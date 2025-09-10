3-й периодАк Барс — АвтомобилистОнлайн
    Фонт встретится с Мартинезом, Лопес против Силвы. Анонс карда UFC Noche

    Большой шанс для Джина Силвы, возвращение Роба Фонта

    Бои ММА UFC Александр Волкановски Диего Лопес Брайан Ортега
    Никита Лямкин«Ак Барс» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция Игорь Никитин«ЦСКА» — «Адмирал» 1:0. Онлайн, прямая трансляция Кевин СенонУспеть за 24 часа. Оформит ли ЦСКА трансфер Кевина Сенона из «Бока Хуниорс»?
  • 21:03
    • Источник: Капризов отказался от самого крупного контракта с истории НХЛ
  • 20:45
    • Экс-голкипер сборной Франции Манданда объявил о завершении карьеры
  • 20:32
    • «Рубин» подписал контракт с колумбийским защитником
  • 20:10
    • Матч СКА — «Амур» состоится в Хабаровске по запросу петербургского клуба
  • 17:30
    • Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»
  • 15:44
    • «Сочи» намерен побороться за форварда «Леганеса» Мигеля Де ла Фуэнте
  • 14:42
    • «Спорт-Экспресс»: Бителло заключил новый контракт с московским «Динамо»
    Джин Силва
    В ночь с 13 на 14 сентября состоится турнир UFC Noche 3. В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Диего Лопес и Джин Силва

    Бои предварительного карда

    1. Хесус Агилар в наилегчайшем весе подерется с Луи Гурулом

    2. Элис Перейра в легчайшем весе проведет бой с Монтсеррат Рендон

    3. Клаудио Пуэллес в легком весе сразится с Хоакимом Силвой

    4. Хосе Медина в среднем весе встретится с Душко Тодоровичем

    5. Татьяна Суарез в женском минимальном весе подерется с Амандой Лемос

    6. Захари Рис в среднем весе сразится с Седриком Дюма

    7. Алессандро Коста в наилегчайшем весе проведет бой с Алденом Кориа

    8. Родриго Сезинандо в полусреднем весе встретится с Даниилом Донченко

    9. Сантьяго Луна в легчайшем весе подерется с Куангом Ле

    I Am The Next Champion! 😳 | UFC Journey

    Бои основного карда

    Откроет основной кард турнира поединок в легком весе с участием Александра Эрнандеза и Диего Феррейры. Предыдущие бои каждого из них сложились по-разному.

    Эрнандез на UFC 319 нокаутировал Чейса Хупера в первом раунде. Александр обладает невероятной скоростью и хорошим тайским боксом. Только выступает нестабильно: 2 победы и 2 поражения на дистанции в 4 поединка.

    Однако нестандартная техника Феррейры в партере может стать для Эрнандеза проблемой. Диего хоть и проиграл последний бой Гранту Доусону по очкам, при этом раз за разом угрожал сабмишнами на нижнем этаже, находясь лежа на земле. А боем ранее того же Матеуша Ребецки бразилец одолел нокаутом.

    Поединок Эрнандеза и Феррейры обещает быть конкурентным. Но Александр с повышением уровня оппозиции стал драться уже не так уверенно, как ранее. Не исключено, что Феррейра будет сушить бойв борьбе и клинче, ведь рубиться с Эрнандезом далеко не лучшая идея.

    • Следующими в октагон в рамках среднего веса выйдут Келвин Гастелум и Дастин Штольцфус. Оба бойца на сегодня далеки от своей пиковой формы. Гастелум ранее дрался с Джозефом Пайфером, которому проиграл по очкам.

    Всего за 6 предыдущих поединков у него 2 победы и 4 поражения. Некогда многие эксперты видели в Келвине стабильного бойца на уровне топ-15. Однако Джозеф показал все слабые стороны Гастелума.

    И можно сделать вывод, что навыки Келвина в стойке сильно переоценены. Дастин хоть и вне рейтинга, но легкой мишенью точно не станет. Особенно с учетом того, что в предпоследнем поединке он нокаутировал Марка-Андре Баррио в первом раунде, а в недавней встрече дал трудный бой Нурслотону Рузиебову.

    Поэтому в очередной раз рассчитывать на удачный одиночный удар в стойке Гастелуму будет трудно. Плюс ко всему, у Штольцфуса есть преимущество в габаритах и среди всех представителей дивизиона у него один из самых длинных размахов рук — 191 см.

    Келвин Гастелум (слева)
    globallookpress.com

    Далее пройдет поединок в легком весе с участием Джареда Гордона и Рафы Гарсии. Мексиканец согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении. Грант Доусон, с которым должен был драться Гордон, снялся за месяц до начала турнира по неизвестным причинам.

    Рафа недавно переиграл по очкам Винса Пичела. Поэтому очередной поединок — это шанс для него улучшить победную серию. Его соперник, Джаред Гордон, недавно нокаутировал Тиаго Мойзеса, но до этого уступил Насрату Хакпарасту.

    За 5 предыдущих поединков у него 3 победы и 2 поражения, как и у мексиканца. В целом, соперники сопоставимы по классу. Вполне вероятно, что бой дойдет вплоть до раздельного решения судей.

    Большой шанс для Мартинеза и Силвы

    Роб Фонт
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках легчайшего веса встретятся девятый номер рейтинга Роб Фонт и Давид Мартинез. Потенциально данное противостояние претендует на звание лучшего боя вечера. Потому что каждый поединок с участием Фонта — это настоящий триллер, боевик и драма.

    Роб мастер камбэков в сложных ситуациях. Например, его последний бой против Джина Мацумото складывался далеко не лучшим образом. Пуэрториканец пропустил множество ударов и был в состоянии грогги уже в первом раунде.

    Но ближе к середине встречи Фонт воспрял духом, нашел в себе силы для атаки и в итоге одолел Мацумото раздельным решением. Именно живучесть и стойкость Фонта делают его поединки такими интересными.

    Однако на этот раз ему предстоит битва с таким же неуступчивым соперником. Мартинез в этом году только дебютировал в UFC и сходу нокаутировал Саймона Оливейру в первом раунде, оставив о себе приятное впечатление.

    Ранее он одержал 5 досрочных побед кряду. Мартинез молод, агрессивен и голоден до побед. И бой с Фонтом — это реальный шанс ворваться в титульную гонку.

    • В главном событии вечера состоится поединок в полулегком весе между Диего Лопесом и Джином Силвой, вторым и десятым номерами рейтинга. Эти парни уже знают, чего ожидать друг от друга, ведь их стили сулят яркую рубку.

    Лопес в недавнем титульном поединке в апреле проиграл по очкам Александру Волкановски. У Диего прервалась серия из пяти побед подряд, включая триумфы над представителями топ-15 Брайаном Ортегой и Дэном Иге.

    Силва, как и его соперник, тоже дрался недавно и в итоге задушил Брайса Митчелла во втором раунде. Бразилец после пяти досрочных побед кряду занял десятую строчку в рейтинге и однозначно заслужил шанс ворваться в топ-5.

    Оба знают, чего ожидать друг от друга. Диего — универсальный боец, способный как нокаутировать, так и задушить соперника. Но за невероятную мощь приходится расплачиваться выносливостью, с которой есть проблемы. При этом Лопес вполне может поймать Силву на сабмишн.

    Так что партер — это огромная возможность для Диего выжать максимум из данного поединка. Силва редко идет в борьбу первым. Наиболее опасен он именно в стойке. Его нестандартная ударная техника является настоящей загадкой, которую Лопесу необходимо будет разгадать.

