В этом экспрессе разберём матчи в Лиге чемпионов АФК Элит, Кубке Армении и чемпионате Турции. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.75.

«Нефтчи» Фергана — «Аль-Иттихад» Джидда

Футбол. Лига чемпионов АФК Элит

«Нефтчи» начал выступление в турнире с домашней победы над «Аль-Кувой» со счётом 1:0. Во втором туре команда из Узбекистана встретилась на выезде с «Аль-Насром» и уступила 1:3. При этом ферганцы продемонстрировали организованную игру и могли рассчитывать на более благоприятный результат, если бы не удаление Икромжона Алибаева в середине второго тайма.

На внутренней арене результаты команды получились неоднозначными. В четвертьфинале Кубка Узбекистана «Нефтчи» уступил ташкентскому «Локомотиву» со счётом 2:4, однако затем взял верх над «Пахтакором» в принципиальном матче чемпионата — 3:1. За пять туров до завершения национального первенства подопечные Ислома Исмоилова лидируют с отрывом в пять очков от ближайших преследователей.

«Нефтчи» традиционно силён на своём поле. С 21 августа 2025 года команда провела дома 22 матча, в которых одержала 18 побед, дважды сыграла вничью и потерпела всего два поражения.

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«Аль-Иттихад» рассчитывал на более успешный старт в Лиге чемпионов АФК Элита, однако пока не оправдывает ожиданий. В первом туре саудовцы сыграли вничью с «Аль-Шамалем» — 1:1, а во втором уступили «Шабаб Аль-Ахли» со счётом 1:2.

В национальном чемпионате команда выглядит значительно убедительнее. В последних матчах «Аль-Иттихад» разгромил «Аль-Иттифак» со счётом 4:1, а затем обыграл «Аль-Дирию» — 2:0. Саудовцы стали стабильнее действовать в атаке и улучшили игру в обороне. Теперь им предстоит перенести эту уверенность на международную арену.

«Нефтчи» способен создать проблемы фавориту благодаря организованной игре и сильным домашним результатам. Клуб из Узбекистана уже показал, что может сопротивляться серьёзным соперникам.

Ставка: Обе команды забьют за 1.60.

«Галатасарай» — «Фенербахче»

Футбол. Чемпионат Турции

От действующего чемпиона Турции традиционно ждут максимальных результатов на внутренней арене, однако без потерь пройти стартовый отрезок сезона «Галатасараю» не удалось. За восемь туров команда допустила две осечки: сыграла вничью с «Чорум Беледийеспором» — 2:2 и потерпела болезненное поражение от «Трабзонспора» со счётом 0:4.

Впрочем, неудача не выбила стамбульцев из колеи. В четырёх последних матчах команда одержала три победы, уступив лишь «Барселоне» в Лиге чемпионов — 1:4. При этом успех в противостоянии с «Лиллем» со счётом 4:2 продемонстрировал атакующие возможности «львов». Победы над «Генчлербирлиги» — 1:0 и «Касымпашой» — 3:1 также помогли команде улучшить положение в национальном чемпионате.

К принципиальному дерби «Галатасарай» подходит практически в оптимальном составе. Единственный серьёзный вопрос связан с состоянием Барыша Йылмаза, который почувствовал мышечный дискомфорт в матче против «Лилля». Окончательное решение о его участии должно быть принято после дополнительного обследования.

«Фенербахче» пока не удаётся демонстрировать удачные результаты на протяжении длительного отрезка. За последние полтора месяца команда успела сыграть вничью с «Ромой» — 1:1 и «Газиантепом» — 0:0, разгромить «Эюпспор» — 8:0 и «Ризеспор» — 3:0, потерпеть крупное поражение от «Астон Виллы» — 0:6, а затем обыграть «Аланьяспор» — 3:0 и сыграть вничью со «Славией» — 2:2.

В последних пяти матчах национального первенства команда пропустила лишь дважды — в начале сентября в проигранном дерби с «Бешикташем» (1:2). После этого «Фенербахче» провел четыре тура подряд без пропущенных мячей.

Ставка: «Фенербахче» не проиграет за 1.66.

«Ван» — «Гандзасар»

Футбол. Кубок Армении

После 11 туров чемпионата Армении «Ван» занимает девятое место, набрав 10 очков. Команда забила 10 мячей и пропустила 27, а разница голов составляет −17.

В последних трёх турах результаты коллектива чередовались. В девятом туре «Ван» обыграл «Гандзасар» со счётом 2:0, затем уступил «Урарту» в результативном матче — 2:5. Впрочем, команда сумела быстро реабилитироваться и в 11-м туре одержала победу над «Араратом» — 2:1.

Несмотря на две победы в трёх последних встречах, оборона «Вана» остаётся уязвимым местом: 27 пропущенных мячей за 11 туров свидетельствуют о серьёзных проблемах при игре без мяча. При этом предстоящий матч даёт команде возможность улучшить турнирное положение и набрать очки в противостоянии с одним из аутсайдеров чемпионата.

«Гандзасар» переживает крайне сложный отрезок сезона. После 11 туров команда располагается на последнем, 12-м месте, имея в активе всего три очка. На счету клуба девять забитых и 27 пропущенных мячей, а разница составляет −18.

Последние результаты гостей также не внушают оптимизма. В девятом туре «Гандзасар» уступил «Вану» со счётом 0:2. Затем команда проиграла «Сардарапату» — 1:2, а в 11-м туре потерпела ещё одно поражение, на этот раз от «Пюника» — 0:3.

Таким образом, «Гандзасар» подходит к следующему матчу после трёх поражений подряд. Команда испытывает трудности как в атаке, так и в обороне: в последних двух встречах она забила лишь один гол, а всего пропустила уже 27 мячей в чемпионате. Чтобы рассчитывать на положительный результат, гостям необходимо прежде всего повысить надёжность защитной линии и эффективнее использовать свои моменты.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.79.

4.75 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.75.