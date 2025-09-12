Тайсон встретится с Мейвезером? Боксерский мир сошел с ума

Самый непредсказуемый боксерский поединок тысячелетия: Майк Тайсон готов разделить ринг с непобежденным Флойдом Мейвезером

Тайсон недавно вернулся, но все пошло не так

В ноябре 2024 года Майк Тайсон решил вернуться в профессиональный бокс после почти двух десятилетий перерыва. Его соперником стал молодой блогер Джейк Пол, который младше на 30 с лишним лет. «Железный Майк» проиграл поединок единогласным решением судей, но, несмотря на это, заработал внушительные 20 миллионов долларов.

По логике вещей, после такого поражения в возрасте 58 лет Тайсон мог бы задуматься об окончательном завершении карьеры. Он уже легенда бокса, абсолютный чемпион в тяжелом весе с 50-ю победами, из которых 44 нокаутом. Однако Майк заявил, что не считает этот бой последним и даже упомянул возможный поединок с Логаном Полом, братом Джейка.

Не прошло и года, как Тайсон снова в центре внимания. Компания CSI Sports объявила о выставочном бое с Флойдом Мейвезером, запланированном на весну 2026 года. Оба бойца уже начали словесную перепалку, подогревая интерес к этому неожиданному событию.

Джейк Пол и Майк Тайсон globallookpress.com

Мейвезер, как и Тайсон, не новичок в подобных шоу. Завершив профессиональную карьеру в 2017 году с 50-ю победами без единого поражения, он регулярно участвует в выставочных боях. Например, поединок с Логаном Полом принес ему более 100 миллионов долларов.

По сути, оба бойца уже заработали целое состояние. Тайсон, к примеру, получил 10 миллионов за выставочный бой с Ройем Джонсом в 2020 году. В общем-то, им не нужно рисковать здоровьем ради новых гонораров, но соблазн, похоже, слишком велик.

Тем не менее, Тайсон выразил удивление, что Мейвезер согласился на бой. Он отметил, что это может навредить здоровью Флойда. Казалось бы, двум легендам пора наслаждаться покоем, а не выходить на ринг в таком возрасте.

Вот только Тайсон не может остановиться. После поражения Полу он выглядел измотанным, но заявил, что у него еще есть порох в пороховницах. Мейвезер, в свою очередь, уверен, что любой его проект становится легендарным, и этот бой не исключение.

Реакция боксерского сообщества полна скепсиса

Флойд Мейвезер (слева) globallookpress.com

Анонс боя Тайсона и Мейвезера вызвал бурю эмоций в боксерском мире. Многие фанаты в соцсетях называют подобное «цирком пенсионеров», указывая на возраст бойцов в 59 и 48 лет. Бывший чемпион Джонни Нельсон считает, что эго Тайсона может привести к печальным последствиям.

Однако Рой Джонс-младший, который сам дрался с Майком в 2020 году, поддерживает идею. Он уверен, что поединок привлечет внимание и создаст большой ажиотаж, как это было в их встрече. В общем-то, Джонс видит в этом шанс для яркого шоу, несмотря на риски.

Тем не менее, экс-чемпион UFC Дэниел Кормье настроен скептически. Он назвал бой бессмысленным с точки зрения спорта, однако признал его коммерческий потенциал.

По сути, мнения разделились. Боксер Райан Гарсия назвал поединок эпичным, но предупредил о риске для репутации обоих бойцов. В издании Bloody Elbow напомнили, как Тайсон однажды назвал Мейвезера маленьким трусом, что добавляет интриги.

При этом критика не утихает. Обозреватели отмечают, что бой Тайсона с Полом в 2024 году получил массу негативных отзывов. Теперь многие опасаются, что новая встреча станет еще одним разочарованием.

Казалось бы, мировое сообщество разделено пополам. Одни ждут рекордных просмотров, как 108 миллионов на Netflix в бою Тайсона с Полом. Другие считают, что бокс окончательно скатился в коммерческое шоу, утратив спортивную суть.

В итоге, эксперты вроде Кормье подчеркивают, что сенсации не будет — бой пройдет в спокойном темпе с заранее известным исходом. Уже даже появляются теории о «договорняке». Но интерес публики, несмотря на скептицизм, продолжает расти.

Зачем этот бой?

Флойд Мейвезер и Микура Асакура globallookpress.com

Разница в весе между Тайсоном и Мейвезером составляет около 30 килограммов: Тайсон в последнем бою весил 103 кг, а Флойд в выставочных поединках не превышал 73 кг. По логике, это делает бой неравным.

Однако промоутеры, похоже, не задумываются о рисках. Тайсону 59 лет, Мейвезеру 48, и оба давно не в пиковой форме. После боя с Полом Майк выглядел уставшим, а его здоровье вызывало вопросы у фанатов и экспертов.

Тем не менее, CSI Sports обещает грандиозное шоу с революционными технологиями. Они наняли бывших руководителей ESPN и HBO, таких как Джон Скиппер, чтобы обеспечить максимальную раскрутку. Их цель — побить рекорды доходов и просмотров.

По сути, этот бой чисто коммерческая история. Мейвезер заработал миллионы на выставочных поединках с Логаном Полом и Микурой Асакурой, а Тайсон получил неплохую прибыль от боя с Джонсом и Джейком Полом. Оба понимают, что ностальгия фанатов — это золотая жила.

Вот только здоровье остается на втором плане. Промоутеры подогревают интерес афишами, хотя дата и место боя до сих пор не объявлены. Казалось бы, ветеранам пора остановиться, но деньги решают все.

Бой Тайсон и Мейвезера всего лишь шоу для зрителей, жаждущих увидеть легенд прошлого. Промоутеры готовы выжать максимум, игнорируя критику о цирке. Бокс, похоже, окончательно вступил в эру непредсказуемости, но за чей счет — большой вопрос.