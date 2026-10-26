«ПСЖ» обыграл «Лион» на «Парк де Пренс» в восьмом туре Лиги 1 благодаря голам Меюлю и Годтса. Парижане вышли на чистое первое место в таблице и подтвердили свою отличную форму последних недель.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

90+5' И всё, финальный свисток звучит в Париже! «ПСЖ» достаточно уверенно обыграл «Лион» и стал единоличным лидером Лиги 1 с 17 очками, сегодняшние гости остались с 14 очками на пятом месте. В следующем туре парижанам предстоит выезд к «Гавру», а «Лион» примет «Анже».

90+3' И даже сейчас идёт в прессинг «ПСЖ»! Едва не сообразили гол после неудачного первого паса Грейфа.

90+1' Имбер вышел вместо Мортона в составе «Лиона».

90' Арбитр добавил пять минут к основному времени.

89' Будаш вошёл в штрафную «ПСЖ» и пытался пробить в ближний – Забарный накрыл.

87' «Парк де Пренс» уже вовсю празднует победу! У «Лиона» вроде бы ещё есть время, но гости почти не атакуют.

Статистика матча 10 Удары в створ 5 5 Удары мимо 1 68 Владение мячом 32 7 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 8 Фолы 14

84' ГООООООООЛ! Второй забивает «ПСЖ»! Годтс получил мяч у штрафной, сместился под правую ногу и мощно пробил в дальний угол без шансов для Грейфа. 2:0, ещё одна замена сыграла!

82' А у «Лиона» Будаш поменял Дюранвиля.

82' Беральдо и Нджанту выходят у «ПСЖ» вместо Дуэ и Аклиуша.

81' А теперь и Атекаме пробил издали – сильно выше ворот.

80' Дюранвиль пробил из-за штрафной и попал в Пачо, мяч ушёл на угловой.

79' Меюлю пяткой скинул на Фабиана, тот убрал защитника на замахе и пробил из-за штрафной – Грейф на месте.

77' Нарти и Клюйверт вышли у «Лиона» вместо Толиссо и Мера.

76' Вроде бы обошлось без серьёзной травмы, португалец вернулся на поле.

74' Не лучшие новости для парижан — Витинья на газоне после стыка с Толиссо, нужна помощь врачей.

72' ГОООООООООЛ! «ПСЖ» впереди! Меюлю получил мяч у штрафной и мощно пробил в ближний угол низом без шансов для Грейфа! 1:0, замена Энрике сработала!

Меюлю празднует гол x.com

70' Буксует «ПСЖ» в атаке уже достаточно долго, но и гости вообще перестали переходить центр поля.

68' Очередной штрафной на половине поля «Лиона» закончился неточной подачей.

66' Меюлю и Люка Эрнандес выходят в составе «ПСЖ» вместо Феррана и Заира-Эмери.

65' Витинья пытался забросить в штрафую на Феррана, но не прошёл пас.

63' Витинья покатил в штрафную на Хакими, тот пытался прострелить в центр штрафной, но Грейф успел накрыть передачу!

61' Дуэ получил мяч в штрафной, первым касанием убрал Мортона на замахе, а вторым бил в дальний угол – мимо створа.

59' Годтс выбил мяч из пустых ворот! Ниакате с ближней штанги бил в дальний угол, Сафонов зацепил мяч и замедлил его, а бельгиец выбил подальше.

58' Нуама заработал угловой в ответной атаке, опасно простреливал с правого фланга.

57' Ферран открылся в штрафную и бил в дальний угол, Грейф успел среагировать!

57' Годтс вышел вместо Невеша в составе «ПСЖ».

55' Витинья приложился из-за штрафной в касание, на месте Грейф.

53' Хакими с дальней штанги скинул в центр на Невеша, тот пробил в падении через себя и не попал в створ!

Удар Невеша globallookpress.com

52' Казалось, возможна серьёзная травма у Атекаме, но врачи быстро справились и вернули футболиста в игру.

50' Аклиуш перестарался в прессинге и прыгнул шипами на ногу Атекаме – жёлтая карточка.

48' Дуэ здорово обработал мяч на левом фланге, но тут же его потерял. Без фола отобрал Атекаме.

46' Стартовал второй тайм! Без замен в перерыве.

Жоау Невеш globallookpress.com

45' Ничего не стал добавлять арбитр – прозвучал свисток на перерыв! Нули после первого тайма в Париже, «ПСЖ» играет с преимуществом, но и «Лион» пытается отвечать. Отдыхаем 15 минут!

45' Дуэ коротко разыграл угловой с Хакими, а потом сам оказался в офсайде.

44' Хакими пытался прострелить с правого фланга в штрафную и заработал угловой.

43' Аклиуш с острого угла бил в ближний угол, Грейф успел сократить дистанцию и накрыть удар!

41' Нуама снова опасно простреливал с правого фланга, Сафонов в этот раз не успел на перехват, но защитники подстраховали.

39' Аклиуш метров с 25 решился на удар — Грейф на месте.

37' Навес со штрафного у Витиньи тоже не получился, мяч всех перелетел.

36' Не получился навес с угла поля, но парижане тут же заработал штрафной на половине поля «Лиона».

35' «ПСЖ» заработал угловой.

33' Атекаме с отскоком от газона пробил издали — снова Сафонов в порядке!

31' Сафонов тащит! Нуама здорово улетел по правому флангу и покатил на Дюранвиля, тот пробил в касание, а Матвей достал мяч из нижнего угла!

30' Дуэ перспективно навешивал с левого фланга на дальнюю штангу, там никого из партнёров.

28' Забарный скинул во вратарскую на Пачо, но ему уже не дали пробить.

27' Дуэ заработал угловой после прохода по левому флангу.

26' Сафонов неудачно скинул мяч на ногу Нуама после навеса, тот пробил и попал в затылок Заира-Эмери. Повезло парижанам!

25' Дуэ сместился с левого фланга в центр поля и долго думал, как продолжить атаку – в итоге наступил на мяч и потерял его.

«ПСЖ» — «Лион» globallookpress.com

23' В своей штрафной потеряли мяч игроки «Лиона», Грейфу пришлось тащить после удара Феррана с острого угла.

22' Ферран отобрал мяч на половине поля «Лиона» и с линии штрафной пробил, но мимо нижнего угла.

21' Аклиуш прошёл вдоль лицевой по правому флангу и навесил в штрафную, Грейф на месте.

19' «ПСЖ» без проблем отбился после навеса со штрафного, а Дуэ помог сохранить владение.

18' «Лион» заработал штрафной на правом фланге, Мортон у мяча.

17' Аклиуш сфолил на Мортоне у бровки и не дал ему развить быструю атаку.

15' Дуэ пытался найти Феррана пасом между линий, испанец не обработал мяч.

13' «ПСЖ» больше владеет мячом на старте, «Лион» ищет контратаки — пока что безуспешно.

11' Аклиуш пытался открыться под навес в штрафной «Лиона», но не справился с защитником и упал на газон.

09' Невеш здорово покатил в штрафную с правого фланга, Фабиан принял мяч и вторым касанием пробил мимо дальнего угла.

07' Ферран почти достал мяч головой после навеса с левого фланга! Чуть-чуть не хватило испанцу.

05' Дуэ опасно прошёл с левого фланга в центр и пробил – в руки Грейфу.

03' Нуама опасно прорвался в штрафную по правому флангу, но Пачо вовремя подстраховал и не дал пробить.

01' «ПСЖ» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

22:28 Команды выходят на поле арены в Париже! На фанатской трибуне «ПСЖ» огромный баннер с подписью «Театр ужаса» – атмосфера большого матча!

Перфоманс фанатов «ПСЖ» x.com

Перфоманс фанатов «ПСЖ» x.com

22:20 Есть еще один важный нюанс концовки матчей. «ПСЖ» уже набрал девять очков благодаря голам после 60-й минуты, больше всех в чемпионате, и Луис Энрике ни разу в этом сезоне не откладывал первую замену позже 63-й. Это хорошо показывает, насколько активно он использует скамейку и меняет рисунок игры по ходу встречи, а против «Лиона», который часто держится на дисциплине и компактности, свежие игроки во втором тайме могут оказаться особенно важными.

22:15 История последних домашних встреч не дает «ПСЖ» права воспринимать этот матч как формальность. В шести последних играх чемпионата между командами на «Парк де Пренс» у каждой по три победы, а в прошлом сезоне «Лион» вообще увез отсюда три очка. Более того, гости могут впервые в XXI веке выиграть два выездных матча Лиги 1 подряд у парижан, так что нынешняя встреча вполне укладывается не только в турнирную, но и в психологическую интригу.

22:10 Важной дуэлью станет борьба за центр поля. Тайлер Мортон остается главным регулятором игры «Лиона», а Толиссо добавляет объема при прессинге и отборах. Именно через эту пару гости могут попытаться замедлить Витинью и Фабиана Руиса, потому что позволить «ПСЖ» спокойно закрепляться перед штрафной особенно опасно в матче, где у хозяев и без Кварацхелии хватает игроков для комбинаций на коротком пространстве. Если же парижанам удастся быстро вытянуть лионскую середину поля вперед, пространство за ней может стать главным источником моментов.

22:00 А это стартовый состав «Лиона»: Грейф, Атекаме, Ньякате, Абнер, Бахер, Тессманн, Толиссо, Нуама, Мортон, Мера, Дюранвиль.

21:55 «ПСЖ» начнёт матч в таком составе: Сафонов, Забарный, Хакими, Пачо, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Руис, Торрес, Дуэ, Аклиуш.

21:50 К кадровым проблемам гостей добавляется отсутствие сразу нескольких игроков атаки. Кейто Накамура дисквалифицирован, Лоис Опенда, Павел Шульц, Мохамед Уэдраого и Николас Тальяфико травмированы, а состояние Корентена Толиссо остается под вопросом. Поэтому Фонсека может снова использовать нестандартную структуру впереди, вплоть до Халиса Мера в роли ложной девятки, с Эрнестом Нуама и Жюльеном Дюранвиллем по краям. В такой конфигурации «Лион» теряет классического форварда, зато получает больше мобильности между линиями.

21:45 При этом выезд к «Лансу» закончился поражением 1:2, а на неделе последовали тяжелые 0:3 от «Хоффенхайма», поэтому идеализировать старт «Лиона» тоже не стоит. В Лиге Европы команда пропустила уже шесть мячей, то есть больше, чем за семь туров чемпионата, а атакующие показатели не до конца соответствуют первому месту. По модели ожидаемых голов «Лион» находится лишь в середине таблицы, и это намекает, что высокая позиция пока строится прежде всего на надежной обороне, реализации и способности удерживать минимальный перевес.

21:40 «Лион» приезжает в Париж в статусе лидера не случайно. Команда Паулу Фонсеки набрала 14 очков в семи турах и пропустила всего пять мячей, причем на выезде сыграла на ноль в двух из трех матчей. В прошлом туре лионцы вырвали победу у «Ниццы» 2:1, отыгравшись по ходу встречи, и вообще уже набрали четыре очка после того, как пропускали первыми.

21:35 Луис Энрике при этом уже показал, что умеет компенсировать потери за счет глубины состава. В последних матчах впереди все больше ответственности получают Ферран Торрес и Магнес Аклиуш, а центр поля по-прежнему держится на Витинье, Фабиане Руисе и Жоау Невеше. У «ПСЖ» остается достаточно качества, чтобы контролировать игру даже без нескольких лидеров, и это хорошо видно по владению — в среднем парижане удерживают мяч 15,1 секунды между отбором и следующей потерей, это самый высокий показатель среди всех команд топ-5 европейских лиг.

21:30 Но идеальной ситуация у парижан точно не выглядит. Победа над «Барселоной» обошлась дорого: Хвича Кварацхелия получил тяжелую травму колена и рискует пропустить остаток сезона, Усман Дембеле и Маркиньос выбыли из-за повреждений бедра, а Нуну Мендеш продолжает восстанавливаться после мышечной проблемы. На этом фоне особенно возрастает роль Дезире Дуэ, который забивает уже три матча подряд и в случае гола «Лиону» повторит личную лучшую серию из четырех результативных встреч.

21:25 Особенно сильно «ПСЖ» выглядит дома. После поражения от «Монако» в начале сентября команда выиграла три последующих матча на «Парк де Пренс» с общей разницей 13:3, а в Лиге 1 пока забила 14 мячей, уступая по этому показателю лишь одной команде. При этом семь из этих голов пришли после стандартов, что добавляет хозяевам еще один способ вскрывать плотную оборону, если позиционная атака не работает так свободно, как обычно.

21:20 «ПСЖ» возвращается к привычному уровню после неровного старта чемпионата. В первых трех турах команда Луиса Энрике набрала всего два очка, зато затем выиграла четыре матча Лиги 1 подряд, а общая победная серия во всех турнирах достигла уже семи встреч. За это время парижане успели дважды громко заявить о себе и в Европе, обыграв сначала «Манчестер Сити», а затем «Барселону» с одинаковым счетом 4:2, так что к матчу за первое место они подходят в лучшей форме этого сезона.