Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»

Эмманюэль Пети

Эмманюэль Пети goal.com

Всего лишь через шесть месяцев после перехода Пети уже хотел сбежать из «Барселоны».

Позже он рассказывал, что летом 2000 года, когда он покинул лондонский «Арсенал» и переехал на «Камп Ноу», «Барса» начала разваливаться.

«В раздевалке между каталонскими и голландскими игроками была война. У нас также был [Лоренцо] Серра Феррер в качестве тренера, и у него не было достаточно силы или необходимой харизмы, чтобы управлять командой», — рассказывал Эмманюэль в одном из интервью.

Пети также утверждал, что Феррер понятия не имел, на какой позиции он играет, в результате чего французского хавбека регулярно использовали в качестве центрального защитника.

Независимо от того, кто был виноват, Пети в конечном итоге совсем не был похож на игрока, который сделал себе имя в английской Премьер-лиге.

В январе 2001 года Пети попросил президента «Барсы» Жоана Гаспара выставить его на трансфер. В конце сезона француз перешел в «Челси».

Нелсон Семеду

Нелсон Семеду globallookpress.com

«Барселоне» удалось вернуть все деньги, потраченные на Семеду. И это единственная хорошая подробность о периоде португальца в каталонском клубе.

Нелсона рассматривали в качестве долгосрочной замены для Дани Алвеса, поскольку в «Бенфике» у него была репутация защитника, способного эффективно подключаться к атаке.

«Барселона» заплатила за Семеду 30 миллионов евро. Еще пять миллионов «Бенфика» должна была получить в виде бонусов.

В итоге Семеду, у которого были явные проблемы с игрой в обороне, стал проблемой для клуба. А кульминацией его ужасного пребывания на «Камп Ноу» стал кошмарный матч с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда немецкий монстр вогнал в каталонские ворота восемь мячей. Альфонсо Дэвис в той игре буквально издевался над Семеду.

До сих пор не очень понятно, зачем «Вулверхэмптону» понадобился Семеду. Но в «Барсе» явно осталиь довольны, сумев избавиться от португальца.

Дуглас

Дуглас fcbarcelona.com

Дуглас ужасно провел дебютный матч за «Барселону», но самое печальное, что в дальнейшем он так и не получил шанса проявить себя.

Бразилец пытался показать свои оборонительные навыки, но при этом не смог ничего предложить в атаке.

Еще одной проблемы были травмы. «Иногда я возвращался домой в слезах», — рассказывал позже футболист испанским журналистам.

Дуглас, которого «Барса» у «Сан-Паулу» за четыре миллиона евро, был частью команды, которая в сезоне-2014/2015 оформила требл.

Но бразилец провел всего лишь пять матчей в том триумфальном сезоне. А всего он восемь раз появлялся на поле в футболе «Барселоны». В конечном итоге Дуглас играл на правах аренды за хихонский «Спортинг», «Бенфику» и «Сивасспор».

Кристоф Дюгарри

Кристоф Дюгарри goal.com

Летом 1997 года после провала в «Милане» Дюгарри перешел в «Барселону» в надежде проявить себя перед домашним чемпионатом мира во Франции.

Однако следующие полгода он каждый день думал о том, что он забыл на «Камп Ноу».

«Это было сюрреалистично. Самым ужасным стал момент, когда я пошел к ван Галу, чтобы сообщить о своем желании уйти из команды. Я должен был уйти любой ценой. Я притворился, что плачу, когда говорил, что больше так не могу и хочу как можно скорее перейти в другой клуб. А он просто посмотрел на меня и сказал — нет ты не можешь уйти, я верю в тебя.

Что?! Ты веришь в меня и заставляешь играть на позиции опорного полузащитника? Это были ужасные шесть месяцев, я прошел через ад», — признался однажды француз.

И все же в январе 1998 года Дюгарри, сыграв за «Барсу» всего лишь семь матчей, перешел в «Марсель». А летом того же года он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Алекс Сонг

Алекс Сонг fcbarcelona.com

«Барселона» заплатила «Арсеналу» за Сонга 18 миллионов евро. И этот трансфер был обречен на провал с самого начала. По одной простой причине: деньги были единственной мотивацией Алекса.

«Когда я увидел, сколько могу заработать после перехода в "Барселону", я принял решение безо всяких раздумий. Я понимал, что у моей жены и детей должна быть комфортная жизнь даже после завершения моей карьеры.

Спортивный директор "Барселоны" сразу предупредил, что у меня не будет много игрового времени, но мне было плевать. Я знал, что все равно стану миллионером», — честно признался камерунский футболист.

За два сезона Сонг провел в составе «Барсы» 65 матчей и стал победителем чемпионата Испании в 2013 году. И все-таки период на «Камп Ноу» с профессиональной точки зрения стал для него пустой тратой времени.

Андре Гомеш

Андре Гомеш globallookpress.com

В «Барселоне» не скрывали своей радости после подписания Андре Гомеша — все-таки за игрока боролся и мадридский «Реал».

Вскоре после успешного сезона-2015/2016 Гомеш помог сборной Португалии выиграть Евро-2016.

Андре неплохо провел первые матчи за новый клуб, но в конечном итоге его период в «Барселоне» превратился в самую настоящую катастрофу. И что самое ужасное — на фоне неудачных выступлений у него начались проблемы с психическим здоровьем.

«В какой-то момент это превратилось в ад, я испытывал огромное давление. Зачастую мне просто не хотелось выходить из дома», — рассказывал позже Гомеш в одном из своих интервью после ухода из «Барселоны».

Страдания Гомеша закончились в 2018 году, когда он перешел в английский «Эвертон».

Джованни

Джованни espn.com.br

Ромарио, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Неймар — «Барселоне» в разное время удавалось подписывать ярких бразильских форвардов.

Но Джованни к ним точно не относится. В 2000 году он провел классный сезон в составе «Крузейро», после чего за ним выстроилась очередь из европейских топ-клубов, среди которых была и «Барселона». Каталонцы выкупили талантливого вингера за 18 миллионов евро.

Но Джованни не смог оправдать эти капиталовложения. За два сезона он провел в Ла Лиге 26 матчей и забил один гол. Вскоре бразилец перешел в лиссабонскую «Бенфику».

Александр Глеб

Александр Глеб globallookpress.com

Сейчас уже понятно, что Глебу не стоило покидать «Арсенал». Он был не просто ключевым игроком лонлонской команды — у него также были отличные отношения с Арсеном Венгером.

«Когда Арсен сказал, что это вопрос нескольких часов (до его перехода в "Барселону" за 17 миллионов евро в 2008 году), я почувствовал себя опустошенным. Мне было очень тяжело принять это.

Венгер сделал все, чтобы я остался в "Арсенале". Он даже прислал мне сообщение: Алекс, я тебя не отпущу, ты нужен команде. И я плакал, когда читал это», — не скрывал своего разочарования белорусский футболист.

Отношения Глеба с Хосепом Гвардиолой сложились совершенно иначе. К тому же, в «Барсе» белоруса хотел видеть не Пеп, а его предшественник Франк Райкард.

В первом сезоне за «Барсу» Глеб провел в чемпионате Испании 19 матчей. А в январе 2012 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. К этому времени он уже успел поиграть на правах аренды за «Штутгарт», «Бирмингем» и «Вольфсбург».

Дмитрий Чигринский

Дмитрий Чигринский thesefootballtimes.co

«Желание — это одно, а реальность — это другое», — сказал однажды Чигринский, когда его спросили о «Барселоне».

Конечно, ни у кого не было сомнений в том, что украинец хотел добиться успеха в «Барселоне», которая в 2009 году заплатила за него донецкому «Шахтеру» 25 миллионов евро. Но суровая правда заключалась в том, что Чигринский не был на это способен.

Правда, на «Камп Ноу» его всегда старались поддерживать. Гвардиола нередко брал на себя ответственность за неудачи Чигринского, а Карлес Пуйоль неоднократно настаивал на том, что «его качества идеально подходят Барселоне».

Однако эти качестве крайне редко можно было разглядеть на футбольном поле. Точно так же, как и самого Чигринского.

И ко всем проблемам добавилась еще одна — травма. Отношение болельщиков тоже было не идеальным — они регулярно освистывали украинца. В 2010 году Чигринский вернулся в «Шахтер», а «Барса» в итоге потеряла 10 миллионов евро.

Кейррисон

Кейррисон goal.com

В 2009 году «Барселона» заплатила «Палмейрасу» за Кейррисона 14 миллионов евро. Еще два миллиона бразильцы могли получить в виде бонусов, которые напрямую зависели от выступлений футболиста на «Камп Ноу».

Однако Кейррисон так и не провел ни одного матча за «Барселону», несмотрся на то, что до 2014 года права на него принадлежали каталонскому клубу.

За это время Кейррисон успел поиграть на правах аренды за «Бенфику», «Фиорентину», «Сантос», «Крузейро» и «Коритибу».

Сейчас уже понятно, что Кейррисон никогда не обладал качествами для достижения успеха в таком большом клубе, как «Барселна». Более того, позже стало ясно, что Пеп Гвардиола не имел никакого отношения к этой сделке.

«Клуб решил подписать Кейррисона, но я не рассчитываю на него в этом сезоне. Он уйдет в аренду», — сказал Гвардиола о трансфере бразильца.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта купил Кейррисон с целью дальнейшей продажи, но этот план полностью провалился.

Миралем Пьянич

Миралем Пьянич globallookpress.com

Трансфер Пьянича из «Ювентуса» летом 2020 года стал первым подтверждением тяжеого финансового положения «Барселоны».

Переход Пьянича оценивался в 60 миллионов евро, но на самом деле это был обмен — в обратном направлении отправился бразилец Артур, за которого «Ювентус» якобы должен был заплатить 72 миллиона евро.

Все эти цифры имели очень мало смысла с точки зрения рыночной стоимости. Артур, без сомнений, талантливый игрок, но склонный к травмам, очень редко подтверждал репутацию «нового Хави».

Но этот трансфер был важен для соблюдения бухгалтерского баланса. В этом скрывался главный смысл этой сделки. Завышенные суммы приблизили «Барселону» и «Ювентус» к достижению своих целей по итогам финансового года.

А в спортивном плане переход Пьянича стал катастрофой. Миралем провел на «Камп Ноу», после чего был отдан в аренду турецкому «Бешикташу». А этим летом «Барса» расторгла контракт с боснийским футболистом.

Мартин Брейтуэйт

Мартин Брейтуэйт sportingnews.com

Можно легко утверждать, что ни один трансфер не сделал «Барселону» хуже, чем сделка, которая привела Мартина Брейтуэйта на «Камп Ноу».

Этот трансфер высмеивал утверждение о том, что «Барса» — это нечто большее, чем просто клуб.

В феврале 2020 года каталонцы оказались в затруднительном положении по собственной вине.

Отказавшись от зимних трансферов и полагаясь на склонного к травмам Усмана Дембеле, «Барсе» пришлось просить разрешение на подписание игрока уже после закрытия трансферного окна. А поводом для этого стала, конечно же, травма француза.

В итоге «Барселона» купила у «Леганеса» за 18 миллионов евро Брейтуэйта. В 44 матчах за каталонцев датчанин забил всего лишь пять мячей.

Самое ужасное, что уход Мартина из «Барселоны» получился максимально неприятным. Его буквально заставили расторгнуть контракт по обоюдному согласию, чтобы хоть как-то облегчить финансовые проблемы своих работодателей. И это одна из самых печальных историй, в которых когда-либо участвовала «Барселона».

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Ибрагимович первым скажет вам, что он является настоящей легендой футбола. Однако его переход в «Барсу» стал одной из самых провальных сделок всех времен.

В 2009 году «Барселона» заплатила «Интеру» за Златана 69,5 миллиона евро. Но это была не единственная ошибка. Тогда же каталонцы продали миланскому клубу Самюэля Это`О, вместе с которым «нерадзурри» уже в следующем году оформили требл.

А Ибрагимович так и не стал своим на «Камп Ноу». Его отношения с Гвардиолой всего лишь через несколько месяцев были разрушены. Швед позволял себе смелые заявления, говоря о том, что Пеп «без яиц» и он «облажался перед Моуринью».

Позже агент Ибрагимовича, покойный Мино Райола, тоже назвал Гвардиолу трусом.

При этом надо не забывать, что Ибра за один сезон в «Барсе» забил 21 гол, но этот период запомнился, прежде всего, столкновением личностей.

Антуан Гризманн

Антуан Гризманн globallookpress.com

В 2018 году Гризманн открыто унизил «Барселону», публично отказавшись от перехода в каталонский клуб. Француз отклонил предложение сине-гранатовых в документальном фильме защитника «Барсы» Жерара Пике.

Разумеется, болельщики были в ярости. Они четко дали понять, что больше не хотят видеть в команде лидера «Атлетико».

Но Жозеп Бартомеу, тогдашний президент «Барсы», следующим летом необъяснимым образом вернулся к этому вопросу, согласившись заплатить за француза 120 миллионов евро. Сложно понять, что он пытался этим доказать.

У Гризманна были неплохие периоды на «Камп Ноу», но надо признать — их было слишком мало. В конечном итоге в 2021 году Антуан вернулся в «Атлетико» на правах аренды.

С тех пор клубная карьера Гризманна превратилась в фарс: Диего Симеоне выпускает его в каждом матче только на последние полчаса, поскольку это позволит «Атлетико» отказаться от обязательного выкупа француза за 40 миллионов евро. Как-то так.

Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

«Барселона» после недолгих раздумий согласилась заплатить «Ливерпулю» за Коутиньо 120 миллионов евро. Более того, еще 40 миллионов «мерсисайдцы» должны были получить в качестве различных бонусов. И очень быстро стало ясно, что этот игрок каталонцам просто не нужен.

Бартомеу понятия не имел, на какой позиции играет Коутиньо, но он приложил максимальные усилия, чтобы подписать бразильца.

Карьера Филиппе на «Камп Ноу» развивалась по самому кошмарному сценарию. А самым запоминающимся моментом стал его дубль в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов в 2020 году — он тогда играл за «Баварию» на правах аренды.

Потратив, по ощущениям, целую вечность на то, чтобы избавиться от игрока сборной Бразилии, «Барса» в этом году продала Коутиньо «Астон Вилле» всего лишь за 20 миллионов евро.