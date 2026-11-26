В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций боснийский «Борац» будет принимать «Аталанту» из Италии. Игра пройдет в Баня-Лука 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Борац»
Турнирное положение: «Борац» занимает 21-е место в общем этапе Лиги конференций, набрав 3 очка после трех сыгранных туров.
Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Борац» потерпел поражение в матче против греческого «Панатинаикоса» (1:2). Затем боснийцы нанесли поражение финскому КуПСу (2:0). В 3-м туре Лиги конференций боснийцы проиграли «Мьёльбю» (0:2).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах «Борац» одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Боснийцы в этих встречах забили 14 голов и пропустили 5 мячей.
«Аталанта»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Аталанта» занимает 16-е место. Итальянский клуб после трех туров набрал 4 очка.
Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Аталанта» одержала победу над кипрским «Пафосом» (3:1) и потерпела поражение в игре против «Аякса» из Нидерландов (0:2).
В третьем туре еврокубка «королева провинциалов» сыграла вничью с «Кайратом» (1:1).
Не сыграют: Хин, Коссуну, Сулемана.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Аталанта» одержала одну победу, сыграла три встречи вничью и потерпела одно поражение, забив 8 голов и пропустив 10.
Статистика для ставок
- «Аталанта» занимает 16-е место в Лиге конференций
- «Борац» занимает 21-е место в Лиге конференций
- «Аталанта» и «Борац» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Аталанты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.47. Ничья оценивается в 4.90. На победу «Бораца» — 6.20.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.97.
Прогноз: В среднем за матч «Аталанта» и «Борац» забивают по 1-2 мяча, ожидаем, что соперники обменяются голами.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Из-за слабой реализации «Аталанта» и «Борац» могут сыграть по низам в третьем туре Лиги конференций.
Ставка: ТМ 3 с коэффициентом 1.97.