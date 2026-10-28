«Ливерпуль» и «Челси» играют на «Энфилде» в четвертом раунде Кубка английской лиги. Для хозяев это очередной матч внутри очень плотного отрезка между Лигой чемпионов и встречей с «Арсеналом» в АПЛ, тогда как команда Хаби Алонсо не участвует в еврокубках и может распределять силы заметно свободнее. Поэтому при всей разнице в текущей форме именно глубина составов и отношение тренеров к турниру могут оказаться не менее важны, чем привычный статус пары.

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45+4' Перерыв в Ливерпуле! Ничья после первого тайма и двух пенальти, во второй половине однозначно будет ярко. Отдыхаем 15 минут!

45+3' «Челси» несколько раз подряд запускал мяч в штрафную хозяев, и каждый раз Араухо выигрывал борьбу! Отличный тайм проводит защитник.

45+1' Ох, вынужденная замена! Колвилл вышел вместо Лакруа в составе «Челси».

45' Арбитр добавил три минуты.

45' Лакруа на газоне, нужна помощь врачей защитнику «Челси». Кажется, проблемы с задней поверхностью бедра.

44' Гакпо пробил из-за штрафной с отскоком от газона — Пендерс выручил!

Статистика матча 0 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 3 Угловые удары 0 1 Офсайды 1 6 Фолы 2

43' ГОООООООЛ! Сравнял «Ливерпуль»! Гакпо хлёстко пробил в левый от себя угол под самую штангу, а Пендерс прыгнул в другую сторону. 1:1, очень быстро вернулся ничейный счёт.

Пенальти Гакпо globallookpress.com

42' А теперь ещё и пенальти в ворота «Челси»! Фофана коснулся мяча рукой в борьбе с ван Дейком — даже без ВАР тут всё вполне очевидно.

41' Ньони поймал мяч на ногу у штрафной «Челси» и неплохо пробил, но попал в Фофана.

40' ГОООООООЛ! Впереди «Челси»! Роджерс разбежался и уверенно уложил мяч в правый угол, Мамардашвили не угадал направление. 0:1, гости впереди в концовке тайма!

Пенальти Роджерса globallookpress.com

38' Ого, Джордан Хендерсон идёт бить! А нет, он всего лишь принёс мяч к точке и отдал его Моргану Роджерсу.

37' Пенальти в ворота «Ливерпуля»! Кайседо явно опередил Гравенберха, а тот сзади двумя ногами влетел в полузащитника «Челси».

Фол Гравенберха globallookpress.com

35' У Роджерса не получился навес с левого фланга, мяч перелетел всю штрафную.

33' И снова не прошёл пас из глубины на Гакпо! Ван Дейк здорово вырезал передачу, которую не ждал Коди.

31' Снова угловой заработал «Ливерпуль», Пендерс и Гюсто не разобрались в своей штрафной.

30' Гомес вбросил мяч из аута в штрафную «Челси», Араухо вроде бы зацепился, но пробить не дали уругвайцу.

28' Ньони в блестящем подкате остановил контратаку «Челси», а пас на Гакпо снова не прошёл.

27' «Ливерпуль» заработал угловой.

25' Роджерс упал в штрафной «Ливерпуля» после контакта с Араухо – было похоже на пенальти, но арбитр не реагирует.

24' Фофана опасно разогнал атаку через центр ипытался отдать проникающий пас на Уэлбека, но ва Дейк успел подстраховать.

22' Кайседо в касание пробил из-за штрафной и не попал в створ.

21' Макконнелл рукой остановил прорыв Роджерса и получил жёлтую карточку.

18' Ван Дейк толкнул Гюсто в борьбе за мяч – арбитр зафиксировал фол в атаке.

17' Цимикас с левого фланга навесил в штрафную, Кайседо и Фофана на разобрались, и мяч ушёл на угловой.

14' Ньони отобрал мяч у Кайседо на половине поля «Челси», но обостряющая передача на Гакпо не прошла.

12' Роджерс пытался вырезать тонкий пас в штрафную на Нету — Мамардашвили забрал мяч на выходе.

11' Кумас перестарался в прессинге и на полной скорости воткнулся в Лакруа. Жёлтая карточка игроку «Ливерпуля».

09' Пендерс выбил мяч в направлении Педру Нету, тому не дал сыграть Цимикас.

07' Цимикас навешивал со штрафного в направлении Араухо, уругвайцу не дали добраться до мяча.

05' Нгумоа пошёл в дриблинг и наткнулся на фол со стороны Нету. «Ливерпуль» подаёт штрафной.

Нгумоа с мячом globallookpress.com

03' Ван Дейк поднялся высоко и не дал Хендерсону забросить мяч на ход Педру Нету.

01' «Ливерпуль» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

23:00 Команды уже на поле «Энфилда»! Там сегодня аншлаг и около 12 градусов, классическая атмосфера английского футбола.

22:50 Матч обслуживает бригада во главе с Дарреном Инглендом. Его ассистенты — Скотт Леджер и Акил Хоусон, резервный арбитр — Крейг Поусон.

22:45 Есть и важное отличие регламента от большинства больших матчей. ВАР в этом раунде не используется, потому что не все стадионы участников соответствуют требованиям системы, а при ничьей после 90 минут команды сразу перейдут к серии пенальти без дополнительного времени. Для тренеров это меняет и управление концовкой — если счёт останется равным, держать на поле сильных пенальтистов придется уже к финальному свистку, а не рассчитывать еще на полчаса футбола.

22:40 История этой пары в Кубке лиги вообще заслуживает отдельного внимания. «Ливерпуль» и «Челси» встречались в турнире десять раз: по четыре победы у каждой команды и две ничьи. Последние два кубковых противостояния пришлись уже на финалы на «Уэмбли»: в 2022 году «Ливерпуль» выиграл серию пенальти после 0:0, а в 2024-м победил благодаря голу ван Дейка в дополнительное время. При этом в последних очных встречах небольшое преимущество уже у «Челси». Лондонцы не проигрывают «Ливерпулю» три матча подряд, однако на «Энфилде» не побеждали с марта 2021 года. Последняя встреча здесь завершилась 1:1, а в нынешнем сезоне команды уже играли между собой в чемпионате, где «Челси» выиграл 2:1. Так что у хозяев есть и свежая спортивная мотивация, а не только желание пройти дальше в Кубке.

22:35 Для Хаби Алонсо это очередное возвращение на стадион клуба, за который он когда-то играл, но в роли тренера «Энфилд» пока не приносит ему приятных воспоминаний. Здесь он уже проигрывал 0:4 с «Байером» и 0:1 с «Реалом», а теперь приезжает с новой командой и снова сталкивается с соперником, который в домашних матчах умеет резко поднимать темп после перерыва. Ираола, в свою очередь, может проверить свою модель против одного из самых технически насыщенных составов Англии.

22:30 Джордан Хендерсон выйдет в старте и, конечно, будет главной фигурой стартовых минут. Бывший капитан «Ливерпуля» теперь выступает за «Челси», что само по себе добавляет матчу эмоциональный слой. Рядом с Мойсесом Кайседо его опыт особенно важен, учитывая неочевидный выбор Алонсо в атаке.

22:25 А в таком составе начнёт «Челси»: Пендерс, Ачимпонг, Фофана, Лакруа, Гюсто, Кайседо, Лавия, Хендерсон, Роджерс, Нету, Уэлбек.

22:20 Состав«Ливерпуля» на кубковый матч: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк, Цимикас, Араухо, Гравенберх, Ньони, Макконнелл, Гакпо, Кумас, Нгумоа.

22:15 Потери у гостей тоже заметные. Коул Палмер дисквалифицирован после удаления в матче с «Тоттенхэмом», Жоау Педру выбыл на несколько недель из-за травмы бедра, Рис Джеймс и Эмилиано Мартинес также остаются вне игры. При этом Эммануэль Эмега вернулся к тренировкам и снова доступен, а Эстевао может впервые больше чем за месяц начать матч с первых минут. Майк Пендерс, несмотря на ошибку в предыдущей встрече, должен сохранить место в воротах.

22:10 При этом именно Кубок лиги пока получился для «Челси» максимально открытым и результативным. В предыдущем раунде команда обыграла «Лидс» 6:3, показав и большой атакующий потенциал, и знакомые проблемы в обороне. Для Алонсо этот турнир удобен еще и структурно — без еврокубковой нагрузки у него больше возможностей использовать сильный состав, не думая о матче через два-три дня, поэтому «Челси» объективно может позволить себе отнестись к поездке в Ливерпуль серьезнее, чем хозяева.

22:05 У «Челси» перед поездкой на «Энфилд» настроение гораздо менее приятное. В последнем туре команда Алонсо дома проиграла «Тоттенхэму» 0:2, причем для гостей это была лишь вторая победа на «Стэмфорд Бридж» в 37 последних матчах чемпионата. В целом форма лондонцев остается рваной: две победы, два поражения и ничья в последних пяти встречах АПЛ хорошо описывают команду, способную провести один очень сильный матч, а через несколько дней резко потерять качество.

22:00 Однако в Кубке лиги почти наверняка будет совсем другой состав. Конор Брэдли, Юго Экитике, Джереми Фримпонг, Джованни Леони и Доминик Собослаи недоступны, состояние Вирца и Виктора Муньоса всё ещё не идеальное, а Алиссон, Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх, Барколя и Исак могут получить отдых перед воскресной встречей с «Арсеналом». Это открывает дорогу молодым игрокам вроде Рио Нгумоа, Трея Ньони, Джеймса Макконнелла и Льюиса Кумаса, для которых подобный матч становится реальным шансом закрепиться ближе к основной обойме.

21:55 При Ираоле атака становится всё убедительнее. Александр Исак забил уже шесть мячей в сезоне, Брадли Барколя всё чаще влияет на результативные эпизоды, а Флориан Вирц и Коди Гакпо дают тренеру несколько вариантов построения последней трети. В последних пяти матчах «Ливерпуль» забил 16 мячей, но при этом пропустил 9, и именно оборонительная нестабильность пока остается главным ограничением нынешней команды. Всего один сухой матч на этом отрезке не слишком соответствует амбициям клуба, который снова хочет бороться сразу за несколько трофеев.

21:50 «Ливерпуль» наконец-то начинает выглядеть так, как от него ждали после назначения Андони Ираолы. Команда выиграла четыре последних матча во всех турнирах, включая яркие 4:3 с «Вильярреалом» в Лиге чемпионов и 2:0 против «Брайтона» в чемпионате, причем последняя победа стала для мерсисайдцев первой домашней в нынешнем сезоне АПЛ. До этого были успехи против ЛАСК и «Брентфорда», так что после не самого ровного старта команда впервые выдала действительно стабильный отрезок.