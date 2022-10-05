Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его?

А ваши отношения с футболом тоже выстроены в стиле «люблю и ненавижу»? Будучи поклонниками этой красивой игры, мы находим много вещей, которыми мы увлечены в ней, и достаточно того, что мы считает проблемами.

Национальные лиги, континентальные соревнования и международные турниры вызывают споры и различные мнения, некоторые из которых куда более резкие, чем другие.

Если говорить о позитиве, у нас есть предвкушение финала чемпионата мира, тренеры, празднующие успех со своими игроками, или игроки, вернувшиеся в строй после тяжелых травм — все это может согреть наши сердца.

Но у футбола есть и неприятная сторона: игроки, которые цинично ныряют, чтобы добыть несправедливый фол, завершение сезона команды или, что еще хуже, случаи злоупотреблений со стороны судей и тому подобное.

Несмотря на все это (а в некоторых случаях и благодаря) футбол украшает жизнь миллиардов людей по всему миру, поглощенных всем тем, что им может предложить игра — от больших денег, вливающихся в игру, до победных голов на последних минутах.

Все прогнозы на футбол

Вот почему авторы ESPN Гэб Маркотти, Марк Огден и Сид Лоу делятся своими претензиями и признательностью, когда речь идет о самом популярном виде спорта в мире.

Что нам нравится в футболе?

Атмосфера большой игры

Неважно, будет ли это полуфинальный ответный матч Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» или «Энфилде» или местное дерби между «Рочдейлом» и «Стокпортом» в четвертом дивизионе чемпионата Англии — когда вы идете на большую игру с чувством предвкушения, а атмосфера заряжает энергией и является одной из причин, почему вы любите футбол.

Финал ЛЧ globallookpress.com

По сути, это сводится к тому, что насколько игра решает что-то для для победителей и проигравших. Некоторые игры могут быть почти бессмысленными, полными апатии как у болельщиков, так и на поле, но ничто не сравнится с наэлектризованной атмосферой важных матчей.

Гимн Лиги чемпионов

Извините, фанаты «Манчестер Сити», это не для вас. Мы знаем, что вы предпочитаете освистывать гимн Лиги чемпионов из-за давней неприязни к УЕФА.

Но когда на «Селтик Парк», «Олд Траффорд» или на «Сан-Сиро» звучит гимн, вы можете ощутить чувство важного события и понять, что вам предстоит смотреть элитный футбол на самом высоком уровне.

Гимн Лиги чемпионов

Гимны есть и у других соревнований — Премьер-лиги, Лиги Европы, — но ничто не сравнится с гимном Лиги чемпионов.

Победы, вырванные на последней минуте

Это не очень хорошо, когда вы работаете на игре и вам нужно сдавать отчет о матче по финальному свистку, но нет ничего лучше драмы победителя на последней минуте, причем не только в большой игре, но и в любом матче.

Такие победы являются признаком настойчивости, веры и выносливости, а также наградой для тех фанатов, которые остаются до конца.

Обратная сторона — это те болельщики, которые решают уйти пораньше, а затем слышат оглушительный рев, направляясь к автостоянке или вокзалу.

Это смесь радости и досады из-за того, что пропущен важный момент, но те, кто остаются внутри арены, получают только радость.

Люди

В конце концов, в этом суть. Шум, веселье, люди. Один из смыслов жизни, потому что в некотором роде футбол и является тем, вокруг чего можно выстроить свою жизнь и сделать ее более красочной.

Жизнь, проходящая за 90 минут, как любил определять ее один испанский комментатор, и речь идет о людях. Немногие вещи формируют сообщество так, как это делает футбол. Или даже семью.

Фанаты «Ливерпуля»

Рекомендация: книга Гальдера Регеры «Hijos del Futbol», в которой рассказывается о том, как отец и его сын строят отношения через футбол.

Прожекторы

Правильные прожекторы, разумеется. Всевозможных форм, но они должны быть огромными, возвышаться не только над землей, но и над городом, как сигнальные огни.

Почти как маяки, по которым вы можете ориентироваться, хотя они ведут вас внутрь, а не уводят прочь от берега.

Каков путь к земле? Иди туда, где огни. В первом взгляде на них все еще есть что-то особенное.

Вход на стадион

Пока мы говорим о прожекторах, вот еще кое-что похожее: тот момент, когда ты поднимаешься по лестнице на территорию арены и ступаешь на свет — стадион с другой стороны и зеленое и великолепное поле.

Этот первый взгляд на него, который всегда кажется самым первым, даже если он уже миллионный. Это магия, знаете ли.

Футбол универсален

Хорошо, не все являются фанатами, но большинство людей в большинстве частей мира имеют некоторое общее представление о том, что такое футбол и почему это важно.

Во время первой войны в Персидском заливе итальянский летчик был сбит и взят в плен иракцами. По его словам, его пощадили, потому что он начал говорить о чемпионате мира 1990 года и Сальваторе Скиллачи.

В итоге иракцы выразили сожаление по поводу поражения Италии в серии пенальти против сборной Аргентины Диего Марадоны. Не знаем, так ли это было на самом деле, но нам нравится думать, что так и было.

Футбол — это опера без сценария

Двадцать два игрока, круглый мяч и прямоугольное поле. Случиться может все, что угодно, и, если вы вовлечены в происходящее, драма всегда присутствует.

Да, даже в матчах конца сезона между командами середины таблицы, где счет 0:0 предугадывается заранее, есть индивидуальная драма или, по крайней мере, потенциал для нее.

И именно поэтому нас так цепляет футбол. Каждый свисток о начале матча — это сигнал о том, что вот-вот может произойти что-то невероятное.

Племенной принцип фандома

Это шанс стать частью чего-то большего, вступить в сообщество с людьми, которых вы никогда не встречали (с некоторыми из которых вы, вероятно, не хотите встречаться), но с которыми вы связаны незримыми узами.

Фанаты «Боруссии»

Это позволяет нам быть предвзятыми, выражать некоторые из наших самых низменных, самых потайных (но не менее искренних) эмоций и избегать повседневного однообразия, в котором мы живем большую часть дня.

Это мощная штука. И это иррационально. Что в мире, который так ценит рациональность, является приятным разнообразием.

Что нам не нравится в футболе?

Смена комплектов формы без причины

Если бы мы могли получить контроль над футболом на один день, то первым делом ввели бы правило, согласно которому команды должны ВСЕГДА играть в своих домашних цветах, если только не произойдет противостояние, которое сделает это невозможным, например, игра «Ливерпуля» в красном на выезде с «Манчестер Юнайтед».

В последние годы производителям формы был предоставлен слишком большой контроль над клубными цветами, и некоторые выездные формы, придуманные дизайнерами, просто поражали отсутствием класса или вкуса.

Третий комплект формы «Ньюкасла» globallookpress.com

Но из-за того, что им нужно продавать свою кричаще безвкусную вторую и третью форму, такие команды, как «Манчестер Сити», без особой необходимости используют третий комплект форму на выезде в Ливерпуль, или «Ньюкасл», который играет в своей форме, посвященной Саудовской Аравии, с «Вулверхэмптоном». Опять же, без всякой необходимости.

Придерживайтесь традиций и носите цвета, которые нравятся фанатам и с которыми они себя идентифицируют.

Футбол по четвергам

Есть что-то явно неполноценное в футбольных матчах, проводимых в четверг вечером. По сути, это ночь, когда команды, недостаточно хорошие для участия в Лиге чемпионов, получают возможность сыграть в соревновании, в котором никто не хочет участвовать.

Лига Европы и Лига конференций Европы имеют большое значение для фанатов, которые хотят, чтобы их команда выиграла трофей, но игроки и тренеры чувствуют себя андеркартом (ряд боксерских поединков, предшествующих основному бою вечера — прим. ред.), когда играют в любом из этих соревнований.

Атмосфере в четверг не хватает остроты — до выходных еще далеко, и вечерний футбол в четверг кажется просто днем после большого события накануне вечером.

Международный футбол

Хорошо, мы все любим чемпионаты мира и континентальные первенства, но все, что между ними, — это настоящая тягомотина в международном футболе.

Клубы не хотят, чтобы их высокооплачиваемые игроки рисковали получить травму или переутомиться, играя за свои национальные команды, в то время как игры за пределами крупных турниров не имеют интриги и часто проводятся в два раза медленнее по сравнению с высоким уровнем футбола в топ-лигах.

Бельгия — Уэльс globallookpress.com

Лига наций УЕФА помогла придать смысл играм вне крупных турниров, но, как недавно сказал бельгиец Кевин Де Брюйне, ему скучно играть с одними и теми же командами, особенно с Уэльсом, с которым он встречался девять раз.

В международном футболе просто не хватает разнообразия и глубины.

Люди

Ах, да, по правде говоря, иногда это могут быть и люди. Потому что, хотя футбол может усиливать хорошее, он может делать то же самое и с плохим.

Тибо Куртуа недавно выразил это красноречиво, сказав: «Если бы вы постояли за воротами и услышали то, что я слышу во время игры, вы бы поняли, насколько все плохо. На трибунах есть дети, которым 6-9 лет, и их родители оскорбляют меня последними словами. Чему вы учите своих детей?

Тибо Куртуа globallookpress.com

Ощущение, что вы приходите на стадион потому, что можете кричать что хотите без каких-либо последствий. Если я буду гулять со своими детьми и они скажут что-то типа того, что кричат на стадионе, они будут наказаны на месяц. А здесь это в порядке вещей, как и на каждом стадионе соперника, куда мы приезжаем. Иногда я в шоке от того, что вижу и слышу».

Но не заблуждайтесь: самые плохие или вредоносные не люди на трибунах, а люди у власти.

Попытки изменить футбол

Вот в чем дело: в футболе так много того, что может нравиться, и так мало того, что может по-настоящему не нравиться, что одна вещь, от которой можно действительно впасть в депрессию, — да, да, рискуя показаться динозавром, застрявшим в прошлом — это постоянные попытки изменить игру, «улучшить» ее, как правило, в погоне за деньгами.

Футбол действительно неплох, он действительно не нуждается в бесконечном расширении и постоянном изменении.

Больше всего ему, вероятно, нужна защита от тех, кто пытается сделать его лучше. Вы хотите помочь футболу? Вот идея: оставьте его в покое.

Чемпионат мира в Катаре

Сообщения об эксплуатации трудящихся-мигрантов, нарушениях прав человека и коррупции в преддверии ЧМ-2022 в Катаре вызывают тревогу.

Группы ЛГБТК+ также громко заявляют о нетерпимости страны Персидского залива к гомосексуальности и призывают бойкотировать турнир в этом году.

ЧМ пройдет в Катаре globallookpress.com

Катарцы будут стремиться создавать положительный образ своей страны, но они столкнутся с пристальным вниманием к этим факторам.

Племенной принцип фандома

Да, мы сами себе противоречим. Но речь идет о закоренелых фанатах, троллях, которые любят рассуждать о «Лиге Фермеров» и игроках, «которые дерьмово играют» (хотя они составляют 0,000001% лучших, в том, что они делают), те, кто ищут заговоры со стороны судей и СМИ.

Знаете, что? Вы можете ненавидеть своего противника и при этом уважать его. Это работает и в обратную сторону: конечно, во что бы то ни стало поддерживайте свою команду, своего тренера, своего владельца.

Но помните, они тоже иногда могут быть плохими людьми. И, что более важно, однажды они исчезнут. Но фан-база и герб клуба всегда будут рядом. Вот что такое клуб. Это все, что имеет значение.

Перегруженный календарь

Мы понимаем: нужно проводить больше матчей, чтобы клубы могли зарабатывать больше денег, чтобы владельцы и игроки могли получать больше.

Этот цикл бесконечен. И мы продолжаем его придерживаться, несмотря на то, что это приводит к травмам, скучным играм, усталости и так далее.

Сократите топ-лиги до 16 команд. Исключите матчи чемпионатов в середине недели. Сделайте как можно больше игр осмысленными.

Поверьте, игроки будут вам благодарны, футбол станет лучше, и вы можете обнаружить, что доходы останутся прежними или, в худшем случае, немного упадут. Но оно того стоит!

Неравенство и суперклубы

Побочным эффектом глобализации является то, что крупнейшие клубы — назовем их однопроцентными — стали богаче и, следовательно, лучше всех остальных в такой степени, какой футбол никогда не видел.

Просто нелепо, что команды соревнуются в одной лиге и у одной зарплата в 12, 20, а иногда и в 30 раз больше, чем у другой.

Протесты против Суперлиги globallookpress.com

Мы не хотим потолка зарплат, но хотим честной конкуренции боя, а не битвы нанайских мальчиков.

Похоже, это никого не волнует, возможно, потому, что это происходило постепенно. Это как в сказке про лягушку и кастрюлю с водой.

Все футбольные трансферы

Положите лягушку в кастрюлю с кипящей водой, и она выпрыгнет. Но посадите ее в кастрюлю с холодной водой и медленно нагревайте ее, и она будет сидеть там, пока не сварится.

Мы те самые лягушки.