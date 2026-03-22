После разгрома «Челси» в Лиге Чемпионов «ПСЖ» мог очень просто потерять концентрацию в Лиге 1. Ротация состава, усталость после еврокубков, так ещё и выезд к сопернику, которому нужны очки в борьбе за выживание. Но команда Луиса Энрике не дала себе ни малейшей поблажки, парижане провели не самый яркий по качеству первый тайм, зато почти безупречно использовали ключевые эпизоды, а после перерыва быстро добили «Ниццу» в большинстве. Этот успех вернул «ПСЖ» на первое место в Лиге 1, причём особенно важно и то, в каком настроении команда уходит на паузу. После двух убедительных матчей подряд, с ощущением бездонной глубины состава и с растущей уверенностью перед четвертьфиналом Лиги Чемпионов против «Ливерпуля».
Результат матча
По сравнению с матчем в Лондоне Луис Энрике серьёзно поменял состав. Не было в старте Дембеле, Маркиньоса, Барколя, Хакими и Невеша, а это автоматически обещало менее агрессивный и менее отточенный футбол. Так и получилось, в начале матча «ПСЖ» не смял соперника, не задавил темпом и не устроил привычный для себя шквал моментов.
Но даже в таком режиме у гостей чувствовался запас прочности. «Ницца» старалась играть дисциплинированно в схеме с тремя центральными защитниками, временами неплохо выбегала через Диопа и Клосса, но опасность у ворот Сафонова так и не стала системной. Зато у «ПСЖ» уже в первой половине несколько раз сверкал Кварацхелия. Сначала его дважды остановил Диуф, затем после скидки Дуэ грузин едва не забил головой, а чуть позже мяч с линии вынес Жума Ба.
Пенальти, который всё изменил
Переломный момент случился перед перерывом. После подачи с углового и последующего эпизода мяч попал в руку Моргану Сансону, а после вмешательства ВАР арбитр назначил пенальти. В Ницце этим решением остались крайне недовольны — хозяева считали, что удар был со слишком близкой дистанции и говорить о наказуемой игре рукой здесь не стоит.
Но решение было принято, и «ПСЖ» получил шанс, который не имел права упустить. Несмотря на то, что с пенальти у команды в этом сезоне были проблемы, к точке подошёл Нуну Мендеш и шикарно уложил мяч в правый нижний угол. Париж не блестел, не разрывал соперника, но всё равно ушёл на перерыв с преимуществом. Для команды высокого уровня очень ценно уметь подчинять себе игру даже не в идеальном состоянии.
Одной из самых любопытных деталей вечера стало использование Нуну Мендеша значительно выше привычной позиции. Из-за отсутствия Барколя Луис Энрике искал дополнительную глубину на левом фланге и фактически превратил португальца в атакующего игрока. Это выглядело нестандартно, но оказалось очень полезным.
Мендеш не только забил с пенальти, но и стал одним из главных источников остроты. Именно его активное включение и тонкая комбинация с Кварацхелией привели ко второму голу. Португалец ворвался в свободную зону и выкатил мяч на Дуэ, который с близкой дистанции вонзил мяч в сетку ворот Диуфа.
Этот эпизод показал, насколько вариативным становится (уже стал!) нынешний «ПСЖ». Даже без нескольких ключевых игроков команда может по щелчку меняться ролями, двигать футболистов по позициям и всё равно получать от этого вполне конкретную пользу.
Удаление Ндайишимие убило интригу
Если после второго мяча у «Ниццы» ещё могли оставаться какие-то надежды на эмоциональный ответ, то красная карточка Юссуфа Ндайишимие их окончательно похоронила. Его жёсткий наступ на Кан Ин Ли после просмотра ВАР был оценён абсолютно однозначно, и с 61-й минуты хозяева остались вдесятером.
После этого матч практически перестал существовать как соревнование. «ПСЖ» перестал нервничать, снизил риск, начал спокойно катать мяч и ждать пространства. «Ницца» же, наоборот, выдохлась и уже не могла ни держать прежнюю плотность, ни качественно выбегать вперёд. Луис Энрике не скрывал радости от того, что можно было без лишней суеты контролировать встречу, поберечь силы и дать минуты футболистам ротации.
В концовке матч окончательно превратился в демонстрацию глубины парижского состава. Третий гол забил Дро Фернандес — для него это первый мяч за клуб. Молодой испанец здорово сориентировался в штрафной и завершил комбинацию, начатую через Витинью и Дембеле. А вскоре отличился и Уоррен Заир-Эмери, слегка коряво замкнув передачу Беральдо.
Такой матч «ПСЖ», на первый взгляд, выглядит подтверждением того, почему Лигу 1 называют «фермерской». Но это только на первый взгляд. На самом деле, когда основной состав перегружен, а впереди ключевые еврокубковые матчи, возможность выпускать молодёжь не ради формальности, а ради реального качества становится огромным преимуществом перед конкурентами в Лиге Чемпионов. Отдельно стоит отметить и Беральдо, который по ходу матча после травмы Сенни Меюлю вообще появился в непривычной роли опорного полузащитника. Это тоже важный сигнал — Луис Энрике ищет решения не только на ближайший тур, но и на более сложные весенние сценарии.
«Ницца» держалась, пока хватало сил
Для хозяев это поражение получилось очень неприятным ещё и потому, что до первого гола они не выглядели безнадёжно. Команда Клода Пюэля была местами смелой, а временами даже заставляла Париж осторожничать. В первом тайме были хорошие подачи Клосса и включения Данте и Ваи, была готовность терпеть и отвечать. Но в матчах с «ПСЖ» цена ошибок всегда максимальна. Сначала спорный пенальти, затем провал сразу после перерыва, затем удаление — и всё развалилось слишком быстро. Итоговые 0:4 выглядят для «Ниццы» очень тяжело, хотя по содержанию до определённого момента это был не такой односторонний матч, как может показаться в протоколе.
Главный вывод для самого Парижа в том, что после непростого отрезка команда снова набирает ход. Победа над «Челси», уверенный матч в Ницце, работающая ротация, яркие выходы молодых игроков и новые решения от Луиса Энрике — всё это создаёт очень правильный фон перед решающей частью сезона.
«ПСЖ» будто бы нашёл прошлогодние конспекты и снова научился совмещать внутренние задачи с еврокубковыми, не теряя градуса серьёзности. И если ещё недавно парижан можно было упрекнуть в том, что они включаются только на большие игры, то сейчас команда одинаково профессионально относится и к «Челси» в Лондоне, и к «Ницце» в Лиге 1. Для соперников по всей Европе это плохая новость, ну а для самого Парижа — лучшая возможная перед паузой.