Санкт-петербургский СКА уступил на своем льду ярославскому «Локомотиву» 2:3 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В составе победителей голами отметились Кирилл Емельянов, Денис Алексеев и Артур Каюмов. У гостей шайбы забросили Данил Аймурзин и Николай Голдобин. Следить за ходом встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

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60' Звучит сирена — матч окончен! «Локомотив» выигрывает эту встречу со счетом 3:2, набирает два очка (становится 43) и вплотную подбирается к лидирующему в Западной конференции ЦСКА. У СКА остается 30 баллов и это девятая строчка на Западе. Свой следующий матч питерские армейцы проведут 27 ноября против «Барыса», а ярославцы в этот же день сыграют с «Ладой».

59' Василий Атанасов (СКА) потерял шайбу в центре площадки, а тем временем вратаря уже готовы снимать армейцы.

58' Никита Зайцев (СКА) бросил буквально с метра низом, но Даниил Исаев («Локомотив») успел свести щитки.

57' Г-ОООООООО-Л! СКА — 2:3! Николай Голдобин! Голдобин замыкал комбинацию в большинстве с правого угла ближе к лицевой и мощно бросил, прошив вратаря.

56' Удаление у гостей! Егор Сурин («Локомотив») пошел заступаться за своего вратаря и был удален за грубость.

55' Джованни Фьоре («Локомотив») убежал один на один с вратарем, но не смог переиграть Артемия Плешкова (СКА).

Статистика матча 29 Удары в створ 25

54' Николай Голдобин (СКА) в одиночку вошел в зону соперника и бросил от борта кистевым прямо в ловушку Даниилу Исаеву («Локомотив»).

53' Несмотря на равные составы, ярославский клуб запер хозяев в их зоне.

51' Г-ОООООООО-Л! «Локомотив» — 1:3! Артур Каюмов! Максим Шалунов бросил с разворота во вратаря, а Артур Каюмов вогнал шайбу в сетку с нескольких сантиметров!

51' Максим Берёзкин («Локомотив») вошел на скорости в зону соперника и бросил по воротам — шайба попала в клюшку оппоненту и улетела за пределы площадки.

50' На две минуты за толчок клюшкой удален Алексей Маклюков (СКА)!

49' Г-ОООООООО-Л! СКА — 1:2! Данил Аймурзин! Аймурзин подключился к атаке на дальней штанге и замкнул в касание передачу Василия Глотова!

48' Тренерский штаб хозяев снял вратаря — Артемий Плешков (СКА) уступил место шестому полевому игроку.

48' Ильяс Магомедсултанов («Локомотив») получил малый скамеечный штраф за подножку.

47' Матвей Короткий (СКА) выбросил из своей зоны безадресно! Ничего не получается у питерцев сегодня.

46' Артур Каюмов («Локомотив») перехватил шайбу у борта и зарядил в сторону ворот, но не попал в створ.

45' От борта на рандеву с голкипером выкатил Артём Кузин («Локомотив»), но не смог его переиграть с близкой дистанции.

44' Мощный но неточный щелчок Александра Елесина («Локомотив») после выигранного партнером вбрасывания.

43' Рушан Рафиков («Локомотив») набросил на пятак от борта, но партнеров в этой точке не было.

42' Много борьбы в центре площадки и у бортов, но пока опасности мало.

41' Стартовое вбрасывание третьего периода осталось за гостями, которые сразу бросились в атаку.

40' Звучит сирена на второй перерыв! Гости ведут в счете 2:0! Отдыхаем...

39' Никита Черепанов («Локомотив») оказался в отложенном положении вне игры и был вынужден выехать в среднюю зону.

38' Отличный кистевой от Николая Голдобина (СКА), но сократил угол Даниил Исаев («Локомотив») и отбил шайбу ловушкой.

37' Максим Шалунов («Локомотив») бросил низом с разворота — шайба просвистела рядом со стойкой.

35' С правого круга вбрасывания бросил Никита Недопёкин (СКА) — попал в голкипера и шайба улетела за пределы площадки.

34' Никита Зайцев (СКА) из-за ворот выбросил шайбу на пятак, но там ее перехватил Александр Елесин («Локомотив»).

33' Сергей Сапего (СКА) подхватил шайбу на синей линии, немного сблизился и бросил кистевым — выручил команду Даниил Исаев («Локомотив»).

32' Скотт Уилсон (СКА) поймал отскок шайбы веред пустым углом ворот, но не смог забросить, отправив ее под вратаря.

31' Георгий Иванов («Локомотив») получил малый штраф за за атаку вратаря!

30' Г-ОООООООО-Л! «Локомотив» — 0:2! Денис Алексеев! Алексеев получил шайбу от борта на дальней штанге и в касание перебросил ее в ближний угол!

29' После выигранного партнером вбрасывания бросил мощно Данил Аймурзин (СКА) — шайба попала в щитки Даниилу Исаеву («Локомотив»).

28' Артур Каюмов («Локомотив») выполнил эффектный сольный проход и бросил в дальний угол. но не попал в створ.

26' Данил Аймурзин (СКА) замыкал дальнюю штангу, но шайба неудачно попала в конек.

25' Артемий Плешков (СКА) выкатил немного из ворот и нейтрализовал дальний бросок Максима Шалунова («Локомотив»).

24' Александр Елесин («Локомотив») мощно щелкнул от синей линии, но не смог попасть в створ.

23' Г-ОООООООО-Л! «Локомотив» — 0:1! Кирилл Емельянов! Максим Берёзкин в падении отдал пас из-за ворот, а Кирилл Емельянов в касание отправил шайбу в дальнюю девятку!

23' Никита Недопёкин (СКА) удален на 4 (2+2) минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой!

22' Василий Глотов (СКА) вкатился на пятак и пытался с близкой дистанции проткнуть шайбу в ворота, но уверенно щитками сыграл Даниил Исаев («Локомотив»).

21' Стартовое вбрасывание во втором периоде выиграли хозяева, н опока они в своей зоне.

20' Звучит сирена на первый перерыв! На табло стартовые нули! Отдыхаем...

19' Егор Сурин («Локомотив») выдал неплохой проброс, но его прочитали защитники и перехватили шайбу.

18' Рушан Рафиков («Локомотив») набросил на ворота в надежде на добивание партнеров, но шайбу выбросил Алексей Маклюков (СКА).

17' Хозяева остаются в меньшинстве: Никита Дишковский (СКА) удален на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

16' Александр Елесин («Локомотив») классно бросил с дальней дистанции и попал в штангу!

15' Юрий Журавлев (СКА) бросил кистевым от синей линии. но не попал в створ, а на добивание партнеры не успели.

14' А вот и первое удаление в матче! Максим Шалунов («Локомотив») наказан малым штрафом за удар локтем.

13' Артемий Плешков (СКА) поймал шайбу в ловушку после того, как та попала в штангу после броска Егора Сурина («Локомотив»).

12' Артём Кузин («Локомотив») попал под силовой прием Рокко Гримальди (СКА) и потерял шайбу.

11' Александр Полунин («Локомотив») на замахе убрал соперника, но его бросок оказался неточным.

10' Матвей Короткий (СКА) не успел к длинному пасу своего партнера и арбитры зафиксировали проброс.

08' Егор Сурин («Локомотив») выиграл борьбу у борта и бросил с неудобной руки — шайба в ловушке у Артемия Плешкова (СКА).

07' Даниил Исаев («Локомотив») уверенно отбил шайбу после броска из средней зоны Рокко Гримальди (СКА).

06' На большой скорости Василий Атанасов (СКА) ворвался в зону соперника, но его передача на дальнюю штангу была прервана.

05' С дальней дистанции зарядил Андрей Педан (СКА) — шайба опасно пролетела над перекладиной.

04' Артемий Плешков (СКА) прижал шайбу в ловушку после того, как с пятака ее пытался просунуть в ворота Даниил Тесанов («Локомотив»).

03' Артём Кузин («Локомотив») атаковал с центральной зоны перед воротами, но не попал в створ.

02' Александр Елесин («Локомотив») набросил от синей линии на пятак, но защитники хозяев были внимательны.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч СКА — «Локомотив» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на льду «СКА Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча: главные судьи — Гашилов Виктор и Лаврентьев Антон, линейные судьи — Головлёв Дмитрий и Куприянов Максим.

19:05 Состав СКА: Плешков Артемий, Маклюков Алексей, Савиков Егор, Романов Владислав, Короткий Матвей, Атанасов Василий, Зайцев Никита, Сапего Сергей, Голдобин Николай, Гримальди Рокко, Глотов Василий, Мироманов Даниил, Журавлёв Юрий, Суздорф Герман, Дишковский Никита, Недопёкин Никита, Педан Андрей, Нугманов Амир, Аймурзин Данил, Уилсон Скотт.

19:00 Состав «Локомотив»: Исаев Даниил, Елесин Александр, Береглазов Алексей, Каюмов Артур, Берёзкин Максим, Шалунов Максим, Рафиков Рушан, Сергеев Андрей, Иванов Георгий, Котков Матвей, Сурин Егор, Черепанов Никита, Мисюль Даниил, Пустовой Андрей, Полунин Александр, Алексеев Денис, Магомедсултанов, Кирьянов Никита, Фьоре Джованни, Кузин Артём.

18:50 Сегодняшний матч пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

18:45 Армейцы подходят к домашней игре в приподнятом настроении после успешного выезда, где им удалось прервать неприятную серию из трех домашних поражений подряд (от московского и минского «Динамо», а также «Трактора» с общим счетом 3:11). Победы в Нижнекамске и Сочи позволили команде стабилизировать игру в атаке.

18:40 СКА после 28 матчей имеет в активе 30 очков, занимая 3-е место в дивизионе Боброва и балансируя на границе зоны плей-офф (8–9 места конференции). Для петербуржцев, где по ходу сезона произошли перестановки в тренерском штабе Андрея Разина, критически важно набирать очки в домашних матчах, чтобы не выпасть из кубковой восьмерки и догнать ушедших вперед конкурентов («Спартак» и «Торпедо», у которых по 35 очков).

18:35 Ярославцы демонстрируют эталонную системность и прагматизм. За последние пять встреч «Локомотив» одержал четыре уверенные победы (включая две «сухие» домашние игры), уступив лишь в принципиальной выездной встрече лидеру Запада — ЦСКА. После игры в Нижнем Новгороде против «Торпедо» у команды было полноценных четыре дня отдыха и подготовки к выезду в Петербург.

18:30 «Локомотив» уверенно идет на 2-м месте в дивизионе Тарасова и всей Западной конференции, набрав 41 очко в 28 матчах. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет всего 3 балла при игре в запасе, поэтому ярославцы максимально мотивированы побеждать в каждом туре, чтобы вернуться на первую строчку. Кроме того, железнодорожники пропускают меньше всех на Западе (44 шайбы в 28 играх).

18:25 Центральное противостояние игрового дня в КХЛ сведет в Санкт-Петербурге нестабильный в этом сезоне СКА и одного из главных фаворитов Западной конференции — ярославский «Локомотив». Петербуржцы прервали затяжную серию поражений и стремятся закрепиться в кубковой восьмерке, тогда как железнодорожники ведут плотную гонку за лидерство на Западе. На льду «СКА Арены» зрителей ждет проверка на прочность: сможет ли атака хозяев взломать лучшую оборону конференции.

18:15 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.84

18:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА — «Локомотив». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.