попаданиям в голову — 83 против 40. Альварес слишком долго полагался на репутацию и медийный статус.

Его уверенность в том, что он сможет задавить Кроуфорда силой и габаритами, как делал ранее с менее техничными соперниками, сыграла с ним злую шутку. «Бад», напротив, использовал свой ум и адаптивность, чтобы переиграть мексиканца. Поражение по очкам и потеря статуса абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе стала следствием стратегической ошибки «Канело».

Он не смог подстроиться под стиль Кроуфорда, действовавшего нестандартно. Теренс постоянно менял ритм, разрывал дистанцию и встречал Альвареса точными ударами. Мексиканец, привыкший к более предсказуемым оппонентам, оказался в непривычной ситуации.

«Канело» выбирал удобных соперников

20 Minutes Of Canelo Alvarez's Best Moments In The Ring

После поражения Дмитрию Биволу в мае 2022 года «Канело» Альварес начал выбирать соперников, которые не представляли для него серьезной угрозы. Россиянин еще 3 года назад показал, что мексиканец уязвим перед бойцами с высоким боксерским IQ. Однако вместо того, чтобы провести работу над ошибками и вновь бросить вызов сильным оппонентам, «Канело» пошел по пути наименьшего сопротивления. Это и привело к его регрессу.

Первым после Бивола на пути мексиканца оказался Геннадий Головкин в сентябре 2022 года. Это был третий бой их трилогии, и к тому моменту казахстанский ветеран уже находился далеко не на пике. «Канело» уверенно победил, но бой не добавил ему новых навыков. Это была, скорее, формальность, чем реальный вызов. Альварес просто закрепил свое превосходство над возрастным соперником.

В мае 2023 года мексиканец встретился с Джоном Райдером, британцем, который никогда не входил в элиту дивизиона. Победа была ожидаемой, но бой показал, что Альварес уже не тот нокаутер, каким был раньше. Его удары все еще были мощными, но выносливость и скорость не на топ-уровне. Райдер не смог навязать конкуренцию, и «Канело» вновь остался в зоне комфорта.

Осенью 2023 года Сауль выбрал в соперники Джермелла Чарло, который поднялся на две весовые категории за большим чеком. Чарло, хоть и талантливый боксер, но он не был готов к такому скачку. Мексиканец вновь доминировал, а сам бой выглядел односторонним.

В мае 2024 года Сауль встретился с Хайме Мунгией, еще одним талантливым мексиканцем, но менее опытным. «Канело» также уверенно довел бой до победы победы по очкам. Однако и этот поединок не требовал от Альвареса чего-то нового. Он дрался на автомате, не развиваясь как боец, что позже сказалось в бою с Кроуфордом.

В сентябре 2024-го оппонентом Альвареса стал Эдгар Берланга, боксер с хорошим ударом, но без выдающейся техники. «Канело» снова победил без особых усилий, только вот бой показал, что его арсенал стал предсказуемым.

Последним перед Кроуфордом на пути именитого чемпиона встал Уильям Скулл (май 2025 года). Бой выдался максимально скучным: боксеры нанесли на двоих всего 111 точных ударов за 12 раундов. Скулл не выглядел угрозой, и мексиканец снова победил по очкам, в шестой раз кряду. Однако отсутствие серьезных вызовов привело к тому, что он не был готов к Кроуфорду, который потребовал от него максимума.

Время завершить карьеру или шоу за большие деньги?

Сауль Альварес globallookpress.com

После поражения Кроуфорду Альваресу стоит задуматься о завершении карьеры. В свои 35 лет он уже вошел в историю, как один из величайших мексиканских боксеров. Четыре титула в разных весовых категориях, статус лидера P4P, звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе и миллионные просмотры — его наследие неоспоримо.

Однако последние бои показали, что лучшие годы уже позади. Кроуфорд, в свою очередь, тоже достиг вершины. Стать абсолютным чемпионом в трех весовых категориях — достижение, которое вряд ли кто-то превзойдет в ближайшие годы. В 37 лет он доказал, что является лучшим боксером вне зависимости от веса.

Но что дальше? Еще один титульный бой вряд ли добавит что-то к его величию. Для «Канело» одним из вариантов может стать выставочный бой с блогером Джейком Полом. Такой поединок гарантирует огромный гонорар и внимание публики, но не потребует от Альвареса максимальной подготовки.

Пол, несмотря на прогресс, не представляет реальной угрозы, и мексиканец мог бы легко заработать большую сумму, как это сделал Флойд Мейвезер в бою с Конором Макгрегором. Кроуфорду же стоит рассмотреть вызов от чемпиона UFC Илии Топурии.

Испанец уже публично бросил ему вызов, и бой под эгидой Netflix мог бы стать громким событием. Топурия, как и «Канело», обладает звездной харизмой, а их противостояние привлекло бы миллионы зрителей. Однако оба бойца должны подумать, стоит ли продолжать рисковать здоровьем ради новых боев.

«Канело» уже потерял титулы, а Кроуфорд достиг всего, что только можно. Выставочные бои за большие деньги — это способ уйти красиво, сохранив здоровье и заработав на будущее. Но, возможно, пришло время просто сказать: «Мы сделали достаточно».