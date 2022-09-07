Последний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?

В первых трех сезонах в «Барселоне» Гвардиола дважды побеждал в Лиге чемпионов. И после такого вряд ли у кого-то были сомнения, что Пеп будет регулярно шуметь в лучшем турнире Европы, но получилось иначе.

После невероятного периода в «Барсе» и годичного перерыва Гвардиола возглавил «Баварию», которая на тот момент была действующим победителем в ЛЧ. Но за три года в Мюнхене ему так и не удалось сделать «Баварию» лучшей командой Европы.

Более того, трехлетний отрезок в «Баварии» многие назвали провалом. И наверняка то же самое Пеп в конечном итоге услышит, если «Манчестер Сити» останется без кубка Лиги чемпионов.

«Люди говорят: "Но вы не выиграли Лигу чемпионов". Я прекрасно понимаю, что скажут, если мы так и не сможем выиграть этот турнир». Эти слова Гвардиола сказал в 2020 году.

Но при этом он также добавил: «Мне нравится работать с этой командой. И мои футболисты по-прежнему выигрывают очень много матчей. Благодаря этому у нас есть шанс бороться за трофеи. Посмотрим, что будет дальше».

Действующий контракт Гвардиолы с «Ман Сити» заканчивается следующим летом. Не исключено, что это финишная прямая и последний шанс Пепа привезти в синюю часть Манчестера долгожданный кубок.

У Гвардиолы было шесть попыток выиграть ЛЧ вместе с «Ман Сити», но до сих пор по разным причинам этого не произошло. Иногда из-за банального невезения, иногда из-за явных просчетов, а иногда из-за откровенно слабой игры.

И прямо сейчас вспомним все предыдущие сезоны «Ман Сити» в Лиге чемпионов под руководством Гвардиолы.

Сезона-2016/2017

За год до этого Мануэль Пеллегрини впервые вывел «Манчестер Сити» в полуфинал ЛЧ, но после назначения Гвардиолы было очевидно, что команда нуждается в капитальном ремонте.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Несмотря на унизительное поражение от «Барселоны» со счетом 0:4, «горожане» все-таки смогли выйти в плей-офф.

«Монако» выглядел вполне проходимым соперником, в составе которого, правда, было несколько будущих звезд — Килиан Мбаппе, Бернарду Силва и Фабиньо, а также Радамель Фалькао, у которого как раз в тот момент началась вторая молодость.

Первый матч прошел по сумасшедшему сценарию: «Сити» дважды уступал в счете, но в итоге выиграл — 5:3, в том числе благодаря дублю Серхио Агуэро.

Но в ответном матче команда Гвардиолы ужасно сыграла в обороне и в итоге уступила со счетом 1:3. В следующий раунд вышел «Монако». На тот момент это было худшее выступление Гвардиолы в ЛЧ в качестве тренера.

«Мы будем прибавлять, но в этом турнире очень большие требования. К тому же, здесь всегда нужна удача. А у нас, к сожалению, ее не было», — сказал Пеп после неудачного матча с «Монако».

Сезон-2017/2018

На этот раз «Сити» легко вышел из группы, а затем без проблем разобрался с швейцарским «Базелем» в 1/8 финала.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Но дальше «Ман Сити» ждал «Ливерпуль» Юргена Клоппа, противостояние с которым станет для Гвардиолы, пожалуй, самым принципиальным.

В документальном фильме от Amazon Prime показано, как за четыре дня до первого матча Пеп рассуждал о тройке нападения «Ливерпуля» — о Салахе, Мане и Фирмино.

«Если честно, они пугают меня. Я серьезно говорю, они опасны», — говорил Гвардиола и был прав на все сто процентов. Именно они и нокаутировали «Ман Сити». Салах забил в обоих матчах.

Общий счет после двух матчей — 5:1 в пользу «Ливерпуля». Возможно, елси бы тогда был VAR, все было бы совсем не иначе, но это из серии разговоров «а что, если».

Хотя судьи действительно порой принимали необъяснимо странные решение, как, например, в эпизоде с отмененным голос Лероя Сане. В итоге Гвардиола был удален за вполне логичное недовольства, а «Ман Сити» вылетел из ЛЧ.

Сезон-2018/2019

«Сити» начал групповой этап с домашнего поражения от «Лиона», но в итоге без проблем вышел в плей-офф. В 1/8 финала «горожане» разбили «Шальке», забив в двух матчах 10 мячей.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

В четвертьфинале «Ман Сити» ждала встреча с еще одним английским клубом — на этот раз ему предстояло сыграть с «Тоттенхэмом». И в этой паре команда Гвардиолы была явным фаворитом.

В первом матче благодаря VAR «Ман Сити» заработал пенальти, но Серхио Агуэро не смог переиграть Уго Льориса.

В итоге «Сити» проиграл в Лондоне. Ближе к концу второго тайма оборона не уследила за Сон Хын Мином.

Но это было только начало драмы. В захватывающем ответном матче было забито пять мячей уже к середине первого тайма. К этому моменту «Сити» успел отыграться и выйти вперед. А на 59-й минуте после гола Агуэро команда Гвардиолы впервые повела в счете по сумме двух матчей.

Через четверть часа «Тоттенхэм» забил спорный гол, и с учетом правила выездного гола «Ман Сити» снова оказался в роли догоняющего. В компенсированное время Рахим Стерлинг вогнал в сетку ворот «Тоттенхэма» еще один мяч, который в итоге был отменен из-за офсайда.

Гвардиола в отчаянии упал на колени, а позже сказал: «Это жестоко, но мы должны это принять».

Сезон-2019/2020

Из всех неудач «Сити» в Лиге чемпионов ни одна не вызывает такого недоумения, как сезон, когда их остановил «Лион».

Оставаясь непобедимыми на протяжении всего группового этапа, в плей-офф «Ман Сити» сразу же достался мадридский «Реал».

Несмотря на все опасения, Гвардиола устроил мастер-класс для «Королевского клуба». Первый матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Из-за начавшейся пандемии ответный матч команды провели только через пять месяцев. И «Сити» снова выиграл со счетом 2:1.

Но они провели мастер-класс на «Сантьяго Бернабеу» и выиграли со счетом 2:1, а затем им пришлось ждать более пяти месяцев второго после вспышки COVID-19 в Европе.

Казалось, дальше будет еще легче. «Сити» ждал «Лион», которому после отмены чемпионата Франции очень не хватало игровой практики.

Но в итоге французы ошеломили чемпиона АПЛ. «Лион» сенсационно выиграл у «Ман Сити» со счетом 3:1. «Лион» наказал Гвардиолу, который в какой-то момент решил играть с тремя центральными защитниками.

При этом Давид Сильва, Бернарду, Фил Фоден и Рияд Марез наблюдали за игрой со скамейки запасных, и за это решение Пепа тоже раскритиковали.

«Мы просто пытались скрыть наши слабые стороны», — объяснял позже Гвардиола.

Сезон-2020/2021

Почти безупречная кампания, по ходу которой «Манчестер Сити» нокаутировал «Боруссию» Менхенгладбах, «Боруссию» Дортмунд и «Пари Сен-Жермен», прежде чем оказаться в финале.

Хосеп Гвардиола с Томасом Тухелем после финала ЛЧ в 2021 году globallookpress.com

На решающий матч, который состоялся в Порту, были допущены несколько тысяч болельщиков, которые почти не сомневались, что «Сити» наконец-то выиграет главный трофей.

Но очередное английское противостояние снова убило мечту «Ман Сити». На этот раз команда Гвардиолы проиграла «Челси» — 0:1. Абсолютно закономерный результат.

И Пепу снова досталось от журналистов и экспертов. На этот раз он решил играть без опорного полузащитника. Родри и Фернандиньо остались в запасе.

Гвардиола в очередной раз перемудрил, экспериментируя в столь важном матче. Несмотря на то, что в этом поражении была и его вина, Пеп все равно заявил, что не собирается отказываться от своего подхода.

«О чем здесь говорить, если мы провели 13 или 14 матчей, и в 12-ти мы выиграли, еще один завершился вничью, а в финале мы уступили.

И это явно не повод говорить "ах, какой же это провал". Мы идеально провели Лигу чемпионов, но в финале не смогли показать свою лучшую игру», — заявил Гвардиола после обидного поражения от «Челси».

Сезон-2021/2022

Гвардиола был всего лишь в нескольких минутах от выхода во второй финал ЛЧ подряд. Но в итоге случилась футбольная катастрофа. Противостояние с «Реалом» в полуфинале обернулось настоящей драмой.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Все могло решиться еще в первом матче. «Сити» доминировал, но выиграл с разницей лишь в один гол — 4:3. Настоящей проблемой для обороны английского чемпиона стал Карим Бензема.

На «Сантьяго Бернабеу» «Ман Сити» долгое время контролировал ход игры. Более того, на 73-й минуте Рияд Марез забил гол, который, как тогда казалось, окончательно добил «Мадрид».

Но потом началось то, что Гвардиола вряд ли когда-либо сможет объяснить. На 90-й минуте Родриго сравнял счет, а на 91-й — перевел игру в овертайм.

И в этот момент стало ясно, что «Сити» обречен на провал. Победный гол в составе «Реала» забил, конечно же, Бензема, реализовавший пенальти. На этот раз «Ман Сити» наказали за расточительность и упущенные моменты у чужих ворот.

И после очередного фиаско Гвардиола повторил: «Футбол непредсказуем, остается только принять это».