27 октября в 1/16 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Вердер». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Боруссия» Д
Турнирное положение: «Боруссия» Д привычно сражается за успех на всех фронтах. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
При этом «Боруссия» Д в шести турах добыла 17 очков. Команда отличилась 12 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Айнтрахт» — 1:0.
До того «Боруссия» Д в Лиге чемпионов переиграла «Сабах» — 2:1, а вот поединок с «Унионом» завершился паритетом — 0:0. Команда не уступила в трех последних матчах.
Состояние команды: «Боруссия» Д постепенно набирает обороты, да и оборонительные редуты команды довольно надежны.
При этом «Боруссия» Д явно поборется за Кубок страны. К тому же должен прибавить в плане реализации Серу Гирасси. Форвард все никак не наберет свои оптимальные кондиции. Да и бременцам команда не проигрывает уже четыре года.
Наверняка дортмундцы активно понесутся в атаку. В трех последних очных поединках с «музыкантами» команда победила дважды при одном паритете.
«Вердер»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 6-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «Вердер» в шести турах разжился 12 очками. А вот забить удалось 15 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Майнцу» — 3:2.
До того «Вердер» не сумел переиграть «Падерборн» — 2:2, а вот несколько ранее не уступил дортмундцам — 2:2. «Музыканты» ныне несколько сбавили обороты.
Состояние команды: «Вердер» намерен побороться за попадание в еврокубки, что вполне можно осуществить и посредством выигрыша Кубка Германии.
При этом «Вердер» имеет не столь надежные тылы, пропуская в среднем два мяча за матч. Зато две недели назад бременцы дали знатный бой дортмундцам. «Музыканты» буквально вырвали ничью в самом эндшпиле встречи.
И уж точно команда будет действовать активно. «Вердер» наверняка отдаст инициативу сопернику и будет уповать на эффективность своих контратак.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Боруссию» Д фаворитом с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.00, а победа «Вердера» — в 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.44 и 2.70.
Прогноз: Дортмундцы имеют надежные тылы, к тому же намерены побороться за победу в Кубке страны.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Вердер» в среднем пропускает 2 мяча за матч
- «Боруссия» Д в среднем пропускает реже гола за матч
- Дортмундцы в кадровом плане выглядят предпочтительнее «Вердера»
- «Боруссия» Д уже четыре года не проигрывает бременцам
- «Вердер» до недавней ничьей дважды кряду уступил дортмундцам