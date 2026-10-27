«ПСЖ» дома обыграл «Лион» и впервые в этом сезоне вышел на первое место в Лиге 1. После ярких 4:2 с «Барселоной» в Лиге чемпионов парижане провели медленный и вязкий матч, несмотря на заметное преимущество. Но именно в такой ситуации особенно хорошо проявилась глубина состава Луиса Энрике. Сенни Меюлю забил через семь минут после выхода на замену, а Мика Годтс, тоже начавший встречу на скамейке, сначала помог организовать первый гол, а затем сам поставил точку. Для бельгийца этот мяч стал первым за «ПСЖ». «Лион» держался больше часа благодаря Доминику Грейфу и редким контратакам, но в концовке не выдержал свежести парижской скамейки.

На фоне матча с «Барселоной» состав «ПСЖ» снова выглядел непривычно. Команда осталась без Хвичи Кварацхелии, Усмана Дембеле, Маркиньоса и Нуну Мендеша, причём потеря грузина особенно ощущалась после новости о разрыве крестообразной связки. До игры трибуны поддержали Кварацхелию баннером, а сам матч быстро показал, насколько сильно Парижу не хватает привычной резкости на флангах.

«ПСЖ» – «Лион» globallookpress.com

«ПСЖ» сразу забрал мяч и начал давить высоким прессингом, но долгое время это преимущество оставалось стерильным. Фабиан Руис пробовал издали, Дезире Дуэ постоянно искал пространство между линиями, Ферран Торрес открывался в штрафной, однако «Лион» защищался очень низко и терпеливо. Первый по-настоящему большой момент парижан создали только после ошибки гостей.

Таннер Тессманн потерял мяч, Торрес оказался перед Грейфом, но вратарь «Лиона» выставил ногу и спас. Через несколько секунд испанец получил ещё один шанс, однако снова не смог переиграть голкипера. Грейф вообще был главным игроком первого часа в составе гостей. Он не только отбивал всё, что летело в створ, но и позволял «Лиону» сохранять свой первоначальный план — переживать давление и ждать редкого выхода в контратаку.

«ПСЖ» – «Лион» globallookpress.com

«Лион» почти не атаковал, но дважды заставил Сафонова спасать

При всей территориальной пассивности команда Паулу Фонсеки не была полностью беззубой. Самый опасный эпизод первого тайма начался с рывка Эрнеста Нуама, который протащил мяч и вывел Жюльена Дюранвиля один на один с Матвеем Сафоновым. Российский вратарь быстро сократил угол и выиграл дуэль, и уже через пару минут ему снова пришлось вступать в игру — после углового Захари Атекеме хлёстко пробил из-за штрафной, но Матвей справился.

Сейв Сафонова globallookpress.com

Эти два момента были напоминанием, что при всей осторожности «Лион» способен наказать за потерю концентрации, но в остальном хозяева достаточно спокойно гасили попытки гостей перейти в быстрый выпад. Большая часть игры всё равно проходила на половине «Лиона», а «ПСЖ» при этом слишком часто упирался в плотность у штрафной.

Дуэ был самым живым игроком в атаке, но ему постоянно не хватало последнего касания. Аклиуш пытался открываться между защитниками, Жоау Невеш несколько раз подключался вторым темпом и после перерыва даже пробил через себя, но мяч ушёл выше. К 60-й минуте становилось всё очевиднее — проблема не в том, что Париж не контролирует матч, а в том, что контроль никак не превращается в гол.

Луис Энрике вдохнул жизнь в игру серией замен

Первым пошёл Мика Годтс, на 57-й минуте он сменил Жоау Невеша, затем на 65-й появились Меюлю и Люка Эрнандес. Эти перестановки заметно изменили скорость атак — у «ПСЖ» стало больше движения без мяча и больше вертикальных рывков вокруг штрафной. До этого команда долго строила атаки через владение и короткие передачи, а после замен стала быстрее добираться до последней трети.

На 72-й минуте всё наконец-то «щёлкнуло»: Эрнандес подключился слева, Годтс подхватил мяч и отдал на Меюлю, а тот мощно пробил в ближний угол с линии штрафной — 1:0. Грейф до этого семь раз спасал «Лион», но здесь уже не успел. Меюлю забил всего через семь минут после выхода на поле, а затем отпраздновал гол в стиле Кварацхелии — красивым жестом поддержки травмированному партнёру.

Сенни Меюлю globallookpress.com

После первого мяча «Лиону» пришлось раскрыться чуть сильнее, и пространство сразу стало работать на Париж. Луис Энрике продолжил освежать состав: на 81-й минуте вышли Беральдо и Квентен Нджанту, для которого это были первые минуты в сезоне. Через три минуты именно они запустили вторую результативную атаку: Беральдо перехватил мяч у Тайлера Мортона примерно в тридцати метрах от своих ворот, Нджанту быстро оценил ситуацию и отправил Годтса в свободную зону. Бельгиец выиграл рывок у Ниакате и без шансов для вратаря отправил мяч в сетку от штанги.

Гол Годтса globallookpress.com

Это первый гол Годтса за «ПСЖ», да и в целом бельгиец провёл отличный матч. Он поучаствовал в обоих мячах и воспользовался шансом, который стал особенно ценным на фоне травм Кварацхелии и Дембеле. После второго мяча матч окончательно затих вместе с сопротивлением «Лиона». Гости не нашли сил на финальный штурм, а «ПСЖ» спокойно довёл дело до седьмой победы подряд во всех турнирах.

Календарь и таблица Лиги 1

В итоге команда Луиса Энрике набрала 17 очков и впервые в сезоне поднялась на первое место в Лиге 1, обойдя «Ренн» и оставив позади сам «Лион». Получилось не так ярко, как против «Барселоны», но по-своему не менее показательно. «ПСЖ» играл без четырёх важных футболистов, долго не мог забить и постоянно упирался в невероятного Грейфа. В такой игре глубина состава оказалась важнее блеска стартовой группы — и именно она впервые в сезоне подняла Париж на вершину чемпионата.