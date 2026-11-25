«Ахмат» и «Краснодар» играют на «Ахмат Арене» в Грозном в заключительном туре группового этапа Кубка России. Краснодарцы возглавляют группу B с десятью очками и досрочно гарантировали себе место в плей-офф Пути РПЛ. Грозненцы с пятью баллами замыкают квартет и зависят от результата параллельной встречи московского «Динамо» и «Факела». При этом после смены главного тренера «Ахмат» заметно прибавил и впервые с начала осени одержал две победы подряд.

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90+3' И всё, финальный свисток в Грозном! «Краснодар» разгромил «Ахмат», набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе В. А грозненцы остаются на последнем месте и точно не сыграют в плей-офф. В следующем туре РПЛ «Ахмат» поедет в гости к «Балтике», а «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом».

90+2' Самородов на замахе ушёл от двух защитников и бил в ближний угол, но не попал. Был шанс хотя бы один мяч отыграть у хозяев.

90' Арбитр добавил три минуты к основному времени.

87' ГОООООООЛ! Третий забивает «Краснодар»! Кордоба обработал сложный мяч в штафной и вторым касанием тут же отправил его в угол ворот рикошетом от Цаке. 0:3, разгром в Грозном.

84' Самородов и Оласа получили по жёлтой карточке за стычку у бровки.

83' ВАР всё проверил — гол засчитан! Не было офсайда у Кристиана.

Статистика матча 2 Удары в створ 3 9 Удары мимо 5 57% Владение мячом 43% 5 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 10 Фолы 14

81' ГОООООООЛ! Второй забивает «Краснодар»! Уткин классно забросил на дальнюю штангу, Шелия не дотянулся до мяча, а Кристиан первым касанием буквально внёс мяч в сетку. 0:2, всё по делу.

79' У «Краснодара» вместо Воробьёва вышел Кордоба.

78' Уткин грубо пошёл в отбор против Касинтуры и получил жёлтую карточку.

77' Уткин пробил со штрафного – выше ворот.

75' Оздоев заработал штрафной метрах в 24 от ворот, Келиано фолил.

73' Гаджиев совершает свои первые касания мяча более, чем за год! Вообще не играл футболист «Ахмата» при прошлых тренерах, а сейчас вот – получает шанс.

70' В составе «Ахмата» Мелкадзе и Гаджиев выходят вместо Садулаева и Максути.

68' Уткин с левого фланга покатил в штрафную на Кристиана, а у него не получилось акцентированно пробить – Шелия на месте.

Уткин с мячом https://t.me/fckrasnodar

65' Уткин покатил в штрафную на Ваханию, тот скинул в центр штрафной на Воробьёва, а его встречали сразу два защитника и не дали пробить.

64' Садулаев получил жёлтую за слишком активные споры с арбитром.

63' Воробьёв отлично раскачал Цаке и вышел на ударную позицию, но пробил выше ближнего угла.

62' Вахания выходит вместо Петрова в составе «Краснодара».

59' Садулаев с левой пробил из-за штрафной – выше ворот.

58' У «Краснодара» Ленини вышел вместо Оздоева.

56' Адамов простреливал с правого фланга в штрафную «Ахмата» и был уверен, что мяч попал в руку Оласе. Арбитр не согласен.

54' Оласа столкнулся с Ибишевым у бровки – даже рассечён подбородок у защитника «Краснодара», надо остановить кровь.

53' Максути изящно развернулся в штрафной «Краснодара» и с носка бил почти в упор, но не попал в створ!

51' Касинтура отлично сместился с левого фланга и низом бил в дальний угол, Корякин спас!

48' Буркин снова решился на дальний удар — рядом со штангой в этот раз.

46' Стартует второй тайм! У обеих команд есть замены. В составе «Краснодара» Оласа и Кристиан вышли вместо Батчи и Гусейнова, а у хозяев Касинтура и Самородов поменяли Щетинина и Конате.

«Ахмат» — «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar

45+2' Перерыв в Грозном! «Краснодар» ведёт благодаря голу Воробьёва, но и хозяева создают моменты. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил минуту к первому тайму.

43' Адамов ворвался в штрафную и после первого касания упал на газон — арбитр не реагирует.

42' Щетинин жёстко пошёл в подкат против Батчи и вроде бы выбил мяч, но и сбил вингера гостей с ног.

39' Садулаев сместился с левого фланга и хлёстко бил в дальний угол – рядом со штангой пролетел мяч!

38' Воробьёв пробросил мяч мимо Ибишева и пытался войти в штрафную, но потерял мяч.

36' «Ахмат» после пропущенного гола много держит мяч и пытается атаковать левым флангом – пока что безуспешно.

33' Опасно у ворот «Краснодара»! Максути сначала скинул под удар Конате, а потом и сам пытался пробить в дальний угол, но не попал.

30' Гусейнов получил мяч на правом фланге и опасно простреливал вдоль ворот – защитники «Ахмата» справились.

27' Келиано мощно пробил по воротам гостей из-за штрафной, Корякин отбил перед собой, а Пальцев в подкате успел выбить мяч!

25' Садулаев смещался с левого фланга в центр и не обыграл Тормену – здорово сыграл защитник «Краснодара».

23' «Ахмат» провёл перспективную комбинацию через центр, но опасно её завершить не удалось.

«Ахмат» — «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar

20' Буркин из хорошей позиции бил с левой ноги – выше ворот.

18' Гусейнов забрался в офсайд на правом фланге, а могло получиться опасно.

15' Щетинин неплохо навесил в штрафную, но удар у Богосаваца не получился.

14' «Ахмат» заработал угловой.

12' Гусейнов перестарался в прессинге и в подкате снёс игрока «Ахмата» – жёлтая карточка.

10' ГОООООООЛ! Впереди «Краснодар»! Воробьёв отобрал мяч у Ибишева после прострела с фланга, потом обыграл его же и с левой отправил мяч мимо Шелии. 0:1, буквально первый же момент реализовали гости.

09' Гости полноценно забрали себе мяч и ищут момент в позиционной атаке.

06' Батчи потерял мяч на правом фланге и тут же сфолил, не позволив «Ахмату» быстро начать атаку.

03' Садулаев с лёта пытался пробить примерно с линии штрафной, но попал в защитника.

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

18:00 Команды уже на поле стадиона в Грозном! Там сегодня около 2 градусов, но без осадков, хотя газон и так не в лучшем состоянии.

17:55 Судейская бригада: главный арбитр — Игорь Капленков, ассистенты — Александр Богданов и Альмир Хатмуллин. Резервный судья — Станислав Матвеев. За VAR отвечает Сергей Карасев, его ассистент — Михаил Плиско.

17:50 Отдельный интерес представляет появление на поле Даниила Уткина и Магомеда Оздоева. Оба хорошо знакомы с грозненским футболом по собственному опыту выступлений за «Ахмат». Для Уткина кубковые встречи также остаются возможностью получить больше свободы в атаке и проявить свои качества при исполнении стандартных положений. С учетом вероятных изменений в составе краснодарцев именно взаимодействие полузащиты с резервными футболистами обороны может стать одним из наиболее уязвимых элементов игры гостей.

17:45 Долгое время грозненцы оставались одним из наиболее неудобных соперников для краснодарцев. Весной 2024 года «Ахмат» одержал минимальную победу в Краснодаре, а в 2021-м и вовсе разгромил южан на их поле со счетом 5:0. Однако в последнее время ситуация изменилась. В нынешнем сезоне команды уже дважды встречались в августе: сначала краснодарцы выиграли серию пенальти в Кубке России после ничьей в основное время (1:1), а десять дней спустя одержали минимальную победу в чемпионате (1:0). Причем в шести последних очных матчах «Краснодар» неизменно поражал ворота грозненцев.

17' Первое кубковое противостояние команд состоялось еще в марте 2016 года, когда грозненский клуб выступал под названием «Терек». Тогда для определения победителя потребовалось дополнительное время, а решающий мяч на 116-й минуте забил капитан краснодарцев Андреас Гранквист после подачи углового Маурисио Перейрой. В общей сложности соперники провели 39 официальных встреч: 18 побед одержал «Краснодар», 13 — «Ахмат», еще восемь матчей завершились вничью.

17:35 А такой состав выбрал Мурад Мусаев: Корякин, Пальцев, Петров, Родригес Гонсалес, Тормена, Оздоев, Уткин, Буркин, Батчи, Гусейнов, Воробьёв.

17:30 Стартовый состав «Ахмата» на сегодняшний матч: Шелия, Адамов, Богосавац, Ибишев, Цаке, Келиано, Щетинин, Садулаев, Исмаэл, Конате, Максути.

17:25 Ролану Гусеву удалось быстро изменить ситуацию в Грозном после неудачного отрезка при Станиславе Черчесове. В конце октября «Ахмат» проиграл «Оренбургу» (0:1), уступил «Факелу» в серии пенальти и потерпел поражение от московского «Динамо» (0:2). Новый главный тренер начал работу с домашней победы над «Родиной» (1:0), а после международной паузы грозненцы неожиданно обыграли ЦСКА в Москве (2:1). Эти результаты позволили команде подняться на 11-е место в чемпионате и немного отдалиться от зоны стыковых матчей.

17:20 В первых встречах при Гусеве грозненцы сделали акцент на дисциплине и компактности без мяча. В противостоянии с «Родиной» команды суммарно нанесли всего шесть ударов в створ ворот, а в Москве на двоих с ЦСКА — восемь. «Ахмату» пока удается извлекать максимум из относительно небольшого количества опасных моментов. Против «Краснодара» хозяевам, однако, может потребоваться более активная игра впереди, особенно если в параллельной встрече «Факел» поведет в счете.

17:15 В Кубке России грозненцы одержали только одну победу в основное время — над «Факелом» (2:1). Еще два очка команда заработала благодаря ничьим с краснодарцами и воронежцами, хотя в обоих случаях уступила в сериях пенальти. Станислав Черчесов достаточно серьезно относился к кубковому турниру и регулярно задействовал футболистов основного состава. Учитывая турнирное положение «Ахмата», Гусеву также нет особого смысла прибегать к масштабной ротации. В атаке хозяева могут рассчитывать на Лечи Садулаева, Эгаша Касинтуру и Мохамеда Конате. Последний способен создать проблемы центральным защитникам гостей за счет физической мощи и игры на втором этаже.

17:10 После трех сезонов борьбы за чемпионство краснодарцы пока не могут вернуться в первую тройку РПЛ. Команда Мурада Мусаева занимает четвертое место с 27 очками и на пять баллов отстает от лидирующего московского «Динамо». Южане потерпели всего два поражения в чемпионате, однако уже шесть раз сыграли вничью. Перед международной паузой «Краснодар» прервал неудачную серию благодаря результативной победе над ЦСКА (4:2), но в минувшее воскресенье снова потерял очки в Москве. Встреча с «Динамо» завершилась со счетом 1:1, хотя краснодарцы больше тайма действовали в большинстве и имели достаточно возможностей для победы.

17:05 Одной из главных проблем команды в нынешнем сезоне стала надежность обороны. «Краснодар» пропустил 19 мячей в чемпионате — больше всех среди представителей первой пятерки. После ухода Диего Косты Мусаеву приходится искать новые сочетания в центре защиты, а кадровые проблемы в опорной зоне дополнительно осложняют эту задачу. В последнем матче с «Динамо» повреждения получили Жубал и Дуглас Аугусто. В Грозном тренер может предоставить игровую практику Витору Тормене, Сергею Петрову и Валентину Пальцеву, а место в воротах вместо Станислава Агкацева способен занять Александр Корякин.

17:00 В кубковом турнире краснодарцы добились необходимого результата без привычной для команды высокой результативности. За пять туров южане забили пять мячей, но сумели набрать десять очков. Теперь Мусаев может распределить нагрузку между футболистами с учетом предстоящего выездного матча чемпионата с «Ростовом». В нападении шанс проявить себя получит Дмитрий Воробьев, на счету которого два гола в нынешнем розыгрыше Кубка России. При этом в Грозный отправился и Джон Кордоба, поэтому у тренерского штаба останется возможность усилить атаку по ходу встречи.