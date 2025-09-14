Это история! Кроуфорд побил «Канело», став первым тройным абсолютным чемпионом

Бокс победил! Сегодня, 14 сентября 2025 года, Теренс Кроуфорд доказал, что тот, кто тяжелее, не всегда лучше. «Бад» поднялся на 2 дивизиона выше, побил «Канело» и стал первым в истории тройным абсолютным чемпионом мира

Тактический разгром от мастера

Поединок, которого ждал весь боксерский мир, состоялся на легендарном ринге в Лас-Вегасе. Сауль «Канело» Альварес изначально был фаворитом, ведь он дрался в привычном для себя втором среднем весе и славился своей сокрушительной силой. Однако с первых же секунд стало ясно, что Теренс Кроуфорд вышел не просто для участия, а для того, чтобы творить историю.

Стартовый раунд прошел в разведке, оба боксера присматривались друг к другу, стараясь найти уязвимые места. Действующий абсолютный чемпион «Канело» пытался зажать оппонента у канатов и пробивать свои коронные хуки в корпус. Но Кроуфорд, похоже, уже в первые три минуты полностью прочитал мексиканца и понял его ограниченный тактический арсенал.

Уже со второго раунда американец демонстрировал свое превосходство. Его быстрый и хлесткий джеб постоянно сбивал ритм оппонента, не давая тому, как следует прицелиться. Претендент действовал не только быстро, но и невероятно умно, постоянно меняя стойки и углы для атаки.

К середине боя преимущество Кроуфорда стало уже очевидным. Он бил чаще, точнее и вкладывался в каждое попадание. Его комбинации из двух-трех ударов постоянно доходили до цели, в то время как обладатель всех поясов пробивал по воздуху.

Canelo Álvarez vs.Terence Crawford FULL Highlights | Netflix

Мексиканец, надо отдать ему должное, взвинтил темп и навязал свою игру в 7-8 раундах. Он все также искал нокаутирующий удар по корпусу, который много раз выручал его в прошлом. Однако Кроуфорд оказался не только техничнее, но и крепче духом — «Бад» уверенно держал самые тяжелые попадания.

В заключительных раундах «Канело» выглядел совершенно растерянным и беспомощным. Он не знал, как догнать ускользающего виртуоза, который продолжал методично набирать очки. Финал боя стал логичным завершением доминирования — Кроуфорд был великолепен.

Судьи единогласно отдали победу Теренсу, и это решение не вызвало никаких сомнений. Счет 116-112 и дважды 115-113 лишь подтвердил то, что видели все зрители — превосходство одного мастера над другим. В итоге Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира по боксу в трех дивизионах. И это уже история!

Легенды и звезды под впечатлением

Дмитрий Бивол (слева) globallookpress.com

Боксерское сообщество единогласно признало триумф Кроуфорда. Многие эксперты и коллеги по цеху сразу же начали говорить о том, что стали свидетелями исторического события. Это был не просто проходной бой, а настоящая смена эпох.

Россиянин Дмитрий Бивол, который сам когда-то переиграл «Канело», не скупился на комплименты. Он отметил невероятное мастерство, боксерский IQ и силу духа нового чемпиона. По его словам, Кроуфорд полностью заслужил эту победу.

Известный блогер Джейк Пол, как всегда, был прямолинеен и резок в своих оценках. Он заявил, что «Канело» всегда был переоцененным бойцом, который избегал по-настоящему сильных соперников. И вот, по его мнению, правда вышла наружу.

Райан Гарсия и вовсе не постеснялся назвать Кроуфорда величайшим боксером всех времен. Молодой американец подчеркнул, что техника и стратегия Теренса не имеют аналогов в современном боксе. Такая оценка, конечно, громкая, но после такого боя кажется вполне оправданной.

Даже Леннокс Льюис, живая легенда тяжелого веса, отложил свои дела, чтобы поздравить Кроуфорда. Он выразил уважение обоим бойцам, но отдельно отметил мастерство и историческое достижение победителя. Такое признание со стороны великого чемпиона дорогого стоит.

Конечно, нашлись и те, кто остался недоволен зрелищностью боя. Некоторые фанаты хотели видеть больше ярких разменов, а не технического мастерства. Но, по правде говоря, именно такие бои и показывают настоящую суть бокса, как шахмат на ринге.

И теперь не осталось сомнений в том, кто является лучшим боксером планеты на сегодняшний день. Теренс Кроуфорд доказал это делом.

Недовольство «Канело» и величие Теренса

Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд globallookpress.com

«Канело» Альварес, что вполне ожидаемо, оказался не готов смириться с поражением. В своем послематчевом интервью он заявил, что сам факт выхода на ринг уже делает его победителем. Такие слова, конечно, звучат как оправдание того, кто не смог признать свое поражение.

По сути, он просто не нашел ответа на мастерство соперника. Вместо того чтобы анализировать ошибки, Сауль предпочел уйти в отрицание и гордость. Аналитики единогласно сходятся во мнении — обижаться «Канело» может только на самого себя.

Он допустил стратегическую ошибку, недооценив Кроуфорда и его готовность прыгнуть выше головы. Судьи же здесь абсолютно ни при чем, их вердикт был полностью объективным.

Достижение Теренса Кроуфорда и вправду сложно переоценить. Он стал первым в истории, кому покорилось абсолютное чемпионство в трех весовых категориях в эпоху четырех основных поясов (раньше объединял пояса в полусреднем и первом полусреднем дивизионах). Это подвиг, который навсегда впишет его имя в историю бокса.

Что касается Альвареса, мексиканцу придется либо признать свое поражение и постараться получить реванш, либо спуститься на дивизион ниже. В любом случае, эра Сауля подошла к своему закономерному концу.

Для Кроуфорда же открываются поистине безграничные горизонты. Он может диктовать условия всему боксерскому миру и выбирать себе любых соперников. Его легитимность, как лучшего бойца планеты, теперь неоспорима.

Прошедший поединок еще раз доказал простую истину — класс всегда берет свое. Нельзя годами избегать сильных соперников и выбирать удобных оппонентов, а потом рассчитывать на победу над настоящим гением. «Канело» столкнулся с реальностью, и она оказалась жестокой.