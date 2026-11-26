прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.89

В матче четвёртого тура основного этапа Лиги конференций казахстанский «Кайрат» будет принимать «Мьёльбю» из Швеции. Игра пройдет в Алматы 26 ноября. Начало встречи — в 18:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.89.

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«Кайрат»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Кайрат» занимает 27-е место, набрав 2 очка. Казахстанский клуб в трёх матчах еврокубка сыграл вничью два раза и в одном поединке потерпел поражение.

Последние матчи: в третьем туре Лиги конференций «Кайрат» сыграл вничью с итальянской «Аталантой» (1:1). До этого казахи сыграли вничью с латвийской «Ригой» (1:1) и проиграли греческому «Панатинаикосу» (1:5).

Между играми в еврокубках казахи провели матч 30-го тура в казахстанской Премьер-лиге. «Кайрат» сыграл вничью с командой «Алтай» (1:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает второе место, набрав 65 очков.

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Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Кайрат» одержал одну победу, сыграл три встречи вничью и потерпел одно поражение.

«Мьёльбю»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Мьёльбю» занимает 9-е место, набрав 7 очков. Шведы в трёх матчах еврокубка одержали две победы и сыграли одну встречу вничью.

Последние матчи: в третьем туре Лиги конференций «Мьёльбю» одержал победу над боснийским коллективом «Борац» (2:0). Также шведы обыграли «Интер» из Андорры (2:0), сыграли вничью с «Иберией» из Грузии (1:1).

В 29-м туре внутреннего чемпионата «Мьёльбю» дома сыграл вничью с «Мальмё» (1:1). В турнирной таблице внутреннего первенства участник Лиги конференций занимает 12-е место, набрав 29 очков.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах шведы одержали две победы, сыграли три встречи вничью, забив пять голов и пропустив два мяча.

На что ставят в матче Кайрат — Мьёльбю Букмекерские коэффициенты на матч Кайрат — Мьёльбю: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Кайрат» занимает 27-е место в Лиге конференций

«Мьёльбю» занимает 9-е место в Лиге конференций

«Кайрат» и «Мьёльбю» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Кайрата» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.45. На победу «Мьёльбю» — 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.90.

Прогноз: Обе команды играют результативно. В среднем за матч «Мьёльбю» и «Кайрат» забивают по два мяча, ожидаем, что шведы и казахи проведут верховой поединок.

1.89 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Кайрат» — «Мьёльбю» принесёт прибыль 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.89.

Прогноз: Не исключаем, что шведы и казахи смогут поразить ворота друг друга.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Кайрат» — «Мьёльбю» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.