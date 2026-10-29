«Манчестер Сити» прошёл «Брайтон» в Кубке лиги только по пенальти после 2:2 в основное время. Команда Энцо Марески дважды уступала по ходу матча, долго выглядела слишком медленной и почти не контролировала игру после перерыва. «Брайтон» Фабиана Хюрцелера дважды выходил вперёд, Рюттер едва не забил третий, а в концовке Виффер попал в штангу. Но послематчевая серия осталась за хозяевами: после промаха Ковачича Рульи потащил удары Аяри и Данка подряд и отправил обладателя Кубка лиги в следующий раунд.

Обе команды вышли далеко не оптимальными составами. У «Сити» отдых получили Холанн, Рубен Диаш, Эллиот Андерсон, Доннарумма и Гвардиол, а Мареска сделал девять изменений после поражения от «Астон Виллы». В составе «Брайтона» перестановок было семь, при этом матч не превратился в кубковую проверку резервистов. «Брайтон» сразу предложил привычную интенсивность с высоким прессингом, быстрыми передачами после отбора и постоянными рывками в освободившиеся зоны. «Сити» тоже пытался строить игру через контроль, но выглядел менее цельно.

«Манчестер Сити» — «Брайтон» globallookpress.com

Шерки с первых минут был самым заметным у хозяев. Он тащил мяч вперёд, зарабатывал стандарты и пытался ускорять атаки, Фоден смещался с правого края в полуфланг, но Флойд Самба почти не получал удобных передач в штрафной. Первым серьёзным предупреждением для «Сити» стал эпизод, когда Боскальи перебросил линию обороны, Аяри продолжил поперёк, и гости едва не открыли счёт. Рульи тогда справился, а на 30-й минуте уже был бессилен.

После быстрой атаки Рюттер прострелил низом, Ялкуйе подставился под мяч, и тот после касания Рульи всё равно залетел в ворота — 0:1. Эпизод выглядел пограничным в контексте возможного офсайда, но ВАР на этой стадии Кубка лиги не использовался, поэтому гол засчитали.

Ялкуйе празднует гол globallookpress.com

Ковачич красиво сравнял, но «Сити» тут же пропустил

Преимущество гостей держалось недолго. Самба зацепился за мяч в штрафной, Фоден подобрал продолжение и откатил под удар Ковачичу, хорват пробил низом с линии штрафной, и мяч от штанги залетел в угол — 1:1. Это был тот редкий момент, когда «Сити» довёл атаку до логичного завершения через центр, а не благодаря очередной гениальной идее Шерки.

Ковачич празднует гол globallookpress.com

До перерыва хозяева могли выйти вперёд: Гехи бил головой, Аллан получил пространство в штрафной, но «Брайтон» выстоял. В перерыве у «Сити» Айт-Нури вышел вместо Буадди, Макэйду — вместо Самбы. Фоден и О’Райли получили другие роли, но перестройка не успела даже оформиться в цельный рисунок, как «Брайтон» снова забил. На 47-й минуте гости легко прошли через линии, Хаджам прострелил справа, а Рюттер замкнул — 1:2.

Гол Рюттера globallookpress.com

После этого для «Сити» начался самый тяжёлый отрезок матча. Команда стала ошибаться в передачах, не успевала за движением соперника и почти не угрожала воротам Стила. Рюттер мог делать дубль: сначала Рульи перевёл его дальний удар в перекладину, затем форвард ещё раз опасно убегал и не реализовал свой шанс.

К 60-й минуте стало очевидно, что ротация Марески не работает так, как хотелось. «Сити» проигрывал по темпу и почти не создавал моментов — тогда-то на поле появился Доку, и эффект был почти мгновенным. Бельгиец начал обыгрывать один в один, растягивать оборону и заставил «Брайтон» опускаться глубже. Через несколько минут он уже вывел Айт-Нури в свободную зону слева, а затем ещё раз прорвался и прострелил внутрь. С этого момента «Сити» впервые надолго запер гостей у их штрафной.

Доку с мячом globallookpress.com

Фоден заработал опасный штрафной, Шерки пробил низом, а Витор Рейс успел подставить ногу и изменить направление мяча. Стил уже падал в другую сторону — 2:2. До выхода Доку хозяева постепенно отпускали матч, а с Жереми на поле темп вырос, фланги заработали быстрее, а «Брайтону» пришлось больше думать об обороне. При этом в концовке именно гости могли выигрывать! Виффер после стандарта отправил мяч в штангу, а чуть позже Минте пробил выше.

Витор Рейс празднует гол globallookpress.com

Ковачич не забил в серии, но Рульи спас дважды подряд

Серия пенальти началась без особенных нервов. Фоден, Энцо Фернандес и Доку забили свои удары, у «Брайтона» ответили Гросс, О’Райли и Де Кёйпер. Первым ошибся Ковачич — Стил угадал направление и отбил удар. Казалось, гости должны реализовать преимущество, но включился Херонимо Рульи. Сначала аргентинец красиво прыгнул за ударом Аяри и вытащил не самый лёгкий пенальти. Шерки после этого спокойно забил пятый удар «Сити», а к точке пошёл Льюис Данк — и Рульи снова угадал! Два сейва подряд — и «Сити» продолжает защищать трофей.

Рульи празднует победу с командой globallookpress.com

Достаточно противоречивый матч для Марески и всего «Сити». С одной стороны, глубокая ротация почти стоила команде турнира. Молодой состав долго уступал «Брайтону» и в скорости, и в цельности, а после 1:2 вообще выглядел близким к вылету. С другой — сработали замены, а Рульи идеально оправдал выбор на кубковый матч.

Через несколько дней эти команды снова встретятся на «Этихаде», уже в чемпионате, где контекст будет совсем другим. Но первая серия этого мини-противостояния уже показала главное — даже сильно обновлённый «Брайтон» умеет заставить «Сити» играть на пределе, а у Марески теперь есть ещё один аргумент в пользу того, что Рульи можно доверять чаще одного раза в год.