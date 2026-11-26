прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций боснийский «Борац» будет принимать «Аталанту» из Италии. Игра пройдет в Баня-Лука 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Борац»

Турнирное положение: «Борац» занимает 21-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 3 очка после трех сыгранных туров.

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Борац» потерпел поражение в матче против греческого «Панатинаикоса» (1:2). Затем боснийцы нанесли поражение финскому КуПСу (2:0). В 3-м туре Лиги конференций боснийцы проиграли «Мьёльбю» (0:2).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: в последних матчах «Борац» одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Боснийцы в этих встречах забили 14 голов и пропустили 5 мячей.

«Аталанта»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Аталанта» занимает 16-е место. Итальянский клуб после трех туров набрал 4 очка.

Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Аталанта» одержала победу над кипрским «Пафосом» (3:1) и потерпела поражение в игре против «Аякса» из Нидерландов (0:2).

В третьем туре еврокубка «королева провинциалов» сыграла вничью с «Кайратом» (1:1).

Не сыграют: Хин, Коссуну, Сулемана.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Аталанта» одержала одну победу, сыграла три встречи вничью и потерпела одно поражение, забив 8 голов и пропустив 10.

На что ставят в матче Борац — Аталанта Букмекерские коэффициенты на матч Борац — Аталанта: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Аталанта» занимает 16-е место в Лиге конференций

«Борац» занимает 21-е место в Лиге конференций

«Аталанта» и «Борац» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аталанты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.47. Ничья оценивается в 4.90. На победу «Бораца» — 6.20.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.97.

Прогноз: В среднем за матч «Аталанта» и «Борац» забивают по 1-2 мяча, ожидаем, что соперники обменяются голами.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Борац» — «Аталанта» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Из-за слабой реализации «Аталанта» и «Борац» могут сыграть по низам в третьем туре Лиги конференций.

1.97 ТМ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Борац» — «Аталанта» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 1.97.