Лето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками

Мюнхенскаягордится своими стратегическими способностями. Но по правде говоря, образ действий, в котором они действительно являются экспертами, носит скорее реактивный, чем активный характер.

Подобно тренеру, который преуспевает в результативных заменах, спасающих игры, в которых он полностью ошибся с выбором стартового состава, немецкие чемпионы-рекордсмены часто принимают свои лучшие решения в напряженной ситуации, будучи вынужденными исправлять собственные ошибки.

Это лето тому пример: впечатляющие сделки на трансферном рынке и события за кулисами показывают, что горькие уроки из ошибок наконец-то были извлечены, а меры по их исправлению — приняты. Предстоящий сезон складывается как еще один из тех, которые двигали клуб вперед за счет заметного изменения курса. Назовем его: «Коррекция».

Многие из недавних триумфов и революционных улучшений «Баварии» были рождены именно таким образом: не в результате тщательного планирования, а в результате «самострела», вызванного самими мюнхенцами, за которым последовала экстренная операция.

В 2007 году, когда из-за крайне небрежного инвестирования в команду, мюнхенцы остались без путевки в Лигу чемпионов, они разбили копилку, чтобы купить Луку Тони, Франка Рибери и Мирослава Клозе за 100 миллионов евро. Это были инвестиции, которые заложили основу для возрождения «Баварии» в качестве европейского топ-клуба на следующее десятилетие.

Луи Ван Гал globallookpress.com

Два года спустя тактически ограниченный Юрген Клинсманн был безжалостно уволен через девять месяцев после старта своего дебютного сезона в качестве тренера. «Бавария» заменила его опытным «профессором футбола» Луи ван Галом, человеком, который вывел команду на новый уровень, привив ей ту ориентированную на владение мячом и позиционные атаки идентичность, которая в значительной степени сохраняется и сегодня.

Когда «Челси» обыграл «Баварию» в финале Лиги чемпионов 2012 года на их собственной «Альянц Арены», честный анализ показал, что команде нужен был новый костяк, а не просто больше удачи в серии пенальти. Данте, Хави Мартинес и Марио Манджукич были подписаные за привлечены за огромные деньги (62 миллиона евро), чтобы помочь выиграть требл под руководством Юппа Хайнкеса.

А в 2019 году Нико Ковач был бесцеремонно уволен вскоре после того, как выиграл золотой дубль в своем первом сезоне, потому что его ориентированный на защиту стиль в корне расходился со склонностями команды. Место тренера занял его ассистент Ханси Флик, превосходный менеджер в духе Хайнкеса, который тактически повернуть время вспять — и заодно выиграл требл.

Еще слишком рано говорить о том, произведут ли радикальные корректировки в этом году такой же воодушевляющий эффект. Но нет сомнений, что они отражают критическую оценку недостатков 2021-22 годов.

Позорный вылет «Баварии» из Лиги чемпионов в четвертьфинале и неуверенная игра в Бундеслиге (три поражения и четыре ничьи во второй половине сезона) выявили острую необходимость усиления команды в ключевых областях. Но надо отдать должное высшему руководству клуба, они поняли это еще до разочаровывающей развязки сезона. Трансферы из «Аякса» правого защитника Нуссаира Мазрауи (бесплатно) и центрального полузащитника Райана Гравенберха (19,5 млн евро плюс бонуса), по сути, были оформлены ранней весной.

Правый защитник, в частности, был проблемной позицией с тех пор, как в 2013 году Пеп Гвардиола перевел Филиппа Лама в полузащиту. Ветеран Рафинья неплохо поработал на этой позиции, а француз Бенжамен Павар был надежной опорой команды, выигравшей Лигу чемпионов в сезоне 2019/20, но ни один из них не мог предложить динамичной игры в нападении, соответствующей требованиям «Баварии».

Бенжамен Павар globallookpress.com

Эксперименты нынешнего тренера Юлиана Нагельсмана со схемой, включающей крайних защитников, потребовали игрока совершенно другого типа, что объясняет, почему на эту позицию перевели Сержа Гнабри. В результате остались недовольны ветераны команды.

Давно пора было пригласить на эту позицию специалиста. Стоит напомнить, что вражда между Фликом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем начались из-за публичных требований первого о правом защитнике в январе 2020 года. Реакция Салихамиджича в виде аренды Альваро Одриосолы («Реал Мадрид») показалась ему недостаточной.

В следующее трансферное окно Флик просил купить из «Монако» игрока сборной Германии Беньямина Хенрихса, который сейчас играет в «РБ Лейпциг», но не получил вообще никого, после того, как приоритетная цель «Баварии» Сержиньо Дест из (снова) «Аякса» перешел в «Барселону».

На самом деле, это не совсем точно. Салихамиджич и главный скаут Марко Неппе также купили защитника Буна Сарра за 9 миллионов евро у «Марселя» — один из худших трансферов в современной истории «Баварии» (30-летний Сарр пять раз выходил в стартовом составе Бундеслиги за два сезона в клубе).

Проблема оставалась нерешенной еще два сезона. Отношения между Нагельсманном и Салихамиджичем были прочными, но к концу прошлого сезона в штаб-квартире клуба на Сабенерштрассе ходили слухи, что тренер отчаянно нуждался в достойном укреплении состава.

Если Салихамиджич хотел сохранить доверие Нагельсмана, а также доверие болельщиков, которые смотрели на него с все большим сомнением, ему этим летом нужно было делать более масштабные, смелые и, самое главное, более эффективные трансферы.

Хасан Салихамиджич и Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Его довольно странные подписания — Сарр, Марк Рока («Эспаньол») и Омар Ричардс (из выступающего в Чемпионшипе «Рединга») — все сильно недотягивали до уровня «Баварии».

«Баварии» нужны были игроки высшего уровня, и они их получили. Мазрауи, быстрый и техничный игрок сборной Марокко, добавит команде качества и предоставит тренеру больше тактических возможностей. То же самое касается Гравенберха, одного из самых интересных молодых центральных полузащитников Европы.

С момента ухода Тьяго в Ливерпуль два года назад «Бавария» слишком полагалась на связку Йозуа Киммиха и Леона Горецки. Всякий раз, когда один из них был недоступен, команда теряла ритм, так как Марсель Забитцер и Корантен Толиссо не успевали за ними.

Вскоре появится еще одно дополнение к составу, чтобы нарастить мускулы на дряблое подбрюшье «Баварии»: Конрад Лаймер из «Лейпцига», цепкий «бокс-ту-бокс» полузащитник, который согласился присоединиться к «Баварии» либо этим летом, либо следующим, в зависимости от переговоров между клубами. Текущий контракт 25-летнего игрока сборной Австрии истекает после следующего сезона.

В то время как переманивание Садио Мане из «Ливерпуля» сотворило чудеса с самолюбием «Баварии» и гибкостью линии нападения, еще одно подписание должно оказаться еще более важным — Салихамдижич согласовал сделку (от 70 до 80 млн евро) по переходу Маттейса де Лигта из «Ювентуса».

«Бавария» видит в 22-летнем голландце преемника Давида Алабы, который оставил куда большую пустоту, чем первоначально предполагалось, когда прошлым летом перешел в «Реал»свободным агентом: защита выглядела хрупкой без лидерства австрийца и его громкого игрового подсказа партнерам по команде.

Маттейс де Лигт globallookpress.com

Включение Де Лигта в состав закроет брешь в немецкоязычной оси Мануэля Нойера, Киммиха и Томаса Мюллера в самом сердце команды. Его переход также является еще одним молчаливым признанием: подписанный за 80 миллионов евро Лукас Эрнандес, первый значительный трансфер Салихамиджича в качестве спортивного директора в 2019 году, тем же летом, когда Де Лигта изначально предложили «Баварии», не совсем оправдал ожиданий, которые породил его ценник. Прошлогоднее крупное подписание Дайо Упамекано (42,5 млн евро, «РБ Лейпциг») в защиту также не сняло все вопросы.

Менять курс дорого. Валовые расходы клуба, вероятно, превысят 140 миллионов евро, которые они потратили летом 2019 года до пандемии, и установят новый рекорд, даже без Лаймера и 17-летнего вундеркинда Матиса Теля из французского «Ренна», который является еще одной целью «Баварии».

Около половины их расходов будет компенсировано доходами от продажи Ричардса (9 миллионов евро от «Ноттингем Форест»), Рока (12 миллионов евро, «Лидс Юнайтед») и Роберта Левандовского (50 миллионов евро от «Барселоны»), но мюнхенцам по-прежнему придется надеяться на то, что стадион будет заполнен на протяжении всего этого сезона.

«Бавария» потеряла совокупный доход в размере 150 миллионов евро с тех пор, как пандемия впервые ограничила посещаемость матчей. Оборот в прошлом сезоне (643,9 млн евро) был самым низким с сезона 2016/17 (640,5 млн евро), но клуб, тем не менее, получил небольшую прибыль.

Ожидание наблюдательного совета «Баварии», надеющегося, что доходы вернутся к допандемийному уровню (750,4 млн евро в 2018–2019 годах), также отражает общую готовность руководства клуба к более решительным шагам.

Некоторая робость была мудрой перед лицом экономических трудностей, но теперь пришло время генеральному директору «Баварии» Оливеру Кану заявить о себе как о самой важной фигуре клуба как на деле, так и на словах.

Оливер Кан (слева) globallookpress.com

В первый год своего руководства бывший вратарь сборной Германии в основном оставался в тени, в окружении выпускников бизнес-школ, и прятался за жаргоном консультантов по менеджменту. Председатель правления Герберт Хайнер, с его лощеным стилем управленца с Уолл-Стрит, — 68-летний функционер возглавлял империю Adidas до того, как получил эту работу, — также не смог найти общего языка с верными клубу болельщиками, нуждающимися в четких ответах.

Главный тренер Нагельсманн, которому всего 34 года, часто был брошен один, чтобы отвечать на каверзные вопросы, такие как первоначальный отказ Киммиха сделать прививку от COVID-19 и спонсорское соглашение клуба с Катаром.

Похоже на то, что Хайнер и Кан поняли, что им нужно гораздо более открыто решать проблемы. Оба приняли участие в недавнем круглом столе с болельщиками и экспертами, чтобы обсудить эту катарскую сделку.

Также было заметно, как Кан оказывал небольшое давление как на тренера («мы должны добиться успеха, он это знает»), так и на игроков («второй тайм не соответствовал нашим ожиданиям») в недавнем интервью ведущему немецкому спортивному изданию Kicker, повторяя язык, который использовал бы его более откровенный предшественник Карл-Хайнц Румменигге.

Не менее важной была способность Салихамиджича учиться на предыдущих ошибках. После неудачи с подписанием нападающего «Челси» и сборной Англии Каллума Хадсона-Одои пару лет назад бывший полузащитник «Баварии» по прозвищу Браззо стал более осторожным на публике. В то же время улучшились его отношения с местной прессой, что привело к гораздо меньшему количеству конфронтационных заголовков. Главное, он стал лучше выполнять свою работе.

В то время как некоторые агенты с хорошими связями были менее чем впечатлены его попытками подписать их игроков, когда он начинал несколько лет назад, участник недавних переговоров сообщил The Athletic, что дуэт Салихамиджич-Неппе отточило свои презентационные навыки: «Браззо очень убедительно апеллирует к эмоциям игрока, а Неппе — спокойный парень, который прорабатывает все тактические детали. Они хорошо дополняют друг друга».

Херберт Хайнер и Маттейс Де Лигт globallookpress.com

Де Лигт — последний, кто поддался очарованию и красноречию этого дуэта, быстро решив, что настроен пересечь Альпы из Турина в Мюнхен, несмотря на интерес со стороны «Челси» и других стран. Взяв пример со своего наставника Ули Хенесса, который часто преследовал трансферные цели на протяжении ряда лет, Салихамиджич поддерживал связь с бывшим капитаном «Аякса» после их первого контакта в 2019 году.

Состав «Баварии» будет слишком хорош, чтобы не выиграть чемпионат Бундеслиги 2022-23. Но если клуб хочет снова добиться серьезного успеха в Лиге чемпионов, изменения должны будут выйти за рамки трансферной политики и иерархии; Нагельсманну также придется сделать соответствующие выводы из того, что пошло не так в прошлом сезоне.

Огромное количество звездных игроков, доступных ему в атаке, несомненно, побудит его поэкспериментировать с составом и схемами после ухода Левандовского. Однако история показывает, что раздевалка «Баварии» жаждет стабильности, четкой системы и авторитетного тренера, который сочувствует игрокам, но держится на здоровой дистанции. Чтобы держать все эго игроков под контролем, потребуются еще и хорошие навыки межличностного общения.

Юлиан Нагельсманн globallookpress.com

Нагельсманну нужно убедиться, что он найдет лучший баланс между своей тенденцией к тактическому вмешательству и доверием к своим лидерам на поле, чтобы они тоже могли играть в свой футбол.

После относительно мягкой посадки для него в его дебютном сезоне год назад, когда большинство критиков указывало на ошибки, допущенные выше него в клубной иерархии, действия «Баварии» этим летом облегчат его работу и в то же время сделают ее более напряженной.

Клуб внес свои корректировки. Теперь ему предстоит заставить их работать.