Последний непобежденный «Боевой ботаник» пал. Лопес не оставил Силве шансов

В главном событии вечера на UFC Noche в ночь с 13 на 14 сентября Диего Лопес нокаутировал во втором раунде Джина Силву. Этот бой напрямую повлиял на все расклады в титульной гонке в полулегком весе

Лопес оказался слишком силен

В главном событии вечера UFC Noche в Сан-Антонио сошлись два ярких бразильских бойца. Диего Лопес, недавний претендент на чемпионский титул в полулегком весе, встретился с восходящей звездой Джином Силвой. Последний на протяжении пяти боев в UFC не знал поражений и уверенно шел к вершине рейтинга.

Однако уже с первых минут поединка стало ясно, что Силва столкнулся с принципиально новым уровнем сопротивления. Лопес демонстрировал хладнокровие и опыт, методично разбирая оппонента. В стартовом раунде он без особых проблем перевел бой в партер, где устроил соотечественнику настоящее избиение.

Диего работал с невероятной точностью, обрушивая на голову и корпус соперника град ударов. Он использовал все: мощные локти, хаммерфисты и амплитудные хуки из фулл-маунта. Силва, привыкший сам доминировать, оказался в непривычной для себя роли жертвы и был абсолютно бессилен что-либо противопоставить.

Нужно отдать должное характеру Джина, который не сломался после разгромного старта. Во втором раунде он сумел оправиться и начал работать активнее, даже временами перебивая Лопеса в стойке. Статистика ударов второго отрезка стала почти равной, что вселяло надежду на конкурентную борьбу.

Однако за полминуты до конца раунда все решил один точный удар. Силва, окрыленный успехом, ринулся добивать Лопеса у сетки, но нарвался на контратаку. Диего блестяще поймал его встречным ударом локтем с разворота, который отправил Джина в нокдаун.

Лопес моментально воспользовался ситуацией, обрушив на оппонента шквал добивающих ударов. Рефери Майк Белтран не стал медлить и остановил поединок. Так Диего Лопес уверенно вернулся в элиту полулегкого веса, преподав суровый урок более молодому коллеге.

Круг замкнулся

Диего Лопес против Джина Силвы globallookpress.com

Поражение Джина Силвы стало логичным и горьким завершением неудачного периода для всей бразильской команды «Боевые ботаники». До недавнего времени этот коллектив считался главным открытием и будущим промоушена, а его бойцов прочили в чемпионы.

Еще несколько месяцев назад тренеры и аналитики восхищались сериями побед. Кайо Борральо доминировал в среднем весе, а Карлос Пратес и Маурисио Руффи выглядели просто несокрушимыми, выигрывая все свои поединки досрочно.

К сожалению, как только уровень оппозиции вырос, вся могущественная конструкция дала трещину. Сначала Карлос Пратес уступил Иэну Гарри, затем Кайо Борральо проиграл Нассурдину Имавову. Руффи же не устоял против Бенуа Сен-Дени.

Таким образом, Джин Силва оставался последним оплотом непобедимости своей команды. На него возлагались наибольшие надежды, ведь он демонстрировал не просто силу, а невероятную разносторонность и умение заканчивать бои досрочно.

Теперь же и его блестящая серия прервана. Получается, что все без исключения «Боевые ботаники» не смогли пройти испытание наивысшим уровнем конкуренции в UFC. Команда, которую называли новыми Нурмагомедовыми, столкнулась с суровой реальностью.

Безусловно, этот провальный год ставит под большой вопрос о будущем всего проекта. Очевидно, что парням придется провести серьезную работу над ошибками. Потенциал у них огромный, но одного лишь таланта для чемпионских амбиций оказалось недостаточно.

Эмоции взяли верх

Джин Силва globallookpress.com

Сразу после остановки боя октагон наполнился не самыми приятными эмоциями. Не согласный с решением рефери Джин Силва моментально вскочил на ноги.

Вместо того чтобы успокоиться, бразилец направил свой гнев на оппонента. Проходя мимо празднующего победу Лопеса, Силва нанес ему удар в затылок. Этот поступок, конечно же, вызвал мгновенную реакцию и всеобщее осуждение.

Позже на послематчевой пресс-конференции Диего Лопес выразил свое недоумение и возмущение. Он отметил, что подобное поведение является некрасивым и непрофессиональным. По его словам, всю неделю команда Силвы позволяла себе неуважительные высказывания.

Сам Лопес в отместку после победы запрыгнул на ограждение октагона и показал несколько жестов в сторону угла соперника. Безусловно, эмоции задели обе стороны, что и вылилось в такой неприглядный инцидент сразу после завершения поединка.

Спустя сутки, Силва опубликовал в соцсетях заявление, где принес извинения и полностью взял вину на себя. Он честно признал, что поторопился и позволил эмоциям взять верх над разумом.

Более того, он отметил, что в решающий момент дрался в одиночку, не слушая советов своей команды. Это поражение стало для него горьким, но важным уроком профессионализма. Теперь Джину предстоит не только восстановиться физически, но и поработать над психологической устойчивостью.

Что дальше?

Диего Лопес против Александра Волкановски globallookpress.com

Теперь самое время взглянуть на будущее обоих бойцов. Безусловно, их пути после этого вечера кардинально разойдутся. Диего Лопес уверенно подтвердил свой высочайший класс и остался в числе главных претендентов на титул, сохранив вторую позицию в рейтинге.

Вероятнее всего, ему не придется надолго задерживаться в очереди. Учитывая его недавний бой с Волкановски и такую эффектную победу, Лопес может получить право на бой за временный пояс или стать претендентом номер один.

Ситуация в полулегком весе довольно напряженная. Помимо него на титул претендуют Мовсар Евлоев, Лерон Мерфи и Алджамейн Стерлинг. Однако Диего своим выступлением доказал, что готов к любым вызовам и заслуживает еще одного шанса.

Для Силвы же теперь начинается второй титульный забег. Его громкое имя и статус непобежденного бойца растворились после одного точного удара локтем. Безусловно, потенциал и талант никуда не делись.

Пять досрочных побед в UFC просто так не даются. Однако ему критически необходимо поработать над стратегией и психологией, чтобы не повторять ошибок. Очевидно, UFC не станет списывать со счетов столь яркого бойца.

Силве дадут возможность вернуться в число лучших, но, скорее всего, в следующем поединке достанется менее грозный оппонент. Его путь к вершине теперь займет гораздо больше времени, но при правильной работе Джин все еще может получить титульный шанс.