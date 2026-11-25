25 ноября в 6-м туре Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и «Краснодар». Путь РПЛ. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Ахмат»
Турнирное положение: «Ахмат» занимает четвёртое место в группе В Кубка России. Команда из Грозного в пяти матчах набрала 5 очков.
Последние матчи: в Кубке России «Ахмат» набрал очки в матчах против «Факела» (0:0, 1:3 — поражение в серии пенальти), «Краснодара» (1:1, 4:5 — проиграв в серии пенальти), «Факела» (2:1). В остальных матчах грозненский клуб проиграл московскому «Динамо» (0:3, 1:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в матчах чемпионата России команда из Грозного выиграла у ЦСКА (2:1) и «Родины» (1:0). «Ахмату» удалось прервать проигрышную серию, которая насчитывала семь матчей: одна ничья и шесть поражений.
«Краснодар»
Турнирное положение: «Краснодар» занимает первое место в группе В Кубка России, набрав 10 очков.
Последние матчи: «Краснодар» обеспечил участие в плей-офф Кубка России Пути РПЛ. Футболисты Мусаева одержали победы в матчах против московского «Динамо» (2:1, 1:0), «Факела» (1:1, 4:3 — победа в серии пенальти), «Ахмата» (1:1, 5:4 — победа в серии пенальти). «Краснодар» уступил лишь «Факелу» (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Краснодар» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и в одном поединке потерпел поражение, забив при этом 11 голов и пропустив 7 мячей.
Статистика для ставок
- «Ахмат» занимает четвёртое место в группе В Кубка России
- «Краснодар» занимает первое место в группе В Кубка России
- В первом круге «Краснодар» победил «Ахмат» (1:1, 5:4 — в серии пенальти)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Ахмата» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.55. Ничья оценивается в 3.65. На победу команды «Краснодара» — 2.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Ахмат» набрал хороший ход после побед над «Родиной» и ЦСКА. Грозненцы сохраняют шансы на выход в плей-офф и будут мотивированы добиться положительного результата. «Краснодар» уже обеспечил себе продолжение борьбы в Кубке и может выставить резервный состав. С учетом этого хозяева способны как минимум не проиграть.
Ставка: Фора «Ахмата» (0) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Встреча может получиться не слишком результативной. «Ахмат» в последних матчах стал надежнее действовать в обороне, а «Краснодар» может поберечь лидеров перед следующими играми чемпионата. При этом грозненцы будут стремиться воспользоваться преимуществом своего поля и постараются не допустить открытого футбола.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.95.