26 октября в 9-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Галатасарай»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы турецкого чемпионата.

При этом «Галатасарай» на один балл отстает от внезапного лидера «Амедспора». Команда забила 17 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Лиге чемпионов одолев «Лилль» — 4:2.

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До того «Галатасарай» переиграл «Генчлербирлиги» — 1:0, а вот чуть раньше был бит «Барселоной» — 1:4. «Львы» победили в двух последних поединках.

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Состояние команды: «Галатасарай» намерен как можно быстрее вернуться на трон, к тому же в кадровом аспекте выглядит весьма выгодно.

При этом «Галатасарай» в родных стенах в рамках текущего чемпионата потерял всего два очка. В четырех домашних матчах команда забила 9 мячей при пяти пропущенных в свои ворота. Зато шестью результативными выстрелами отличился Виктор Осимхен. Да и россиянин Алексей Батраков быстро вписался в игру команды!

Наверняка «львы» будут активно атаковать. Команда в прошлом чемпионате разжилась четырьмя очками в двух матчах с «Фенербахче».

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» борется за чемпионство. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Фенербахче» всего на три очка отстает от второго места. Команда забила 22 мяча при всего шести пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в рамках Лиги чемпионов подписала мировую с пражской «Спартой» — 2:2.

До того «Фенербахче» уверенно разделался с «Аланьяспором» — 3:0, а вот чуть раньше был разбит «Астон Виллой» — 0:6. «Канарейки» не уступили в двух последних матчах.

Состояние команды: «Фенербахче» пытается подтянуться к лидеру, к тому же весьма симпатично смотрится в атаке.

При этом «Фенербахче» имеет вполне крепкий по именам состав, да и в плане надежности тылов выглядит выгодно. Плюс пришелся ко двору Ведат Мурики, на счету которого уже 7 мячей в чемпионате. А ведь еще есть Мэйсон Гринвуд, отличившийся четырежды.

Безусловно, «канарейки» не намерены лишь обороняться. Вот только оппонент нынче набрал приличный ход, да и в последние годы битвы со «львами» команде не удаются.

На что ставят в матче Галатасарай — Фенербахче Букмекерские коэффициенты на матч Галатасарай — Фенербахче: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.15. Ничья — в 3.80, выигрыш «Фенербахче» — в 2.75.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.48, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.60.

Прогноз: «Львы» намерены вернуться на вершину, к тому же победили в двух своих последних поединках.

2.15 Победа «Галатасарая» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Галатасарай» — «Фенербахче» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Галатасарая» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Галатасарай» — «Фенербахче» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт