Игры разума. Почему футбольные тренеры лгут о травмах игроков — и имеет ли это значение?

«Большое вам спасибо. Услышать это от вас — это многое значит», — ответил Хау, улыбаясь.

Это был беззаботный шуточный разговор, но он пролил свет на более широкую проблему.

На каждой пресс-конференции тренеров клубов Премьер-лиги будут просить рассказать новости команды. Журналисты обязаны задать этот вопрос, даже если они знают, что нет никакой гарантии, что ответ будет получен, или — если он будет, — что он будет честным.

Загадочные ответы Хау стали постоянным источником веселья как для репортеров, так и для болельщиков, но тренер «Ньюкасла» далеко не единственный, кого обвиняют в том, что он экономно относится к правде, когда дело доходит до вопросов о выборе состава.

В своей недавней книге «Верьте» Александр Зинченко рассказал, что тренер «Арсенала» Микель Артета «любит играть в игры с соперниками. Я видел, как он велел травмированным игрокам сесть в командный автобус и пройти в раздевалку со своей сумкой, чтобы сбить со следа другого тренера».

Артета сам затронул этот вопрос на пресс-конференции после матча против «Ливерпуля» в октябре, когда Букайо Сака вышел в стартовом составе, несмотря на то, что его тренер заявил, что он «очень не уверен», выйдет ли игрок на поле.

«Я не хочу никому облегчать задачу», — сказал Артета. «Соперник должен убедиться, что он выполнил свою домашнюю работу по подготовке к матчу, как и я. Когда я уверен в игроке, я не буду вам врать, я не буду говорить: "Он травмирован", а потом выпускать игрока на поле — я бы никогда этого не сделал — но, если я не уверен или не хочу рассказывать вам, я заставлю вас гадать».

Один из предшественников Артеты, Арсен Венгер, открыто заявлял о необходимости лгать журналистам по вопросам физического состояния игроков.

«Если вы спросите меня, солгал ли я прессе, чтобы защитить игрока, я должен честно сказать "да".», — сказал Венгер репортерам в 2010 году. Его комментарий сам по себе был ответом на то, что Уэйн Руни опроверг заявление своего тогдашнего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона о том, что у него травма лодыжки. Венгер добавил: «Когда я лгу прессе, я заранее разговариваю с игроком и говорю: "Послушай, вот какую историю мы собираемся рассказать".».

Арсен Венгер globallookpress.com

Тренеры редко настолько открыто заявляют о своем подходе, но иногда маска спадает. Ранее в этом сезоне еще бывший тогда тренером «Лестера» Стив Купер утверждал, что он не лгал на дневной пресс-конференции в пятницу о физической форме нападающего Джейми Варди, которого он, якобы, исключил из заявки на игру против «Тоттенхэма» три дня спустя.

После того, как Варди затем сыграл и забил «Шпорам», Купер сказал: «Я думаю, если бы игра была вчера или в субботу, он бы точно не сыграл, поэтому не было никаких "игр разума" или, вы знаете, лжи. Я не лгал на пресс-конференции. Я делал это раньше, но не в этот раз».

Мало кто из болельщиков мог бы испытывать какие-либо опасения по поводу того, что тренеры обманывают журналистов, если бы это могло обеспечить их команде преимущество, но самим тренерам необходимо рассмотреть несколько важных вопросов, прежде чем зафиксировать свой ответ.

«Речь идет о взвешивании каждой отдельной ситуации, потому что некоторые из них разные», — говорит Крис Хьютон, один из предшественников Хау в «Ньюкасле».

«Чего вы обычно стараетесь избегать, так это неправды. Всегда будут действительно ясные и простые ситуации, когда игрок выбывает из игры на пару месяцев. Как правило, это те, говоря о которых вы можете быть совершенно откровенны.

Но , о чем вы всегда помните — это ответственность, которую вы несете перед человеком и командой. Так что, если вы играете пару матчей за несколько дней, возможно, вам стоит быть немного сдержанным».

«Хотите ли вы, чтобы ваш противник знал, будет ли кто-то в хорошей форме или получит травму? Ответ на этот вопрос, как правило, "нет", поэтому вы не хотите раскрывать это и давать оппонентам какое-либо небольшое преимущество, которое вы можете им дать.

Есть также переменные относительно того, как долго игрок может отсутствовать, и иногда игрок, который, по вашему мнению, может отсутствовать пару недель, добивается значительного прогресса в течение следующих нескольких дней и в конечном итоге оказывается готовым к следующей игре.

В целом, вы не хотите говорить неправду, потому что иногда она может вам аукнуться, но вы также не хотите давать людям преимущество. Вы также не хотите создавать прецеденты: "Вы очень откровенно говорили о последней травме, так почему вы не можете быть столь же откровенны и об этой?".».

Однако иногда попытки тренеров отклонить вопросы о физической форме игроков могут граничить с фарсом.

Ближе к концу прошлого сезона Артета отказался исключить участие нападающего Габриэля Мартинелли в игре Лиги чемпионов против «Порту», ​​несмотря на то, что игрока сборной Бразилии видели на костылях в Брентфорде тремя днями ранее.

Габриэл Мартинелли и Микель Артета globallookpress.com

И «игры разума» могут пойти дальше, чем просто подтасовка ответов на предматчевых встречах тренеров со СМИ.

Например, два сезона назад «Шеффилд Юнайтед» заявлял на пресс-конференции перед выездным матчем Чемпионшипа с «Кардифф Сити», что нападающий Олли Макберни готов играть.

Форвард заявил, что он здоров, но попытки его клуба обхитрить соперников провалились, когда Макберни опубликовал в социальных сетях свою фотографию на боксерском шоу в Шеффилде, в то время как его товарищи по команде уже отправились в Южный Уэльс.

На противоположном конце шкалы Марсело Бьелса, который во время своего пребывания в «Лидс Юнайтед» взял за правило объявлять свой стартовый состав перед игрой, пока однажды в 2019 году его не упрекнул болельщик, которого он встретил на улице, за то, что он дает преимущество противникам.

На следующей пресс-конференции Бьелса сказал репортерам, что больше не может уведомлять о составе заранее, но затем пошутил: «Между вами и мной, это будет все тот же состав».

В женском футболе есть дополнительная сложность, связанная с объяснением отсутствия беременных игроков до того, как они будут готовы сообщить миру свои счастливые, но личные новости.

«Челси» использовал то, что футболистка сборной Германии Мелани Лойпольц заразилась Covid-19 в первые недели беременности, чтобы объяснить ее длительное отсутствие в игре, причем даже ее коллеги-игроки не знали о настоящей причине ее отсутствия.

Мелани Лойпольц globallookpress.com

«Я рассказала сотрудникам, которым нужно было знать, и мы долгое время держали это в секрете от команды — думаю, это был почти до третьего или четвертого месяца», — сказал Лойпольц Sky Sports в 2023 году. «Я все еще тренировался, но мы могли бы использовать Covid как оправдание тому, почему я на самом деле не тренируюсь с командой, не участвую в двусторонках и все такое».

Медицинская конфиденциальность, безусловно, является одним из убедительных аргументов в оправдание того, что тренер скрывает причину отсутствия игрока. Марк Робинс незадолго до своего отъезда из «Ковентри Сити» даже назвал законы о защите данных причиной того, что он не может отвечать на вопросы о новостях команды, хотя это, возможно, было иронией.

Однако существует множество веских причин, по которым тренерам и сотрудникам СМИ следует экономно относиться к правде, чтобы защитить своих сотрудников.

«Иногда футболисты выходили из игры по другим причинам», — сказал опытный бывший директор по связям с общественностью клубов Премьер-лиги, который говорил с The Athletic на условиях анонимности. «У него могла быть смерть в семье, но вы не хотели бы говорить об этом публично по понятным причинам».

«И вы бы не советовали тренеру говорить, что игрок не сыграет по "личным причинам", потому что это оставляет информационный вакуум, которую люди затем заполняют спекуляциями. Поэтому в этой ситуации вы можете посоветовать тренеру сказать, что игрок недоступен из-за небольшого ушиба, так что, по крайней мере, вы будете откровенны и скажете: "Он не будет играть".».

И бывают случаи, когда раскрытие правды может иметь финансовые последствия.

Вскоре после того, как летом 2022 года Омар Ричардс перешёл в «Ноттингем Форест» из мюнхенской «Баварии», стало ясно, что он прибыл со стрессовым переломом ноги, из-за которого он не сможет выступать в течение значительного времени, даже несмотря на то, что он смог тренироваться в течение всего сезона через боль.

Сознавая, что они ведут переговоры с «Хаддерсфилд Таун» о подписании еще одного защитника, Гарри Тоффоло, Форест знал, что новости о проблеме Ричардса могут поднять запрашиваемую цену за Тоффоло.

Тогдашняя медиа-команда Фореста разместила фотографии тренировки Ричардса в социальных сетях, а имя травмированного игрока даже было названо на скамейке запасных в предсезонном товарищеском матче против берлинской «Герты», пока продолжались переговоры по Тоффоло и его партнеру по «Хаддерсфилду» Льюису О'Брайену. В конечном итоге пара подписала контракт на общую сумму 10 миллионов фунтов стерлингов.

Феномен сокрытия масштабов травм выходит за рамки Премьер-лиги, где было установлено, что множество менеджеров пытались скрыть правду от оппонентов.

В сентябре в Высшей бейсбольной лиге команда «Хьюстон Астрос» была вынуждена признать, что аутфилдер Кайл Такер получил перелом голени после того, как ранее объявил о травме как об ушибе голени, хотя «Астрос» утверждали, что истинная природа травмы была обнаружена только тогда, когда опухоль спала.

В нескольких американских видах спорта действуют правила, призванные обеспечить прозрачность информации о травмах, но эти правила не предотвращают дезинформацию.

Джоэл Эмбиид globallookpress.com

В октябре НБА оштрафовала «Филадельфию Севенти Сиксерс» на 100 000 долларов за искажение информации о том, почему звездный центровой Джоэл Эмбиид в настоящее время не играет.

И только на прошлой неделе главный тренер «Филадельфии Иглз» Ник Сирианни, похоже, сообщил, что Джален Хертс страдает от травмы лодыжки, несмотря на то, что официально «Иглз» объявили, что квотербек пропустил тренировку из-за необходимости «отдыхать». Тренер затем отыграл все назад на своей пресс-конференции.

Национальная хоккейная лига приняла политику сообщения о травмах только верхней или нижней части тела, что призвано информировать болельщиков о доступности, но не позволяет безжалостным противникам атаковать существующие уязвимости во время матчей. Например, Остон Мэтьюз из «Торонто Мэйпл Лифс» в настоящее время выбыл из игры, но публика знает только то, что у него проблемы с верхней частью тела.

Этот шаг снимает с тренеров ответственность за информацию о травмах, но на самом деле часто просачиваются более конкретные детали.

Обязательная прозрачность травм была введена частично для обеспечения полного раскрытия информации для любителей ставок. Этот шаг еще не обсуждался в Великобритании, но точные новости о травмах становятся все более важными в условиях, когда растет популярность фэнтези футбола.

«Большая часть моей аудитории будет смотреть на это с точки зрения фэнтези-футбола, и для этой аудитории элемент фэнтези-футбола почти важнее, чем дела их собственной команды», — сказал The New York Times Бен Диннери, аналитик по травмам и основатель YouTube-канала Premier Injuries.

«Я вижу много разговоров о том уровне прозрачности, который есть в Соединенных Штатах. Если топовый или важный игрок исчезает из командного списка, когда ничего этого не предвещало, это очень расстраивает болельщиков, особенно болельщиков фэнтези-футбола.

Они предпочли бы получить предупреждение, что у игрока есть проблемы или ему нужно поздно пройти фитнес-тест, чтобы у них было какое-то представление о ситуации».

«Но после пресс-конференции у каждого тренера всегда есть хорошая отмазка, у вас есть 24-48-часовой период, когда игрок может получить ушиб, заболеть или получить рецидив, если он восстанавливается после травмы».

Прогнозы и ставки на футбол

Многие болельщики и, возможно, все журналисты, возможно, предпочли бы, чтобы тренеры полностью раскрывали информацию о доступности игроков. Но реальность такова: ставки слишком высоки, чтобы это когда-либо могло стать частью тренерских пресс-конференций — если, конечно, вы не Марсело Бьелса.