Ускользающая красота. В какой клуб нужно перейти, чтобы выиграть «Золотой мяч»?

Левандовский провел восемь очень успешных лет в Германии и считался фаворитом в борьбе за получение «Золотого мяча» в 2020 году после того, как находящийся в несравненной форме форвард забил 55 голов в 47 играх сезона, в котором «Бавария» сделала требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Однако затем нападающий был жестоко лишен своего шанса из-за вспышки пандемии COVID-19, из-за которой мероприятие было отменено.

34-летний футболист, выигравший две подряд награды ФИФА лучшему игроку в 2020 и 2021 годах, а также получивший награду «Лучший нападающий 2021 года» на церемонии вручения «Золотого мяча», перешел в «Барселону» этим летом за 45 миллионов евро и сказал, что на его трансфер повлиял, по крайней мере частично, продуманный план, призванный улучшить его шансы наконец заполучить «Золотой мяч».

«Я знаю, что "Барселона" — это команда, в которой эту награду выиграло больше всего игроков. Я думаю, что путь до нее из "Барсы" короче, чем из Баварии», — сказал польский бомбардир Marca.

Действительно, статистика показывает, что игроки «Барселоны» выигрывали самую престижную индивидуальную награду европейского футбола чаще, чем любой другой клуб, хотя, конечно, эти цифры значительно искажены тем фактом, что Лионель Месси выигрывал ее семь раз за время своего пребывания на «Камп Ноу» с 2009 по 2021 год.

Левандовский с наградой лучшему нападающему в 2021 globallookpress.com

Тем не менее, с 11 голами в своих первых восьми играх за «Барсу» уже в этом сезоне, похоже, что Левандовский серьезно относится к погоне за «Золотым мячом», который так обидно ускользнул от него два года назад.

Учитывая, что каталонцы видели, как их игроки претендовали на награду более чем в два раза чаще, чем «Бавария» с момента первой церемонии вручения в 1956 году (которую выиграл сэр Стэнли Мэтьюз, пока единственный лауреат от «Блэкпула»), похоже, что история также на его стороне.

«Барселона» (13 обладателей Золотого мяча, 6 разных игроков)

Лионель Месси с наградой 2022 globallookpress.com

Более половины всех выигранных «Золотым мячом» «Барсы» были заработаны одним человеком: Лионелем Месси, ответственным за последние семь триумфов клуба, занимая первое место в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и, наконец, в 2021 году — в котором он покинул клуб, чтобы бесплатно перейти в «Пари Сен-Жермен».

До доминирования Месси каталонцы видели, как Роналдиньо (2005), Ривалдо (1999), Христо Стоичков (1994), Йохан Кройф (1973, 1974) и Луис Суарес (1960) выигрывали награду, одетые в знаменитые сине-гранатовые цвета.

«Реал» Мадрид (11 победителей, 7 игроков)

Лука Модрич globallookpress.com

Учитывая, что Карим Бензема является фаворитом на получение награды в этом году, счет «Реала», вероятно, возрастет до 12 в ближайшем будущем, но до тех пор они остаются на цифре 11.

Лука Модрич (2018) — последний победитель «Лос-Бланкос», хотя ни один игрок не завоевал больше Золотых мячей для испанских гигантов, чем Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017).

На самом деле Роналду выигрывал эту награду пять раз, хотя первый из его триумфов пришелся на 2008 год, когда он впервые выступал в «Манчестер Юнайтед».

Обращаясь глубже в анналы, «Реал» должен поблагодарить Фабио Каннаваро (2008), Роналдо Назарио (2002), Луиша Фигу (2000), Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и Раймонда Копа (1958) за пополнение их впечатляющей коллекции трофеев.

«Ювентус» (8 победителей, 6 игроков)

Павел Недвед globallookpress.com

Последний раз «Ювентус» выигрывал «Золотой мяч» в 2003 году, когда чешский маэстро Павел Недвед проложил себе путь к трофею, чуть-чуть обойдя Тьерри Анри из «Арсенала».

До этого Зинедин Зидан (1998) и Роберто Баджо (1993) получали награду в 1990-х годах, а Мишель Платини (1983, 1984, 1985) и Паоло Росси (1982) обеспечили безупречную четырехлетнюю серию побед в середине 1980-х годов.

Тем не менее, первый «Золотой мяч» «Бьянконери» завоевал еще в 1961 году, когда великий Омар Сивори получил награду после того, как в третий раз за четыре года привел клуб к выигранному скудетто.

«Милан» (8 победителей, 6 игроков)

Хотя «Милан» и находится на одном уровне со своими коллегами из Серии А, «россонери» достаточно вернуться в 2007 год, чтобы найти своего последнего обладателя «Золотого мяча» в лице Кака, который получил награду через три года после того, как его товарищ по команде и напарник Андрей Шевченко (2004) сделал то же самое.

До 2000 года «россонери» шесть раз получали приз благодаря Джорджу Веа (1995), Марко ван Бастену (1988, 1989, 1992), Рууду Гуллиту (1987) и Джанни Ривере (1969).

«Бавария» (5 побед, 3 игрока)

Хотя этого так и не произошло из-за обстоятельств, не зависящих от кого-либо, «Бавария» должна была увидеть, как их игрок поднял «Золотой мяч» в 2020 году, тем самым разрушив устойчивую дуополию «Барселона-Реал», существовавшую с 2009 года.

Левандовский занял второе место после Месси в голосовании за награду 2021 года, что побудило аргентинца поздравить своего польского конкурента во время его благодарственной речи.

«Я хотел бы упомянуть Роберта, для меня было большой честью соревноваться с ним. Все знают, и мы согласны с тем, что ты стал победителем в прошлом году. Я думаю, что организаторы должны вручить тебе "Золотой мяч"-2020, ты это заслужил», — сказал Месси с трибуны.

Впоследствии Левандовский не был таким вежливым. «Я не в восторге от идеи получения награды 2020 года», — сказал он польскому изданию Kanale Sportowym. «Я хотел бы, чтобы [выступление Месси] было искренним и вежливым заявлением великого игрока, а не просто пустыми словами».

Поскольку Левандовского прокатили в 2020 году, «Бавария» должна вернуться в 1981 год, чтобы найти своего последнего обладателя «Золотого мяча», когда Карл-Хайнц Румменигге получил награду второй год подряд.

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Немецкий клуб доминировал на сцене в течение десятилетия до этого, когда легендарные Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Герд Мюллер (1970) собирали свой набор.

«Манчестер Юнайтед» (4 победы, 4 игрока)

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду — последний игрок «Манчестер Юнайтед», выигравший «Золотой мяч» (2008) или даже заработавший хотя бы поздравительный кивок за попадание в тройку лидеров голосования.

За прошедшее десятилетие поднялись на подиум Дэвид Бекхэм (второй, 1999 г.) и Эрик Кантона (третий, 1993 г.), но предыдущим обладателем «Золотого мяча» в составе «Юнайтед» был Джордж Бест еще в 1968 году.

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Бест был последним из знаменитой «Святой Троицы» «Юнайтед», завоевавшим награду, после сэра Бобби Чарльтона (1966) и Дениса Лоу (1964).