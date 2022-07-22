Бесполезная легенда. Почему Роналду больше не нужен топ-клубам

Ровно год назад Роналду критиковал СМИ за сообщения (абсолютно верные, как оказалось позже) о том, что он полон решимости покинуть Турин.

Но все-таки за четыре дня до закрытия трансферного окна Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Теперь уже экс-капитан «Юве» Джорджо Кьеллини четко обозначил, что команда провалила начало прошлого сезона из-за хаоса, который спровоцировала ситуация с уходом Криштиану.

«Для нас было бы лучше, если бы он ушел раньше. Мы были слегка шокированы, из-за чего недосчитались очков в первых матчах. Безусловно, если бы он ушел раньше, у нас было бы время подготовиться», — заявил Кьеллини.

С подобным «эффектом Роналду» может столкнуть и «МЮ». Команда отлично проводит предсезонную подготовку, правда, пока не очень понятно, есть ли здесь какая-то связь с отсутствием Криштиану, который так и не поехал с «красными дьяволами» в турне по Таиланду и Австралии.

Ответа на этот вопрос нет даже у Эрика тен Хага. С одной стороны, новый главный тренер «МЮ» настаивал на том, что Роналду готов к футболу, который предусматривает высокий прессинг. Но в то же время, нидерландец подчеркивал, что в некоторых случаях тренеру следует отталкиваться от возможностей футболистов.

Очевидно, что Роналду очень невовремя затеял всю эту историю со своим возможным уходом.

Тен Хаг не ожидал, что этим летом ему придется искать нового нападающего. Он надеялся, что эти поиски можно отложить хотя бы до января.

Однако желание Роналду все изменило, породив беспокойство и неопределенность.

Эрлинг Холанд ушел в «Манчестер Сити», «Ливерпуль» подписал Дарвина Нуньеса. И это говорит о том, что сейчас на трансферном рынке серьезная нехватка топ-форвардов.

Впрочем, нет никаких гарантий, что Роналду позволят уйти.

Большая разница между нынешним затруднительным положением «Юнайтед» и ситуацией, в которой оказался «Ювентус» в прошлом сезоне, заключается в том, что на 37-летнего форварда нет спроса.

Роналду и его агент Жорже Мендеш, похоже, просчитались в этом вопросе. Португалец привык получать то, чего он хочет. А сейчас он заинтересован, прежде всего, в том, чтобы стать частью команды, которая будет играть в Лиге чемпионов.

«МЮ», как известно, не попал в ЛЧ, но Мендеш явно промедлил с поиском нового клуба для своего главного клиента.

Прямо сейчас, менее чем за две недели до начала сезона, ни один из топ-клубов не горит желанием приглашать лучшего бомбардира в истории ЛЧ.

Девять главных участников предстоящего розыгрыша ЛЧ не только не могут, но и, похоже, не хотят иметь дело с пятикратным обладателем Золотого мяча.

«Атлетико» Мадрид

В последние дни часто писали о том, что Роналду может перейти в «Атлетико», и эта информация, мягко говоря, удивляет.

Во-первых, Роналду раньше играл за «Реал», главного конкурента «матрасников», и у него были откровенно неприятные стычки с болельщиками «Атлетико». Во время матча между «Ювентусом» и «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» Криштиану показал трибунам пять пальцев, намекая на то, сколько раз он выигрывал Лигу чемпионов.

Во-вторых, Роналду совершенно не подходит под стиль игры Диего Симеоне, который требует, что его команда защищалась на любом участке футбольного поля.

В третьих, и это, пожалуй, самое главное, финансовые требования Роналду станут серьезным препятствием для «Атлетико».

Но как ни странно, это, возможно, один из самых реальных вариантов для Роналду оказаться в команде, которая сыграет в ЛЧ.

«Ювентус»

«Ювентус» явно не получил от перехода Роналду того, на что рассчитывал. Возможно, Криштиану справился со своей задачей, побив ряд рекордов по результативности. И помог в популяризации бренда «Старой синьоры».

Но при этом Роналду не смог помочь «Ювентусу» выиграть Лиги чемпионов.

В итоге разочарованный португалец оставил клуб в самый неудачный момент, почти не дав ему возможности найти адекватную замену.

Только через полгода «Ювентус» приобрел Душана Влаховича, который потенциально способен выйти на один уровень с Эрлингом Холандом.

Даже если он сильно этого захочет, сейчас у Роналду нет никаких шансов вернуться в Турин.

«Пари Сен-Жермен»

Вскоре в «ПСЖ» может освободиться позиция крайнего форварда. Поговаривают, что «Париж» готов выслушать предложения по Неймару.

Но Неймар находится приблизительно в том же положении, что и Роналду: очень немногие команды могут позволить себе трансфер бразильца с его внушительными финансовыми запросами.

Кроме того, Неймар якобы не хочет никуда уходить. Сейчас он сосредоточен, в первую очередь, на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в конце года в Катаре.

Если Ней останется в столице Франции, сложно даже представить, что «ПСЖ» возьмет еще одного игрока с гигантской зарплатой.

«Барселона»

Этим летом «Барселона» была заинтересована в подписании бомбардира, которому уже за 30. Только вместо Роналду каталонцы хотели Роберта Левандовски, и они его заполучили.

При этом переход польского форварда был оформлен с некоторым опозданием из-за финансовых проблем.

Зато теперь в распоряжении Хави есть ряд классных исполнителей. Помимо Левандовски, «Барса» подписала Рафинью и продлила контракт с Усманом Дембеле.

«Барселона» давно известна своими странными действиями на трансферном рынке, но подписание Роналду выглядело бы максимально нелепо даже в их случае.

«Челси»

В какой-то момент неоднозначный переход Роналду в «Челси» казался вполне реальной возможностью.

Криштиану и его агент, судя по всему, очень позитивно оценивали эту идею, как и новые владельцы лондонского клуба.

Однако Томас Тухель был против. И главного тренера «Челси» легко понять.

Тухель только что избавился от Ромелу Лукаку. Последнее, чего бы ему хотелось, это получить еще одного нападающего, который совершенно не вписывается в его тактические планы.

В итоге «Челси» подписал Рахима Стерлинга, игрока, который на 10 лет моложе Роналду, и который максимально соответствует требованиям немецкого специалиста.

«Реал» Мадрид

Ранее этим летом сообщалось, что Мендеш прибыл в Мадрид, и это сразу же стало причиной головокружительных разговоров о возвращении Роналду в «Реал».

Конечно, за этим скрывалась пустота. Флорентино Перес хотел только одного нападающего — Килиана Мбаппе. Француз, как известно, обманул «Мадрид», продлив контракт с «ПСЖ».

Конечно, все еще остается вероятность того, что Перес сделает паническую покупку и вернет Роналду на «Сантьяго Бернабеу», но на данном этапе это кажется маловероятным. Хотя бы из-за того, что Карим Бензема с недавних пор является лучшим форвардом мира. Французу больше не надо выполнять за Криштиану всю грязную работу. А пустоту, которая на какое-то время возникла из-за ухода Роналду, заполнил Жуниор Винисиус.

Как сказал Роналду в прошлом году: «Моя история в "Реале" уже написана».

«Манчестер Сити»

Насколько близок был «Ман Сити» к подписанию Роналду прошлым летом? Известно, что Пеп Гвардиола был в отчаянии после того, как «Тоттенхэм» отказался продавать Харри Кейна.

Но при этом есть понимание, то Гвардиола очень сомневался, когда ему стало известно, что Роналду готов подписать контракт с «Ман Сити».

В руководстве клуба считали, что португалец станет идеальным временным вариантом, но у Гвардиолы были другие мысль на этот счет. Пеп был уверен, что сможет обойтись без результативного форварда еще сезон, и оказался прав.

А в этом году «Сити» подписал Холанда. Новый сезон чемпион Англии начнет с одним из самых опасных нападающих.

Очевидно, что о Роналду здесь даже не вспоминают.

«Ливерпуль»

Можно ли хотя бы представить, что Роналду перейдет к самому ненавистному сопернику «МЮ»? Не беспокойтесь, это невозможно.

И не только потому, что в истории было крайне мало переходов между «МЮ» и «Ливерпулем». В 2007 году Алекс Фергюсон не отпустил в «Ливерпуль» Габриэля Хайнце, заставив его перейтив в «Реал».

И надо понимать, что «Ливерпуль» уже потратил серьезную сумму, купив Дарвина Нуньеса.

Роналду при этом совершенно несовместим с футболом Юргена Клоппа.

Да, ушел Садио Мане, но глупо даже думать о том, что Криштиану будет пахать на фланге так же неутомимо, как это делал сенегалец.

Опять же, не беспокойтесь, это просто невозможно.

«Бавария»

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс не понимал, зачем «Ювентус» подписал Роналду, и честно признавался, что «Бавария» никогда бы не заплатила 100 миллионов евро за 33-летнего нападающего.

С тех пор в мюнхенском клубе сменилось руководство, но политика осталась прежней.

«Бавария», только что продавшая Левандовски «Барсе», не заинтересована в подписании Роналду.

«Несмотря на то, что я считаю Криштиану одним из величайших игроков, этот трансфер не будет соответствовать нашей философии», — сказал генеральный директор «Баварии» Оливер Кан.

Роналду действительно не соответствует футбольной философиии топ-клубов.

Конечно, трансферный рынок порой невероятно непредсказуем. Наверняка что-то странное еще обязательно произойдет.

Роналду нашел возможность уйти из «Юве», а теперь ему, возможно, удастся сбежать с «Олд Траффорд». Но уже давно понятно, что очереди из желающих заполучить Криштиану нет и не будет.