Калюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов

Лига чемпионов — это крупнейшая арена Европы для лучших футболистов континента. Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн мечтают завоевать трофей в июне 2023 года.

Но на кого еще из игроков нам следует обратить внимание в этом сезоне?

В связи со стартом группового этапа Лиги чемпионов эксперты The Athletic назвали менее заметных, но перспективных игроков, за которыми стоит последить.

Вот кого они выбрали.

Пьер Калюлю

Сводка Клуб : «Милан»

: «Милан» Национальность : Француз

: Француз Возраст : 22 года

: 22 года Позиция: центральный защитник

Влияние главного скаута Джеффри Монкады на формирование команды, выигравшей скудетто, до сих пор недооценивается. В Италии почти вся заслуга, как правило, приписывается Паоло Мальдини и Рикки Массара, хотя она должна быть, по крайней мере, распределена более равномерно.

Если «Милан» в наши дни является более франкоязычной командой, то это в немалой степени благодаря контактам и опыту Монкады, работающего на этих рынках. Майк Меньян, Тео Эрнандес, Ясин Адли и Рафаэль Леао были замечены именно Монкадой. Он принес огромную пользу, и, пожалуй, нет более яркого примера соответствия между его талантом поисков гениев и моделью Elliott Management, чем подписание Пьера Калюлю. В то время, когда «Челси» выкладывает за Уэсли Фофану откровенно ошеломляющую сумму, стоит вспомнить, что «Милан» взял Калюлю за бесценок.

Пьер Калюлю globallookpress.com

У бывшего капитана юношеской сборной Франции U20 закончился контракт в «Лионе». У него не было возможности регулярно играть в первой команде в качестве правого защитника на «Групама Арене», так как Кенни Тете, Рафаэль да Силва и Лео Дюбуа опережали его в списке на эту позицию. Монкада вцепился зубами в футболиста, так как увидел в нем сходство с Лилианом Тюрамом.

Когда Калюлю закрепился в стартовом составе «Милана» весной этого года, команда вышла на новый уровень. В паре с Фикайо Томори они образовали один из лучших оборонительных дуэтов в Европе. Все это благодаря неприметной и блестящей работе Монкада.

Джеймс Хорнкасл

Рандаль Коло Муани

Сводка Клуб : «Айнтрахт» Франкфурт

: «Айнтрахт» Франкфурт Национальность : Француз

: Француз Возраст : 23 года

: 23 года Позиция: нападающий

Победителям Лиги Европы прошлого сезона немного не хватает мощности после ухода Филипа Костича в «Ювентус» этим летом, но новый игрок Рандаль Коло Муани, похоже, готов вступить в игру. Высокий, быстрый и ловкий французский центральный нападающий, немного напоминающий Тьерри Анри, стал главной звездой клуба Бундеслиги, забив два гола и отдав пять результативных передач в семи матчах.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

Коло Муани родился в Бонди, пригороде Парижа, где родился и Мбаппе, но проблемы с ногами замедлили его раннее развитие. Он присоединился к молодежной академии «Нанта» незадолго до своего 17-летия и спустя три года дебютировал за первую команду под руководством Вахида Халилходжича. Благодаря стабильным выступлениям на правах аренды в «Булони» его вызвали в сборную Франции до 21 года, а также в олимпийскую сборную для участия в играх в Токио. Его 12 голов в прошлом сезоне за «Нант» стали для него настоящим прорывом.

К счастью для Франкфурта, игрок дал согласие на переход в команду Оливера Гласнера бесплатно этим летом к тому моменту, когда другие клубы начали звонить в начале весны.

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«Этот парень способен на многое», — считает бывший спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич.

Рафаэль Хёнигштайн

Танги Ньянзу

Сводка Клуб : «Севилья»

: «Севилья» Национальность : Француз

: Француз Возраст : 20 лет

: 20 лет Позиция: центральный защитник

Новый полузащитник «Севильи» за 16 миллионов евро Танги Ньянзу получил приятный сюрприз, прибыв на стадион «Санчес Писхуан» в качестве замены Жюлю Кунде. Перед отъездом Кунде в Барселону спортивный директор «Севильи» Мончи попросил его записать видео, в котором рассказал своему соотечественнику, чего ожидать в «Севилье», о требованиях болельщиков и ответственности представлять клуб.

Танги Ньянзу globallookpress.com

Первые несколько игр Ньянзу в Ла Лиге прошли не блестяще: команда сыграла вничью с «Вальядолидом», а также потерпела поражения от «Альмерии» и «Барселоны». В начале 2019 года Кунде тоже показал неудачный старт в Ла Лиге. В матче против «Эйбара» он вышел на замену и почти сразу привез пенальти в ворота своей команды, сфолив против соперника на краю собственной штрафной. В итоге «Севилья» проиграла 2:3, а Кунде безуспешно пытался загладить свою вину за поражение.

Если Ньянзу будет так же быстро учиться, как Кунде, болельщики «Севильи» будут в восторге. У него определенно есть способности. У него уже есть опыт международных выступлений. В составе ПСЖ и мюнхенской «Баварии» он играл в Лиге чемпионов, а также был капитаном молодежной сборной Франции.

Учитывая все проблемы в команде Хулена Лопетеги, у Ньянзу, похоже, будет достаточно возможностей для обучения и развития в ближайшие месяцы.

Дермот Корриган

Малик Тиллман

Сводка Клуб : «Рейнджерс»

: «Рейнджерс» Национальность : Американец

: Американец Возраст : 20 лет

: 20 лет Позиция: атакующий полузащитник

В последние четыре года, когда речь заходила о важных матчах «Рейнджерс» в Европе, все внимание обычно было приковано к самым привычным лидерам: Джеймсу Тавернье, Райану Кенту и Альфредо Морелосу.

Однако некоторые новые лица сыграли ключевую роль в переходе «Рейнджерс» из Лиги Европы в Лигу чемпионов, и самым интересным игроком является арендованный у «Баварии» Малик Тиллман. Он отличился во втором матче против ПСВ и помог «Рейнджерс» выиграть противостояние в раунде плей-офф. Он демонстрирует отличную форму, которая даст ему шанс попасть в состав сборной США на чемпионат мира.

Малик Тиллман globallookpress.com

Он может играть на всех позициях впереди, но лучше всего он проявляет себя, как «десятка». Он мощный игрок, способный вести мяч из глубины. Тиллман сочетает это с тонкостью своей игры, когда он поворачивается и ищет пространство позади нападающего.

Джодан Кэмпбелл

Фабио Миретти

Сводка Клуб : «Ювентус»

: «Ювентус» Национальность : Итальянец

: Итальянец Возраст : 19 лет

: 19 лет Позиция: полузащитник

Когда в 2018 году «Ювентус» создал команду U23 в третьем дивизионе Италии, целью было преодолеть разрыв между академией клуба и взрослой командой. Спустя четыре года проект, созданный по образцу успешных «Барселоны Б» и «Кастильи», начинает приносить свои плоды. Фабио Миретти, возможно, не из Турина, как Клаудио Маркизио, но Пинероло не так далеко, и это здорово, что «Ювентус» включил в состав своей полузащиты местного парня. По словам Массимилиано Аллегри, в матче против «Ромы» футболист играл, как «опытный ветеран». Он регулярно оказывался между линиями соперника и создавал моменты для своих товарищей по команде.

Фабио Миретти globallookpress.com

Предсезонная травма колена Поля Погба открыла новые возможности для Миретти, который был всего лишь ребенком в академии во время первого прихода француза в клуб. «Он был примером для подражания для всех детей из молодежного сектора, которые ходили смотреть на его игру», — сказал Миретти. «Молодой игрок нереального уровня, проявивший себя в первой команде. О чем еще можно мечтать?»

В прошлом сезоне Миретти делил свое время между командами U23 в Примавере, с которой он вышел на новый уровень в юношеской лиге УЕФА, и сборной Италии до 19 лет, которая в упорной борьбе уступила Англии в полуфинале Евро. Он был болбоем, когда «Ювентус» обыграл «Барселону» со счетом 3:0 на пути к финалу Лиги чемпионов в 2017 году, однако в этот раз он может стать еще ближе к Неймару и Лионелю Месси.

Джеймс Хорнкасл

Энцо Фернандес

Сводка Клуб : «Бенфика»

: «Бенфика» Национальность : Аргентинец

: Аргентинец Возраст : 21

: 21 Позиция: центральный полузащитник

Южная Америка — «Бенфика», «Бенфика» — большой спорт. Это проверенный и испытанный карьерный путь. Несомненно, лучшим на этом пути станет Энцо Фернандес, центральный полузащитник редкого самообладания, который произвел потрясающее первое впечатление на «Эштадиу да Луж».

Названный в честь уругвайской иконы Энцо Франческоли — любимого игрока его отца — 21-летний футболист первоначально получил известность, играя за команду Эрнана Креспо «Дефенса и Хустисия», которая выиграла Южноамериканский кубок в 2020 году. В прошлом году он продолжил блистать за клуб своего детства «Ривер Плейт», после чего получил вызов в сборную Аргентины и летом переехал в Португалию.

Энцо Фернандес globallookpress.com

«Бенфика» подписала настоящего профессионала. Фернандес фантастический плеймейкер, который обладает способностью проводить атаки из глубины и подключаться к ним, перемещая мяч между линиями. Он хорошо отбирает мяч и обладает голевым чутьем. Фернандес забил в каждом из трех первых матчей за «Бенфику» и помог ей легко обойти «Мидтьюлланд» в плей-офф Лиги чемпионов.

Тренера «Бенфики» Рогера Шмидта уже сейчас спрашивают, сможет ли он удержать Фернандеса после января. Если парень продолжит в том же духе, то вскоре пойдут слухи об интересе к нему со стороны ведущих европейских клубов.

Джек Лэнг

Фабиу Карвалью

Сводка Клуб : «Ливерпуль»

: «Ливерпуль» Национальность : Португалец/англичанин

: Португалец/англичанин Возраст : 20 лет

: 20 лет Позиция: атакующий полузащитник

Для Фабио Карвалью это первый сезон в Лиге чемпионов, но, несомненно, он является тем молодым игроком, за которым стоит наблюдать.

Фабиу Карвалью globallookpress.com

Карвалью перешел из «Фулхэма» летом за первоначальную сумму в 5+2.7 миллионов фунтов стерлингов. Выходя на замену в первых пяти матчах АПЛ, игрок впервые вышел в старте в рамках мерсисайдского дерби против «Эвертона». Это может произойти и в первых раундах матчей Лиги чемпионов.

Играя в полузащите, он приносит пользу в атаке, нередко бьет по воротам, при этом игрок не расточителен. Карвалью креативен, искусен и привносит непредсказуемость, которую было бы приятно увидеть в матчах с «Аяксом», «Рейнджерс» и «Наполи».

За его голом в ворота «Борнмута» последовал гол в ворота «Ньюкасла», и, поскольку в ближайшие несколько месяцев матчи будут проходить каждые три дня, роль игрока будет только возрастать.

Каоимхе О'Нил

Науэль Молина

Сводка Клуб : «Атлетико» Мадрид

: «Атлетико» Мадрид Национальность : Аргентинец

: Аргентинец Возраст : 24

: 24 Позиция: правый защитник

Уход Кирана Триппье в «Ньюкасл» в январе прошлого года оставил «Атлетико» с большой брешью на позиции правого защитника, которую они заполнили, потратив 20 млн евро на подписание аргентинского футболиста Науэля Молины из «Удинезе».

Молина оказался идеально подходящим для схемы 3-5-2, которую на данный момент предпочитает Диего Симеоне. В прошлом сезоне он забил семь мячей за 35 матчей в аналогичной системе во время сезона Серии А. Это также позволило бы Маркосу Льоренте вернуться на позицию центрального полузащитника, где он произвел впечатление, когда «Атлетико» выиграл Ла Лигу в сезоне 2020/2021.

Науэль Молина globallookpress.com

Однако все было не так гладко в самом начале. Дебют Молины на домашней арене прошел не очень удачно. В поединке с «Вильярреалом» игрок совершил результативную ошибку, с которой команде забили, а в конце встречи он получил красную карточку за грубый фол. В итоге «Атлетико» проиграл 0:2.

Однако на «Метрополитано» верят, что скоро он наверстает упущенное благодаря сочетанию агрессивной защиты и бесстрашного нападения. Это позволит 24-летнему футболисту представлять Аргентину на ноябрьском чемпионате мира.

Дермот Корриган

Станислав Лоботка

Сводка Клуб : «Наполи»

: «Наполи» Национальность : Словак

: Словак Возраст : 27 лет

: 27 лет Позиция: центральный полузащитник

Лучано Спаллетти — заклинатель так называемых «реджистов». Трудно представить другого тренера, работающего в настоящее время в Европе, который так регулярно мог бы обучать редкому набору навыков для этой позиции перед защитой.

В «Удинезе» и «Роме» он занимался развитием Давида Писарро для роли миниатюрного плеймейкера, задающего темп игры. Когда в «Интере» планы по продаже Марсело Брозовича в «Севилью» были отложены, Спаллетти превратил его в лучшего оттянутого плеймейкера в Серии А. Теперь он повторяет этот же трюк со Станиславом Лоботкой в «Наполи», и на это приятно смотреть.

Игрок сборной Словакии очень отличается от бывшего капитана и так называемого бокс-ту-бокс полузащитника Марека Гамшика. Спаллетти ласково называет Лоботку «cinghialotto» — коренастый, но неуловимый кабан. Поймать его не так-то просто. Лоботка часто сближается с оппонентом в ходе начала атаки «Наполи». Преследуемый прессингующими соперниками, он может ловко развернуться или с помощью дриблинга пройти вперед.

Станислав Лоботка globallookpress.com

«Сегодня он был, как Иньеста», — восхищался Спаллетти после победы 5:2 над «Вероной». «Атлетик» мог бы выбрать любого другого игрока «Наполи» — Виктора Осимхена, Ким Мин Чжэ, Хвича Кварацхелию — но пришло время Лоботке получить немного признания.

Джеймс Хорнкасл

Салих Озджан

Сводка Клуб : «Боруссия» Дортмунд

: «Боруссия» Дортмунд Национальность : немец

: немец Возраст : 24 года

: 24 года Позиция: полузащитник

Дортмундская «Боруссия» — одна из лучших команд в мире, когда речь заходит о поиске и развитию талантов среди подростков, но усилия по укреплению команды более зрелыми игроками в последние годы часто приносили ничтожные дивиденды. Однако есть надежда, что Салих Озджан сможет изменить сложившуюся ситуацию. 24-летний опорный полузащитник, подписанный этим летом из «Кельна» за 5 млн евро, по слухам, добавит столь необходимой силы и контроля в центральной зоне команды. Маттиас Заммер, бывший игрок «Боруссии», ставший советником клуба, считает, что Озджан окажется «самым большим сюрпризом» из всех новых приобретений Дортмунда.

«Его менталитет и физическая форма в сочетании с игровым интеллектом пойдут нашей команде на пользу», — сказал спортивный директор Боруссии Себастьян Кель.

Салих Озджан globallookpress.com

Озджана сравнивают с Дженнаро Гаттузо из «Милана» и бывшим полузащитником «Боруссии» Нури Шахином, что говорит о том, что он гораздо больше, чем просто разрушитель атак.

В сложной группе дортмундцам понадобятся его всесторонние способности, чтобы облегчить игру Джуду Беллингему и обеспечить выход в плей-офф.

Рафаэль Хёнигштайн

Марк Кукурелья

Сводка Клуб : «Челси»

: «Челси» Национальность : Испанец

: Испанец Возраст : 24 года

: 24 года Позиция: фланговый защитник

Игра в Лиге чемпионов казался несбыточной мечтой для Марка Кукурельи в 2018 году, когда он покинул «Барселону», после чего он выступал за «Эйбар» и «Хетафе». Летом 2020 года последний заплатил за него всего 6 млн евро, чтобы забрать его с «Камп Ноу», но через два года, когда он дебютирует в элитном клубном турнире Европы в форме «Челси», он будет одним из самых дорогих защитников в этом турнире.

Кукурелья планирует попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира в Катаре этой зимой и считает, что победа в групповом этапе Лиги чемпионов имеет для него жизненно важное значение.

Марк Кукурелья Twitter «Челси»

Благоприятный для «Челси» жребий в группе E должен предоставить испанцу много возможностей продемонстрировать весь спектр своих атакующих способностей левого винг-бэка, в дополнение к упорству в обороне, скорости и усердию.

Лиам Туми

Коул Палмер

Сводка Клуб : «Манчестер Сити»

: «Манчестер Сити» Национальность : англичанин

: англичанин Возраст : 20 лет

: 20 лет Позиция: вингер/атакующий полузащитник

Коул Палмер появился на арене пару сезонов назад, и от него ждут новых результатов в ближайшие несколько месяцев. В прошлом сезоне он принял участие в 10 матчах первой команды еще до января. Позже игрок получил серьезную травму в матче третьего раунда Кубка Англии против «Суиндона» и пропустил остаток сезона.

Он уже забивал в Лиге чемпионов, и, поскольку Пеп Гвардиола стремится сохранить свежесть состава, Палмер, скорее всего, будет выходить на поле под конец матчей. Именно так футболист забил свой первый гол в еврокубках в прошлом сезоне на 25 минуте матча против «Брюгге».

Палмер прошел академию в роли атакующего полузащитника, но, как и Фил Фоден, у Гвардиолы он играет на фланге, и обычно справа.

Коул Палмер globallookpress.com

Пройдет совсем немного времени, прежде чем о Коуле Палмере услышат еще больше людей.

Сэм Ли

Исмаэль Беннасер

Сводка Клуб : «Милан»

: «Милан» Национальность : алжирец

: алжирец Возраст : 24

: 24 Позиция: опорный полузащитник

Несмотря на то, что в возрасте 17 лет Арсен Венгер взял его в свою команду, Исмаэлю Беннасеру пришлось идти окольным путем к футбольной вершине. Алжирец провел два года в «Арсенале» в период с 2015 по 2017 год, прежде чем переход в «Эмполи» и победа в Серии В дали понять, что у него есть потенциал.

Серия блестящих выступлений на Кубке африканских наций 2019 года принесла Беннасеру награду игрока турнира, а его приход в «Милан» тем летом помог команде подняться в турнирной таблице Серии А. Сейчас, в свой четвертый сезон в клубе, Беннасер помогает поддерживать работоспособность команды в центре полузащиты, играя в схеме 4-2-3-1 Стефано Пиоли.

Исмаэль Беннасер globallookpress.com

В паре с Сандро Тонали Беннасер умеет держать мяч под прессингом, а затем быстро передавать его точным пасом. Это делает Беннасера игроком, который мог бы улучшить любую команду из топ-6 в Премьер-лиге.

У Беннасера впереди блестящее игровое будущее, поэтому «Милан» не слишком расстроился, потеряв Франка Кессье, бесплатно перешедшего в «Барселону».

Карл Анка

Орельен Тчуамени

Сводка Клуб : «Реал»

: «Реал» Национальность : Француз

: Француз Возраст : 22 года

: 22 года Позиция: опорный полузащитник

С Каземиро попрощались, как с легендой, когда в середине августа он перешел в «Манчестер Юнайтед». Проводы пятикратного победителя Лиги чемпионов на стадионе «Сантьяго Бернабеу» были весьма эмоциональными. На самом деле и клуб, и игрок знали, что время для ухода было идеальным, так как появился Тчуамени, новый игрок, которого мадридцы подписали за 80 млн евро.

Бывший игрок «Монако» уже был известен. Он регулярно выступает за сборную Франции, а его ранний успех в «Реале» был поразительным. В полузащите игрок демонстрировал впечатляющий атлетизм и понимание игры, а также показывал отличные технические навыки работы с мячом.

Орельен Тчуамени globallookpress.com

Это сочетание снова стало очевидным в 3-м туре Ла Лиги, когда «Реал» одержал победу над «Эспаньольом» в Ла Лиге со счетом 3:1. «Игрок матча» Тчуамени действовал в стиле Каземиро. Он совершал грамотные фолы для срыва атак соперника, не получая карточек. Также француз отличился голевой передачей на Винисиуса в эпизоде с первым голом команды.

Дермот Корриган

Кристиан Ромеро

Сводка Клуб : «Тоттенхэм»

: «Тоттенхэм» Национальность : Аргентинец

: Аргентинец Возраст : 24

: 24 Позиция: центральный защитник

Ладно, Ромеро не совсем неизвестная личность, но, учитывая то, насколько он хорош, его значимость оценивают ниже, ниже, чем стоило бы.

Ромеро ранее уже играл в Лиге Чемпионов в составе «Аталанты» и его опыт должен оказаться очень ценным для «шпор» в ближайшие недели. Для тех, кто не следит за Ромеро постоянно, он действительно феноменален. Правый центральный защитник, выступающий в тройке, часто подключается к атакам, а в обороне для оппонентов он настоящий кошмар.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

Игрок в прекрасной физической форме и часто прибегает к жесткой игре, чтобы заставить соперников отдать мяч. Его соперники под прессингом часто оказываются в панике и принимают неверное решение.

Такое ощущение, что во всем, что он делает, всегда есть скрытая угроза, а его присутствие поднимает настроение всей команде. Ромеро точно тот, кого вы бы хотели видеть в своей команде.