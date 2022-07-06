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    Самый дорогой игрок мира Неймар сейчас никому не нужен

    Какое будущее ожидает бразильца?

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    Неймар
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    Неймар
    Этим летом клубы должны стоять в очереди, чтобы подписать Неймара из «Пари Сен-Жермен», но, несмотря на то, что он является одним из самых узнаваемых футболистов в мире — и автором невероятного количества забитых мячей, чтобы оправдать этот статус — бразильский форвард стал суперзвездой, которая, кажется, никому не нужна, пишет автор ESPN Марк Огден.
    Финансовые реалии и меняющаяся философия футбола будто сговорились, чтобы подписание 30-летнего игрока было чем-то малозначительным или вообще бессмысленным для каждого клуба, который может себе это позволить.

    В соответствии с условиями трехлетнего контракта, подписанного Неймаром с парижанами год назад, 1 июля 2022 года состоялось автоматическое продление его контракта еще на 12 месяцев, так что, похоже, он будет в составе чемпиона Франции до того момента, когда ему будет далеко за 30.

    Но уже стало общеизвестным фактом, что Неймар — по-прежнему самый дорогой футболист мира после его перехода из «Барселоны» за 222 миллиона евро в 2017 году — доступен для аренды или сделки на постоянной основе в нынешнее трансферное окно.

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    Источники ESPN сообщают, что ПСЖ с радостью избавится от его зарплаты в размере 700 тыс. евро в неделю из-за финансового бремени в виде оклада Килиана Мбаппе, который сам подписал новый трехлетний контракт в мае после того, как, видимо, приближался его бесплатный трансфер в «Реал», а также Лионеля Месси, который остается в клубе.

    Неймар, Месси и Мбаппе
    globallookpress.com

    Несмотря на огромное богатство катарских владельцев ПСЖ, ему по-прежнему необходимо создавать имидж жизнеспособного бизнеса, поэтому сокращение фонда зарплаты является необходимостью, но здоровье Неймара за последние сезоны и его сложные отношения с двумя предыдущими тренерами команды — Томасом Тухелем и Маурисио Почеттино — также являются факторами, влияющими на готовность парижан выслушать предложения по поводу игрока.

    Источники сообщили ESPN, что Почеттино был сильно разочарован тем, что, по его мнению, было мягким обращением с бразильцем со стороны клубного руководства, когда экс-тренер «Тоттенхэма» хотел ввести более жесткую дисциплину и более строгие правила поведения вне поля. Тогда как у Тухеля возникли проблемы с тем, чтобы выжать максимум из футболиста, применив прямой и честный подход, чтобы его мотивировать.

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    • Успехи Неймара на поле за последние три года также разочаровали. Он провел всего 55 матчей в Лиге 1 за три сезона, забив за это время 35 голов. Хотя и помог ПСЖ выйти в финал Лиги чемпионов в 2020 году, где команда Тухеля проиграла «Баварии» со счетом 0:1 в Лиссабоне, Неймар так и не стал ключевой фигурой в данном турнире, ради которого он был подписан, когда перебрался из «Барселоны» пять лет назад.

    Таким образом, становится ясно, почему ПСЖ готов избавиться от него, особенно сейчас, когда Мбаппе и Месси имеет более высокий статус в клубе. Но хотя легко спорить о причинах, по которым «Пари Сен-Жермен» может преуспеть и без Неймара — это проще, когда в команде есть Мбаппе и Месси, — отсутствие очевидного варианта для продолжения выступлений бразильца является отражением нынешнего футбола, а также того, как он стал символом другой эпохи.

    В 30 лет Неймар все еще достаточно молод, чтобы провести еще как минимум четыре года на высшем уровне, и статистика его голов невероятна, несмотря на все его проблемы с травмами. С момента переезда в Европу в 2013 году, когда он перешел в «Барселону» из «Сантоса», форвард забил 205 мячей в 330 матчах за каталонцев и парижан, а также сделал 136 ассистов. Он также забил 74 гола в 119 играх за сборную Бразилии — только Пеле с 77 голами забил больше в составе пятикратного победителя чемпионатов мира.

    Неймар в сборной Бразилии
    globallookpress.com

    Несчастье Неймара в том, что его послужной список меркнет по сравнению с послужным списком Месси и Криштиану Роналду — двух великих современников, которые всегда затмевали форварда, поэтому он, возможно, не получает того признания, которого заслуживают его таланты.

    Но аргентинец и португалец также более стабильны, физически более готовы и менее подвержены отвлекающим факторам вне поля, чем бразилец, и в результате его собственная репутация запятнана. В то время, как Месси и Роналду заслужили мировое признание, Неймар по-прежнему считается любителем вечеринок, который может привести в ярость болельщиков, тренеров и партнеров по команде своим подходом к игре.

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    • Тем не менее, в лице бразильца все еще есть фигура, которая выигрывает матчи, что делает еще более удивительным то, что у ПСЖ возникли проблемы с поиском для него клуба. Но поскольку современный футбол требует, чтобы каждый игрок работал усерднее, чем когда-либо, как с мячом, так и без него, неспособность или нежелание Неймара участвовать в отборе делает его роскошью, без которой лучшие команды могут обойтись.

    «Манчестер Сити» может позволить себе платить зарплату бразильцу, но он не соответствует требованиям Пепа Гвардиолы. «Манчестер Юнайтед» мог бы увидеть огромную коммерческую ценность в подписании Неймара, но, хотя в последние годы он бы подошел идеям клуба, решимость переориентироваться на футбол под руководством нового тренера Эрика тен Хага означает, что форвард — неподходящий игрок в неподходящее время.

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    • Та же история с «Ливерпулем» и «Баварией» — нападающий просто не подошел бы их философии, а ведущие итальянские клубы вроде «Милана», «Интера» и «Ювентуса» не могут себе его позволить. «Барселону» постоянно связывали с желанием вернуть Неймара на «Камп Ноу», где он помог клубу выиграть пятую Лигу чемпионов в своей истории в сезоне 2014/15, но финансовая ситуация делает такой трансфер невозможным.

    Что касается «Реала», не сумевшего подписать Мбаппе, было бы унизительно помогать ПСЖ выкупать новый контракт француза, забрав у них Неймара. Слухи связывают Неймара с «Челси», перешедшего в собственность после продажи Романа Абрамовича группе, возглавляемой совладельцем «Лос-Анджелес Доджерс» Тоддом Боэли, но у команды другие приоритеты, и сейчас это было бы интересным решением со стороны ее наставника Тухеля снова поработать с Неймаром.

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    • Таким образом, парижане и Неймар могут в конечном итоге застрять друг с другом в продолжительных отношениях, которые не работают никому из них на пользу. Он слишком хорош для своей карьеры, чтобы бесцельно дрейфовать к ее неудовлетворительному завершению, но если ты слишком дорог и не вписываешься в современный футбол, трудно увидеть выход для Неймара и ПСЖ.

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