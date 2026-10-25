26 октября в рамках 15-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Спартак» Кострома. Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Шинник»
Перед матчем: Ярославский «Шинник» перед 15-м туром расположился в середине турнирной таблицы, набрав 19 очков. У команды 18 забитых и 14 пропущенных мячей.
Последние матчи: В крайнем туре регулярного чемпионата подопечные Дениса Бояринцева сыграли вничью со счетом 1:1 против «Велеса».
Однако следом ярославцы пережили тяжелый кубковый удар, разгромно уступив на выезде «Нижнему Новгороду» со счетом 0:4. Также команда смогла обыграть «Текстильщик» со счетом 2:0.
Состояние команды: «Шинник» здорово стартовал в текущем первенстве, но затем у команды наметился затяжной спад. Из семи последних поединков ярославцы выиграли только один. На домашней арене клуб традиционно делает ставку на прагматичный стиль игры.
«Спартак» Кострома
Перед матчем: Костромской «Спартак» проводит весьма бодрый сезон и идет в лидирующей группе, занимая промежуточное четвертое место в турнирной таблице. В копилке волжан также 12 очков при разнице мячей — 20:13.
Последние матчи: В крайнем туре «Спартак» смог одержать вторую победу подряд и обыграть «Ленинградец» с минимальным счетом 1:0.
До этого подопечные Романа Березовского добыли победу со счетом 1:0 над «Челябинском» в поединке Кубка России и потерпели поражение от тульского «Арсенала» со счетом 2:3 в чемпионате.
Состояние команды: После досадной гостевой осечки в Туле против «Арсенала» (2:3), костромичи моментально исправили положение, выдав двухматчевую победу на домашней арене. Команда превосходно готова физически, активно применяет высокий прессинг и забивает в среднем более 1.25 гола за встречу в осенней части чемпионата.
Статистика для ставок
- «Спартак» Кострома забивает в девяти матчах подряд
- Обе команды пропускают в среднем по одному мячу в последних пяти матчах
- Шинник не знает поражений в 15 из 16 домашних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Шинник» фаворитом с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.15, а победа «Спартака» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.25 и 1.58.
Прогноз: Основной ставкой станет ожидание голов от каждой из команд.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.95.
Прогноз: Букмекеры не выделяют явного фаворита, но мы рискнем и сыграем на более стабильной форме «Спартака».
Ставка: Костромской «Спартак» победит в матче за 2.75.