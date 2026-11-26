«Олимпиакос» проиграл «Милану» на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее в пятом туре общего этапа Лиги Европы. Греческий клуб остаётся в топ-8 даже после поражения, а «россонери» набрали важные очки в контексте борьбы за плей-офф.

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90+5' И всё, в Пирее звучит финальный свисток! «Милан» провёл невероятный второй тайм, совершил камбэк и набрал 6 очков на общем этапе ЛЕ. А «Олимпиакос» с 10 очками всё равно остаётся в группе лидеров. На выходных греческой команде предстоит гостевой матч с «Арисом», а «Милан» поедет в гости к «Кальяри».

90+5' ГООООООООЛ! Четвёртый мяч забивает «Милан»! Гости убежали в контратаку после углового у своих ворот, Хатчинсон покатил налево Пулишичу, тот классно прострелил на Морейру, а Диего вторым касанием уложил мяч в угол. 2:4, шикарный второй тайм гостей!

90+3' «Олимпиакос» заработал угловой после прострела Тикнизяна.

90+2' Хатчинсон очень уверенно сыграл у своей штрафной и надёжно выбил мяч.

90' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.

89' Контратака «Милана» 4-в-1 закончилась неточным ударом Пулишича! Из убойной позиции не попал в створ Кристиан.

Статистика матча 5 Удары в створ 6 8 Удары мимо 6 41 Владение мячом 59 6 Угловые удары 1 3 Офсайды 2 13 Фолы 15

88' Яремчук пробил головой после навеса с угла поля и был уверен, что попал в руку защитнику «Милана»!

87' «Олимпиакос» заработал угловой.

85' Комотто вышел вместо Сиссе в составе «Милана».

83' Туфакис и Тикнизян выходят вместо Оньемаэчи и Рецоса в составе хозяев.

82' Морейра решился на удар со штрафного и отправил мяч сильно выше ворот.

80' «Милан» заработал штрафной метрах в 25 от ворот хозяев. Можно и пробить.

78' Сиссе пытался красиво в падении пробить через себя и не попал по мячу. Было красиво, но Морейра рассчитывал на скидку у линии штрафной.

77' Томори отлично сыграл в борьбе против Яремчука и не дал тому принять мяч.

75' Морейра до последнего боролся за мяч с Салиакисом на левом фланге и нарушил правила.

73' Фортунис вышел вместо Мартинша в составе «Олимпиакоса».

71' ГООООООООООЛ! «Милан» забивает третий мяч! Хатчинсон снова прорвался по правому флангу и мягко навесил в штрафную, а Пулишич с лёта правой уложил мяч под штангу. 2:3, как же перевернулась игра!

Игроки «Милана» празднуют гол uefa.com

68' А у «Олимпиакоса» вместо Гонсалеса и Педерсена вышли Яремчук и Салиакис.

67' Терраччано вышел вместо Диавара в составе «Милана».

66' Жота классно обработал мяч на правом фланге и пытался прострелить в центр штрафной – Томори перехватил.

65' Морейра ушёл от защитника на левом фланге и мягко навесил в штрафную, но прямо в руки Ортеге.

63' ГООООООООЛ! «Милан» сравнивает счёт! Хатчинсон отлично навесил на дальнюю штангу, Сиссе отклеился от двух защитников и головой буквально занёс мяч в сетку ворот. 2:2, а вот и камбэк!

Игроки «Милана» празднуют гол uefa.com

61' Морейра и Рецос получили по жёлтой карточке за стык в центре поля.

59' Морейра перспективно навешивал в штрафную с правого фланга – отбились хозяева.

56' ГОООООООООЛ! Один мяч отыграл «Милан»! Хатчинсон протащил мяч с левого фланга в центр и плотно пробил в дальний угол — без шансов для Ортеги. 2:1, в игре команда Аморима!

Омари Хатчинсон uefa.com

55' Ух ты, вполне могли забивать третий хозяева! Томори успел выбить мяч буквально с линии ворот после сейва Меньяна.

53' Томори вышел вместо де Винтера в составе «Милана».

51' Де Винтер потерял мяч на своей половине поля и тут же сфолил на Силве. Хозяева подают штрафной.

49' ГОООООООООЛ! Второй мяч забивает «Олимпиакос»! Де Винтер отдал плохой пас вперёд и потерял мяч на своей половине, Фройлер тут же покатил в штрафную на Силву, а тот сильно пробил в левый верхний угол. 2:0, пока что всё очень плохо у гостей.

Жота Силва uefa.com

48' Силва опасно убегал по левому флангу и сильно пробил в ближний угол – на месте Меньян!

46' Второй тайм стартовал! У «Милана» вместо Эступиньяна и Рамуша вышли Муса и Пулишич.

«Олимпиакос» – «Милан» uefa.com

45+3' Перерыв в Пирее! «Олимпиакос» абсолютно по делу ведёт после первого тайма, а «Милан» может быть доволен, что не пропустил больше. Отдыхаем 15 минут!

45+1' Пирола снова подключился в штрафную и с левой замыкал прострел с левого фланга, но выше ворот! Вполне могли хозяева вести в два мяча.

45' Арбитр добавил две минуты к первому тайму.

43' Де Винтер и Силва в абсолютно неопасной ситуации сцепились и едва не подрались — обоим арбитр выписал по жёлтой карточке.

41' А теперь Диавара неаккуратно поставил локоть в борьбе с Са и снова заехал ему по лицу.

39' Рабьо в центре поля локтем попал по лицу Са, арбитр всё видит.

37' Слегка успокоился темп матча. «Милан» больше владеет мячом, а «Олимпиакос» встречает средним блоком.

35' Яшари выдал шикарный пас за спины защитникам «Олимпиакоса», Ортега помешал Сиссе спокойно убежать к воротам, но нападающий всё равно пробил уже в падении, а Пирола в подкате выбил мяч с линии!

33' Диавара сфолил в центре поля – слишком активно пошёл в прессинг.

31' ГОООООООООЛ! Впереди «Олимпиакос»! Са навесил с угла поля, Пирола опередил всех в штрафной и сильно пробил головой в перекладину, а мяч от спины Меньяна отрикошетил обратно в сетку. 1:0, отлично сработал стандарт у хозяев.

Игроки «Олимпиакоса» празднуют гол uefa.com

30' Рабьо был первым на мяче и выбил его на угловой.

28' «Олимпиакос» заработал штрафной на правом фланге.

26' Хила снова здорово прочитал ситуацию и головой надёжно выбил мяч из штрафной.

25' Хозяева заработали штрафной на половине поля «Милана».

23' Морейра сместился с правого фланга в центр и пробил – прямо в руки Ортеге.

22' И снова Мартинш из опасной позиции бил в дальний угол, на этот раз по-настоящему спас Меньян!

Желсон Мартинш uefa.com

20' Мартинш получил мяч у штрафной «Милана» и вторым касанием пробил низом, но без проблем для Меньяна.

18' Рабьо покатил в штрафную на Рамуша, тот пытался скинуть в центр на Морейру – не прошёл пас.

16' Хатчинсон здорово ускорился в прессинг и вынудил защитника хозяев выбивать мяч в аут.

14' Хила отлично сыграл головой в своей штрафной и не дал сыграть Гонсалесу.

12' Педерсен получил мяч на правом фланге и с левой пробил прямо по центру – на месте Меньян.

09' Какие-то проблемы у Рамуша после жёсткого отбора Пиролы. Португалец отдышался и вроде бы поднялся на ноги, готов продолжать игру.

08' Мартинш получил мяч в штрафной «Милана» и бил в дальний угол — накрыл Морейра.

06' Яшари тоже пробил из-за штрафной и тоже отправил мяч на трибуны.

05' Сиссе решился на дальний удар, но не попал по воротам хозяев.

04' Хатчинсон вырезал классный пас на правый фланг Морейре, а тот не обыграл Мартинша.

02' Фройлер пробил издали по воротам «Милана» – выше ворот.

01' «Милан» начал с центра, поехали!

До матча

20:44 Команды уже на поле, гимн Лиги Европы прозвучал, а фанаты «Олимпиакоса» подняли шикарный перфоманс с подписью: «Помнишь меня?». Видимо, с намёком на вылет «Милана» от греческого клуба в прошлом.

Перфоманс фанатов «Олимпиакоса» x.com

20:42 Судейская бригада: главный арбитр — Крис Кавана, ассистенты — Дэн Кук и Иэн Хассин. Резервный судья — Роберт Джонс. За VAR отвечает Майкл Солсбери, его ассистент — Питер Бэнкс.

20:40 Нынешний «Олимпиакос» существенно изменился по сравнению с прошлым сезоном. Летом руководство потратило более 78 миллионов евро на усиление состава, а уже в сентябре сменило главного тренера. Хосе Луис Мендилибар лишился работы после вылета из квалификации Лиги чемпионов и ничьей с «Волосом» в национальном первенстве. Пришедший ему на смену Альгуасиль сумел стабилизировать результаты команды. После 11 туров чемпионата Греции пирейцы набрали 26 очков и отстают от лидирующего «Панатинаикоса» на четыре балла.

20:35 Одной из ключевых дуэлей в центре поля может стать противостояние двух швейцарских полузащитников — Ремо Фройлера и Ардона Яшари. Первый хорошо знаком с итальянским футболом по выступлениям за «Аталанту» и «Болонью», тогда как второй пока пытается закрепиться в составе «Милана». Особого внимания со стороны защитников гостей заслуживает и португалец Жота Силва. Он лидирует среди всех футболистов нынешнего розыгрыша Лиги Европы по количеству ударов (17), хотя пока лишь дважды попал в створ и не забил ни одного мяча.

20:30 Любопытно, что с Грецией связано одно из главных достижений в истории «Милана». В 1994 году на Олимпийском стадионе в Афинах команда Фабио Капелло разгромила «Барселону» Йохана Кройфа (4:0) в финале Лиги чемпионов. При этом в шести выездных еврокубковых встречах непосредственно с греческими клубами миланцы не одержали ни одной победы, четырежды сыграли вничью и потерпели два поражения.

20:25 «Олимпиакос» и «Милан» впервые встретились в сезоне-1959/60 в рамках Кубка европейских чемпионов. В Греции команды сыграли вничью (2:2), а в ответном матче на «Сан-Сиро» итальянцы победили со счетом 3:1 благодаря хет-трику Джанкарло Дановы. Следующего противостояния пришлось ждать почти 60 лет. Осенью 2018 года команды попали в одну группу Лиги Европы, и тогда домашние победы одержали оба клуба. Однако именно греки благодаря лучшим дополнительным показателям вышли в плей-офф, оставив команду Дженнаро Гаттузо на третьем месте.

20:20 А это стартовый состав «Милана»: Меньян, Хила, Де Винтер, Диавара, Эступиньян, Хатчинсон, Яшари, Рабьо, Морейра, Сиссе, Рамуш.

20:15 «Олимпиакос» начнёт матч в таком составе: Ортега, Смайлович, Рецос, Пирола, Оньемаэчи, Фройлер, Густаву Са, Желсон Мартинш, Жоау Силва, Педерсен, Гонсалес.

20:10 К поездке в Грецию «Милан» лишился Луки Модрича, который почувствовал дискомфорт в правом бедре во встрече с «Фрозиноне». Также недоступны Маттео Габбия, Фикайо Томори, Самуэль Чуквезе, Алексис Салемакерс и Рубен Лофтус-Чик. Зато после одноматчевой дисквалификации возвращается Майк Меньян, получивший красную карточку в противостоянии с «Борнмутом».

20:05 В Лиге Европы итальянцы потерпели поражения от «Бенфики», «Борнмута» и «Ференцвароша», не забив в этих встречах ни одного мяча. Единственные три очка команда заработала благодаря выездному разгрому австрийского «Зальцбурга» (4:0), в котором Сиссе оформил хет-трик. Аморим регулярно прибегал к ротации в еврокубковых матчах, однако на предматчевой пресс-конференции португалец отверг предположение, что именно изменения в составе стали главной причиной неудач.

20:00 Результаты команды Рубена Аморима в чемпионате Италии и Лиге Европы разительно отличаются. В Серии А миланцы выиграли восемь из 12 встреч и занимают четвертое место, опережая действующего чемпиона страны «Интер». За шесть последних туров «россонери» набрали 15 очков из 18 возможных, причем в каждом из этих матчей забивали как минимум дважды. В минувшее воскресенье «Милан» разгромил «Фрозиноне» со счетом 5:1. Очередным голом отметился молодой полузащитник Альфаджо Сиссе, на счету которого уже шесть мячей в нынешнем чемпионате.

19:55 Перед встречей с итальянцами Альгуасиль столкнулся с кадровыми проблемами. Вне игры остаются Аюб Эль-Кааби, Юсуф Языджи, Шикинью, Густаво Пуэрта и Сантьяго Эссе. Под вопросом участие Леона Бейли, который в последнем матче чемпионата оформил дубль и отдал голевую передачу. В отсутствие Эль-Кааби основным нападающим команды стал Армандо Гонсалес. Испанец забил два мяча на общем этапе Лиги Европы и является лучшим бомбардиром греческого клуба в нынешнем розыгрыше.

19:50 На общем этапе Лиги Европы «Олимпиакос» последовательно обыграл польскую «Ягеллонию» (2:1), французский «Марсель» (1:0) и пражскую «Спарту» (1:0). Ничья с «Ренном» позволила грекам довести количество набранных очков до десяти. Особенно впечатляет надежность обороны команды, которая пропустила всего один мяч за четыре тура. При этом пирейцам достаточно удается выступать на европейской арене даже без высокой результативности в нападении.

19:45 Команда Иманола Альгуасиля набрала хороший ход осенью и потерпела всего одно поражение в 18 последних встречах во всех соревнованиях. Перед четвертым туром Лиги Европы победная серия греческого клуба насчитывала девять матчей, однако во Франции «Олимпиакос» не сумел распечатать ворота «Ренна» (0:0). В минувшее воскресенье пирейцы разгромили «Ираклис» со счетом 6:2, причем соперник заканчивал встречу в меньшинстве. После этой победы команда Альгуасиля занимает второе место в чемпионате Греции.