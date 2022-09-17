Грилиш ответил критикам. «Манчестер Сити» наказал «Вулверхэмптон» за грубость

«Манчестер Сити» разгромно обыграл «Вулверхэмптон» (3:0) в выездном матче восьмого тура Английской премьер‑лиги. В составе «горожан» отличились Джек Грилиш, Эрлинг Холанн и Фил Фоден. «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 17 очками, «Вулверхэмптон» (6) располагается на 16‑м месте.

Грилиш возвращается в форму

Автор The Telegraph Майк Маграт хвалит ирландского полузащитника, который открыл счет в матче уже на первой минуте.

«Учитывая выложенные за него 100 миллионов фунтов стерлингов, Джек Грилиш смирился с тем, что ему всегда будут задавать вопросы о его форме. По его собственным меркам, форма в этом сезоне ухудшилась, но он потратил мало времени, фактически всего 55 секунд, чтобы улучшить ее.

Требуется определенное усилие, чтобы отодвинуть на задний план Эрлинга Холанна, который неизбежно забил второй гол, но Грилиш упивался своей ролью карикатурного злодея. Каждое его касание мяча высмеивалось болельщиками "Волков" за его прошлое в "Астон Вилле", а позже за то, что он стал жертвой удара ногой в грудь от Натана Коллинза, что привело к красной карточке.

Пеп Гвардиола предположил, что самое дорогое подписание в Премьер-лиге нужно "Манчестер Сити" не только из-за голов и передач, его точка зрения заключалась в том, что на Грилише совершают фолы — или дергают его за волосы, как было в матче с "Атлетико Мадрид" в прошлом сезоне — и так он может выводить из строя оборону соперника.

Тем не менее, это было напоминанием о возможностях Грилиша. Набравшись уверенности, он скользит мимо защитников и может стать центром экстраординарной линии нападения "Сити". Его игра вернула "Ман Сити" на вершину таблицы Премьер-лиги, по крайней мере, до воскресной игры "Арсенала".

"Давненько я не забивал, и было приятно прервать сухую серию", — сказал Грилиш. "Люди справедливо задают вопросы, я должен забивать больше и получать больше передач. Всегда будут люди, оценивающие меня по деньгам, которые были потрачены на меня, но за всю свою карьеру я еще не забил достаточного количества голов. Я должен сделать свою игру результативнее".

"Приятно, что Пеп защищает меня. Он великолепно относится ко мне. Вероятно, я должен поблагодарить его, потому что он дал мне шанс сегодня после моего неудачного выступления в среду. Я благодарен ему".

Гол Грилиша позволил ему завершить атаку, в которой ему ассистировал Кевин Де Брюйне, после того, как бельгийский плеймейкер начал оригинальную комбинацию. Фил Фоден выполнил пяткой ответный пас на ход по флангу, а затем Де Брёйне выполнил отличный прострел мимо Холанна в центр к линии вратарской, где Грилиш с близкого расстояния в касание пробил точно под правую штангу.

Грилишу помешала травма, полученная во второй игре сезона против "Борнмута", из-за которой он выбыл на несколько недель. Он не был доволен своей игрой в Лиге чемпионов, но этот матч был идеальным способом вернуться в форму».

Холанн сбоев не дает

Автор The Guardian Бен Фишер восхищается результативностью норвежского нападающего, который продлил свою голевую серию в матче с «Вулверхэмптоном».

«Машина Эрлинга Холанна, похоже, работает без сбоев. Нападающий "Манчестер Сити" довел свой счет до 11 голов в 7 играх АПЛ и 14 голов в 9 матчах во всех соревнованиях после того, как с точностью робота забил в матче против "Волков". Одностороннее состязание было завершено голами Джека Грилиша и Фила Фодена, но именно безумные цифры статистики Холанна продолжают вызывать удивление и общее чувство недоверия.

Для Холанна этот сезон стал одним гигантским мастер-классом по завершению моментов. Забив здесь, Холанн стал первым игроком Премьер-лиги, забивавшим в каждой из своих первых четырех выездных игр. Он забивал в каждой из своих последних семи игр и лично обыгрывал "Челси", "Манчестер Юнайтед" и 11 других клубов высшего дивизиона.

"Сити" вышел в лидеры в течение минуты после начала матча, и дела для "Вулвз" шли все хуже и хуже, когда, отставая на два гола, они лишились Натана Коллинза, который был удален на 33-й минуте за дикий удар в стиле кунг-фу в грудь Грилишу. "Сити" не проигрывает в 22 выездных матчах Премьер-лиги — клубный рекорд.

К тому времени, когда Холанн отправил мяч в сетку на 16-й минуте, получив возможность сместиться в огромную свободную зону, этот матч перестал быть интересным событием. Игра, безусловно, была закончена для "Волков", когда Коллинз опрометчиво сфолил в борьбе с Грилишем, в результате чего полузащитник "Сити" схватился за пострадавшие бедро и живот, а "Волки" остались вдесятером. Коллинз ушел с поля, разъяренный и безутешный, сделав по пути к подтрибунному туннелю остановку, чтобы без особого толка поспорить с четвертым судьей Тони Харрингтоном.

Календарь и таблица АПЛ

Выражение боли на лице Бруну Лаже говорило все, что нужно знать, но, к их чести, "Волки" не сдались. Их капитан Рубен Невеш заменил центрального защитника, а Гонсало Гедеш и Даниэль Поденсе продолжали работать, последний нанес удар прямо мимо штанги. Но у "Сити" так и не возникло повода для беспокойства».

Холанн готовится бить рекорды Премьер-лиги

Автор Daily Mail Оливер Холт вспоминает все бомбардирские рекорды чемпионата Англии и задается вопросом, не побьет ли их норвежский форвард «Сити» уже в этом сезоне.

«Много лет назад в ратуше Ливерпуля проходила выставка футбольных памятных вещей. Звездным экспонатом стал обветренный и изношенный деревянный щит, украшенный серией серебряных бляшек. Люди выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с ним, потому что это казалось драгоценным напоминанием о чем-то, что никогда не повторится. У меня до сих пор где-то в ящике зарыт мое фото.

Каждая из серебряных табличек на этом щите представляла собой гол, забитый Дикси Дином за "Эвертон" в сезоне 1927/28. Дин забил 60 голов в том сезоне, что в течение долгого времени казалось чем-то сверхъестественным. После Второй мировой войны Джимми Гривз приблизился к этому результату, когда забил 41 гол за "Челси" в сезоне 1960/61. В начале эры Премьер-лиги Энди Коул и Алан Ширер набрали по 34 мяча в сезоне АПЛ.

Но теперь мы начинаем задаваться вопросом, не придется ли нам скорректировать наши горизонты. Среди нас есть феномен, и после того, как Эрлинг Холанн забил свой 11-й гол в семи матчах лиги за свою карьеру в "Манчестер Сити", приняв участие в победе своего клуба над "Волками" на "Молинью", которая отправила их на вершину таблицы АПЛ, всевозможные рекорды может оказаться под угрозой.

"Эрлинг Холанн, он забил больше, чем вы, он забил больше, чем вы", — пели фанаты "Сити" своим коллегам из "Вулверхэмптона", когда матч подходил к концу, и они были правы. Он также забил больше, чем "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ньюкасл Юнайтед".

Холанн забил 100 голов в своих последних 99 играх во всех турнирах с тех пор, как покинул "РБ Зальцбург" в январе 2020 года. При его нынешнем уровне он приблизится к рекорду Дина, и, даже если это кажется маловероятным, если он останется в форме, он вполне возможно превзойдет достижения Ширера и Коула.

Кстати, Дин забил только 10 голов в своих первых семи матчах в сезоне 1927/28, так что Холанн впереди по этому показателю. Историкам известно, что вскоре после этого Дин забил все пять голов "Эвертона" в ворота "Манчестер Юнайтед". "Сити" сыграет с "Юнайтед" в следующем матче, который состоится 2 октября, так что Холанну есть к чему стремиться.

Что было очевидно на "Молинью" и в большинстве игр "Сити", так это то, что Холанн имеет преимущество, играя за доминирующую команду в Премьер-лиге, команду настолько хорошую, что их стиль игры часто является произведением искусства, с их смесью техники, движения и использования пространства. "Сити" опустится на второе место, если "Арсенал" выиграет в Брентфорде в воскресенье, но все более вероятно, что они защитят свой титул досрочно.

Холанн заслуживает всех заголовков из-за своего неустанного голевого изобилия, и если его удар на "Молинью" был не таким эффектным, как удар ногой в полете, который выиграл для "Сити" матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" на прошлой неделе, это все же было свидетельством его инстинкта убийцы и его возрастающей уверенности. Без него у соперников "Сити" был бы шанс. Но, поскольку он возглавляет атаку, идея о том, что кто-то их перезабивает, кажется маловероятной.

Холанн по-прежнему во многих отношениях вишенка на торте. Де Брюйне снова был великолепен в матче против "Вулверхэмптона", организовав два гола своей команды, постоянно подсказывая товарищам и напрягая оборону соперника. Джек Грилиш, все еще сильно критикуемый, не отставал от него. Бывший игрок "Виллы" спровоцировал опрометчивый фол в первом тайме от Натана Коллинза, что принесло тому красную карточку и положило конец любой слабой надежде на то, что "Волки" смогут дать сдачи».

«Волки» выстрелили себе в лапу

Автор ESPN Роб Доусон отмечает проблемы «Вулверхэмптона» с результативностью в этом сезоне, которые могут привести к отставке тренера.

«Хотя "Волки" начали уик-энд, забив наименьшее количество голов в Премьер-лиге в этом сезоне, но они также продемонстрировав лучший результат в обороне. Однако, если ваша способность набирать очки основана на том, чтобы надежно держать оборону, вам нужно убедиться, что вы не уступите в течение минуты и не потеряете из-за удаления одного из своих центральных защитников еще до перерыва.

Игра с "Ман Сити" и Холанном всегда будет тяжелой, но "волки", которые были лучше в начале второго тайма, сами не улучили свою ситуацию. Выступая в пятницу, Гвардиола сказал, что они были "одним из самых сложных соперников", но, в конце концов, это был комфортный день для чемпионов, и болельщики "Сити" скандировали: "Эрлинг Хааланд, он забил больше, чем вы". Пока что счет в противостоянии Холанна и "Вулверхэмптона" 11-3 в пользу норвежца.

Бруну Лаже хорошо поработал на "Молинью" в прошлом сезоне, но ему нужно как можно скорее заставить свою команду забивать, если он не хочет принять участие в конкурсе "Кто следующий в отставку?". Новичок Диего Коста не попал в заявку на матч против "Сити", что говорит о том, что ему явно не хватает игровой формы, и Лаже нужно будет быстро натренировать 33-летнего футболиста во время международного перерыва».

Неудачники дня: Коллинз, Филлипс и Лаже

Автор Goal Джонанат Смит привычно выбирает главных победителей и неудачников прошедшего матча.

«Натан Коллинз: Трудно сказать, что было более нелепым: атака защитника на Грилиша или его попытка опротестовать красную карточку. Обе ноги Коллинза оторвались от земли, когда он прыгнул шипами вперед, воткнувшись Грилишу в живот. Сравнения можно провести с кунг-фу ударом Эрика Кантона по болельщику "Кристал Пэлас" или фолом Найджела де Йонга в борьбе против Хаби Алонсо в финале чемпионата мира, так что рефери Энтони Тейлор без колебаний показа игроку красный цвет. Коллинз все еще заявлял о своей невиновности даже после того, как Грилиш показал раны, которые он оставил.

Калвин Филлипс: Полузащитник сборной Англии переживает неприятный период с тех пор, как летом перешел из "Лидса" за 42 миллионов фунтов стерлингов. Его задача по вытеснению Родри из основы полузащиты и так была непростой, но его первые месяцы были омрачены серией незначительных травм. Не считая товарищеский матч с "Барселоной" в первые недели сезона, Филлипс по сути еще не играл, проведя на поле менее 20 минут. Он пропустил выезд на "Молинью", так как был "не в полной форме" и должен надеяться, что это не помешает ему присоединиться к составу сборной Англии Гарета Саутгейта, чтобы набрать ритм.

Бруну Лаже: В настоящее время лидеры "конкурса отставок" сосредоточены вокруг Мидлендса, а Брендан Роджерс из "Лестера", Стивен Джеррард из "Астон Виллы" и Стив Купер из "Ноттингем Форест" потенциально могут стать следующим уволенным тренером. Но поскольку "Вулверхэмптон" находится всего в двух очках от зоны вылета, Лаже, должно быть, нервно оглядывается через плечо.

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Его команда играла совсем неплохо, даже после того, как количество игроков сократилось до 10, но забить гол остается большой проблемой, которую удалось решить только в трех из семи игр Премьер-лиги. Травма связок колена Саши Калайджича была неожиданной проблемой, но Лаже должен найти решение и нуждается в Диего Косте, который должен изменить ситуацию после международного перерыва».