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    Топ-8 футболистов, которые наслаждаются хейтом

    Серхио Рамос, Пепе, Диего Коста и еще пять футбольных наглецов

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    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос
    У каждого из нас есть футболисты, которые по какой-то причине не нравятся нам. Порой очень трудно забыть моменты, вызывавшие откровенную ярость. Травма любимого игрока? Упущенная победа? Поздний пропущенный гол?
    Некоторые известные футболисты очень часто не стесняются хитрить с целью выигрывать матчи. В том числе благодаря этому им удалось подняться на вершину. Как правило, топ-игроки тяжело переносят поражения, а некоторые и вовсе впадают в депрессию, пишет Squawka.

    Но кто те остальные, кого футбольные болельщики привыкли хейтить?

    Серхио Рамос

    Серхио Рамос против Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов-2018
    globallookpress.com

    Серхио Рамос — один из лучших центральных защитников в истории современного футбола.

    Долгое время он был скалой в обороне «Реала», а теперь постепенно завоевывает эту роль в «Пари Сен-Жермен». Но помимо этого, его можно смело назвать назвать мастером футбольных хитростей.

    В 2018 году он стал главным врагом болельщиков «Ливерпуля». Именно после столкновения с Рамосом серьезную травму получил Мохамед Салах. И самое главное — это случилось в финале Лиги чемпионов. Кубок выиграл «Реал». У Серхио был словесный конфликт даже с главным тренером «красных» Юргеном Клоппом.

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    • Рамос вышел на новый уровень «троллинга» благодаря своей наглой манере исполнять пенальти, когда забивал паненкой, не боясь допустить ошибку и быть высмеянным.

    А его действия и поведение в Эль Класико — это и вовсе отдельная история. Только этого вполне достаточно, чтобы назвать Рамоса главным злодеем европейского футбола.

    Диего Коста

    Диего Коста
    globallookpress.com

    Многим игрокам английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги пришлось лично столкнуться с особенностями типичного поведения Диего Коста.

    Проявлялось это всегда по-разному — от размахиваниями руками до обычной грубости. Даже самые жесткие защитники знали, что с Костой лучше не пересекаться, хотя такая возможность зачастую отсутствовала.

    Но Диего был проблемой не только для соперников. В какой-то момент с ним не справился даже главный тренер «Челси» Антонио Конте. В итоге скандальному форварду пришлось вернуться в мадридский «Атлетико». Сложно сказать, совпадение это или нет, но именно с этого момента начался закат Конте в лондонском клубе.

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    • Совсем недавно Коста вернулся в АПЛ, подписав контракт с «Вулверхэмптоном». Похоже, многие уже напряглись.

    Андер Эррера

    Андер Эррера
    globallookpress.com

    Когда в 2014 году Андер Эррера перешел из «Атлетика» в «Манчестер Юнайтед», не так уж и много болельщиков английского клуба могли подумать, что он в конечном итоге попадет в эту категорию.

    Своего апогея максимально неприятное поведение баска достигло при Жозе Моуринью. Эррера постоянно хватал соперников и спорил с арбитрами, показывая свое недовольство их решениями.

    Болельщики других клубов почти всегда были недовольны действиями Эрреры, но при этом нет сомнений, что они хотели, чтобы в их команде тоже был такой игрок.

    Луис Суарес

    Луис Суарес
    globallookpress.com

    Луис Суарес заработал себе репутацию одного из самых диких футболистов во время выступлений за «Ливерпуль». Примечательно, что люди, которые знакомы с ним лично, говорят, что за пределами поля он самый приятный человек, которого только можно встретить. Но во время игры он порой превращается в настоящее животное.

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    • Уругваец готов на всё, лишь бы у его команды было преимущество. Он неоднократно признавался, что плохо переносит поражения. Невероятный игрок, который запомнится не только своими голами, но и странными выходками.

    Серхио Бускетс

    Серхио Бускетс
    globallookpress.com

    Многие считают Бускетса самым ехидным игроком «Барселоны». В последние годы он регулярно пытался обмануть арбитров во время матчей с мадридским «Реалом».

    Бускетс — невероятно талантливый игрок, без которого «Барселона» Хосепа Гвардиолы никогда бы не была настолько сильной, но при этом надо признать, что в некоторых моментах Серхио перегибал с актерской игрой.

    Вряд ли у кого-то получится забыть эпизод, когда в полуфинальном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера» в 2010 году Бускетс рухнул на газон, закрыл лицо руками и ждал, пока рефери остановит игру. Но арбитр быстро понял что к чему.

    Неймар

    Неймар
    globallookpress.com

    Неймар — шикарный футболист, определенно один из лучших в мире, несмотря на то, что в последние несколько сезонов его преследовали травмы.

    Но в 2018 году его активно критиковали за то, что во время матчей чемпионата мира он падал на газон даже после малейшего прикосновения. В матче группового этапа против Коста-Рики за одно из таких «нарушений» арбитр назначил пенальти в ворота соперника бразильцев. Но на повторе можно было заметить, что Неймар симулировал. В итоге VAR отменил первоначальное решение рефери.

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    • Бразилец нередко оправдывался, рассказывая, что после матчей ему приходится тратить до пяти часов, чтобы хоть как-то избавиться от боли после постоянных ударов по ногам, но этого было недостаточно, чтобы охладить критику. В итоге в какой-то момент Неймар превратился в посмешище. Даже сейчас, особенно в тех случаях, когда у «ПСЖ» ничего не получается, он часто становится объектом насмешек со стороны чужих болельщиков.

    Пепе

    Пепе
    globallookpress.com

    Пара центральных защитников «Реала» Пепе — Серхио Рамос в какой-то момент была одной из самых грозных в Европе. Судьям было крайне сложно справиться с этой парочкой.

    В какой-то момент Пепе перешел в «Бешикташ», а в последнее время он выступает за «Порту». Но португалец по-прежнему остается возмутителем спокойствия.

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    • Самым показательным моментом с участием Пепе стало его удаление в матче за «Реал» против «Хетафе» в 2009 году.

    Это было что-то с чем-то. Пепе дважды ударил Хави Каскеро ногой, задел его коленом в спину, дважды наступил на него, а затем успел потолкаться почти со всеми игроками «Хетафе».

    Маруан Феллайни

    Маруан Феллайни
    globallookpress.com

    Феллайни никогда не ругался с арбитрами, но при этом многие соперники нередко страдали от его размахивающих рук или локтей. Или после его неприятных подкатов.

    Но есть еще одна причина, благодаря которой Феллайни добивался успеха: это его надоедливые голы. Таких полузащитников, как Маруан, очень мало. Моуринью очень часто выпускал его за 15 минут до конца игры, когда «МЮ» срочно нужно было забивать, и чаще всего это срабатывало.

    И с этим мало что можно поделать. Феллайни обязательно встретится с мячом на дальней штанге и расстроит болельщиков соперника. Очень, очень раздражает.

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