26 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Милан». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Олимпиакос»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Олимпиакос» в четырех турах набрала 10 очков. Команда забила четыре мяча при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, разбив «Ираклис» — 6:2.

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До того «Олимпиакос» подписал мировую с ПАОК — 1:1, а вот несколько ранее разошелся миром с «Ренном» — 0:0. Команда не проигрывает уже два с половиной месяца.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Олимпиакос» имеет весьма надежные тылы, вот только в плане реализации не преуспевает.

При этом «Олимпиакос» в трех очных поединках с «Миланом» добыл две победы. К тому же команда ныне пребывает на моральном подъёме. Дома же греки победили в обоих поединках Лиги Европы. Да и вообще, в родных стенах они выглядят максимально выгодно.

Команда уж точно постарается закрепиться в топ-8. «Олимпиакос» уж точно не боится «россонери», явно не преуспевающих на евроарене.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» во втором по силе клубном турнире Старого Света выступает бледно. Команда на текущий момент находится на 28-м месте турнирной таблицы.

При этом «Милан» набрал три зачетных балла в четырех турах. Команда забила четыре мяча при семи пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Фрозиноне» — 5:1.

До того «Милан» одолел «Дженоа» — 2:1, а вот чуть ранее потерпел поражение от «Ференцвароша» — 0:2. Команда победила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Милан» ныне прибавил в плане результатов, вот только теперь важно перенести эту тенденцию и на Лигу Европы.

При этом «Милан» в Лиге Европы в среднем забивает аккурат гол за матч. Команда потенциально способна побороться едва ли не за победу в турнире, однако результаты хромают на обе ноги. Приоритетом для «россонери» является чемпионат, хотя кадровый маневр достаточен для битвы на нескольких фронтах.

Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. «Россонери» постараются как можно быстрее запрыгнуть в зону плей-офф.

На что ставят в матче Олимпиакос — Милан Букмекерские коэффициенты на матч Олимпиакос — Милан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.50. Ничья — в 3.50, выигрыш «Олимпиакоса» — в 2.70.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.80, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: «Милан» борется за выход в плей-офф, к тому же заметно прибавил в последних поединках.

2.50 Победа «Милана» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Олимпиакос» — «Милан» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Милана» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.20 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Олимпиакос» — «Милан» позволит вывести на карту выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.20.

Пять причин, почему ставка зайдёт