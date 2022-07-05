Роналду и еще пять идеальных новичков для «Челси»

Как будет выглядеть «Челси» после закрытия трансферного окна — это, пожалуй, один из самых интересных вопросов футбольного лета. Но уже сейчас очевидно, что в лондонском клубе намечаются серьезные изменения.

Во-первых, команде Томаса Тухеля после ухода Ромелу Лукаку срочно нужен новый нападающий. Кроме того, не исключено, что Лондон покинет Тимо Вернер.

А защиту «Челси» и вовсе придется собирать почти зановом. Андреас Кристенсен уехал в «Барселону», туда же вскоре может отправиться и Маркос Алонсо. Антонио Рюдигер после очень успешного периода на «Стэмфорд Бридж» перешел в мадридский «Реал». В сторону «Барселоны» поглядывает и Сесар Аспиликуэта.

Поэтому нет ничего странного в том, что «Челси» чаще остальных упоминается в трансферных сводках. Правда, пока «синие» так никого и не купили.

Но трансферы будут, новый владелец клуба Тодд Боэли намерен сделать все, чтобы в юго-западной части Лондона как можно скорее забыли о Романе Абрамовиче. Есть версия, что американский миллиардер готов потратить как минимум 200 миллионов фунтов.

И прямо сейчас попробуем представить, на кого Боэли и Тухель потратят эту внушительную сумму.

Маттейс де Лигт («Ювентус»)

Маттейс де Лигт globallookpress.com

«Челси» потерял двух ключевых защитников — Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Очевидно, что усиление обороны является ключевой задачей «синих» в это межсезонье. В защите образовалась самая настоящая дыра.

И де Лигт — один из тех, кто мог бы стать идеальным вариантом для «Челси». К слову, лондонцы практически не скрывают своего интереса к 22-летнему нидерландцу, который, похоже, не горит желанием оставаться в скучном Турине.

Правда, есть одна проблема. В контракте Маттейса с «Ювентусом» прописана внушительная сумма отступных — 103 миллиона фунтов. Чересчур серьезная сумма даже для «Челси».

Но помимо денег, «Челси» готов предложить «Старой синьоре» одного из своих игроков. Поговаривают, что в сделку могут включить Тимо Вернера. Сложно сказать, хочет ли этого немецкий форвард, но, с другой стороны, это намек на, что Тухелю он больше не нужен.

«Ювентус» продолжает думать, предложение выглядит довольно заманчиво. И скорее всего, «Челси» добьется своего. Де Лигт в последнее время не скрывал, что хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.

Жюль Кунде («Севилья»)

Жюль Кунде globallookpress.com

«Челси» пытался приобрести Кунде еще в прошлом году, но так и не смог договориться с «Севильей».

И сейчас переговоры, судя по всему, тоже продвигаются не очень бодро. Испанцы, понимая, что француз в будущем будет одним из лучших защитников мира, не планируют уступать в цене.

Кунде идеально подходит «Челси» на роль правого центрального защитника. Тухель легко найдет место для 23-летнего футболиста в своей оборонительной схеме.

«Севилья» требует 60 миллионов евро. «Челси» пока торгуется, но, вероятно, согласится на условия испанцев.

Жонатан Клосс («Ланс»)

Жонатан Клосс globallookpress.com

Вряд ли кто-то слышал об этом парне до прошлого сезона, но с недавних пор это игрок сборной Франции.

Клосс стал одним из открытий минувшего чемпионата Франции, забив в 37 матчах пять мячей и сделав 11 результативных передач.

Интересно, что в одном из интервью, еще до того, как стать известным, Клосс признался, что является болельщиком «Челси».

В отличие от де Лигта и Кунде, 29-летний Клосс абсолютно бюджетный вариант для усиления состава. Трансфер француза обойдется в 10 миллионов фунтов. Получить такого игрока за такие деньги — это действительно подарок.

При этом важно отметить, что Клосс способен играть не только в средней линии, но и правом фланге обороны. Универсальность Жонатана может очень пригодиться Тухелю по ходу сложнейшего сезона.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

Рахим Стерлинг globallookpress.com

Есть мнение, что Тухель настаивает на том, чтобы новые хозяева «Челси» приложили максимальные усилия для подписания Стерлинга. Немец уверен, что вингер «Манчестер Сити» существенно усилит атакующую линию.

Еще бы, в 337 матчах за «Ман Сити» Рахим забил 131 гол и сделал 94 результативные передачи.

И уже ни для кого не секрет, что Стерлинг хочет сменить команду. Контракт 27-летнего англичанина рассчитан до конца следующего сезона, поэтому «Ман Сити» постарается расстаться с игроком этим летом, чтобы не упустить возможность получить компенсацию.

Британские СМИ утверждают, что действующий чемпион Англии отпустит Стерлинга в обмен на 45-50 миллионов фунтов. Возможно, кто-то скажет, что это чересчур в случае с игроком, у которого остался один год по действующему контракту, но Рахим точно стоит этих денег.

Вне всяких сомнений, Стерлинг быстро станет одним из лидеров «Челси».

Усман Дембеле (без клуба)

Усман Дембеле globallookpress.com

Только представьте: слева Стерлинг, а справа — Дембеле. С таким нападением «Челси» будет в состоянии разорвать любую оборону АПЛ.

Лондонскому клубу всегда нравился французский вингер, но в последнее время их интерес стал особенно настойчивым. С недавних пор Усман находится в статусе свободного агента.

Дембеле пока так и не смог продлить контракт с «Барселоной». В том числе из-за того, что у него есть несколько заманчивых предложений из Англии.

В отличие от «Барсы», «Челси» точно в состоянии удовлетворить финансовые запросы 25-летнего футболиста. И это одна из причин, почему Усман до сих пор отказывал своему бывшему клубу — он реально знает, что делать.

Так или иначе, а кому-то очень повезет. В прошлом сезоне Дембеле сыграл в чемпионате Испании 21 матч и сделал 13 результативных передач.

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

Криштиану Роналду globallookpress.com

А это уже не просто фантазии. Так совпало, что Роналду хочет как можно скорее сбежать из «Манчестер Юнайтед», а новый владелец «Челси» Тодд Боэли очень хочет видеть португальца на «Стэмфорд Бридж».

Конечно, кто-то скажет, что гоняться за 37-летним форвардом далеко не самая лучшая затея для клуба с такими амбициями. Но с другой стороны, прошлый сезон показал, что Криштиану по-прежнему в порядке.

Несмотря на все проблемы «МЮ», Роналду все равно показал отличную результативность, забив 24 мяча — больше, чем любой игрок «Челси».

У «МЮ» нет ни малейшего желания продавать свою легенду прямому конкуренту, но ключевым будет решение самого Роналду.

Боэли уже обсудил этот вопрос с агентом футболиста Жорже Мендешем. Но еще больше болельщиков «МЮ» настораживает отсутствие Роналду в расположении клуба. Форвард пропустил первые тренировки, сославшись на семейные обстоятельства.

Если Роналду не придется выполнять кучу лишних функций, как это было в «МЮ», где его постоянно упрекали в нежелании помогать обороне, он, безусловно, принесет много пользы команде Тухеля.