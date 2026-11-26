В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций казахстанский «Кайрат» будет принимать «Мьёльбю» из Швеции. Игра пройдет в Алматы 26 ноября. Начало встречи — в 18:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.
«Кайрат»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Кайрат» занимает 27-е место, набрав 2 очка. Казахстанский клуб в трёх матчах еврокубка сыграл вничью два раза и в одном поединке потерпел поражение.
Последние матчи: в третьем туре Лиги конференций «Кайрат» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» (1:1). До этого казахи сыграли вничью с латвийской «Ригой» (1:1) и проиграли греческому «Панатинаикосу» (1:5).
Между играми в еврокубках казахи провели матч 30-го тура в казахстанской Премьер-лиге. «Кайрат» сыграл вничью с командой «Алтай» (1:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает второе место, набрав 65 очков.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Кайрат» одержал одну победу, сыграл три встречи вничью и потерпел одно поражение.
«Мьёльбю»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Мьёльбю» занимает 9-е место, набрав 7 очков. Шведы в трёх матчах еврокубка одержали две победы и сыграли одну встречу вничью.
Последние матчи: в третьем туре Лиги конференций «Мьёльбю» одержал победу над боснийским коллективом «Борац» (2:0). Также шведы обыграли «Интер» из Андорры (2:0), сыграли вничью с «Иберией» из Грузии (1:1).
В 29-м туре внутреннего чемпионата «Мьёльбю» дома сыграл вничью с «Мальмё» (1:1). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает 12-е место, набрав 29 очков.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних матчах шведы одержали две победы, сыграли три встречи вничью, забив пять голов и пропустив два мяча.
Статистика для ставок
- «Кайрат» занимает 27-е место в Лиге конференций
- «Мьёльбю» занимает 9-е место в Лиге конференций
- «Кайрат» и «Мьёльбю» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кайрата» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Мьёльбю» — 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.90.
Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Мьёльбю» и «Кайрат» забивают по два мяча, ожидаем, что шведы и казахи проведут верховой поединок.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.
Прогноз: Не исключаем, что шведы и казахи смогут поразить ворота друг друга.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.