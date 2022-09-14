Экстренное возвращение. «Вулверхэмптон» попробует реанимировать карьеру Диего Косты

Бывший нападающий «Челси» Диего Коста вернулся в английскую Премьер-лигу. 33-летний футболист подписал контракт с «Вулверхэмптоном», которому пришлось в экстренном порядке искать нового форварда из-за травмы Саши Калайджича.

Соглашение Диего Косты с «Вулверхэмптоном» рассчитано до конца текущего сезона. В начале января экс-нападающий «Челси» и мадридского «Атлетико» покинул «Атлетико Минейро», вместе с которым в прошлом году стал чемпионом Бразилии.

«Вулверхэмптон» обратил внимание на Косту только по одной причине. Новичок «волков» Калайджич в первом же матче получил серьезную травму колена, из-за которой точно пропустит как минимум первую половину сезона.

В итоге «Вулверхэмптону» пришлось подписать игрока, который не провел ни одного матча с декабря прошлого года.

Отличный трансфер, но сколько времени понадобится Косте, чтобы набрать форму?

О переходе Диего Косты в «Вулверхэмптон» рассуждает корреспондент Sky Sports News Даниал Хан:

«Давайте все-таки не будем забывать, почему Диего Коста оказался именно в "Вулверхэмптоне". В наших беседах Бруну Лаже постоянно подчеркивал, насколько важно было найти еще одного нападающего, который составит конкуренцию Раулю Хименесу.

Сашу Калайджича привезли из "Штутгарта" еще до закрытия трансферного окна, но вряд ли кто-то мог предположить, что в дебютном же матче австриец получит травму передней крестообразной связки колена. В ближайшее время он точно не будет играть.

Диего Коста twitter.com/Wolves

"Вулверхэмптону" пришлось быстро действовать на рынке свободных агентов. В лице Косты они получили подходящую краткосрочную замену для Калайджича.

Хотя Косте в следующем месяце исполнится 34 года, это не повод сомневаться в его способностях. Достаточно вспомнить его 52 гола в 89 матчах за "Челси" и многочисленные трофеи.

"Вулверхэмптон" уже успел показать качественный футбол благодаря новой тактической расстановке, которую Лаже внедрил этим летом. Прямо сейчас его команда может похвастаться наименьшим количеством пропущенных мячей.

Тем не менее, в игре "Вулверхэмптона" наблюдались проблемы на чужой половине поля — "волкам" явно не хватало остроты в атаке. Но у них в составе достаточно футболистов, которые способны создавать моменты для Косты и Хименеса — это и летние новички Матеуш Нуньеш и Гонсало Гедеш, а также Педру Нету и Даниэль Поденсе.

Диего Коста twitter.com/Wolves

Но остается один вопрос — сколько времени понадобится Косте, чтобы привести себя в форму. Диего ни разу не играл с 12 декабря прошлого года. Но все равно нет сомнений, что у него по-прежнему есть те качества, которых так не хватает его новой команде».

Способен ли Коста стать идеальным игроком для «Вулверхэмптона»?

Ответ на этот вопрос пытается найти еще один автор Sky Sports News Адам Бэйт:

«Травма Саши Калайджича запустила целую цепь событий, которые в итоге привели к возвращению Диего Косты в АПЛ. Конечно, не все уверены, что это верное решение, но очевидно, что за ним будут пристально следить.

Диего Коста twitter.com/Wolves

Коста оставался заметным игроком АПЛ в течение трех лет. Он дважды становился чемпионом Испании в составе "Атлетико", а потом два раза выиграл АПЛ вместе с "Челси". Игроки и болельщики других клубов ненавидели его. Они хотели видеть Косту в своей команде.

Есть много веских причин, по которым Диего, возможно, не сможет решить проблемы "Вулверхэмптона".

Дело в том, что в этом году он еще не играл в профессиональный футбол. А в Англии Коста не играл с 2017 года, как раз с тех пор, когда "Челси" взял титул.

Диего забил по 20 мячей в каждой чемпионской кампании 'Челси', сначала под руководством Жозе Моуринью, а потом при Антонио Конте. В то время ему удалось стать идеальным форвардом для лондонской команды.

Но очевидно, что с тех пор многое изменилось. В дальнейшем Коста больше ни разу не демонстрировал подобную результативность. Хотя при этом его команды все равно выигрывали трофеи.

У Косты есть менталитет победителя и опыт, которого не хватает остальным игрокам "Вулверхэмптона". Такие личности всегда полезны на футбольном поле. И надо не забывать, что ему будет не очень сложно адаптироваться среди большого количества португальцев в команде Лаже».