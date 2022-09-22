Лига наций. Англия и Франция в опасности, Германия рискует остаться без повышения

Некоторые крупнейшие команды континента, включая Англию и Францию, близки к тому, чтобы вылететь из высшей лиги, в то время как Уэльс также находится в опасности, рискуя понижением в классе.
Шотландия провела более продуктивную кампанию и претендует на повышение в высшую лигу, в то время как Дания и Нидерланды находятся на расстоянии вытянутой руки от гарантии места в финальной четверке.
Но с момента последних матчей Лиги наций прошло три месяца, и Goal.com напоминает о турнирном положении команд, встречах, которые еще предстоит сыграть, и о том, что поставлено на карту в следующие семь дней.
Календарь и таблица Лиги наций
Как устроена Лига наций?
Европейские команды были разделены на четыре лиги: A, B и C включают по 16 команд, а D — семь. Затем лиги A, B и C были разделены на четыре группы по четыре команды, а в лиге D — одна группа из четырех сборных и одна из трех.
Команды, сгруппированные вместе, играют друг с другом дома и на выезде. Победители групп в лигах B, C и D будут переведены в следующую лигу, а команды, занявшие последние места в своих группах в лигах A, B и C, будут переведены в низший дивизион.
Вылета из Лиги D нет, а четыре победителя групп Лиги А выйдут в финальную часть, которая состоится следующим летом.
Что еще поставлено на карту?
Результаты команд в Лиге наций также будут использованы для определения посева в квалификации Евро-2024: жеребьевка состоится 9 октября, а матчи пройдут в период с марта по ноябрь 2023 года.
Команды, которым не удалось попасть на Евро-2024 через квалификацию, все же могут пробиться на турнир через стыковые матчи, которые определяются местами в Лиге наций.
Команды, занявшие самые высокие места в своих группах и не прошедшие квалификацию на Евро-2024 с первой попытки, в лигах A, B и C, попадут в плей-офф, который состоится в марте 2024 года.
Каждая лига будет иметь по четыре команды в своей секции плей-офф, а полуфиналы и финалы будут сыграны, чтобы определить, какие команды — по одной от каждой из лиг A, B и C — получат место на Евро-2024.
Текущее турнирное состояние
Последние два тура состоятся во время нынешнего международного перерыва, но, несмотря на приближение окончания группового этапа, только одна команда обеспечила себе повышение, а ни одна из идущих на понижение команд еще не определена.
Лига А
Группа А1
Группа A1: Оставшиеся матчи
- Хорватия — Дания, Загреб, четверг, 22 сентября
- Франция — Австрия, Сен-Дени, четверг, 22 сентября
- Австрия — Хорватия, Вена, воскресенье, 25 сентября
- Дания — Франция, Копенгаген, воскресенье, 25 сентября
Франция является действующим победителем Лиги наций, но уже упустила свои шансы на сохранение своего титула, набрав всего два очка в первых четырех матчах.
Дидье Дешам и его чемпионы мира в июне проиграли дома Дании и Хорватии, а это означает, что они не могут возглавить группу A1 и не имеют шансов выйти в финал следующим летом.
Остальные три команды все еще могут финишировать первыми, но на самом деле борьба за первое место выглядит как борьба между лидирующей Данией и Хорватией, занимающей второе место.
Вечер четверга станет ключом к решению судьбы четырех команд. Если Дания выиграет в Загребе, то она гарантирует себе статус победителя группы, имея в запасе матч, в то время как победа Австрии во Франции отправит хозяев в низшую лигу.
Группа А2
Группа A2: Оставшиеся матчи
- Чехия — Португалия, Прага, суббота, 24 сентября
- Испания — Швейцария, Сарагоса, суббота, 24 сентября
- Португалия — Испания, Брага, вторник, 27 сентября
- Швейцария — Чехия, Санкт-Галлен, вторник, 27 сентября
В Группе А2 еще очень многому предстоит решиться, пока ясно лишь одно — Испания не будет переведена в лигу B.
Команда Луиса Энрике, занявшая второе место в предыдущем розыгрыше Лиге наций, в настоящее время находится на вершине таблицы и гарантирует, что останется там, если обыграет в Сарагосе в субботу Швейцарию, занимающее последнее место, а затем избежит поражения от Португалии во вторник.
Португалия является ближайшим соперником Испании, а это означает, что матч между командами на следующей неделе в Браге может определить, кто выйдет в финал следующим летом.
Теоретически Чехия все еще может занять первое место, но битва за победу над Швейцарией и спасение от вылета кажется более вероятной. Встреча двух команд в Санкт-Галлене во вторник, вероятно, станет ключевой.
Группа А3
Группа A3: Оставшиеся матчи
- Германия — Венгрия, Лейпциг, пятница, 23 сентября
- Италия — Англия, Милан, пятница, 23 сентября
- Англия — Германия, «Уэмбли», понедельник, 26 сентября.
- Венгрия — Италия, Будапешт, понедельник, 26 сентября
После того, как определился состав группы А3, Венгрию быстро записали в главные аутсайдеры этого высококонкурентного квартета, но команда Марко Росси набрала семь очков в первых четырех играх и в настоящее время занимает первое место в таблице.
В последнем матче Венгрия в июне одержала шокирующую победу со счетом 4:0 над Англией на «Уэмбли». Их игра против Германии в Лейпциге в пятницу будет решающей, поскольку ее победитель будет знать, что еще одна победа в последнем туре в понедельник гарантирует им место в финале.
Италия отстает от Венгрии всего на два очка и встретится с ними в Будапеште на следующей неделе, а это означает, что чемпионы Европы все еще ведут борьбу за победу в группе A3.
Единственная команда, которая не может выйти в финал, — это Англия, которая не одержала ни одной победы, и которой придется постараться, что избежать первого и позорного вылета в Лигу B.
Поражение от Италии в пятницу подтвердит вылет команды Гарета Саутгейта, которая должна победить в Милане и дома в матче против Германии в понедельник, если они хотят остаться в игре.
Группа А4
Группа A4: Оставшиеся матчи
- Бельгия — Уэльс, Брюссель, четверг, 22 сентября
- Польша — Нидерланды, Варшава, четверг, 22 сентября
- Нидерланды — Бельгия, Амстердам, воскресенье, 25 сентября
- Уэльс — Польша, Кардифф, воскресенье, 25 сентября
Группа А4 оказалась наименее конкурентоспособной из групп Лиги А: Нидерланды и Бельгия ведут борьбу за первое место, а Польша и Уэльс — за спасение от вылета.
Первые команды в обоих противостояниях в настоящее время имеют преимущество, а трехочковое преимущество Нидерландов в верхней части группы означает, что четырех очков в последних двух матчах — на выезде с Польшей и дома с Бельгией — будет достаточно, чтобы квалифицироваться в финальную часть.
Уэльс знает, что победы в последних двух матчах — на выезде с Бельгией и дома с Польшей — будет достаточно, чтобы остаться в Лиге А.
Однако это будет легче сказать, чем сделать, и команда Роба Пейджа должна надеяться, что Польша, которая в настоящее время опережает Уэльс на три очка, останется в пределах досягаемости, когда они встретятся в Кардиффе в понедельник в последний игровой день.
Лига В
Группа В1
Группа B1: Остальные приспособления
- Шотландия — Украина, Глазго, среда, 21 сентября
- Армения — Украина, Ереван, суббота, 24 сентября
- Шотландия — Ирландия, Глазго, суббота, 24 сентября
- Ирландия — Армения, Дублин, вторник, 27 сентября
- Украина — Шотландия, Краков (Польша), вторник, 27 сентября
Интрига относительно первого места в группе B1 все еще остается открытой благодаря Украине и Шотландии, которые в настоящее время занимают первое и второе места соответственно, и которым предстоит сыграть три матча во время нынешнего международного перерыва.
Две из этих игр пройдут друг против друга, а это означает, что они и решат, кто, Украина или Шотландия, перейдет в Лигу А. Матч в Кракове (домашняя игра Украины была перенесена в Польшу) во вторник, вероятно, будет решающий. (В первом матче 21 сентября Шотландия победила Украину со счетом 3:0 — прим. ред.).
Ирландия все еще может финишировать на первом месте, но, учитывая, что они отстают от Украины на три очка и сыграли на игру больше, их самой насущной задачей является финишировать выше занимающей последнее место Армении и избежать попадания в Лигу C.
Команда Стивена Кенни принимает Армению в Дублине во вторник, и этой победы будет достаточно, чтобы гарантировать безопасность.
Группа В2
Группа B2: Оставшиеся матчи
- Израиль — Албания, Тель-Авив, суббота, 24 сентября
- Албания — Исландия, Тирана, вторник, 27 сентября
В группе B2 осталось сыграть всего два матча из-за дисквалификации России, наложенной УЕФА после событий в Украине, но все три оставшиеся команды все еще могут занять первое место в квартете.
Израиль гарантирует себе выход в Лигу А, если в субботу обыграет Албанию. Однако победа Албании в Тель-Авиве означает, что победитель их матча с Исландией во вторник сместит Израиль с первой строчки.
Если Израиль и Албания сыграют вничью, то Албания не сможет занять первое место, но Исландия сделает это, если она выиграет у Албании и забьет более одного раза на выезде.
Группа В3
Группа B3: Оставшиеся матчи
- Босния и Герцеговина — Черногория, Зеница, пятница, 23 сентября
- Финляндия — Румыния, Хельсинки, пятница, 23 сентября
- Черногория — Финляндия, Подгорица, понедельник, 26 сентября
- Румыния — Босния и Герцеговина, Бухарест, понедельник, 26 сентября
Босния и Герцеговина имеет хорошие возможности для повышения в Лигу А и добьется этого, если обыграет Черногорию дома в пятницу.
Тем не менее, победа Черногории означает, что они смогут финишировать первыми, если за этим последует домашняя победа над Финляндией в понедельник.
Финляндия также может претендовать на первое место, но должна набрать по три очка дома с Румынией и на выезде с Черногорией, при этом надеясь, что, если они это сделают, Босния и Герцеговина не сможет выиграть оба своих матча.
Румыния в настоящее время находится в нижней части группы B3 и вылетит, если в пятницу проиграет Финляндии, которая опережает их на очко.
Ничья или победа Румынии означают, что борьба за то, чтобы избежать понижения, будет вестись до последнего тура.
Группа В4
Группа B4: Оставшиеся матчи
- Словения — Норвегия — Любляна, суббота, 24 сентября
- Сербия — Швеция — Белград, суббота, 24 сентября
- Норвегия — Сербия — Осло, вторник, 27 сентября
- Швеция — Словения — Сольна, вторник, 27 сентября
За переход из группы B4 в лигу A ведется борьба между Норвегией и Сербией, причем первая имеет преимущество в три очка за два матча до финиша.
Если Норвегия наберет четыре очка в последних двух играх, вторая из которых состоится во вторник дома с Сербией, то они обеспечат себе первое место.
Но поражение Норвегии от Словении в субботу в сочетании с домашней победой Сербии над Швецией означает, что повышение в классе достанется победителю матча между двумя лучшими командами квартета в Осло.
Решение о том, кто идет на понижение также может быть принято в последнем туре, когда находящаяся на дне Словения отправится в гости к Швеции, которая пока набрала на одно очко больше своих гостей.
Однако Швеция гарантирует себе выживание, если выиграет оба оставшихся матча.
Лига С
Группа С1
Группа C1: Оставшиеся матчи
- Литва — Фарерские острова, Вильнюс, четверг, 22 сентября
- Турция — Люксембург, Стамбул, четверг, 22 сентября
- Фарерские острова — Турция, Торсхавн, воскресенье, 25 сентября
- Люксембург — Литва, Люксембург, воскресенье, 25 сентября
Значительное преимущество Турции по разнице мячей означает, что им по сути нужно всего одно очко в последних двух играх — дома с Люксембургом и на выезде с Фарерскими островами — чтобы выйти в Лигу B.
Тем не менее, у Люксембурга все еще есть слабая надежда обогнать Турцию, и они сделают это, если они выиграют в Стамбуле в четверг и дома у Литвы в воскресенье, также им нужно, чтобы Турция проиграла Фарерским островам.
Литва находится на грани вылета, и этот статус будет подтвержден, если они не выиграют дома у Фарерских островов в четверг.
Ужасная разница мячей литовцев означает, что им, если они хотят остаться в Лиге С, вероятно, придется побеждать в Люксембурге и надеяться, что Фарерские острова проиграют Турции.
Группа С2
Группа C2: Оставшиеся матчи
- Северная Ирландия — Косово, Белфаст, суббота, 24 сентября
- Кипр — Греция, Ларнака, суббота, 24 сентября
- Греция — Северная Ирландия, Афины, вторник, 27 сентября
- Косово — Кипр, Приштина, вторник, 27 сентября
C2 — единственная из 14 групп Лиги наций, в которой уже известно, кто идет на повышение. В следующем сезоне Греция сыграет в Лиге B после победы во всех четырех стартовых матчах.
Тем не менее, ситуация с вылетом все еще зависла в воздухе, и Северная Ирландия находится в гуще событий. У команды Яна Бараклафа всего два очка из 12 возможных, и лишь по разнице мячей они опережают Кипр, занимающий последнее место.
Северная Ирландия, скорее всего, не вылетит, если выиграет оба матча против Косово и Греции, но для уверенности Кипру все равно нужно будет потерять очки против Греции или Косово.
Сборная Косово находится в четырех очках от вылета, но будет в опасности, если проиграет в Виндзорском парке в субботу.
Группа С3
Группа C3: Оставшиеся матчи
- Казахстан — Белоруссия, Астана, четверг, 22 сентября
- Словакия — Азербайджан, Трнава, четверг, 22 сентября
- Азербайджан — Казахстан, Баку, воскресенье, 25 сентября
- Словакия — Белоруссия, Трнава, воскресенье, 25 сентября
У Казахстана наилучшие шансы, чтобы занять первое место в группе C3 и обеспечить себе место в Лиге B, если они обыграют Белоруссию, которая находится в нижней части дома в четверг.
Белоруссия находится в двух очках от безопасности, и, возможно, ей нужно будет выиграть оба матча и надеяться, что Азербайджан потеряет очки, если они хотят остаться, учитывая, что они уже сыграли обе свои игры против команды, занявшей третье место.
Победа Словакии дома над Азербайджаном в четверг гарантирует, что они не вылетят в низшую лигу, но они также должны обыграть Белоруссию в Бухаресте в воскресенье и надеяться, что Казахстан не выиграет ни в одном из оставшихся матчей, если они хотят занять первое место.
Для Азербайджана все еще есть проблеск надежды, когда дело доходит до повышения, но он должен обыграть Словакию и Казахстан, а также надеяться, что последние проиграют Белоруссии, если они хотят подняться в Лигу В.
Группа С4
Группа C4: Оставшиеся матчи
- Грузия — Северная Македония, Тбилиси, пятница, 23 сентября
- Болгария — Гибралтар, Разград, пятница, 23 сентября
- Гибралтар — Грузия, Гибралтар, понедельник, 26 сентября
- Северная Македония — Болгария, Скопье, понедельник, 26 сентября
Борьба за повышение из группы C4 проходит между Грузией и Северной Македонией, которые встретятся в Тбилиси в пятницу.
Все, кроме победы гостей, скорее всего, обеспечит первое место хозяевам, которые лидируют с отрывом в три очка и имеют гораздо большую разницу мячей.
Болгария и Гибралтар — единственные две команды в квартете, которые могут вылететь, и они встретятся лицом к лицу в Разграде в пятницу вечером. Победа хозяев, которые на два очка опережают гостей, занимающих последнее место, обеспечит болгарам выживание.
Ничьи или победы Северной Македонии и Гибралтара в этих матчах гарантируют, что битвы за повышение и вылет из группы C4 перейдут на последний тур в понедельник.
Лига D
Группа D1
Группа D1: Оставшиеся матчи
- Латвия — Молдавия, Рига, четверг, 22 сентября
- Лихтенштейн — Андорра, Вадуц, четверг, 22 сентября
- Андорра — Латвия, Андорра-ла-Велья, воскресенье, 25 сентября
- Молдавия — Лихтенштейн, Кишинев, воскресенье, 25 сентября
Латвия занимает поул-позицию для перехода в Лигу C, и они могут обеспечить себе это, просто избежав домашнего поражения от Молдавии четверг. Если они проиграют эту игру, Латвия все равно займет первое место, если они выиграют в Андорре в воскресенье.
Молдавия должна победить в Латвии и дома у Лихтенштейна, надеясь, что Латвия также потерпит поражение от Андорры, если они хотят претендовать на первое место. Ни Андорра, ни Лихтенштейн не могут занять первое место.
Группа D2
Группа D2: Оставшиеся матчи
- Эстония — Мальта, Таллинн, пятница, 23 сентября
- Сан-Марино — Эстония, Серравалле, понедельник, 26 сентября
Победа или ничья Эстонии в домашнем матче с Мальтой в пятницу подтвердит выход хозяев в лигу C.
Эстония все еще может претендовать на первое место, даже если они проиграют Мальте, но ей придется в понедельник обыграть команду Сан-Марино, которая гарантированно финиширует последней, и гарантировать, что они финишируют с большей разницей мячей, чем их соперники.