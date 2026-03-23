Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Мейсон Гринвуд

«Марсель», вингер, 24 года

Вингер «Марселя» Мейсон Гринвуд является главной трансферной целью «Ювентуса» на лето 2026 года, сообщает главное итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport.

Переход станет ещё более вероятным, если «Марсель» не сможет пробиться в Лигу чемпионов на следующий год. Сейчас команда занимает третье место в чемпионате Франции, но её вовсю поджимают конкуренты, и борьба на финише ожидается очень жаркая.

В случае непопадания в главный европейский турнир «Марсель» будет вынужден продать несколько ключевых футболистов, чтобы соответствовать правилам фейр-плей. И Гринвуд среди них будет главным лотом.

Известно, что французский клуб готов отпустить 24-летнего англичанина за 50 млн евро. Сам Гринвуд после того, как перезагрузил свою карьеру в «Хетафе» и «Марселе» после двух лет дисквалификации и смог вернуться на прежний уровень, готов сделать шаг вперёд.

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

В этом сезоне Гринвуд забил 15 голов в 21 матче Лиги 1, в прошлом сезоне он отличился 21 раз в 34 играх. Также стоит сказать, что в 2024 году «Ювентус» уже планировал его подписать, но тогда переход сорвался.

Наш прогноз: Гринвуду пора уходить из «Марселя», и «Ювентус» со Спаллетти и Йилдызом станет отличным вариантом для англичанина.

Манфред Угальде

«Спартак», нападающий, 23 года

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде может вернуться в чемпионат Нидерландов, информирует издание De Telegraaf.

Как сообщает источник, главным претендентом на 23-летнего костариканца является ПСВ, который активно ищет замену американцу Рикардо Пепи. Он близок к переходу в английский «Фулхэм» за 40 млн евро.

Зимой 2025 года клуб из Эйндховена готов был арендовать Угальде с правом обязательного выкупа, но тогда «Спартак» ответил категорическим отказом. Сейчас костариканец твердо намерен вернуться в Эредивизи.

За нападающего ПСВ готов заплатить около 20 млн евро, что стало бы рекордной продажей для красно-белых. В качестве запасных вариантов голландский клуб также рассматривает Альваро Родригеса и Мику Бирета, но это в том случае, если не получится купить Угальде.

Манфред Угальде globallookpress.com

За «Спартак» костариканец играет с января 2024 года, перейдя из «Твенте» за 13 млн евро. Всего в этом сезоне во всех турнирах нападающий сыграл 27 матчей, забил в них 7 мячей и сделал 2 ассиста.

Наш прогноз: Угальде летом покинет «Спартак» за приличные деньги.

Гульельмо Викарио

«Тоттенхэм», вратарь, 29 лет

Вратарская проблема в этом сезоне встала в полный рост перед «Интером». Первый номер, 37-летний ветеран Ян Зоммер, сильно сдал и покинет команду летом, а его сменщик Хосеп Мартинес не убедил за два сезона, что готов стать основным голкипером.

Неудивительно, что руководство нерадзурри почти весь сезон мониторит варианты для усиления вратарской линии. Но, похоже, оно нашло оптимальный вариант для команды.

По данным издания Daily Mail, «Интер» сделал предложение «Тоттенхэму» о переходе Гульельмо Викарио. В настоящее время спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио находится в Лондоне и встречается с руководством «шпор» на предмет трансфера.

За 29-летнего итальянца «Интер» готов отдать 17 миллионов фунтов (примерно 20 миллионов евро), и англичане не намерены чинить ему препятствий для возвращения в Серию А. На Викарио также претендует и «Ювентус», где тоже с вратарями не всё гладко, но оттуда пока не делали официальных предложений.

Викарио не понимает, что он до сих пор делает в «Тоттенхэме» globallookpress.com

В составе «Тоттенхэма» Викарио играет с лета 2023 года, перебравшись из «Эмполи». В этом сезоне он провёл 43 матча и пропустил в них 65 мячей. На счету голкипера есть пять матчей за сборную Италии.

Наш прогноз: Викарио вернётся в Серию А, скорее всего, это будет «Интер».

Саид Эль Мала

«Кёльн», полузащитник, 19 лет

В настоящее время атакующий полузащитник «Кёльна» Саид Эль Мала является одним из самых лакомых кусочков среди молодых талантов на европейском рынке.

По данным Sky Sport Deutschland, интерес к 19-летнему игроку уже обозначили «Челси», «Ньюкасл», «Брайтон», а также ряд саудовских клубов.

Особенно активно действуют «чайки», селекционный отдел которого всегда отличался умением находить будущих звёзд, а Бундеслига является для них одним из приоритетных рынков. Известно, что «Брайтон» сделал уже четыре официальных предложения, но все они получили отказ от «Кёльна».

«Кёльн» намерен получить за свою главную звезду не менее 40 млн евро, при этом Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро. Эль Мала отличается универсальностью: может играть на позиции «десятки» и на обоих флангах атаки. У него взрывная скорость и отличная техника.

Эль Мала готов слушать предложения от топ-клубов globallookpress.com

За «козлов» полузащитник играет с лета 2024 года. В этом сезоне он провёл 29 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Эль Мала действует до 2030 года.

Наш прогноз: Эль Мала готов к переходу в более сильный клуб, и «Брайтон» станет для него отличным выбором.

Бруну Гимарайнш

«Ньюкасл», полузащитник, 28 лет

По информации Reuters, «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о трансфере полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнша.

За лидера средней линии «сорок» манкунианцы готовы заплатить около 80 млн евро и предложить значительно более высокую зарплату. 28-летний Гимарайнш рассматривается как замена Каземиро, который покинет клуб как свободный агент в конце сезона.

«МЮ» придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией со стороны «Реала», также заинтересованного в полузащитнике. Королевский клуб планирует отпустить Эдуарду Камавинга, потерявшего место в основе, и пригласить Гимарайнша в центр поля.

Не потерял интерес к игроку и «Манчестер Сити» — прошлым летом Пеп Гвардиола активно добивался его перехода, называя идеальным хавбеком, но тогда трансфер сорвался в последний момент.

Гимарайнш готов к прощанию globallookpress.com

В текущем сезоне бразильский полузащитник провёл 35 матчей за «Ньюкасл», забил 9 голов и отдал 7 голевых передач. За «Ньюкасл» он играет с лета 2022 года, а контракт действует ещё два сезона.

Наш прогноз: Гимарайнш явно перерос «Ньюкасл», который останется без еврокубков, поэтому его уход — вопрос решённый.

Алессандро Бастони

«Интер», защитник, 25 лет

Как сообщает ESPN, центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони занимает первое место в шорт-листе «Барселоны». Блауграну привлекает его техника, хорошая работа левой ногой и отличная скорость.

Помимо Бастони спортивный директор каталонцев Деку рассматривает также Пау Торреса из «Астон Виллы» и Нико Шлоттербека из дортмундской «Боруссии». Однако к их кандидатурам «Барселона» обратится только в случае срыва трансфера Бастони.

Главным препятствием является высокая стоимость 25-летнего итальянца — более 50 млн евро. «Интер» не намерен идти на уступки при продаже, высоко оценивая уровень и способности своего лучшего защитника.

Сам Бастони не против смены обстановки и готов попробовать силы в одном из сильнейших клубов мира. В этом сезоне защитник провёл 24 матча в Серии А и забил один гол. За «Интер» он играет с 2018 года, перейдя из «Аталанты».

Аллегри гонит Бастони в «Барсу» globallookpress.com

Наш прогноз: Бастони, скорее всего, останется в «Интере», где идёт процесс омоложения состава. Его продажа возможна только при получении щедрого предложения от «Барселоны», что в настоящее время случается редко.

Рафаэль Леао

«Милан», нападающий, 26 лет

«Милан» рассматривает возможность продажи Рафаэля Леао после его недовольства заменой в матче с «Лацио».

По данным La Gazzetta dello Sport, в клубе были возмущены поведением игрока после замены и уровнем его игры в матче против римлян, где он демонстрировал недостаточное старание на протяжении большей части встречи.

Даже главный тренер «Милана» Макс Аллегри, который всегда защищал португальца, не смог смириться с ситуацией, высказал игроку претензии и дал согласие на его продажу летом.

Леао имеет клаузулу в размере 170 миллионов евро, однако его реальная рыночная стоимость оценивается примерно в 80 миллионов евро. За игроком следят клубы из АПЛ и Саудовской Аравии, готовые предложить подобную сумму.

По слухам, «Милан» уже нашёл замену строптивому португальцу в лице Антонио Нусы из «РБ Лейпциг». В случае продажи Леао «россонери» готовы сразу перечислить за норвежского футболиста 35 млн евро.

Ну до знаменитого видео с Марадоной португальцу явно далеко globallookpress.com

При Аллегри Леао выступает на позиции центрального нападающего. В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 24 матча, 10 голов и 2 результативные передачи.

Наш прогноз: Леао покинет «Милан» — главный тренер Аллегри редко меняет свои решения в подобных ситуациях.