Фонт встретится с Мартинезом, Лопес против Силвы. Анонс карда UFC Noche

В ночь с 13 на 14 сентября состоится турнир UFC Noche 3. В главном событии вечера в полулегком весе встретятся Диего Лопес и Джин Силва

Бои предварительного карда

1. Хесус Агилар в наилегчайшем весе подерется с Луи Гурулом

2. Элис Перейра в легчайшем весе проведет бой с Монтсеррат Рендон

3. Клаудио Пуэллес в легком весе сразится с Хоакимом Силвой

4. Хосе Медина в среднем весе встретится с Душко Тодоровичем

5. Татьяна Суарез в женском минимальном весе подерется с Амандой Лемос

6. Захари Рис в среднем весе сразится с Седриком Дюма

7. Алессандро Коста в наилегчайшем весе проведет бой с Алденом Кориа

8. Родриго Сезинандо в полусреднем весе встретится с Даниилом Донченко

9. Сантьяго Луна в легчайшем весе подерется с Куангом Ле

Бои основного карда

Откроет основной кард турнира поединок в легком весе с участием Александра Эрнандеза и Диего Феррейры. Предыдущие бои каждого из них сложились по-разному.

Эрнандез на UFC 319 нокаутировал Чейса Хупера в первом раунде. Александр обладает невероятной скоростью и хорошим тайским боксом. Только выступает нестабильно: 2 победы и 2 поражения на дистанции в 4 поединка.

Однако нестандартная техника Феррейры в партере может стать для Эрнандеза проблемой. Диего хоть и проиграл последний бой Гранту Доусону по очкам, при этом раз за разом угрожал сабмишнами на нижнем этаже, находясь лежа на земле. А боем ранее того же Матеуша Ребецки бразилец одолел нокаутом.

Поединок Эрнандеза и Феррейры обещает быть конкурентным. Но Александр с повышением уровня оппозиции стал драться уже не так уверенно, как ранее. Не исключено, что Феррейра будет сушить бойв борьбе и клинче, ведь рубиться с Эрнандезом далеко не лучшая идея.

Следующими в октагон в рамках среднего веса выйдут Келвин Гастелум и Дастин Штольцфус. Оба бойца на сегодня далеки от своей пиковой формы. Гастелум ранее дрался с Джозефом Пайфером, которому проиграл по очкам.

Всего за 6 предыдущих поединков у него 2 победы и 4 поражения. Некогда многие эксперты видели в Келвине стабильного бойца на уровне топ-15. Однако Джозеф показал все слабые стороны Гастелума.

И можно сделать вывод, что навыки Келвина в стойке сильно переоценены. Дастин хоть и вне рейтинга, но легкой мишенью точно не станет. Особенно с учетом того, что в предпоследнем поединке он нокаутировал Марка-Андре Баррио в первом раунде, а в недавней встрече дал трудный бой Нурслотону Рузиебову.

Поэтому в очередной раз рассчитывать на удачный одиночный удар в стойке Гастелуму будет трудно. Плюс ко всему, у Штольцфуса есть преимущество в габаритах и среди всех представителей дивизиона у него один из самых длинных размахов рук — 191 см.

Келвин Гастелум (слева) globallookpress.com

Далее пройдет поединок в легком весе с участием Джареда Гордона и Рафы Гарсии. Мексиканец согласился выйти на этот бой на коротком уведомлении. Грант Доусон, с которым должен был драться Гордон, снялся за месяц до начала турнира по неизвестным причинам.

Рафа недавно переиграл по очкам Винса Пичела. Поэтому очередной поединок — это шанс для него улучшить победную серию. Его соперник, Джаред Гордон, недавно нокаутировал Тиаго Мойзеса, но до этого уступил Насрату Хакпарасту.

За 5 предыдущих поединков у него 3 победы и 2 поражения, как и у мексиканца. В целом, соперники сопоставимы по классу. Вполне вероятно, что бой дойдет вплоть до раздельного решения судей.

Большой шанс для Мартинеза и Силвы

Роб Фонт globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках легчайшего веса встретятся девятый номер рейтинга Роб Фонт и Давид Мартинез. Потенциально данное противостояние претендует на звание лучшего боя вечера. Потому что каждый поединок с участием Фонта — это настоящий триллер, боевик и драма.

Роб мастер камбэков в сложных ситуациях. Например, его последний бой против Джина Мацумото складывался далеко не лучшим образом. Пуэрториканец пропустил множество ударов и был в состоянии грогги уже в первом раунде.

Но ближе к середине встречи Фонт воспрял духом, нашел в себе силы для атаки и в итоге одолел Мацумото раздельным решением. Именно живучесть и стойкость Фонта делают его поединки такими интересными.

Однако на этот раз ему предстоит битва с таким же неуступчивым соперником. Мартинез в этом году только дебютировал в UFC и сходу нокаутировал Саймона Оливейру в первом раунде, оставив о себе приятное впечатление.

Ранее он одержал 5 досрочных побед кряду. Мартинез молод, агрессивен и голоден до побед. И бой с Фонтом — это реальный шанс ворваться в титульную гонку.

В главном событии вечера состоится поединок в полулегком весе между Диего Лопесом и Джином Силвой, вторым и десятым номерами рейтинга. Эти парни уже знают, чего ожидать друг от друга, ведь их стили сулят яркую рубку.

Лопес в недавнем титульном поединке в апреле проиграл по очкам Александру Волкановски. У Диего прервалась серия из пяти побед подряд, включая триумфы над представителями топ-15 Брайаном Ортегой и Дэном Иге.

Силва, как и его соперник, тоже дрался недавно и в итоге задушил Брайса Митчелла во втором раунде. Бразилец после пяти досрочных побед кряду занял десятую строчку в рейтинге и однозначно заслужил шанс ворваться в топ-5.

Оба знают, чего ожидать друг от друга. Диего — универсальный боец, способный как нокаутировать, так и задушить соперника. Но за невероятную мощь приходится расплачиваться выносливостью, с которой есть проблемы. При этом Лопес вполне может поймать Силву на сабмишн.

Так что партер — это огромная возможность для Диего выжать максимум из данного поединка. Силва редко идет в борьбу первым. Наиболее опасен он именно в стойке. Его нестандартная ударная техника является настоящей загадкой, которую Лопесу необходимо будет разгадать.