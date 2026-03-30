Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Роберт Левандовский

«Барселона», нападающий, 37 лет

Будущее польского бомбардира Роберта Левандовского в «Барселоне» продолжает оставаться в тумане. Приоритетом для него на будущий сезон остаётся каталонский клуб, но там пока ещё до конца не решили, стоит ли предлагать новое соглашение 37‑летнему нападающему.

Параллельно с этим окружение Левандовского продолжает рассматривать альтернативные варианты развития карьеры. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Милана» и «Ромы», саудовских клубов и команд МЛС.

Новым клубом, который готов подписать Левандовского, по данным La Gazzetta dello Sport, стал туринский «Ювентус», где имеется проблема с позицией центрфорварда, если уйдёт Душан Влахович.

Главный тренер «старой синьоры» Лучано Спаллетти окончательно разочаровался в Джонатане Дэвиде и Лоисе Опенда, что в последнем туре выпустил не их, а Аркадиуша Милика, который лечился два последних сезона. Поэтому приобретение соотечественника последнего, который не утратил навыков бомбардира, станет отличным решением для «Ювентуса».

Тем более в Серии А обожают опытных и возрастных футболистов, что недавние примеры в «Милане» с Модричем, Жиру и Ибрагимовичем подтверждают. «Ювентус» в случае подписания Левандовского не только получит бомбардира, но и «сенатора» раздевалки.

Наш прогноз: Левандовский станет игроком «Ювентуса».

Страхиня Павлович

«Милан», защитник, 24 года

До прихода Макса Аллегри в «Милан» никто всерьёз не воспринимал центрального защитника Страхиню Павловича. Он был хорош в отборе и на «втором этаже», играл самоотверженно и не боялся идти в подкаты, но часто выбрасывался и терял позицию, допуская грубые ошибки. Но с приходом маститого алленаторе Аллегри в «Милан» всё изменилось.

Под его руководством Павлович здорово вырос в тактическом плане, прибавил в игре ногами, и если в первых турах часто оставался в запасе, то сейчас он является незыблемым игроком основы в тройке центральных защитников.

Такой прогресс Павловича не остался незамеченным «Челси», который испытывает настоящий фетиш к центральным защитникам и каждое межсезонье покупает их по одному, а то и по два. По данным Corriere dello Sport, «аристократы» готовы подписать 24‑летнего серба за 40 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает сейчас игрока в 35 млн евро, а летом 2024 года он переходил в «Милан» из «РБ Зальцбурга» за сумму вдвое меньше. Всего в этом сезоне в Серии А Павлович провёл 26 матчей и забил в них 4 гола.

Наш прогноз: «Милан» с радостью продаст за такие деньги Павловича, потенциал которого ограничен, а Аллегри вместо него вылепит нового классного защитника.

Каземиро

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 34 года

Не секрет, что «Манчестер Юнайтед» принял решение не продлевать контракт с бразильским опорником Каземиро из‑за его высокой зарплаты и возраста. Но это не мешает другим клубам активно интересоваться 34‑летним футболистом, который до сих пор демонстрирует топ‑уровень.

Ранее было известно об интересе к Каземиро со стороны европейских и саудовских команд, которые уже предложили ему контракт. Теперь к ним присоединился ещё и «Интер Майами», выступающий в американской МЛС.

По данным главного европейского инсайдера Фабрицио Романо, команда Лионеля Месси отправила окружению Каземиро контракт на два года с условиями, которые почти повторяют его нынешнее соглашение в «МЮ».

По данным источника, сейчас окружение бразильца внимательно изучает это предложение, а сам полузащитник не против провести пару сезонов с Месси, выпивая матэ и играя в менее динамичный футбол.

В текущем сезоне Каземиро провёл в АПЛ 29 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

Наш прогноз: Каземиро станет футболистом «Интер Майами».

Андрей Костич

«Партизан», нападающий, 19 лет

Итальянский «Милан» продолжает искать усиление линии нападения на следующий сезон, в том числе и на перспективу.

Прогнозы и ставки на футбол

По данным итальянского журналиста Луки Маринетти, «россонери» нашли такого футболиста в сербском «Партизане». Речь идёт о 19‑летнем Андрее Костиче, который по весне выглядит очень неплохо в своём клубе после ухода главного бомбардира Йована Милошевича (сына знаменитого Саво) в Германию.

Сумма сделки, по данным источника, оценивается в 3 млн евро плюс бонусы за различные достижения. Планируется, что первое время Костич будет выступать во второй команде «Милана», привыкая к итальянскому футболу.

Черногорский форвард стал футболистом «Партизана» летом 2025 года, перебравшись из «Будучности». Всего в этом сезоне он сыграл 27 матчей в чемпионате Сербии и забил в них 11 голов.

Костич отличается нацеленностью на ворота, высокой скоростью и приличной техникой.

Наш прогноз: Костич станет футболистом «Милана», а ближе к зиме 2026 года станет игроком ротации в клубе — данные и талант у него для этого имеются.

Фёдор Лапоухов

ЦСКА София, вратарь, 22 года

Нестабильная игра Александра Максименко в «Спартаке» заставляет руководство клуба искать различные варианты для усиления вратарской позиции. Его сменщик Илья Помазун также не смог проявить себя в полной мере, когда получал игровую практику, поэтому взор спортивного отдела красно‑белых устремлён в сторону Ближнего и Дальнего Зарубежья.

По данным «Спорт‑Экспресса», сейчас «Спартак» проявляет активный интерес к голкиперу софийского ЦСКА Фёдору Лапоухову. Ему всего 22 года, а он уже первый номер сборной Белоруссии, проведя за неё 15 матчей.

За болгарский клуб Лапоухов выступает второй сезон и там является основным голкипером. Помимо «Спартака», интерес к Лапоухову в разное время проявляли «Саутгемптон», «Ростов» и московское «Динамо».

Всего в этом сезоне Лапоухов сыграл за ЦСКА София 25 матчей, пропустил в них 17 голов и 12 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 1,5 млн, а его контракт действует до 2028 года.

Наш прогноз: Лапоухов останется в своём клубе.

Алехандро Бальде

«Барселона», защитник, 23 года

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде привлёк внимание со стороны топовых английских клубов и летом может сменить чемпионат.

По информации Mundo Deportivo, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» запросили информацию о 23‑летнем футболисте. По данным источника, один из этих клубов следит за Бальде уже достаточно долго, однако официальных предложений ему пока не поступало — всё остаётся на уровне разговоров.

Самого Бальде, который является воспитанником каталонцев, всё устраивает в составе родного клуба, и он не думает его покидать, но с пониманием отнесётся, если «Барселона» не устоит перед солидным предложением из‑за непростой экономической ситуации.

В текущем сезоне Бальде провёл 21 матч и сделал в них две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

Наш прогноз: Бальде останется в «Барселоне».

Майлз Льюис‑Скелли

«Арсенал», защитник, 19 лет

Карьера воспитанника «Арсенала» Майлза Льюиса‑Скелли начиналась в родном клубе фантастически. Микель Артета подтянул его в основу в 17 лет и нашёл ему новую позицию на левом фланге обороны, хотя раньше он выступал в полузащите.

За короткий срок Льюис‑Скелли закрепился в основе «канониров», а тогдашний наставник сборной Англии Гарет Саутгейт сразу доверил ему место в составе сборной Англии, как только вызвал на сбор.

Но начиная с прошлого сезона прогресс Льюиса‑Скелли затормозился: он всё чаще стал оставаться на замене, а в этом чемпионате вообще стал глубоким резервистом. На его позиции теперь выступают Тимбер, Калафьори или Инкапье.

Такая ситуация не может устраивать 19‑летнего талантливого футболиста, и летом он намерен покинуть родные пенаты в поисках игровой практики.

По данным Sky Sports, главным претендентом на Льюиса‑Скелли является «Манчестер Юнайтед», который намерен укрепить левый фланг. В этом сезоне защитник сыграл 22 матча за «канониров» во всех турнирах, но в среднем проводил на поле жалкие 22 минуты. Рыночная цена англичанина составляет сейчас 35 млн евро.

Наш прогноз: Льюис‑Скелли покинет «Арсенал» и переберётся в другой клуб АПЛ.