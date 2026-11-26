В этом экспрессе проанализируем матч российской Премьер-лиги, а также игры Лиги Европы и Лиги конференций. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.62.

«Нижний Новгород» — «Текстильщик»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

После 18 туров «Нижний Новгород» уверенно лидирует в таблице Первой лиги с 49 очками, а вторым идёт «Урал» (37) с громадным отставанием. Нет никого в лиге и близко по уровню состава, финансирования и качеству игры равным нижегородцам.

Нападающий Вячеслав Грулёв, отлично знакомый наставнику «Нижнего Новгорода» Вадиму Гаранину по молодёжному составу московского «Динамо», забил в 18 играх уже 20 мячей, а всего на счету команды невероятные 55 голов.

Сейчас «Текстильщик» является главным аутсайдером чемпионата и имеет в активе всего 12 очков. В составе ивановского клуба собраны в основном молодые футболисты, которым не хватает опыта игры на уровне Первой лиги.

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Тренирует «Текстильщик» Дмитрий Пятибратов, но и у него пока не очень получается. В последнем туре команда на своём поле смогла отобрать очки у «Арсенала» (2:2), а до этого потерпела разгромное поражение от «СКА‑Хабаровска» (0:3). Вряд ли гостям светит что‑то в этой игре, так как даже резервисты хозяев на голову сильнее.

Наш прогноз: победа хозяев с форой −2 за 1,85.

«Хартс» — «Монако»

Футбол. Лига конференций. Общий этап

После трёх туров шотландский «Хартс» имеет всего одно очко в таблице общего этапа ЛК. Команда в первом туре сыграла вничью на своём поле с датским «Норшелланном» (1:1), а затем уступила «Трабзонспору» (0:2) и «Туну» (1:3).

В чемпионате Шотландии «Хартс» идёт на третьей строчке с 23 очками и в последнем туре неожиданно крупно разгромил «Данди» со счётом 8:0 в гостях, а до этого уступил на своём поле «Фалкирку» (2:5).

После мощного старта «Монако» немного забуксовал и в чемпионате Франции не побеждает уже на протяжении шести матчей. Последние две игры в Лиге 1 завершились ничейными исходами — 1:1 с «Осером» и «Ле Маном».

Зато в Лиге Европы, где гораздо ниже уровень сопротивления, дружина Луиса Фелипе с 9 очками после трёх матчей располагается в лидирующей группе. Вряд ли в этом матче «Монако» устроит большую ротацию, так как необходимо вспомнить, что такое побеждать.

Наш прогноз: победа гостей за 1,57.

«Лион» — «Лиллестрём»

Футбол. Лига Европы. Общий этап

После четырёх матчей у «Лиона» в таблице общего этапа Лиги Европы всего 7 очков. Команда обыграла «Андерлехт» (2:1), «Кристал Пэлас» (3:2), сыграла вничью с «Реал Сосьедад» (1:1) и уступила «Хоффенхайму» (0:3).

Недавно «Лион» покинул главный тренер Пауло Фонсека, перебравшийся в «Спортинг», а на его место пришёл испанец Карлос Висенс, помогавший в своё время Гвардиоле в «Ман Сити». Под его руководством команда уже выиграла в гостях в Лиге 1 у «Лилля» (1:0).

В отличие от «ткачей» «Лиллестрём» является одним из аутсайдеров Лиги Европы и сейчас имеет в активе всего одно очко, которое было добыто в игре со «Спартой»; остальные три матча норвежцы проиграли.

В национальном чемпионате «Лиллестрём» располагается на третьей строчке с 48 очками и в последнем туре переиграл «Сарпсборг» в гостях (2:0), а до этого — дома «Олесунн» (3:2). Гости вполне могут выстоять в этой игре, так как новый тренер «Лиона» только знакомится с командой и ему надо просмотреть в боевых условиях как можно больше футболистов.

Наш прогноз: победа «Лиллестрёма» с форой +2,5 за 1,59.

4.62 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,62.