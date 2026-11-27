В августе 2025 года во втором туре чемпионата Нидерландов «Хераклес» остался в меньшинстве в домашнем матче против НЕК. Главный тренер гостей Дик Шрёдер решил воспользоваться численным преимуществом весьма необычным способом. Уже на 29-й минуте он заменил правого защитника Брайанна Перейру на нападающего Юссефа Эль-Кашати, после чего в составе НЕК одновременно оказались шесть футболистов атакующего плана. Сам Перейра не понимал, чем заслужил столь раннюю замену, однако претензий к его игре у Шрёдера не было. Тренер объяснил своё решение элементарной арифметикой: если у соперника стало меньше игроков в атаке, зачем сохранять прежнее количество защитников?

По итогам сезона НЕК установил клубные рекорды по количеству очков (59), побед (16) и голов (77) в чемпионате Нидерландов, впервые занял третье место и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов. Шрёдер удостоился премии имени Ринуса Михелса, которую вручают лучшему тренеру Эредивизи. А 26 ноября команда из Неймегена обыграла «Ренн» (3:1), одержала третью победу подряд в Лиге Европы и поднялась на восьмое место в таблице общего этапа турнира. Ещё пять лет назад Шрёдер не имел опыта самостоятельной работы в высших дивизионах европейских чемпионатов. За это время он успел вернуть «Зволле» в Эредивизи и вывести испанский «Кастельон» во второй дивизион, а методы, которые поначалу вызывали недоумение у его футболистов, теперь регулярно становятся предметом обсуждения в профессиональной тренерской среде.

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Шрёдеру несколько раз отказывали в получении тренерской лицензии, а в Англии его позвали работать с Эдгаром Давидсом

Воспитанник ПСВ Дик Шрёдер рано столкнулся с серьёзными проблемами с коленом, которые помешали ему реализовать себя на профессиональном уровне. В 1999 году нидерландец попытался возобновить карьеру в английском «Сток Сити», однако за один сезон в клубе сменилось пять главных тренеров, а самому футболисту так и не удалось избавиться от последствий травмы. Впоследствии Шрёдер признавался, что именно неудачный опыт выступлений за границей во многом определил его амбиции в тренерской профессии.

Впрочем, первые шесть с половиной лет тренерской карьеры Дик провёл в любительском клубе СДВ из родного Барневелда. После развода с супругой он занимался воспитанием детей и не стремился к переезду, однако со временем попытался получить лицензию UEFA Pro. Нидерландская футбольная ассоциация четырежды или пять раз отказывала ему в допуске к обучению. В интервью NOS Шрёдер вспоминал, что каждый раз получал новое объяснение: то ему не хватало опыта работы в профессиональном клубе, то возникали вопросы к уровню соревнований, в которых участвовала его команда.

Эдгар Давидс в составе «Барнета» globallookpress.com

Летом 2013 года Шрёдер получил приглашение от Эдгара Давидса, который на тот момент совмещал обязанности главного тренера и футболиста английского «Барнета». Клуб только что вылетел из четвёртого дивизиона, а Давидс согласился продолжить работу на условиях частичной занятости. Во время некоторых выездных матчей командой руководили Шрёдер и другой нидерландский специалист Ульрих Ландврёгд. Давидс покинул «Барнет» уже в январе 2014 года, а Дик вскоре вернулся на родину, где возглавил «Катвейк» и за несколько лет поднял клуб из четвёртого дивизиона в число сильнейших любительских команд страны.

Затем Шрёдер поработал помощником Джима Кёртина в американской «Филадельфии Юнион», а в 2019 году вошёл в тренерский штаб своего младшего брата Алфреда, который сменил Юлиана Нагельсманна в «Хоффенхайме». Когда через год у Алфреда возникли разногласия с руководством немецкого клуба, Дику тоже пришлось уйти. При этом «Хоффенхайм» согласился выплатить ему зарплату ещё за год, благодаря чему Шрёдер смог сосредоточиться на учёбе. К тому моменту с получения лицензии категории А прошло уже 13 лет.

Шрёдер и его младший брат Алфред в «Хоффенхайме» globallookpress.com

В ноябре 2021 года, после непродолжительной работы в штабе «Витесса», 50-летний специалист наконец получил возможность самостоятельно возглавить команду Эредивизи. «Зволле» к моменту его назначения набрал всего четыре очка в 13 турах и испытывал финансовые проблемы. Знакомые отговаривали Шрёдера от принятия предложения, однако Дик рассматривал эту работу как возможность продемонстрировать собственные идеи в профессиональном футболе.

Шрёдер разрешил центральному защитнику обыгрывать соперников в собственной штрафной

После вылета «Зволле» из высшего дивизиона руководство клуба рассчитывало вернуться в Эредивизи в течение двух-трёх лет. Шрёдеру удалось справиться с этой задачей за один сезон, причём команда забила 99 мячей в 38 турах. В марте 2023 года «Зволле» разгромил «Ден Босх» (13:0), установив рекорд второго дивизиона по разнице мячей в одном матче. Даже после этой победы тренер посетовал, что его футболисты могли забить больше, поскольку разница мячей потенциально могла сыграть решающую роль в борьбе за чемпионство. В итоге «Зволле» и «Хераклес» действительно набрали по 85 очков, однако соперник команды Шрёдера оказался выше благодаря лучшей разнице мячей.

Одним из футболистов, которые особенно прибавили под руководством Шрёдера, стал молодой центральный защитник Томас Белен. Дик обратил внимание на его техническую подготовку и предложил использовать её для преодоления первой линии прессинга соперника. Когда тренер впервые разрешил Белену обыгрывать нападающего непосредственно в собственной штрафной площади, защитник посмотрел на него как на сумасшедшего. Шрёдер же пообещал, что в случае ошибки сам объяснит журналистам, почему потребовал от футболиста действовать именно таким образом.

В выездном матче против «Ден Босха» Белен воспользовался советом тренера и благодаря одному обводящему движению помог команде оставить сразу трёх соперников позади мяча. Для Шрёдера подобные эпизоды имели принципиальное значение: центральный защитник с хорошими техническими навыками мог самостоятельно создать численное преимущество в следующей фазе атаки, вместо того чтобы ждать, пока ему на помощь опустится полузащитник.

Томас Белен в составе «Зволле» globallookpress.com

При этом на тренировках «Зволле» уделялось много внимания действиям защитников в численном меньшинстве. Шрёдер исходил из того, что после потери мяча его футболисты неизбежно будут оказываться в таких ситуациях, поэтому необходимо подготовить их к подобному развитию событий. Даже при контратаке соперника тренер не всегда требовал от защитников немедленно отступать к своим воротам. Иногда достаточно вынудить обладателя мяча сделать одну дополнительную передачу, чтобы остальные футболисты успели вернуться и восстановить численное равенство.

Ради работы со специалистом по спортивной аналитике Шрёдер отказался от места в Эредивизи

Ещё до возвращения «Зволле» в высший дивизион со Шрёдером связался владелец испанского «Кастельона» Харалабос Вулгарис. Канадский предприниматель греческого происхождения заработал состояние благодаря ставкам на баскетбол и профессиональной игре в покер, а впоследствии руководил отделом количественных исследований клуба НБА «Даллас Маверикс». В 2022 году он приобрёл «Кастельон» и рассчитывал в течение нескольких лет вывести команду из третьего дивизиона в Ла Лигу.

Вулгарис использовал статистические модели не только при поиске футболистов, но и при выборе главного тренера. Его интересовало, насколько часто команды потенциальных кандидатов доставляют мяч в чужую штрафную и создают голевые моменты. Первоначально Шрёдер отказался даже рассматривать предложение из третьего дивизиона Испании, однако после личного знакомства с предпринимателем изменил своё мнение. Вулгарис предложил ему четырёхлетний контракт и позволил пригласить нескольких футболистов и сотрудников тренерского штаба «Зволле».

Владелец «Кастельона» Харалабос Вулгарис и Дик Шрёдер globallookpress.com

В Испании Шрёдеру предстояло изменить представления футболистов о владении мячом. Нидерландца раздражали матчи, в которых команды выполняли по 600 передач, но при этом проводили большую часть времени на собственной половине поля. Дик требовал от игроков регулярно продвигать мяч вперёд и создавать как можно больше ситуаций вблизи ворот соперника. Одновременно каждому футболисту составили индивидуальную программу физической подготовки, а просмотр видеоматериалов стал частью ежедневной работы. По словам Шрёдера, поначалу некоторые испанские игроки считали его сумасшедшим, однако постепенно привыкли к новым требованиям.

«Кастельон» стал первой командой третьего дивизиона, которая гарантировала себе повышение в классе по итогам сезона-2023/24. В 38 турах регулярного чемпионата подопечные Шрёдера забили 74 мяча — больше всех участников соревнований. К концу сентября 2024 года нидерландец провёл во главе «Кастельона» 50 официальных матчей и одержал 31 победу. Лучший результат на аналогичном отрезке в истории клуба принадлежал лишь Перо Саре, который работал в команде в середине 1960-х.

Однако в Сегунде у «Кастельона» возникли проблемы с результатами, а после четырёх поражений подряд в январе 2025 года Вулгарис отправил Шрёдера в отставку. Владелец клуба объяснил, что перестал верить в эффективность подхода тренера к подготовке отдельных матчей, причём решение об увольнении принял ещё до последней встречи с «Кордовой». На место Шрёдера он назначил его помощника Йохана Плата, поскольку не собирался полностью отказываться от атакующей философии. За полтора года в Испании команда Шрёдера забила 116 мячей в 68 официальных встречах. Следующий клуб нидерландца получил тренера, который уже успел убедиться как в преимуществах собственного подхода, так и в его уязвимости.

На тренировочном поле НЕК появились красные линии, которые помогают футболистам принимать решения

Когда летом 2025 года около двухсот болельщиков пришли посмотреть на первую общую тренировку НЕК под руководством Шрёдера, их внимание привлекла необычная разметка газона. Помимо привычных белых линий, на поле появились две красные диагонали и большая красная дуга внутри штрафной площади. Таким образом тренерский штаб обозначил зоны, из которых футболисты должны стараться создавать и завершать атаки.

Первая тренировка НЕК под руководством Шрёдера globallookpress.com

Шрёдер объяснил, что не приветствует навесы непосредственно от боковой линии, поскольку такие передачи редко приводят к голам. Вместо этого он предлагает игрокам приближаться к штрафной через более выгодные позиции и при необходимости делать дополнительную передачу внутрь неё, а не завершать атаку дальним ударом. Именно так тренер перенёс результаты статистических исследований на тренировочное поле. Похожую разметку и упражнения он уже использовал в предыдущих клубах, а в Неймегене болельщики даже придумали название для его стиля — «Дики-така».

При этом сам Шрёдер весьма скептически относится к попыткам описать игру его команд посредством одной тактической расстановки. Нидерландец с удовольствием рассказывал, как в одной из футбольных баз данных напротив его имени не оказалось информации о предпочтительной схеме. В зависимости от особенностей состава его команда может использовать двух центральных нападающих, двух атакующих полузащитников или даже футболистов группы атаки на позициях латералей.

Чаще всего НЕК начинает матчи в расстановке 3-4-3 или 3-4-2-1, однако во время владения мячом крайние центральные защитники регулярно покидают свои позиции и подключаются к атакам. Их продвижение позволяет полузащитникам располагаться ещё ближе к воротам соперника, а латералям — действовать практически на одной линии с нападающими. К апрелю 2026 года, согласно исследованию Opta, НЕК выполнял 28% точных передач в финальной трети поля — больше любого другого клуба Эредивизи.

Особенно любопытно, как Шрёдер использует персональный прессинг. В начале марта его команде предстояло дважды встретиться с ПСВ, который уверенно лидировал в национальном чемпионате. Подопечные Петера Боша при розыгрыше мяча от ворот обычно задействовали двух защитников и вратаря, тогда как остальные футболисты занимали позиции значительно выше. Шрёдер решил направить на них сразу троих своих игроков. То есть НЕК сознательно лишал себя одного полевого футболиста в других зонах, зато не позволял сопернику свободно начинать атаки. Своим защитникам Шрёдер отдельно указал не опускаться ниже центральной линии. Если ПСВ пытался преодолеть прессинг при помощи длинной передачи, высокая позиция обороны ограничивала пространство для следующего паса и позволяла использовать искусственный офсайд. Одновременно футболисты НЕК должны были немедленно возвращаться назад, чтобы помочь партнёрам выиграть подбор.

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Весной интенсивность прессинга НЕК уже превосходила показатели практически всех ведущих команд Европы. На 4 апреля показатель PPDA, который отражает количество передач соперника на одно оборонительное действие, составлял у команды Шрёдера 9,4. Чем меньше это значение, тем интенсивнее прессинг. Среди клубов пяти ведущих европейских чемпионатов более низкий показатель имели только «Барселона», «Комо» и ПСЖ. Кроме того, НЕК лидировал в Эредивизи по количеству отборов и перехватов в пределах 40 метров от чужих ворот. В сентябре 2025 года НЕК уступил ПСВ (3:5), однако в марте дважды победил команду Боша с одинаковым счётом (3:2). Сначала подопечные Шрёдера выбили будущего чемпиона страны из Кубка Нидерландов, а спустя 11 дней впервые в истории клуба одержали победу в официальном матче на поле ПСВ.

Шрёдер построил одну из самых интенсивных команд Европы вокруг футболистов старше 35 лет

Особенно важную роль в системе НЕК играют два опытнейших футболиста — Тьяронн Шери и Брайан Линссен. На момент назначения Шрёдера первому было 37 лет, второму — 34. Несмотря на возраст, оба стали ключевыми фигурами в команде, которая постоянно требует от игроков совершать рывки и оказывать давление на соперника. В апрельском эфире программы Rondo на Ziggo Sport Шрёдер объяснил, что для внедрения необычной игровой системы ему прежде всего необходимо заручиться поддержкой ветеранов.

Тьяронн Шери globallookpress.com

Если наиболее авторитетные футболисты разделяют требования тренера и готовы выполнять большой объём работы, молодым игрокам гораздо проще адаптироваться к новым условиям. В противном случае, по мнению Дика, с такими лидерами необходимо расставаться, поскольку их поведение неизбежно будет влиять на отношение остальных футболистов к тренировочному процессу. Главным связующим звеном между ветеранами и остальной командой в минувшем сезоне стал японский полузащитник Кодай Сано. Он мог начинать атаки на одной линии с центральными защитниками, а затем самостоятельно продвигаться к чужой штрафной. К началу апреля Сано совершил 45 возвратов мяча в непосредственной близости от ворот соперников, после 12 из которых НЕК наносил удар. По обоим показателям японец лидировал в чемпионате Нидерландов.

Успехи 22-летнего полузащитника привлекли внимание более состоятельных клубов, и в августе НЕК оказался перед выбором между спортивными и финансовыми интересами. По словам Шрёдера, внутри клуба существовала договорённость, согласно которой Сано должен был провести обе встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Однако в день первого матча японец сообщил тренеру, что не намерен выходить на поле из-за предстоящего трансфера, после чего покинул расположение команды. Через четыре дня ПСВ официально объявил о его приобретении, а НЕК сообщил, что установил новый клубный рекорд по сумме продажи футболиста.

Кодай Сано — самый дорогой трансфер в истории НЕК globallookpress.com

Команда Шрёдера всё-таки справилась с «Олимпиакосом», однако в следующем раунде квалификации уступила норвежскому «Будё-Глимту». А первый матч общего этапа Лиги Европы завершился разгромным поражением от «Ювентуса» (0:5). Уже через 35 минут встречи туринцы забили три мяча, регулярно пользуясь свободным пространством за спинами футболистов НЕК. После матча Шрёдер отверг предположение о том, что причиной поражения стала чрезмерно атакующая тактика. Дик обратил внимание на качество индивидуальных действий футболистов в обороне, а также на проблемы с адаптацией новичков. Некоторым из них ещё недавно приходилось выступать за молодёжные команды или во втором дивизионе Дании, а теперь от них требовали успешно противостоять футболистам «Ювентуса».

НЕК терпит разгромное поражение от «Ювентуса» globallookpress.com

Даже Шрёдер иногда готов отказаться от высокого прессинга

В октябрьском матче против «Аякса» на «Йохан Кройфф Арене» (1:1) НЕК использовал тактику, которая на первый взгляд совершенно не соответствовала представлениям о футболе Шрёдера. Гости позволяли голкиперу амстердамцев Марку-Андре тер Стегену подолгу владеть мячом и не спешили оказывать на него давление. Более того, тренеру пришлось сдерживать Линссена, который по привычке стремился постоянно прессинговать соперника.

Шрёдер объяснил, что сознательно позволял тер Стегену продвигаться с мячом, поскольку хотел перекрыть потенциальных адресатов его передач. Вместо того чтобы тратить силы на попытки отобрать мяч у вратаря, футболисты НЕК старались максимально усложнить ему доставку мяча в полузащиту. Таким образом, Дик использовал совершенно иной способ противодействия розыгрышу мяча от ворот, нежели в весенних матчах против ПСВ.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

Повторить успехи прошлого сезона в чемпионате Нидерландов НЕК пока не удаётся. После 13 туров команда занимает 12-е место с 14 очками, а в минувшую субботу вновь крупно уступила ПСВ (1:4). Зато в Лиге Европы после разгрома в Турине подопечные Шрёдера набрали десять очков в четырёх встречах. Причём в четверг решающую роль в победе над «Ренном» сыграл уже не высокий прессинг и не численное преимущество в атаке, а аргентинский голкипер Гонсало Креттас, который несколькими сейвами во втором тайме позволил своей команде сохранить шансы на победу.

Календарь и таблица Лиги Европы

Ещё во время работы в «Зволле» Шрёдер рассказывал The Coaches' Voice, что со стороны люди слишком часто переоценивают значение его тактических находок, поскольку не видят повседневной работы внутри клуба. Сам Дик гораздо выше ставил способность убедить футболистов доверять друг другу и не бояться принимать решения, которые могут привести к ошибкам. Возможно, поэтому одним из наиболее показательных эпизодов его тренерской карьеры остаётся вовсе не победа со счётом 13:0 и не исторический успех в Эйндховене, а тот разговор с молодым защитником «Зволле», которому Шрёдер разрешил идти в обводку в собственной штрафной и пообещал взять на себя ответственность за последствия.