От «Барсы» до Роналду. Главные победители и неудачники летнего трансферного окна

По данным Transfermarkt, клубы английской Премьер-лиги потратили колоссальные 2,24 миллиарда евро в течение этого периода — больше всего за всю историю турнира. И было несколько крупных переходов, в том числе Антони (за 95 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед»), Уэсли Фофана (за 80 миллионов евро в «Челси»), Дарвин Нуньес (за 75 млн евро в «Ливерпуль»), Каземиро (за 70 млн евро в «Манчестер Юнайтед») и Эрлинг Холанн (за 60 млн евро в «Манчестер Сити»).

В других топ-лигах Европы дела обстояли не так напряженно, но Орельен Тчуамени (за 80 млн евро в «Реал Мадрид»), Маттейс де Лигт (за 77 млн евро в «Баварию») и Рафинья (за 60 млн евро в «Барселону») возглавили список. Европейские клубы из итальянской Серии А (749 млн евро), французской Лиги 1 (557 млн евро), испанской Ла Лиги (505 млн евро) и немецкой Бундеслиги (484 млн евро) потратили в общей сложности 2,67 млрд евро.

Но кто сделал это хорошо, а кто провел трансферное окно неудачно?

Победители

«Барселона»

Учитывая, что клуб попал в ловушку астрономического долга (максимум которого составлял 1,35 миллиарда евро в марте 2021 года), бюджетных ограничений и потолка зарплат Ла Лиги, это чудо, что «Барселоне» удалось потратить более 150 миллионов евро на подписание таких игроков, как Роберт Левандовский (45 млн евро), Жюль Кунде (55 млн евро) и Рафинья (60 млн евро).

Реструктуризировав свой долг, чтобы погасить большую часть краткосрочных обязательств, каталонцы подписали несколько свободных агентов (Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Бельерин и в конце концов Маркос Алонсо) и позволили 16 игрокам первой команды уйти, чтобы освободить место под потолком зарплат, чтобы наконец-то зарегистрировать всех своих игроков и теперь могут снова сосредоточиться на том, что происходит на поле.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Их финансовые махинации привели к тому, что значительный процент экономических активов и будущих доходов (например, от прав на телетрансляции и продажу товаров) был продан сегодня в обмен на ликвидность, в то время как их долгосрочный долг остается огромным.

Все футбольные трансферы

Этичность этого образа действий можно обсуждать, но команда выглядит самой конкурентоспособной за последние годы. Более или менее заложив будущее клуба в надежде на успех, теперь им нужно будет приступить к делу и показывать результаты.

«Манчестер Сити»

Чемпионы Премьер-лиги, вероятно, завершили трансферное окно всего одним неоспоримым апгрейдом... но зато каким он был.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

При всем уважении к Габриэлю Жезусу, который впечатляюще начал свою карьеру в «Арсенале» с трех голов в пяти играх, или к любой «ложной девятке», которую тренер Хосеп Гвардиола мог выставить в атаку, Холанн — совершенно другой уровень.

Приобретение лучшего молодого центрфорварда в мире из дортмундской «Боруссии» всего за 60 миллионов евро выглядело огромным успехом в мае, и смотрится даже лучше по прошествии нескольких недель, учитывая его девять голов в пяти играх Премьер-лиги.

Уходы известных игроков первой команды в «Челси» (Рахим Стерлинг) и «Арсенал» (Жесус, Александр Зинченко), а также переход ряда игроков молодежной команды за относительно высокие суммы (включая Гэвина Базуну и Ромео Лавиа в «Саутгемптон») означают, что этим летом «Сити» заработал около 200 миллионов евро на трансферной деятельности и потратил всего 160 миллионов евро.

Северный Лондон

Для клубов, которые часто находились в процессе бесконечной перестройки, заключая сделки в последнюю минуту, и «Арсенал», и «Тоттенхэм Хотспур» этим летом действовали на трансферном рынке разумно, креативно и немного хитро.

Под руководством спортивных директоров Эду и Фабио Паратичи соответственно, клубы Северного Лондона постепенно формировали хорошо сбалансированные составы, в которых постоянно устранялись пробелы или недостатки.

Габриэл Жезус globallookpress.com

У обоих клубов теперь, кажется, есть четкое видение своего идеального пути вперед, и их разумная и своевременная деятельность в трансферный период демонстрирует, что они на правильном пути, о чем свидетельствуют их места в таблице Премьер-лиги («Арсенал», 1-е: пять побед в 5 матчах; «Шпоры», 3-е место: 4 победы и две ничьи в 6 матчах)

«Бавария»

Хотя некоторые долгосрочные сомнения в отношении ухода Левандовского остаются, есть ранние признаки того, что переход Садио Мане за 32 миллиона евро, несмотря на разные технические характеристики игроков, компенсирует потерю безжалостного бомбардира мюнхенской «Баварии».

В то время как приход Де Лигта (за 77 миллионов евро из «Ювентуса») должен укрепить их оборонительную стабильность в обозримом будущем, подписание 17-летнего Матиса Теля из «Ренна» — с его непредсказуемостью, универсальностью и креативностью в атаке — вероятно, сохранит атакующую гибкость «Баварии» в ближайшие годы. 20-летний Райан Гравенберч, высоко оцененный вундеркинд-полузащитник (18,5 млн евро из «Аякса»), тоже настроен на большое будущее.

Садио Мане globallookpress.com

Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе немецкие гиганты подписали игроков разумно и стратегически — с чистыми расходами всего в 34 миллиона евро — и без каких-либо других значительных уходов, кроме Левандовского, так что доминирование мюнхенцев в Германии не ослабнет в ближайшее время.

Нейтральный

«Челси»

Заменив центральных защитников Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера на Калиду Кулибали (40 млн евро) и Фофана (87 млн евро), теоретически «Челси» не должен выглядеть хуже в обороне, чем в прошлом сезоне.

Приход Стерлинга (56,2 млн евро) и 18-летнего центрального полузащитника «Астон Виллы» Карни Чуквуемека (18 млн евро) также может оказаться мастерским ходом.

Отпустив Ромелу Лукаку (аренда в миланском «Интере») и Тимо Вернера (за 20 миллионов евро в «РБ Лейпциг»), и в то же время получив значительные финансовые ресурсы благодаря новому владельцу клуба, можно было ожидать, что «Челси» укрепит центр своей атаки чем то более существенным, чем Пьер-Эмерик Обамеянг, подписанный на последней минуте. Эта сделка на 12 миллионов евро выглядит скорее как рефлекторная реакция на их неудачное начало сезона.

«Ноттингем Форест»

Недавно получивший повышение в классе клуб подписал 21 нового игрока — рекорд Англии — чтобы убедиться, что их возвращение в Премьер-лигу не будет кратким.

Свыше 150 миллионов евро — почти беспрецедентная сумма расходов для команды, только что вышедшей из Чемпионшипа, — привлекла в «Форест» респектабельных игроков из европейских клубов, среди которых самым заметным будет левый защитник «Атлетико Мадрид» Ренан Лоди (аренда), а также некоторые известные игроки Премьер-лиги, такие как Дин Хендерсон, Джесси Лингард и Морган Гиббс-Уайт.

Ренан Лоди globallookpress.com

В краткосрочной перспективе это может вызвать у менеджера Стива Купера больше проблем с выбором состава, чем ясное представление о том, как он собирается добиться выживания клуба в этом сезоне. Но было весело наблюдать за этим.

Неудачники

Криштиану Роналду

Выглядевшую недовольной на протяжении большей части предсезонки и высказывающую желание уйти в клуб, играющий в Лиги чемпионов, 37-летнюю суперзвезду ждут несколько интересных месяцев на «Олд Траффорд».

Хотя тренер Эрик тен Хаг, возможно, все еще далек от поиска правильного тактического баланса или даже своего лучшего стартового состава, мало кто верит, что у Роналду есть ключ к тому и другому.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Как было доказано этим летом, независимо от прошлых достижений, личности или репутации, Роналду может столкнуться с трудностями, пытаясь найти подходящую возможность сменить клуб, на все более ориентированном на ценность и одержимом возрастом европейском трансферном рынке, как только он снова откроется в январе.

«Лестер»

Известный своим аналитическим и творческим подходом к подписанию игроков, «Лестер» обычно находится в первых рядах, когда открывается трансферное окно, несмотря на то, что недавно их руки были связаны ограничениями финансового фэйр-плей.

Это было особенно важно этим летом, отчасти для того, чтобы смягчить потерю Фофана — хотя сделка была оформлена поздно, уже в течение нескольких недель можно было ожидать, что это произойдет — а также для того, чтобы начать перестраивать команду, созревшую для омоложения, и с ключевыми игроками у которых заканчиваются контрактами.

Ваут Фас globallookpress.com

Тем не менее, всего с одним крупным подписанием (Ваут Фас заменил Фофана) их окно не сработало, а также стало «самым тревожным в его карьере», по словам менеджера Брендана Роджерса. Имея всего одно очко из возможных 15, «Лестер» уже втянут в битву за выживание, которая казалась маловероятной в конце прошлого сезона.

Френки де Йонг

«Убедитесь, что ваши игроки счастливы» — особенно те, от кого вы зависите, — это одно из самых основных правил футбольного менеджмента, которое не нуждается в дополнительных пояснениях.

Френки де Йонг globallookpress.com

Хотя элегантный полузащитник из Нидерландов, возможно, и исполнил свое желание остаться в Ла Лиге, события этого лета — будь то травля и маргинализация игрока или предполагаемые невыполненные финансовые обещания (все широко освещалось СМИ) — обычно создают ядовитую смесь, на которой отношения разрушаются, а не строятся.

Как ни странно, несмотря на настойчивые усилия клуба избавиться от Де Йонга этим летом, он принял участие в первых трех матчах клуба.