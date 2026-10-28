В среду, 28 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Английской лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Брайтон». Игра начнётся в 22:30 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

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22:07 Главный арбитр встречи — 43-летний Эндрю Мэдли.

22:01 В последние пару лет «Брайтон» — один из самых неприятных соперников для «Ман Сити»: «горожане» 4 матча подряд не побеждают в личных встречах — дважды уступили, дважды сыграли вничью. Есть, правда, и другой факт: «Брайтон» ни разу в своей истории не обыгрывал «Сити» на выезде, хотя приезжал к нему в гости целых 17 раз — впервые это случилось в далёком 1979-м.

21:57 Стартовый состав «Брайтона»: Стил, Коштинья, Свобода, Боскальи, Хаджам, Гросс, Айяри, Гомес, Хиншелвуд, Ялькуйе, Рюттер.

21:49 Стартовый состав «Манчестер Сити»: Рульи, Льюис, Рейс, Гехи, О’Райли, Буадди, Ковачич, Фоден, Шерки, Аллан, Самба.

21:45 Сегодняшний матч пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад», вмещающем 53 400 зрителей.

21:40 В прошлом раунде «чайки» уже выиграли в Манчестере — отыгрались с 0:2 против «Юнайтед» на «Олд Траффорд» и победили 3:2. Теперь можно лишь во второй раз в истории клуба добраться до четвертьфинала Кубка лиги. Помочь способны вернувшиеся после травм Янкуба Минте и Матс Виффер, а вот участие Ферди Кадиоглу и Чемы Андреса после повреждений на «Энфилде» под вопросом.

21:35 «Брайтон» тоже оступился на выходных: поражение от «Ливерпуля» (0:2) прервало беспроигрышную серию из 8 матчей. Но команда Фабиана Хюрцелера остаётся третьей в АПЛ, а по забитым мячам вообще лидирует — 23 за 8 туров. Правда, после разгрома «Кристал Пэлас» (5:0) «чайки» не забили ни «Яблонцу» в Лиге конференций (0:0), ни мерсисайдцам.

21:30 В Кубке лиги Мареска даёт шанс резервистам: против «Норвича» сделал 10 изменений в старте и получил победу 5:0. Перестановки будут и сегодня — тренер уже подтвердил выход Херонимо Рульи в воротах, а Холанну и ещё 4 основным футболистам после матча с «Виллой» предоставил 3 дня отдыха. Календарь плотный: уже в субботу «Сити» снова примет «Брайтон», теперь в чемпионате.

21:25 «Манчестер Сити» выиграл 10 из 12 матчей нынешнего сезона, а субботнее поражение от «Астон Виллы» (1:2) стало лишь вторым. До поездки в Бирмингем «горожане» обыграли «Ипсвич» (3:2) и разгромили АЕК в Лиге чемпионов (5:1). С атакой у команды Энцо Марески всё в порядке, но в каждой из последних трёх встреч она пропускала — даже когда забивала сама по 5 мячей.

21:20 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.75.