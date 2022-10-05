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    Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?

    За что мы любим самую популярную игру с мячом и что в ней терпеть не можем?

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    Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?
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    А ваши отношения с футболом тоже выстроены в стиле «люблю и ненавижу»? Будучи поклонниками этой красивой игры, мы находим много вещей, которыми мы увлечены в ней, и достаточно того, что мы считает проблемами.
    Национальные лиги, континентальные соревнования и международные турниры вызывают споры и различные мнения, некоторые из которых куда более резкие, чем другие.

    Если говорить о позитиве, у нас есть предвкушение финала чемпионата мира, тренеры, празднующие успех со своими игроками, или игроки, вернувшиеся в строй после тяжелых травм — все это может согреть наши сердца.

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    • Но у футбола есть и неприятная сторона: игроки, которые цинично ныряют, чтобы добыть несправедливый фол, завершение сезона команды или, что еще хуже, случаи злоупотреблений со стороны судей и тому подобное.

    Несмотря на все это (а в некоторых случаях и благодаря) футбол украшает жизнь миллиардов людей по всему миру, поглощенных всем тем, что им может предложить игра — от больших денег, вливающихся в игру, до победных голов на последних минутах.

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    Вот почему авторы ESPN Гэб Маркотти, Марк Огден и Сид Лоу делятся своими претензиями и признательностью, когда речь идет о самом популярном виде спорта в мире.

    Что нам нравится в футболе?

    Атмосфера большой игры

    Неважно, будет ли это полуфинальный ответный матч Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» или «Энфилде» или местное дерби между «Рочдейлом» и «Стокпортом» в четвертом дивизионе чемпионата Англии — когда вы идете на большую игру с чувством предвкушения, а атмосфера заряжает энергией и является одной из причин, почему вы любите футбол.

    Финал ЛЧ

    По сути, это сводится к тому, что насколько игра решает что-то для для победителей и проигравших. Некоторые игры могут быть почти бессмысленными, полными апатии как у болельщиков, так и на поле, но ничто не сравнится с наэлектризованной атмосферой важных матчей.

    Гимн Лиги чемпионов

    Извините, фанаты «Манчестер Сити», это не для вас. Мы знаем, что вы предпочитаете освистывать гимн Лиги чемпионов из-за давней неприязни к УЕФА.

    Но когда на «Селтик Парк», «Олд Траффорд» или на «Сан-Сиро» звучит гимн, вы можете ощутить чувство важного события и понять, что вам предстоит смотреть элитный футбол на самом высоком уровне.

    Гимн Лиги чемпионов

    Гимны есть и у других соревнований — Премьер-лиги, Лиги Европы, — но ничто не сравнится с гимном Лиги чемпионов.

    Победы, вырванные на последней минуте

    Это не очень хорошо, когда вы работаете на игре и вам нужно сдавать отчет о матче по финальному свистку, но нет ничего лучше драмы победителя на последней минуте, причем не только в большой игре, но и в любом матче.

    Такие победы являются признаком настойчивости, веры и выносливости, а также наградой для тех фанатов, которые остаются до конца.

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    • Обратная сторона — это те болельщики, которые решают уйти пораньше, а затем слышат оглушительный рев, направляясь к автостоянке или вокзалу.

    Это смесь радости и досады из-за того, что пропущен важный момент, но те, кто остаются внутри арены, получают только радость.

    Люди

    В конце концов, в этом суть. Шум, веселье, люди. Один из смыслов жизни, потому что в некотором роде футбол и является тем, вокруг чего можно выстроить свою жизнь и сделать ее более красочной.

    Жизнь, проходящая за 90 минут, как любил определять ее один испанский комментатор, и речь идет о людях. Немногие вещи формируют сообщество так, как это делает футбол. Или даже семью.

    Фанаты «Ливерпуля»

    Рекомендация: книга Гальдера Регеры «Hijos del Futbol», в которой рассказывается о том, как отец и его сын строят отношения через футбол.

    Прожекторы

    Правильные прожекторы, разумеется. Всевозможных форм, но они должны быть огромными, возвышаться не только над землей, но и над городом, как сигнальные огни.

    Почти как маяки, по которым вы можете ориентироваться, хотя они ведут вас внутрь, а не уводят прочь от берега.

    Каков путь к земле? Иди туда, где огни. В первом взгляде на них все еще есть что-то особенное.

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    Пока мы говорим о прожекторах, вот еще кое-что похожее: тот момент, когда ты поднимаешься по лестнице на территорию арены и ступаешь на свет — стадион с другой стороны и зеленое и великолепное поле.

    Этот первый взгляд на него, который всегда кажется самым первым, даже если он уже миллионный. Это магия, знаете ли.

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    Футбол универсален

    Хорошо, не все являются фанатами, но большинство людей в большинстве частей мира имеют некоторое общее представление о том, что такое футбол и почему это важно.

    Во время первой войны в Персидском заливе итальянский летчик был сбит и взят в плен иракцами. По его словам, его пощадили, потому что он начал говорить о чемпионате мира 1990 года и Сальваторе Скиллачи.

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    Футбол — это опера без сценария

    Двадцать два игрока, круглый мяч и прямоугольное поле. Случиться может все, что угодно, и, если вы вовлечены в происходящее, драма всегда присутствует.

    Да, даже в матчах конца сезона между командами середины таблицы, где счет 0:0 предугадывается заранее, есть индивидуальная драма или, по крайней мере, потенциал для нее.

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    • И именно поэтому нас так цепляет футбол. Каждый свисток о начале матча — это сигнал о том, что вот-вот может произойти что-то невероятное.

    Племенной принцип фандома

    Это шанс стать частью чего-то большего, вступить в сообщество с людьми, которых вы никогда не встречали (с некоторыми из которых вы, вероятно, не хотите встречаться), но с которыми вы связаны незримыми узами.

    Фанаты «Боруссии»

    Это позволяет нам быть предвзятыми, выражать некоторые из наших самых низменных, самых потайных (но не менее искренних) эмоций и избегать повседневного однообразия, в котором мы живем большую часть дня.

    Это мощная штука. И это иррационально. Что в мире, который так ценит рациональность, является приятным разнообразием.

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    Что нам не нравится в футболе?

    Смена комплектов формы без причины

    Если бы мы могли получить контроль над футболом на один день, то первым делом ввели бы правило, согласно которому команды должны ВСЕГДА играть в своих домашних цветах, если только не произойдет противостояние, которое сделает это невозможным, например, игра «Ливерпуля» в красном на выезде с «Манчестер Юнайтед».

    В последние годы производителям формы был предоставлен слишком большой контроль над клубными цветами, и некоторые выездные формы, придуманные дизайнерами, просто поражали отсутствием класса или вкуса.

    Третий комплект формы «Ньюкасла»

    Но из-за того, что им нужно продавать свою кричаще безвкусную вторую и третью форму, такие команды, как «Манчестер Сити», без особой необходимости используют третий комплект форму на выезде в Ливерпуль, или «Ньюкасл», который играет в своей форме, посвященной Саудовской Аравии, с «Вулверхэмптоном». Опять же, без всякой необходимости.

    Придерживайтесь традиций и носите цвета, которые нравятся фанатам и с которыми они себя идентифицируют.

    Футбол по четвергам

    Есть что-то явно неполноценное в футбольных матчах, проводимых в четверг вечером. По сути, это ночь, когда команды, недостаточно хорошие для участия в Лиге чемпионов, получают возможность сыграть в соревновании, в котором никто не хочет участвовать.

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    • Лига Европы и Лига конференций Европы имеют большое значение для фанатов, которые хотят, чтобы их команда выиграла трофей, но игроки и тренеры чувствуют себя андеркартом (ряд боксерских поединков, предшествующих основному бою вечера — прим. ред.), когда играют в любом из этих соревнований.

    Атмосфере в четверг не хватает остроты — до выходных еще далеко, и вечерний футбол в четверг кажется просто днем после большого события накануне вечером.

    Международный футбол

    Хорошо, мы все любим чемпионаты мира и континентальные первенства, но все, что между ними, — это настоящая тягомотина в международном футболе.

    Клубы не хотят, чтобы их высокооплачиваемые игроки рисковали получить травму или переутомиться, играя за свои национальные команды, в то время как игры за пределами крупных турниров не имеют интриги и часто проводятся в два раза медленнее по сравнению с высоким уровнем футбола в топ-лигах.

    Бельгия — Уэльс

    Лига наций УЕФА помогла придать смысл играм вне крупных турниров, но, как недавно сказал бельгиец Кевин Де Брюйне, ему скучно играть с одними и теми же командами, особенно с Уэльсом, с которым он встречался девять раз.

    В международном футболе просто не хватает разнообразия и глубины.

    Люди

    Ах, да, по правде говоря, иногда это могут быть и люди. Потому что, хотя футбол может усиливать хорошее, он может делать то же самое и с плохим.

    Тибо Куртуа недавно выразил это красноречиво, сказав: «Если бы вы постояли за воротами и услышали то, что я слышу во время игры, вы бы поняли, насколько все плохо. На трибунах есть дети, которым 6-9 лет, и их родители оскорбляют меня последними словами. Чему вы учите своих детей?

    Тибо Куртуа

    Ощущение, что вы приходите на стадион потому, что можете кричать что хотите без каких-либо последствий. Если я буду гулять со своими детьми и они скажут что-то типа того, что кричат на стадионе, они будут наказаны на месяц. А здесь это в порядке вещей, как и на каждом стадионе соперника, куда мы приезжаем. Иногда я в шоке от того, что вижу и слышу».

    Но не заблуждайтесь: самые плохие или вредоносные не люди на трибунах, а люди у власти.

    Попытки изменить футбол

    Вот в чем дело: в футболе так много того, что может нравиться, и так мало того, что может по-настоящему не нравиться, что одна вещь, от которой можно действительно впасть в депрессию, — да, да, рискуя показаться динозавром, застрявшим в прошлом — это постоянные попытки изменить игру, «улучшить» ее, как правило, в погоне за деньгами.

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    • Футбол действительно неплох, он действительно не нуждается в бесконечном расширении и постоянном изменении.

    Больше всего ему, вероятно, нужна защита от тех, кто пытается сделать его лучше. Вы хотите помочь футболу? Вот идея: оставьте его в покое.

    Чемпионат мира в Катаре

    Сообщения об эксплуатации трудящихся-мигрантов, нарушениях прав человека и коррупции в преддверии ЧМ-2022 в Катаре вызывают тревогу.

    Группы ЛГБТК+ также громко заявляют о нетерпимости страны Персидского залива к гомосексуальности и призывают бойкотировать турнир в этом году.

    ЧМ пройдет в Катаре

    Катарцы будут стремиться создавать положительный образ своей страны, но они столкнутся с пристальным вниманием к этим факторам.

    Племенной принцип фандома

    Да, мы сами себе противоречим. Но речь идет о закоренелых фанатах, троллях, которые любят рассуждать о «Лиге Фермеров» и игроках, «которые дерьмово играют» (хотя они составляют 0,000001% лучших, в том, что они делают), те, кто ищут заговоры со стороны судей и СМИ.

    Знаете, что? Вы можете ненавидеть своего противника и при этом уважать его. Это работает и в обратную сторону: конечно, во что бы то ни стало поддерживайте свою команду, своего тренера, своего владельца.

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    • Но помните, они тоже иногда могут быть плохими людьми. И, что более важно, однажды они исчезнут. Но фан-база и герб клуба всегда будут рядом. Вот что такое клуб. Это все, что имеет значение.

    Перегруженный календарь

    Мы понимаем: нужно проводить больше матчей, чтобы клубы могли зарабатывать больше денег, чтобы владельцы и игроки могли получать больше.

    Этот цикл бесконечен. И мы продолжаем его придерживаться, несмотря на то, что это приводит к травмам, скучным играм, усталости и так далее.

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    • Сократите топ-лиги до 16 команд. Исключите матчи чемпионатов в середине недели. Сделайте как можно больше игр осмысленными.

    Поверьте, игроки будут вам благодарны, футбол станет лучше, и вы можете обнаружить, что доходы останутся прежними или, в худшем случае, немного упадут. Но оно того стоит!

    Неравенство и суперклубы

    Побочным эффектом глобализации является то, что крупнейшие клубы — назовем их однопроцентными — стали богаче и, следовательно, лучше всех остальных в такой степени, какой футбол никогда не видел.

    Просто нелепо, что команды соревнуются в одной лиге и у одной зарплата в 12, 20, а иногда и в 30 раз больше, чем у другой.

    Протесты против Суперлиги

    Мы не хотим потолка зарплат, но хотим честной конкуренции боя, а не битвы нанайских мальчиков.

    Похоже, это никого не волнует, возможно, потому, что это происходило постепенно. Это как в сказке про лягушку и кастрюлю с водой.

    Все футбольные трансферы

    Положите лягушку в кастрюлю с кипящей водой, и она выпрыгнет. Но посадите ее в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревайте ее, и она будет сидеть там, пока не сварится.

    Мы те самые лягушки.

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