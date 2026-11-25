25 ноября в 6-м туре Кубка России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Балтика». Путь РПЛ. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Динамо»

Турнирное положение: «Динамо» из Махачкалы занимает четвёртое место в группе С Кубка России, в пяти матчах команда набрала всего 1 очко и лишилась шансов на продолжение борьбы в турнире.

Последние матчи: махачкалинское «Динамо» в матчах Кубка России проиграло «Крыльям Советов» (0:2, 1:2), «Зениту» (1:2, 0:3), «Балтике» (1:1, 4:5 — поражение в серии пенальти),

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: в последних матчах «Динамо» из Махачкалы одержало одну победу, сыграло одну встречу вничью и потерпело три поражения, при этом забив два мяча и пропустив восемь голов.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтика» вышла в плей-офф Кубка России Пути регионов с третьего места квартета С. Калининградцы набрали 6 очков в пяти матчах.

Последние матчи: Калининградцы смогли выйти в плей-офф турнира благодаря победам над «Крыльями Советов» (2:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1, 5:4 — победа в серии пенальти). Также футболисты «Балтики» набрали очко в матче против «Крыльев Советов» (0:0, 3:5 — поражение в серии пенальти). «Балтика» проиграла в двух матчах против «Зенита» (0:1, 2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Балтика» одержала две победы, одну встречу сыграл вничью и в двух поединках потерпела поражение, забив при этом 7 голов и пропустив 6 мячей.

Статистика для ставок

«Динамо» Махачкала заняла четвёртое место в группе С Кубка России

«Балтика» заняла третье место в группе С Кубка России

В первом круге «Балтика» переиграла махачкалинское «Динамо» (1:1, 5:4 — в серии пенальти)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Балтики» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.00. Ничья оценивается в 3.35. На победу команды «Динамо» Махачкала — 4.00.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.73 и 2.05.

Прогноз: Махачкалинское «Динамо» провалило групповой этап Кубка России и уже не имеет турнирной мотивации. «Балтика» сохраняет возможность улучшить положение в группе и постарается завершить выступление в Пути РПЛ победой. Калининградцы также выиграли последний очный матч в чемпионате, что добавляет им уверенности. Гости выглядят предпочтительнее и способны добиться успеха в основное время.

2.00 Победа «Балтики» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Динамо» Мх — «Балтика» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Балтики» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Ожидать результативного футбола в этой встрече не стоит. Махачкалинцы испытывают проблемы с реализацией и забили всего два мяча на групповом этапе Кубка России. «Балтика» также редко участвует в результативных кубковых матчах, а в пяти из последних шести очных встреч команды забивали максимум два гола. Вероятнее всего, игра пройдет в осторожном темпе.

2.05 ТМ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Динамо» Мх — «Балтика» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.05.