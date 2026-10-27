28 октября в 1/8 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Брайтон». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Манчестер Сити»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Сити» имеет поровну очков с «Арсеналом». Команда забила 20 мячей при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Астон Вилле» — 1:2.

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До того «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов разгромил АЕК — 5:1, к тому же чуть раньше одолел «Ипсвич» — 3:2. «Горожане» ожидают приговора в связи с известными событиями.

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Состояние команды: «Манчестер Сити» ныне крайне нестабилен в плане результатов, зато в кадровом аспекте выглядит весьма выгодно.

При этом «Манчестер Сити» победил в двух последних домашних поединках, наколотив в них восемь мячей в ворота соперников. Ну и конечно же привычно результативен Эрлинг Холанн. Норвежец настрелял 9 мячей в АПЛ и четыре в Лиге чемпионов. Да и настрой на Кубок лиги у команды будет максимальным.

Наверняка «горожане» будут активно атаковать. Холанн и компания постараются впервые за два с половиной года одолеть строптивых «чаек».

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» силен, но крайне нестабилен. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» на пять очков отстает от дуэта лидеров АПЛ. Команда забила 23 мяча при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках чемпионата вчистую уступила «Ливерпулю» — 0:2.

До того «Брайтон» в Лиге конференций не сумел переиграть «Яблонец» — 0:0, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Кристал Пэласом» — 5:0. «Чайки» не забивали в двух последних матчах.

Состояние команды: «Брайтон» пытается закрепиться в группе лидеров, к тому же в последние годы успешно противостоит «горожанам».

При этом «Брайтон» имеет вполне крепкий по именам состав, да и в плане надежности тылов выглядит симпатично. Команда прекрасно атакует, вот только едва ли сумеет удержать такой темп на дистанции. До двух последних матчей «чайки» победили и не пропускали в четырех поединках кряду.

Безусловно, «чайки» не собираются лишь обороняться. К тому же моральное состояние соперника ныне далеко от безоблачного...

На что ставят в матче Манчестер Сити — Брайтон Букмекерские коэффициенты на матч Манчестер Сити — Брайтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.57. Ничья — в 4.33, выигрыш «Брайтона» — в 4.75.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.48, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.60.

Прогноз: «Чайки» в последнее время успешно противостоят «Манчестер Сити», к тому же оппонент нынче находится в непростом психологическом состоянии.

2.75 Проход «Брайтона» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Проход «Брайтона» за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт