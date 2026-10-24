Закрепится ли «Милан» в топ-4 Серии А?

прогноз на матч за место в топ-4 итальянской Серии А, ставка за 1.85

25 октября в матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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«Удинезе»

Турнирное положение: «Удинезе» после семи туров текущего сезона итальянской Серии А имеет четыре балла в своем активе.

Команда занимает безопасную 17-ю строчку, только по дополнительным показателям опережая зону понижения в классе (18-20-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках седьмого тура национального первенства клуб на своем поле разгромно проиграл «Лечче» (0:3).

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Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив также остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Торино» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Алаба, Байо и Гуйе, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, «Удинезе» проиграл пять раз при одной ничьей.

Логично, что такие результаты фактически обрекают хозяев на очередную неудачу, пусть даже и на своем поле, тем более когда соперник на голову их превосходит.

Юрген Эккеленкамп — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» после семи туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 15 очков в своем активе.

Команда занимает четвертую строчку, что в зоне Лиги чемпионов (топ-4), с отрывом в один пункт от пятого «Комо», а также с отставанием в два балла от третьей «Ромы».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках третьего тура основного этапа Лиги Европы коллектив на чужом поле потерпел разгром от «Борнмута» (0:3).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального чемпионата клуб набрал три очка, в домашних стенах одержав победу над «Аталаной» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Чуквуэзе, Габбия и Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл лишь трижды при трех ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах гостей на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, с учетом явного перевеса в классе над соперником они все же высоки.

Адриен Рабьо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

На что ставят в матче Удинезе — Милан Букмекерские коэффициенты на матч Удинезе — Милан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Удинезе» забивали обе команды

в пяти из восьми последних домашних матчей «Удинезе» забивали меньше трех голов

в четырех из пяти последних матчей «Милана» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.69. Ничья — в 3.85, выигрыш «Удинезе» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.88 и 1.92.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Такой же сценарий был реализован и в их в трех из пяти последних домашних поединков.

Тем временем, данный расклад сыграл и в пяти из семи последних выездных матчей гостей.

1.85 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Удинезе» — «Милан» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше двух мячей, ведь так было в пяти из восьми последних матчей «Удинезе».

2.39 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Удинезе» — «Милан» позволит вывести на карту выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.39.