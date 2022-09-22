Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения

Текущий международный перерыв станет кульминацией группового этапа Лиги наций, а это означает, что в течение следующей недели определятся команды, идущие на повышение и понижение, а также участники финальной стадии, которая будет сыграна следующим летом.

Матчи стартуют в среду, 21 сентября, когда Шотландия сыграет с Украиной в Хэмпден-парке, и будут проходить каждую ночь до вторника 27 сентября.

Некоторые крупнейшие команды континента, включая Англию и Францию, близки к тому, чтобы вылететь из высшей лиги, в то время как Уэльс также находится в опасности, рискуя понижением в классе.

Шотландия провела более продуктивную кампанию и претендует на повышение в высшую лигу, в то время как Дания и Нидерланды находятся на расстоянии вытянутой руки от гарантии места в финальной четверке.

Но с момента последних матчей Лиги наций прошло три месяца, и Goal.com напоминает о турнирном положении команд, встречах, которые еще предстоит сыграть, и о том, что поставлено на карту в следующие семь дней.

Календарь и таблица Лиги наций

Как устроена Лига наций?

Европейские команды были разделены на четыре лиги: A, B и C включают по 16 команд, а D — семь. Затем лиги A, B и C были разделены на четыре группы по четыре команды, а в лиге D — одна группа из четырех сборных и одна из трех.

Команды, сгруппированные вместе, играют друг с другом дома и на выезде. Победители групп в лигах B, C и D будут переведены в следующую лигу, а команды, занявшие последние места в своих группах в лигах A, B и C, будут переведены в низший дивизион.

Вылета из Лиги D нет, а четыре победителя групп Лиги А выйдут в финальную часть, которая состоится следующим летом.

Что еще поставлено на карту?

Результаты команд в Лиге наций также будут использованы для определения посева в квалификации Евро-2024: жеребьевка состоится 9 октября, а матчи пройдут в период с марта по ноябрь 2023 года.

Команды, которым не удалось попасть на Евро-2024 через квалификацию, все же могут пробиться на турнир через стыковые матчи, которые определяются местами в Лиге наций.

Команды, занявшие самые высокие места в своих группах и не прошедшие квалификацию на Евро-2024 с первой попытки, в лигах A, B и C, попадут в плей-офф, который состоится в марте 2024 года.

Каждая лига будет иметь по четыре команды в своей секции плей-офф, а полуфиналы и финалы будут сыграны, чтобы определить, какие команды — по одной от каждой из лиг A, B и C — получат место на Евро-2024.

Все прогнозы на Лигу наций

Текущее турнирное состояние

Последние два тура состоятся во время нынешнего международного перерыва, но, несмотря на приближение окончания группового этапа, только одна команда обеспечила себе повышение, а ни одна из идущих на понижение команд еще не определена.

Лига А

Группа А1

Группа A1: Оставшиеся матчи Хорватия — Дания, Загреб, четверг, 22 сентября

Франция — Австрия, Сен-Дени, четверг, 22 сентября

Австрия — Хорватия, Вена, воскресенье, 25 сентября

Дания — Франция, Копенгаген, воскресенье, 25 сентября

Франция является действующим победителем Лиги наций, но уже упустила свои шансы на сохранение своего титула, набрав всего два очка в первых четырех матчах.

Дидье Дешам и его чемпионы мира в июне проиграли дома Дании и Хорватии, а это означает, что они не могут возглавить группу A1 и не имеют шансов выйти в финал следующим летом.

Дания — Хорватия globallookpress.com

Остальные три команды все еще могут финишировать первыми, но на самом деле борьба за первое место выглядит как борьба между лидирующей Данией и Хорватией, занимающей второе место.

Вечер четверга станет ключом к решению судьбы четырех команд. Если Дания выиграет в Загребе, то она гарантирует себе статус победителя группы, имея в запасе матч, в то время как победа Австрии во Франции отправит хозяев в низшую лигу.

Группа А1 livesport.ru

Группа А2

Группа A2: Оставшиеся матчи Чехия — Португалия, Прага, суббота, 24 сентября

Испания — Швейцария, Сарагоса, суббота, 24 сентября

Португалия — Испания, Брага, вторник, 27 сентября

Швейцария — Чехия, Санкт-Галлен, вторник, 27 сентября

В Группе А2 еще очень многому предстоит решиться, пока ясно лишь одно — Испания не будет переведена в лигу B.

Команда Луиса Энрике, занявшая второе место в предыдущем розыгрыше Лиге наций, в настоящее время находится на вершине таблицы и гарантирует, что останется там, если обыграет в Сарагосе в субботу Швейцарию, занимающее последнее место, а затем избежит поражения от Португалии во вторник.

Испания — Португалия globallookpress.com

Португалия является ближайшим соперником Испании, а это означает, что матч между командами на следующей неделе в Браге может определить, кто выйдет в финал следующим летом.

Теоретически Чехия все еще может занять первое место, но битва за победу над Швейцарией и спасение от вылета кажется более вероятной. Встреча двух команд в Санкт-Галлене во вторник, вероятно, станет ключевой.

Группа А2 livesport.ru

Группа А3

Группа A3: Оставшиеся матчи Германия — Венгрия, Лейпциг, пятница, 23 сентября

Италия — Англия, Милан, пятница, 23 сентября

Англия — Германия, «Уэмбли», понедельник, 26 сентября.

Венгрия — Италия, Будапешт, понедельник, 26 сентября

После того, как определился состав группы А3, Венгрию быстро записали в главные аутсайдеры этого высококонкурентного квартета, но команда Марко Росси набрала семь очков в первых четырех играх и в настоящее время занимает первое место в таблице.

В последнем матче Венгрия в июне одержала шокирующую победу со счетом 4:0 над Англией на «Уэмбли». Их игра против Германии в Лейпциге в пятницу будет решающей, поскольку ее победитель будет знать, что еще одна победа в последнем туре в понедельник гарантирует им место в финале.

Венгрия — Германия globallookpress.com

Италия отстает от Венгрии всего на два очка и встретится с ними в Будапеште на следующей неделе, а это означает, что чемпионы Европы все еще ведут борьбу за победу в группе A3.

Единственная команда, которая не может выйти в финал, — это Англия, которая не одержала ни одной победы, и которой придется постараться, что избежать первого и позорного вылета в Лигу B.

Поражение от Италии в пятницу подтвердит вылет команды Гарета Саутгейта, которая должна победить в Милане и дома в матче против Германии в понедельник, если они хотят остаться в игре.

Группа А3 livesport.ru

Группа А4

Группа A4: Оставшиеся матчи Бельгия — Уэльс, Брюссель, четверг, 22 сентября

Польша — Нидерланды, Варшава, четверг, 22 сентября

Нидерланды — Бельгия, Амстердам, воскресенье, 25 сентября

Уэльс — Польша, Кардифф, воскресенье, 25 сентября

Группа А4 оказалась наименее конкурентоспособной из групп Лиги А: Нидерланды и Бельгия ведут борьбу за первое место, а Польша и Уэльс — за спасение от вылета.

Первые команды в обоих противостояниях в настоящее время имеют преимущество, а трехочковое преимущество Нидерландов в верхней части группы означает, что четырех очков в последних двух матчах — на выезде с Польшей и дома с Бельгией — будет достаточно, чтобы квалифицироваться в финальную часть.

Нидерланды — Бельгия globallookpress.com

Уэльс знает, что победы в последних двух матчах — на выезде с Бельгией и дома с Польшей — будет достаточно, чтобы остаться в Лиге А.

Однако это будет легче сказать, чем сделать, и команда Роба Пейджа должна надеяться, что Польша, которая в настоящее время опережает Уэльс на три очка, останется в пределах досягаемости, когда они встретятся в Кардиффе в понедельник в последний игровой день.

Группа А4 livesport.ru

Лига В

Группа В1

Группа B1: Остальные приспособления Шотландия — Украина, Глазго, среда, 21 сентября

Армения — Украина, Ереван, суббота, 24 сентября

Шотландия — Ирландия, Глазго, суббота, 24 сентября

Ирландия — Армения, Дублин, вторник, 27 сентября

Украина — Шотландия, Краков (Польша), вторник, 27 сентября

Интрига относительно первого места в группе B1 все еще остается открытой благодаря Украине и Шотландии, которые в настоящее время занимают первое и второе места соответственно, и которым предстоит сыграть три матча во время нынешнего международного перерыва.

Две из этих игр пройдут друг против друга, а это означает, что они и решат, кто, Украина или Шотландия, перейдет в Лигу А. Матч в Кракове (домашняя игра Украины была перенесена в Польшу) во вторник, вероятно, будет решающий. (В первом матче 21 сентября Шотландия победила Украину со счетом 3:0 — прим. ред.).

Шотландия — Украина globallookpress.com

Ирландия все еще может финишировать на первом месте, но, учитывая, что они отстают от Украины на три очка и сыграли на игру больше, их самой насущной задачей является финишировать выше занимающей последнее место Армении и избежать попадания в Лигу C.

Команда Стивена Кенни принимает Армению в Дублине во вторник, и этой победы будет достаточно, чтобы гарантировать безопасность.

Группа В1 livesport.ru

Группа В2

Группа B2: Оставшиеся матчи Израиль — Албания, Тель-Авив, суббота, 24 сентября

Албания — Исландия, Тирана, вторник, 27 сентября

В группе B2 осталось сыграть всего два матча из-за дисквалификации России, наложенной УЕФА после событий в Украине, но все три оставшиеся команды все еще могут занять первое место в квартете.

Израиль гарантирует себе выход в Лигу А, если в субботу обыграет Албанию. Однако победа Албании в Тель-Авиве означает, что победитель их матча с Исландией во вторник сместит Израиль с первой строчки.

Албания — Израиль globallookpress.com

Если Израиль и Албания сыграют вничью, то Албания не сможет занять первое место, но Исландия сделает это, если она выиграет у Албании и забьет более одного раза на выезде.

Бан сборной России означает, что она автоматически перейдет в лигу C.

Группа В2 livesport.ru

Группа В3

Группа B3: Оставшиеся матчи Босния и Герцеговина — Черногория, Зеница, пятница, 23 сентября

Финляндия — Румыния, Хельсинки, пятница, 23 сентября

Черногория — Финляндия, Подгорица, понедельник, 26 сентября

Румыния — Босния и Герцеговина, Бухарест, понедельник, 26 сентября

Босния и Герцеговина имеет хорошие возможности для повышения в Лигу А и добьется этого, если обыграет Черногорию дома в пятницу.

Тем не менее, победа Черногории означает, что они смогут финишировать первыми, если за этим последует домашняя победа над Финляндией в понедельник.

Босния — Черногория globallookpress.com

Финляндия также может претендовать на первое место, но должна набрать по три очка дома с Румынией и на выезде с Черногорией, при этом надеясь, что, если они это сделают, Босния и Герцеговина не сможет выиграть оба своих матча.

Румыния в настоящее время находится в нижней части группы B3 и вылетит, если в пятницу проиграет Финляндии, которая опережает их на очко.

Ничья или победа Румынии означают, что борьба за то, чтобы избежать понижения, будет вестись до последнего тура.

Группа В3 livesport.ru

Группа В4

Группа B4: Оставшиеся матчи Словения — Норвегия — Любляна, суббота, 24 сентября

Сербия — Швеция — Белград, суббота, 24 сентября

Норвегия — Сербия — Осло, вторник, 27 сентября

Швеция — Словения — Сольна, вторник, 27 сентября

За переход из группы B4 в лигу A ведется борьба между Норвегией и Сербией, причем первая имеет преимущество в три очка за два матча до финиша.

Если Норвегия наберет четыре очка в последних двух играх, вторая из которых состоится во вторник дома с Сербией, то они обеспечат себе первое место.

Норвегия — Сербия globallookpress.com

Но поражение Норвегии от Словении в субботу в сочетании с домашней победой Сербии над Швецией означает, что повышение в классе достанется победителю матча между двумя лучшими командами квартета в Осло.

Решение о том, кто идет на понижение также может быть принято в последнем туре, когда находящаяся на дне Словения отправится в гости к Швеции, которая пока набрала на одно очко больше своих гостей.

Однако Швеция гарантирует себе выживание, если выиграет оба оставшихся матча.

Группа В4 livesport.ru

Лига С

Группа С1

Группа C1: Оставшиеся матчи Литва — Фарерские острова, Вильнюс, четверг, 22 сентября

Турция — Люксембург, Стамбул, четверг, 22 сентября

Фарерские острова — Турция, Торсхавн, воскресенье, 25 сентября

Люксембург — Литва, Люксембург, воскресенье, 25 сентября

Значительное преимущество Турции по разнице мячей означает, что им по сути нужно всего одно очко в последних двух играх — дома с Люксембургом и на выезде с Фарерскими островами — чтобы выйти в Лигу B.

Тем не менее, у Люксембурга все еще есть слабая надежда обогнать Турцию, и они сделают это, если они выиграют в Стамбуле в четверг и дома у Литвы в воскресенье, также им нужно, чтобы Турция проиграла Фарерским островам.

Сборная Турции globallookpress.com

Литва находится на грани вылета, и этот статус будет подтвержден, если они не выиграют дома у Фарерских островов в четверг.

Ужасная разница мячей литовцев означает, что им, если они хотят остаться в Лиге С, вероятно, придется побеждать в Люксембурге и надеяться, что Фарерские острова проиграют Турции.

Группа С1 livesport.ru

Группа С2

Группа C2: Оставшиеся матчи Северная Ирландия — Косово, Белфаст, суббота, 24 сентября

Кипр — Греция, Ларнака, суббота, 24 сентября

Греция — Северная Ирландия, Афины, вторник, 27 сентября

Косово — Кипр, Приштина, вторник, 27 сентября

C2 — единственная из 14 групп Лиги наций, в которой уже известно, кто идет на повышение. В следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы во всех четырех стартовых матчах.

Тем не менее, ситуация с вылетом все еще зависла в воздухе, и Северная Ирландия находится в гуще событий. У команды Яна Бараклафа всего два очка из 12 возможных, и лишь по разнице мячей они опережают Кипр, занимающий последнее место.

Сборная Греции globallookpress.com

Северная Ирландия, скорее всего, не вылетит, если выиграет оба матча против Косово и Греции, но для уверенности Кипру все равно нужно будет потерять очки против Греции или Косово.

Сборная Косово находится в четырех очках от вылета, но будет в опасности, если проиграет в Виндзорском парке в субботу.

Группа С2 livesport.ru

Группа С3

Группа C3: Оставшиеся матчи Казахстан — Белоруссия, Астана, четверг, 22 сентября

Словакия — Азербайджан, Трнава, четверг, 22 сентября

Азербайджан — Казахстан, Баку, воскресенье, 25 сентября

Словакия — Белоруссия, Трнава, воскресенье, 25 сентября

У Казахстана наилучшие шансы, чтобы занять первое место в группе C3 и обеспечить себе место в Лиге B, если они обыграют Белоруссию, которая находится в нижней части дома в четверг.

Белоруссия находится в двух очках от безопасности, и, возможно, ей нужно будет выиграть оба матча и надеяться, что Азербайджан потеряет очки, если они хотят остаться, учитывая, что они уже сыграли обе свои игры против команды, занявшей третье место.

Белоруссия — Азербайджан globallookpress.com

Победа Словакии дома над Азербайджаном в четверг гарантирует, что они не вылетят в низшую лигу, но они также должны обыграть Белоруссию в Бухаресте в воскресенье и надеяться, что Казахстан не выиграет ни в одном из оставшихся матчей, если они хотят занять первое место.

Для Азербайджана все еще есть проблеск надежды, когда дело доходит до повышения, но он должен обыграть Словакию и Казахстан, а также надеяться, что последние проиграют Белоруссии, если они хотят подняться в Лигу В.

Группа С3 livesport.ru

Группа С4

Группа C4: Оставшиеся матчи Грузия — Северная Македония, Тбилиси, пятница, 23 сентября

Болгария — Гибралтар, Разград, пятница, 23 сентября

Гибралтар — Грузия, Гибралтар, понедельник, 26 сентября

Северная Македония — Болгария, Скопье, понедельник, 26 сентября

Борьба за повышение из группы C4 проходит между Грузией и Северной Македонией, которые встретятся в Тбилиси в пятницу.

Все, кроме победы гостей, скорее всего, обеспечит первое место хозяевам, которые лидируют с отрывом в три очка и имеют гораздо большую разницу мячей.

Грузия — Македония globallookpress.com

Болгария и Гибралтар — единственные две команды в квартете, которые могут вылететь, и они встретятся лицом к лицу в Разграде в пятницу вечером. Победа хозяев, которые на два очка опережают гостей, занимающих последнее место, обеспечит болгарам выживание.

Ничьи или победы Северной Македонии и Гибралтара в этих матчах гарантируют, что битвы за повышение и вылет из группы C4 перейдут на последний тур в понедельник.

Группа С4 livesport.ru

Лига D

Группа D1

Группа D1: Оставшиеся матчи Латвия — Молдавия, Рига, четверг, 22 сентября

Лихтенштейн — Андорра, Вадуц, четверг, 22 сентября

Андорра — Латвия, Андорра-ла-Велья, воскресенье, 25 сентября

Молдавия — Лихтенштейн, Кишинев, воскресенье, 25 сентября

Латвия занимает поул-позицию для перехода в Лигу C, и они могут обеспечить себе это, просто избежав домашнего поражения от Молдавии четверг. Если они проиграют эту игру, Латвия все равно займет первое место, если они выиграют в Андорре в воскресенье.

Молдавия должна победить в Латвии и дома у Лихтенштейна, надеясь, что Латвия также потерпит поражение от Андорры, если они хотят претендовать на первое место. Ни Андорра, ни Лихтенштейн не могут занять первое место.

Группа D1 livesport.ru

Группа D2

Группа D2: Оставшиеся матчи Эстония — Мальта, Таллинн, пятница, 23 сентября

Сан-Марино — Эстония, Серравалле, понедельник, 26 сентября

Победа или ничья Эстонии в домашнем матче с Мальтой в пятницу подтвердит выход хозяев в лигу C.

Эстония все еще может претендовать на первое место, даже если они проиграют Мальте, но ей придется в понедельник обыграть команду Сан-Марино, которая гарантированно финиширует последней, и гарантировать, что они финишируют с большей разницей мячей, чем их соперники.