Яркий триумф Лопеса, неожиданный провал Фонта. Обзор карда UFC Noche

В ночь с 13 на 14 сентября состоялся турнир UFC Noche. В главном событии вечера в полулегком весе встретились Диего Лопес и Джин Силва

Результаты боев предварительного карда

1. Душко Тодорович в среднем весе удушающим приемом в первом раунде победил Хосе Медина

2. Хоаким Силва в легком весе раздельным решением судей победил Клаудио Пуэллеса

3. Татьяна Суарез в женском минимальном весе единогласным решением судей победила Аманду Лемос

4. Хесус Агилар в наилегчайшем весе единогласным решением судей победил Луи Гурула

5. Бой Захари Риса против Седрика Дюма в среднем весе был признан несостоявшимся

6. Алден Кориа в наилегчайшем весе нокаутировал в третьем раунде Алессандро Косту

7. Монтсеррат Рендон в легчайшем весе раздельным решением судей победила Элис Перейру

8. Даниил Донченко в полусреднем весе нокаутировал в первом раунде Родриго Сезинандо

9. Сантьяго Луна в легчайшем весе нокаутировал в первом раунде Куанга Ле

Бои основного карда

Основной кард турнира UFC Noche открывал поединок в легком весе между Рафаэлем Гарсией и Джаредом Гордоном. С самого начала бойцы проявили осторожность, предпочитая тщательно изучать друг друга. Однако уже в первом раунде Гарсии удалось найти брешь в защите оппонента.

Хлесткий лоу-кик мексиканца пришелся точно по ноге Гордона, заставив того пошатнуться. Уже в следующей атаке Рафаэль сумел отправить Джареда на настил октагона и попытался добить. Но Гордон проявил характер, сумев не только выжить, но и вернуться в бой.

Во втором раунде напряжение только нарастало. Гордон, оправившись от потрясения, начал работать первым номером и даже потряс Гарсию в одном из разменов.

Кульминация наступила в третьем раунде, когда мексиканец вновь поймал противника. Его точная комбинация завершилась нокдауном и последующим добиванием, после которого рефери был вынужден остановить бой. Эта победа стала для Гарсии важнейшим шагом в карьере.

Следующими в октагон вышли Келвин Гастелум и Дастин Штольцфус, чей поединок проходил в среднем весе. Бой начался с активных действий со стороны Гастелума, который, несмотря на проблемы с весогонкой, демонстрировал отличное кардио. Его точные удары не раз достигали цели.

Штольцфус, однако, не растерялся и ответил мощными лоу-киками, стараясь атаковать ноги оппонента. В одном из эпизодов ему даже удалось провести успешный тейкдаун. Но Гастелум проявил все мастерство в партере и не позволил противнику задушить себя.

Третий раунд стал испытанием на выносливость для обоих бойцов. Штольцфус продолжал настойчиво идти вперед, а Гастелум отвечал точными контратаками. В конце раунда Келвину удалось потрясти визави, но Дастин устоял на ногах.

Судьи единогласно отдали победу Гастелуму, хотя бой был довольно конкурентным. Таким образом, экс-претендент на временный титул реабилитировался после череды неудач.

В легком весе состоялся бой между Александром Эрнандесом и Диего Феррейрой. Здесь, как и в предыдущем противостоянии, темп на старте поединка был не слишком высоким.

Феррейра работал первым номером, шел вперед, но постоянно промахивался. Александр мастерски уворачивался от атак и отвечал точными джебами на отходе. Во втором раунде уже Эрнандес занял центр клетки и активно прессинговал бразильца.

Решающим моментом стало его точное попадание, после которого Феррейра оказался в нокдауне. Александр немедленно перешел к добиванию, и рефери был вынужден остановить бой. Так Эрнандес вышел на серию из четырех выигрышей кряду.

Победные серии Фонта и Силвы прерваны

В со-главном событии вечера сошлись в легчайшем весе сошлись Роб Фонт, девятый номер рейтинга, и Дэвид Мартинес. Изначально у пуэрториканского ветерана должен был быть другой соперник.

Но Мартинес, принявший бой на коротком уведомлении, с первых секунд продемонстрировал превосходную скорость и технику, грамотно перебивая своего многоопытного визави.

Фонт пытался задавить мексиканца прессингом и даже несколько раз прижимал того к сетке. Однако Мартинес блестяще работал в клинче и моментально восстанавливал дальнюю дистанцию. Во втором раунде Дэвид еще чаще начал доставал оппонента точными джебами.

Третий отрезок полностью прошел под диктовку Мартинеса. Ему удалось потрясти Фонта и отправить того в нокдаун. Хотя Роб сумел подняться, он продолжал пропускать много встречных ударов. Судьи единогласно отдали победу Мартинесу, что стало мини-сенсацией вечера.

Главное событие вечера в полулегком весе между Диего Лопесом и Джином Силвой оправдало все ожидания. В преддверии очной встречи парни занимали вторую и десятую строчки в рейтинге.

И уже с первых секунд бойцы начали обмениваться жесткими ударами, практически не думая о защите. Силва в одном из эпизодов пробил локтем с разворота, что стало большой ошибкой.

Лопес зашел ему за спину и быстро перевел соперника на канвас. Вплоть до конца отрезка в клетке было абсолютное доминирование Диего, обрушившего на Силву град ударов в партере. Казалось, бой вот-вот будет остановлен, но Джин проявил невероятную стойкость и сумел продержаться до перерыва.

На старте второго отрезка Джин напролом пошел вперед, вкладываясь в каждый удар. Ему даже удалось несколько раз потрясти Лопеса в стойке. Однако за полминуты до конца раунда Диего, работая вторым номером, внезапно пробил локтем с разворота.

Это попадание стало финальным аккордом — Силва рухнул на настил, и Лопес мгновенно перешел к добиванию. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Диего техническим нокаутом.