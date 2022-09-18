Как обновление «Наполи» сделало его реальной силой

«Адзурри» заняли третье место в Серии А, вернувшись в групповой этап Лиги чемпионов после двухлетнего перерыва.

Между завоеванием путевки в самый престижный турнир Европы и реальной борьбой за титул, большинство полагало, что летом неаполитанцы сделают все возможное, чтобы заполучить известных нападающих, опытных защитников и вратаря мирового класса. Ведь проблема была вовсе не в деньгах — с тех пор как Аурелио Де Лаурентис купил клуб в 2004 году.

«Наполи» нуждался в усилении, чтобы оставаться в борьбе за скудетто, учитывая постоянные провалы в апреле, из-за которых команда откатилась вниз в таблице. В прошлом сезоне, когда «Партенопеи» принимали «Фиорентину», гости оттеснили их на третье место, победив со счетом 3:2.

Это было почти так же болезненно, как поражение от «Скуадры Виолы» 0:3 в апреле 2018 года, когда победа позволяла обойти «Ювентус» на вершине таблицы. В интервале между тремя выездными поражениями в апреле 2016 года «Наполи» в конечном итоге отстал от «бьянконери» на девять очков, что заставило автора этих строк (и миллионы других) умолять футбольных богов о победе над «Фрозиноне» и выходе в групповой этап Лиги чемпионов, а не надеяться на третий чемпионский титул клуба.

Говоря о Лиге чемпионов, руководство «Наполи», безусловно, знало, что для выхода из группы Лиги чемпионов — еще одного пугала для клуба — требуется звездный состав. Неаполитанцы никогда не продвигались дальше 1/8 финала, и это та стадия турнира, в которую они выходили всего три раза.

Вместо этого болельщики «адзурри» с тревогой наблюдали, как Инсинье собирал вещи, Фабиан Руис настаивал на трансфере (и в конце концов оказался в «Пари Сен-Жермен»), «Челси» наконец-то заполучил Калиду Кулибали, а Дрис Мертенс не смог убедить свой любимый клуб позволить ему остаться.

Один за другим мерцали яркие огни эпохи Маурицио Сарри, времени неистового веселья и надежды. На их место пришли имена, которые мы вряд ли слышали: Хвича Кварацхелия, Ким Мин Джэ, Танги Ндомбеле.

Рядом с ними были игроки, которые произвели впечатление в итальянских командах более низкого уровня: Лео Скири Эстигор, Джованни Симеоне, Джакомо Распадори. Добротные и надежные игроки, да: несущие в себе потенциал быть великими, но не те, кто заставляет пульс биться чаще. Тем не менее, то, что раньше выглядело как череда катастроф за катастрофой, теперь выглядит триумфом подхода «Наполи» к футбольному бизнесу.

Раскаленный в Серии А и лидирующий в таблице перед визитом к действующему чемпиону «Милан» и победивший со счетом 4: 1 могущественный «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, это новое поколение звезд «Наполи» может привести их к славе.

Блистающее в Серии А и лидирующее в таблице перед визитом к действующему чемпиону «Милан» и победившее со счетом 4:1 могущественный «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, это новое поколение звезд «Наполи» может привести его к величию.

«Абра Квдавара»

К тому времени, когда поползли слухи о переходе Криштиану Роналду в «Наполи», большинство фанатов были против этой идеи, и не только из-за багажа, который суперзвезда принес бы с собой.

В своих первых двух матчах «Партенопеи» забили девять голов и дважды пропустили, что намного лучше, чем у «Интера», которого называли фаворитом на титул, «Милана», который его защищал, и «Ювентуса», который просто... в этой же компании. Более того, они играли в быстрый вертикальный футбол, который привел в восторг зрителей. Команда оказалась, как и обещал перед началом сезона тренер Лучано Спаллетти, молодой и веселой.

Большую часть этого веселья можно приписать Кварацхелии, также известному как «Квара» или «Кварадона» — нападающему настолько волшебному, что его уже провозгласили ответом на 30-летний период «Наполи» без титула, и к которому прицепили прозвище, напоминающее о Марадоне.

Аргентинец — человек, который принес клубу всего два скудетто. Первый гол грузина за «адзурри» был забит всего на 37-й минуте дебютного поединка Серии А против «Вероны». Он пробил по мячу головой в газон, и тот отскочил мимо вытянутой руки Лоренцо Монтипо.

Он сразу же расположил к себе болельщиков «Наполи» на выезде своим празднованием гола, во время которого он подпер щеку руками, издеваясь над спящей защитой «Мастифов». Затем, на 55-й минуте его диагональная передача прорезала полузащиту соперника и идеально отпасовал Петру Зелински, который вывел гостей вперед. Квара ушел на замену через 13 минут уже героем.

Стоит отметить, что и Квара, и Марадона начинали свою карьеру на «Бентагоди», но последний выглядел гораздо хуже. Аргентинец испытал проблемы в том, чтобы как-то себя проявить в своем дебютном поединке в Серии А, проиграв со счетом 1:3 будущему чемпиону 1984/85 годов.

Кварацхелия зажег в матче с «Вероной» и поддерживал этот огонь на протяжении семи игр, забив четыре гола и сделав два ассиста, и все это всего за 425 минут. А в городе, известном своим черным юмором и непочтительным подходом к жизни, его празднование (которое также включает дерзкое «Я тебя не слышу», адресованное болельщикам «Ливерпуля») очаровало болельщиков.

Неаполь — это место, которое требует беспрекословной лояльности к своему клубу. Его поцелуй значка «Наполи» после дубля в игре против «Монцы» со счетом 4:0 сделал его одним из немногих, кто занимает уровень полубога чуть ниже трона Марадоны.

Прощание с ностальгией

Стороннему наблюдателю может показаться, что «Наполи» держится на паутине ностальгии, посвященной человеку, который принес клубу его единственные два скудетто. Они поместили лицо Марадоны на свою форму и назвали свой стадион в его честь, даже сравнивая с ним каждого футболиста, который подавал хоть какие-то надежды в своем первом матче.

Они делают деньги на его памяти и пытаются выжать больше за счет мутного маркетинга на футболистах с потенциалом. Но летом 2022 года руководство клуба безжалостно избавилось от последнего из тех, кто играл под руководством Сарри, команды, которую обожали за захватывающий футбол и близкую к упорной (хотя обычно безуспешную) погоню за трофеями.

Четыре сезона после ухода Сарри не были чем-то особенным, и поэтому разрыв всех связей с теми безмятежными днями был сродни отсечению все еще работающей конечности.

Этот безжалостный отказ от ностальгии лучше всего выражается в отказе Де Лаурентиса от того, чтобы позволить Мертенсу провести последний год в Неаполе.

Бельгиец провел девять сезонов в футболке «адзурри» и является лучшим бомбардиром клуба, забив 148 голов во всех турнирах. Мертенс так любит Неаполь, что говорит по-неаполитански, воспитывает собак и даже окрестил сына прозвищем, данным ему фанатами — «Чиро». Он хотел завершить свою профессиональную карьеру в «Наполи», но Де Лаурентис настаивал на том, что он просил слишком много денег за слишком много лет контракта, учитывая, что ему сейчас 35.

Удивительно, но в том, чтобы отбросить сентиментальность, для клуба нет ничего нового. «Наполи» перестраивал свою команду более года в 2009-2010 годах, начиная с ухода по обоюдному согласию спортивного директора Пьерпаоло Марино, при котором неаполитанцы всего за три года выбрались из Серии С1 обратно в Серию А. Вскоре за ним последовал и наставник Роберто Донадони, который вывел их в еврокубки.

В то время, когда трансферы курирует Риккардо Бигон, ушли такие, как Фабио Квальярелла, несмотря на 11 голов в 34 матчах Серии А. Пришел Эдинсон Кавани, присоединившийся к Эсекьелю Лавесси и Мареку Гамшику в атаке, отметив начало эры Вальтера Маццарри — времени, на которое смотрели с еще большей нежностью, чем годы Сарри.

При Маццарри «Наполи» впервые завоевал место в Лиге чемпионов сезона 2011/2012. В том же году команда выиграла Кубок Италии. Кавани стал капоканоньеро (лучшим бомбардиром) лиги в 2013 году с 29 голами, но каким бы невероятным ни был уругваец, почти каждый игрок того времени привносил в команду что-то уникальное, особенное или просто отличное от других.

Забегающие, доставляющие неприятности оппонентам рейды Лавесси и Гамшика по флангам легко вспомнить, но был еще Уго Кампаньяро — аргентинский центральный защитник, который без труда ходил вперед, сияя синей капой.

Гекхан Инлер, печально известный прессе своей маской льва и (вместе со своим соотечественником из полузащиты Блеримом Джемаили) без угрызений совести пробивал издалека, иногда даже попадая в сетку ворот. Был Кристиан Маджо, блестящий трудолюбивый исполнитель, который блистал в том первом сезоне Лиги чемпионов и оставался в клубе на протяжении 10 лет.

Даже хаотичная «оборона» от Сальваторе Ароники, за которым почти не замечалось какого-то полезного вклада в игру, несмотря на то, что он сыграл более 100 матчей за «Наполи», теперь считается положительной причудой, которая добавила коллективу индивидуальности.

Сочетание этой индивидуальности, стиля игры и успеха команды, которая только что едва выбралась из Серии С1, — вот что навсегда останется в сердцах болельщиков «Партенопеи». Годы Сарри предлагали многое из того же, но уже недостаточно было просто попасть в Лигу чемпионов. Итак, в этом футбольном бизнесе пришлось отпустить последних из них, чтобы освободить место для успеха, к которому они стремятся в этом сезоне.

Не боясь быть прямолинейным

Некоторые скажут, что, хотя восхищаться этой командой нормально, она еще не была по-настоящему проверена. Ведь хотя сейчас «адзурри» лидируют, им едва удалось добиться ничьих с «Фиорентиной» и недавно получившим повышение в классе «Лечче».

В итоге они одержали победу над вечно проблемной «Специей» и вынуждены были отыгрываться, чтобы обыграть «Лацио» — их пока что самого сильного соперника (можно оговориться, что «Наполи» обогнал «бьянкочелести» в Риме: их победа 2:1 вполне могла закончиться со счетом 4:1 или 5:1, если бы не впечатляющие сейвы Ивана Проведеля).

Даже разгром «Ливерпуля» со счетом 4:1 в Лиге чемпионов многими преуменьшается, а недоброжелатели отмечают, что «Красные» не в лучшей форме. Но подумайте об этом матче в следующем контексте: у «Наполи» была куча молодых футболистов, выстроившихся рядом с прошлогодним финалистом турнира, многие из которых впервые услышали гимн Лиги чемпионов.

У мерсисайдцев были Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Роберто Фирмино. Ни один из исполнителей «Наполи» не вышел в основе победного матча Лиги чемпионов над Юргеном Клоппом и компанией со счетом 1:0 в 2018 году. Только Зелински появился тогда на поле, в то время как семь игроков «Ливерпуля» вышли в старте. Тем не менее, именно «Партенопеи» доминировали по ходу игры, снова и снова рвались вперед, вынуждая «Ливерпуль» ошибаться своим прямым подходом к игре и развивая волну за волной атак в течение первого часа матча, успокоившись, как только унижение гостей завершилось.

Что может сделать этот коллектив таким опасным, так это сочетание их опыта и юношеской дерзости. Хотя все по праву восторгаются Кварой, против «Красных» активизировались и те исполнители, которые защищали цвета «адзурри» уже пару лет. Зелински в прошлом сезоне пережил тяжелый год, но он представлял собой абсолютную угрозу, забив дважды, отдав результативную передачу и возглавляя атаку.

Андре-Франк Замбо-Ангисса, возможно, провел свою лучшую игру за «Наполи», но его способность снова и снова создавать проблемы для «Ливерпуля», указывает на то, что грядут еще лучшие времена. Кроме того, в команде есть более тихие игроки, такие как Станислав Лоботка — полузащитник, чье видение поля и техника значительно улучшились за последний год.

Амир Ррахмани, центральный защитник, который помог справиться с некоторым давлением на Кима, продемонстрировав превосходную игру; и молодой Элиф Эльмас, ловкий и гибкий атакующий хавбек, благодаря которому «Наполи» набрал балл в матче с «Лечче».

Наконец, Джованни Ди Лоренцо пришлось взять на себя роль капитана после того, как за лето его команда быстро проиграла три матча, и он сдержал корабль в равновесии во времена полнейшей суматохи.

Этот новый состав «Наполи» очень напоминает дни Маццарри, с запасом таланта и изобилием харизмы. Квара уже превзошел Кавани: его участие в пяти голах в первых четырех матчах Серии А знаменует собой лучший результат любого игрока «Наполи» с момента его возвращения в элиту в 2007 году.

«Партенопеи» также кажутся такими же сильными, как и команда Сарри. Ким выглядит более чем достойной заменой Кулибали в обороне — невероятный успех для 25-летнего корейца, учитывая, что его предшественник, несомненно, является игроком мирового класса.

Что не менее важно, особенно если учесть, что Сарри истощил свой стартовый состав, Распадори и Симеоне, похоже, уже готовы показать себя в атаке, когда это будет необходимо.

Симеоне, чьи слезы текли по его щекам, когда он увидел, как сбылась его детская мечта забить в Лиге чемпионов, отличился в воротах «Ливерпуля» после того, как вышел на поле вместо Виктора Осимхена. Тем временем, Распадори отправил болельщикам поцелуи после того, как его победный гол против «Специи» на 89-й минуте вывел «Наполи» на первое место в таблице.

В Италии существует клише, говорящее, что тебя нельзя воспринимать всерьез, если ты не победишь «Милан», «Интер» и «Ювентус» и не наберешь против них максимум очков. Неважно, что «Ювентус» одержал всего две скучные победы или что «Интер», которого называли фаворитом на титул еще до начала сезона благодаря возвращению Ромелу Лукаку, уже дважды проиграл.

«Наполи» не сыграет с этими командами до окончания чемпионата мира, но с той глубиной состава, который они создали (и тем фактом, что лишь несколько игроков отправятся в Катар), на этот раз кажется, что усталость не будет столь существенным фактором. Это «Милан» — чемпион, у которого столько же очков, сколько «Наполи» — будет настоящим испытанием, которого ожидают поклонники кальчо.

Следующим соперником будут «россонери», но на этот раз не кажется, что это будет конец света, если «Наполи» не уедет из «Джузеппе Меацца» с победой. Для болельщиков, которые боялись даже надеяться на место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, нынешняя кампания уже превзошла все ожидания. И эти семь матчей, по крайней мере, показали, что «Наполи» строит что-то особенное на будущее.

Спаллетти, уволенный из «Интера» после двух сезонов, в которых ему едва удалось вывести команду на четвертое место и не тренировавший два года, не был особенно захватывающим назначением. Но от наставника команды Лиги чемпионов, которая, как ожидается, будет бороться за титул, требуется полная уверенность, чтобы сделать шаг вперед и сказать, что ему нужен молодой состав. Пока что его правота доказана. Он смог объединить тех, кто играл под его началом в прошлом сезоне, и новичков таким образом, что его философия «молодости и веселья» сияет.

В 2022 году «Наполи» — это команда, которая, несмотря на отличное владение мячом и потрясающие передачи, не боится быть прямолинейной. Она двигается целеустремленно и быстро, обезвреживая оборону оппонентов и снова нанося удары по воротам, даже не успев перезарядиться. В этом сезоне «Наполи» сражается за титул, и за этим очень приятно наблюдать... если только вы не болеете за соперника.